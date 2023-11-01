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Proxy per Discord

HTTP/HTTPS/SOCKS5 con supporto UDP per voce Discord, bot e gestione multi-account — IPv4 static o rotating, traffico illimitato, consegna via API.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per Discord.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one IP dedicato con supporto UDP per a Discord account
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei Discord servizio proxy
  • Esportate i miei Discord lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which Discord servizi proxy had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei Discord servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

FineProxy.org è un servizio fantastico, con proxy veloci e affidabili, prezzi accessibili e un'assistenza clienti eccezionale. Fortemente consigliato a tutti!

Konkea208SaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Se cercate un servizio proxy che unisca velocità, affidabilità e convenienza, FineProxy è una scelta solida. Facilità d'uso, connessione rapida e anonimato affidabile lo rendono ideale per qualsiasi attività, dalla navigazione occasionale alle operazioni sui dati su larga scala. Fortemente consigliato!

sala121maliNorton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Offre proxy sicuri e ad alta velocità, con larghezza di banda illimitata, prezzi accessibili e un'esperienza intuitiva per tutti. È un servizio davvero valido: consiglio FineProxy.org al 100%.

DJPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Lavoro fantastico, proxy eccezionali. Lavoro fantastico, team! Ho appena scoperto questo servizio e ne sono davvero colpito: il valore offerto a questo prezzo è incredibile. E ora anche l'accesso residenziale illimitato? È un altro livello. Grande rispetto per tutti voi. Tornerò sicuramente!

hamzaerkoDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Il prezzo è equo e i proxy funzionano perfettamente. Anche la parte relativa alle API è facile da configurare. A questo prezzo è facile consigliarli!

Felix KernerTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Passare a FineProxy è stata una delle decisioni migliori che abbia preso. La configurazione è stata incredibilmente fluida e i proxy si sono integrati perfettamente con i miei strumenti esistenti. Ciò che li distingue davvero è la tranquillità che offrono: so di poter accedere a un pool di IP pulito e solido ogni volta che ne ho bisogno. Fortemente consigliato a chi cerca servizi proxy senza complicazioni!

PATHANDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché usare i proxy?Per la privacy

Per la privacy, la separazione dei profili personali e lavorativi e per aggirare le restrizioni di rete in ufficio, hotel o campus. Accedere a Discord tramite un proxy server per Discord sbloccato con autenticazione o binding IP è la soluzione ideale in questi casi.

Come sbloccare la chat vocale di Discord?Voce e condivisione

Voce e condivisione schermo utilizzano WebRTC, che richiede UDP. I proxy HTTP non possono gestirlo — è necessario SOCKS5 con supporto UDP. I proxy SOCKS5 di FineProxy supportano UDP, quindi la voce si connette senza errori «RTC Connecting» o «No Route». Configurate il proxy a livello di sistema o utilizzate un client proxy come Proxifier per instradare Discord.exe tramite SOCKS5.

Quali protocolli utilizza Discord e cosa significa questo per i proxy?Chat, API e

Chat, API e connessioni client utilizzano traffico HTTPS (TCP). Voce e condivisione schermo utilizzano WebRTC e richiedono UDP. I proxy HTTP(S) gestiscono il traffico TCP, mentre per UDP è necessario SOCKS5 con supporto UDP.

La chat vocale funzionerà tramite i vostri proxy?Sì — con

Sì — con UDP abilitato, la chat vocale e la condivisione dello schermo funzionano tramite i nostri proxy SOCKS5. Senza UDP, la voce potrebbe non connettersi o interrompersi durante la negoziazione ICE/STUN. Scegli un proxy SOCKS5 per Discord che supporti esplicitamente UDP.

Cosa dovrei scegliere: HTTP o SOCKS5?Se non hai

Se non hai bisogno della voce, utilizza HTTP: è più semplice da configurare e compatibile con i client browser e desktop. Per la versione web, un proxy per Discord web tramite le impostazioni del browser è sufficiente. Se la voce o la condivisione dello schermo sono necessarie, scegli SOCKS5 con supporto UDP.

Come configurare i proxy su PC e dispositivi mobili?Il client desktop

Il client desktop di Discord eredita le impostazioni proxy di sistema (Windows/macOS). La versione web utilizza le impostazioni proxy del browser o del sistema operativo. iOS/Android: configura i proxy nelle impostazioni Wi-Fi. Bot e script (discord.py, discord.js, httpx): specifica il proxy nella configurazione del client. Puoi anche eseguire Discord tramite un proxy SOCKS incognito utilizzando un client proxy che instradi solo il traffico di Discord.

Un proxy influisce sul ping e sulla qualità?

Sì, aggiunge hop extra e RTT. Scegli una posizione vicina, mantieni connessioni persistenti (keep-alive/pooling) e assicurati un DNS stabile. I proxy non accelerano la connessione; il massimo è determinato dal tuo ISP e dal routing.

Posso usare un proxy per più account?Tecnicamente sì

Tecnicamente sì, ma consigliamo vivamente un IP statico per account nei flussi di lavoro basati su sessioni come quelli di Discord. Isolare gli account per IP riduce il rischio di segnali incrociati (fingerprint condivisi, cookie misti) e mantiene coerenti login, modifiche al profilo e azioni.

Questi proxy funzionano con i bot di Discord?I

I nostri proxy server-grade si integrano con la maggior parte degli strumenti di automazione e degli script personalizzati. Potete caricare le liste proxy direttamente, recuperarle tramite URL o utilizzare la nostra REST API.

Sono proxy condivisi o dedicati?Entrambe

Entrambe le opzioni sono disponibili. Gli IP dedicati sono assegnati esclusivamente a voi. I piani con pool ampi sono condivisi e possono essere utilizzati da un massimo di 3 clienti per IP contemporaneamente. Scegliete IP dedicati per account sensibili o di lunga durata; utilizzate i pool condivisi per attività leggere su larga scala.