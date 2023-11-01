Proxy dla Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 z obsługą UDP dla głosu Discord, botów i zarządzania wieloma kontami — statyczne lub rotacyjne IPv4, nielimitowany transfer, dostarczanie przez API.
Skonfiguruj plan proxy dla Discorda.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|Polecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup jeden dedykowany adres IP z obsługą UDP dla konta Discord
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy Discord
- Eksportuj moją listę proxy Discord do formatu JSON
- Pokaż, które usługi proxy Discord miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
- Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy Discord
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
FineProxy.Org to fantastyczna usługa z szybkimi i niezawodnymi proxy, przystępnymi cenami i wyjątkową obsługą klienta. Gorąco polecam wszystkim!
Transfer bez limitu
Oferują szybkie, bezpieczne proxy z nieograniczoną przepustowością, przystępnymi cenami i przyjaznym doświadczeniem użytkownika dla wszystkich. To naprawdę dobra usługa, polecam fineproxy.org 100%.
Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.
Dostęp przez API i agenta
Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.
Przejście na Fineproxy było jedną z najlepszych decyzji, jakie podjąłem. Proces konfiguracji był niesamowicie płynny, a ich proxy zintegrowały się bezproblemowo z moimi istniejącymi narzędziami. To, co naprawdę ich wyróżnia, to spokój ducha, jaki oferują – wiedząc, że mam dostęp do czystej i solidnej puli IP zawsze, gdy jej potrzebuję. Gorąco polecam każdemu, kto szuka bezproblemowych usług proxy!
Dlaczego warto korzystać z serwerów proxy?Prywatność i dostęp
Ze względu na prywatność, rozdzielenie profili służbowych i prywatnych oraz obejście ograniczeń sieciowych w pracy, hotelach czy na kampusach. Dostęp do Discord przez serwer proxy dla odblokowanego Discord z uwierzytelnianiem lub powiązaniem IP sprawdza się w tych przypadkach doskonale.
Jak odblokować czat głosowy Discord?UDP przez SOCKS5
Rozmowy głosowe i udostępnianie ekranu korzystają z WebRTC, który wymaga UDP. Proxy HTTP nie obsługują tego — potrzebujesz SOCKS5 z obsługą UDP. Proxy SOCKS5 od FineProxy obsługują UDP, więc połączenia głosowe działają bez błędów „RTC Connecting
Jakich protokołów używa Discord i co to oznacza dla serwerów proxy?TCP i UDP
Czaty, API i połączenia klienckie wykorzystują ruch HTTPS (TCP). Rozmowy głosowe i udostępnianie ekranu korzystają z WebRTC i wymagają UDP. Proxy HTTP(S) obsługują ruch TCP, natomiast UDP wymaga SOCKS5 z obsługą UDP.
Czy czat głosowy będzie działał przez serwery proxy?Tak, z UDP
Tak — z włączonym UDP czat głosowy i udostępnianie ekranu działają przez nasze proxy SOCKS5. Bez UDP głos może nie nawiązać połączenia lub zerwać je podczas negocjacji ICE/STUN. Wybierz lepsze proxy SOCKS5 dla Discord, które jawnie obsługuje UDP.
Co powinienem wybrać — HTTP czy SOCKS5?Zależy od głosu
Jeśli nie potrzebujesz głosu, użyj HTTP: jest prostsze w konfiguracji i kompatybilne z klientami przeglądarkowymi/desktopowymi. W przypadku wersji webowej wystarczy proxy dla Discord web przez ustawienia przeglądarki. Jeśli potrzebujesz rozmów głosowych lub udostępniania ekranu, wybierz SOCKS5 z obsługą UDP.
Jak skonfigurować serwery proxy na komputerze i urządzeniu mobilnym?Użyj ustawień systemowych
Desktopowy klient Discord dziedziczy systemowe ustawienia proxy (Windows/macOS). Wersja webowa korzysta z ustawień proxy przeglądarki lub systemu operacyjnego. iOS/Android: ustaw proxy w ustawieniach Wi-Fi. Boty i skrypty (discord.py, discord.js, httpx): określ proxy w konfiguracji klienta. Możesz też uruchomić Discord przez anonimowe proxy SOCKS5, korzystając z klienta proxy, który przekierowuje wyłącznie ruch Discord.
Czy serwer proxy wpływa na ping i jakość?Tak
Tak — dodaje dodatkowe przeskoki i RTT. Wybierz pobliską lokalizację, utrzymuj stałe połączenia (keep-alive/pooling) i zadbaj o stabilność DNS. Serwery proxy nie przyspieszają połączenia; maksymalna prędkość jest ustalana przez dostawcę usług internetowych i routing.
Czy mogę używać jednego serwera proxy dla wielu kont?Niezalecane
Technicznie tak, ale zdecydowanie zalecamy przypisanie jednego statycznego IP na konto w przypadku sesyjnych procesów w stylu Discord. Izolowanie kont według IP zmniejsza ryzyko wzajemnych powiązań (wspólne odciski cyfrowe, mieszane pliki cookie) i zapewnia spójność logowania, edycji profilu oraz wykonywanych działań.
Czy te proxy będą działać z botami Discord?Tak
Nasze proxy klasy serwerowej integrują się z większością narzędzi automatyzacji i niestandardowych skryptów. Możesz wgrać listy proxy bezpośrednio, pobrać je przez URL lub skorzystać z naszego REST API.
Czy to proxy współdzielone, czy dedykowane?Oba
Dostępne są obie opcje. Dedykowane IP są przypisane wyłącznie Tobie. Duże pakiety z puli współdzielonej mogą być używane przez maksymalnie 3 klientów na jedno IP jednocześnie. Wybierz dedykowane IP do wrażliwych lub długoterminowych kont; korzystaj z puli współdzielonej do lekkich zadań na dużą skalę.