NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy dla Discord

HTTP/HTTPS/SOCKS5 z obsługą UDP dla głosu Discord, botów i zarządzania wieloma kontami — statyczne lub rotacyjne IPv4, nielimitowany transfer, dostarczanie przez API.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy dla Discorda.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany adres IP z obsługą UDP dla konta Discord
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy Discord
  • Eksportuj moją listę proxy Discord do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi proxy Discord miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy Discord
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

FineProxy.Org to fantastyczna usługa z szybkimi i niezawodnymi proxy, przystępnymi cenami i wyjątkową obsługą klienta. Gorąco polecam wszystkim!

Konkea208SaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Oferują szybkie, bezpieczne proxy z nieograniczoną przepustowością, przystępnymi cenami i przyjaznym doświadczeniem użytkownika dla wszystkich. To naprawdę dobra usługa, polecam fineproxy.org 100%.

DJWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.

asdjkakarNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Przejście na Fineproxy było jedną z najlepszych decyzji, jakie podjąłem. Proces konfiguracji był niesamowicie płynny, a ich proxy zintegrowały się bezproblemowo z moimi istniejącymi narzędziami. To, co naprawdę ich wyróżnia, to spokój ducha, jaki oferują – wiedząc, że mam dostęp do czystej i solidnej puli IP zawsze, gdy jej potrzebuję. Gorąco polecam każdemu, kto szuka bezproblemowych usług proxy!

PATHANDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Dlaczego warto korzystać z serwerów proxy?Prywatność i dostęp

Ze względu na prywatność, rozdzielenie profili służbowych i prywatnych oraz obejście ograniczeń sieciowych w pracy, hotelach czy na kampusach. Dostęp do Discord przez serwer proxy dla odblokowanego Discord z uwierzytelnianiem lub powiązaniem IP sprawdza się w tych przypadkach doskonale.

Jak odblokować czat głosowy Discord?UDP przez SOCKS5

Rozmowy głosowe i udostępnianie ekranu korzystają z WebRTC, który wymaga UDP. Proxy HTTP nie obsługują tego — potrzebujesz SOCKS5 z obsługą UDP. Proxy SOCKS5 od FineProxy obsługują UDP, więc połączenia głosowe działają bez błędów „RTC Connecting

Jakich protokołów używa Discord i co to oznacza dla serwerów proxy?TCP i UDP

Czaty, API i połączenia klienckie wykorzystują ruch HTTPS (TCP). Rozmowy głosowe i udostępnianie ekranu korzystają z WebRTC i wymagają UDP. Proxy HTTP(S) obsługują ruch TCP, natomiast UDP wymaga SOCKS5 z obsługą UDP.

Czy czat głosowy będzie działał przez serwery proxy?Tak, z UDP

Tak — z włączonym UDP czat głosowy i udostępnianie ekranu działają przez nasze proxy SOCKS5. Bez UDP głos może nie nawiązać połączenia lub zerwać je podczas negocjacji ICE/STUN. Wybierz lepsze proxy SOCKS5 dla Discord, które jawnie obsługuje UDP.

Co powinienem wybrać — HTTP czy SOCKS5?Zależy od głosu

Jeśli nie potrzebujesz głosu, użyj HTTP: jest prostsze w konfiguracji i kompatybilne z klientami przeglądarkowymi/desktopowymi. W przypadku wersji webowej wystarczy proxy dla Discord web przez ustawienia przeglądarki. Jeśli potrzebujesz rozmów głosowych lub udostępniania ekranu, wybierz SOCKS5 z obsługą UDP.

Jak skonfigurować serwery proxy na komputerze i urządzeniu mobilnym?Użyj ustawień systemowych

Desktopowy klient Discord dziedziczy systemowe ustawienia proxy (Windows/macOS). Wersja webowa korzysta z ustawień proxy przeglądarki lub systemu operacyjnego. iOS/Android: ustaw proxy w ustawieniach Wi-Fi. Boty i skrypty (discord.py, discord.js, httpx): określ proxy w konfiguracji klienta. Możesz też uruchomić Discord przez anonimowe proxy SOCKS5, korzystając z klienta proxy, który przekierowuje wyłącznie ruch Discord.

Czy serwer proxy wpływa na ping i jakość?Tak

Tak — dodaje dodatkowe przeskoki i RTT. Wybierz pobliską lokalizację, utrzymuj stałe połączenia (keep-alive/pooling) i zadbaj o stabilność DNS. Serwery proxy nie przyspieszają połączenia; maksymalna prędkość jest ustalana przez dostawcę usług internetowych i routing.

Czy mogę używać jednego serwera proxy dla wielu kont?Niezalecane

Technicznie tak, ale zdecydowanie zalecamy przypisanie jednego statycznego IP na konto w przypadku sesyjnych procesów w stylu Discord. Izolowanie kont według IP zmniejsza ryzyko wzajemnych powiązań (wspólne odciski cyfrowe, mieszane pliki cookie) i zapewnia spójność logowania, edycji profilu oraz wykonywanych działań.

Czy te proxy będą działać z botami Discord?Tak

Nasze proxy klasy serwerowej integrują się z większością narzędzi automatyzacji i niestandardowych skryptów. Możesz wgrać listy proxy bezpośrednio, pobrać je przez URL lub skorzystać z naszego REST API.

Czy to proxy współdzielone, czy dedykowane?Oba

Dostępne są obie opcje. Dedykowane IP są przypisane wyłącznie Tobie. Duże pakiety z puli współdzielonej mogą być używane przez maksymalnie 3 klientów na jedno IP jednocześnie. Wybierz dedykowane IP do wrażliwych lub długoterminowych kont; korzystaj z puli współdzielonej do lekkich zadań na dużą skalę.