Proxy per Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 con supporto UDP per voce Discord, bot e gestione multi-account — IPv4 static o rotating, traffico illimitato, consegna via API.
Create il vostro piano proxy per Discord.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|Consigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate one IP dedicato con supporto UDP per a Discord account
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei Discord servizio proxy
- Esportate i miei Discord lista di proxy in formato JSON
- Mostrate which Discord servizi proxy had the tasso di errore più elevato today
- Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei Discord servizi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Velocità sotto carico
FineProxy.org è un servizio fantastico, con proxy veloci e affidabili, prezzi accessibili e un'assistenza clienti eccezionale. Fortemente consigliato a tutti!
Se cercate un servizio proxy che unisca velocità, affidabilità e convenienza, FineProxy è una scelta solida. Facilità d'uso, connessione rapida e anonimato affidabile lo rendono ideale per qualsiasi attività, dalla navigazione occasionale alle operazioni sui dati su larga scala. Fortemente consigliato!
Traffico mai misurato
Offre proxy sicuri e ad alta velocità, con larghezza di banda illimitata, prezzi accessibili e un'esperienza intuitiva per tutti. È un servizio davvero valido: consiglio FineProxy.org al 100%.
Lavoro fantastico, proxy eccezionali. Lavoro fantastico, team! Ho appena scoperto questo servizio e ne sono davvero colpito: il valore offerto a questo prezzo è incredibile. E ora anche l'accesso residenziale illimitato? È un altro livello. Grande rispetto per tutti voi. Tornerò sicuramente!
Accesso API e agente
Il prezzo è equo e i proxy funzionano perfettamente. Anche la parte relativa alle API è facile da configurare. A questo prezzo è facile consigliarli!
Passare a FineProxy è stata una delle decisioni migliori che abbia preso. La configurazione è stata incredibilmente fluida e i proxy si sono integrati perfettamente con i miei strumenti esistenti. Ciò che li distingue davvero è la tranquillità che offrono: so di poter accedere a un pool di IP pulito e solido ogni volta che ne ho bisogno. Fortemente consigliato a chi cerca servizi proxy senza complicazioni!
Perché usare i proxy?Per la privacy
Per la privacy, la separazione dei profili personali e lavorativi e per aggirare le restrizioni di rete in ufficio, hotel o campus. Accedere a Discord tramite un proxy server per Discord sbloccato con autenticazione o binding IP è la soluzione ideale in questi casi.
Come sbloccare la chat vocale di Discord?Voce e condivisione
Voce e condivisione schermo utilizzano WebRTC, che richiede UDP. I proxy HTTP non possono gestirlo — è necessario SOCKS5 con supporto UDP. I proxy SOCKS5 di FineProxy supportano UDP, quindi la voce si connette senza errori «RTC Connecting» o «No Route». Configurate il proxy a livello di sistema o utilizzate un client proxy come Proxifier per instradare Discord.exe tramite SOCKS5.
Quali protocolli utilizza Discord e cosa significa questo per i proxy?Chat, API e
Chat, API e connessioni client utilizzano traffico HTTPS (TCP). Voce e condivisione schermo utilizzano WebRTC e richiedono UDP. I proxy HTTP(S) gestiscono il traffico TCP, mentre per UDP è necessario SOCKS5 con supporto UDP.
La chat vocale funzionerà tramite i vostri proxy?Sì — con
Sì — con UDP abilitato, la chat vocale e la condivisione dello schermo funzionano tramite i nostri proxy SOCKS5. Senza UDP, la voce potrebbe non connettersi o interrompersi durante la negoziazione ICE/STUN. Scegli un proxy SOCKS5 per Discord che supporti esplicitamente UDP.
Cosa dovrei scegliere: HTTP o SOCKS5?Se non hai
Se non hai bisogno della voce, utilizza HTTP: è più semplice da configurare e compatibile con i client browser e desktop. Per la versione web, un proxy per Discord web tramite le impostazioni del browser è sufficiente. Se la voce o la condivisione dello schermo sono necessarie, scegli SOCKS5 con supporto UDP.
Come configurare i proxy su PC e dispositivi mobili?Il client desktop
Il client desktop di Discord eredita le impostazioni proxy di sistema (Windows/macOS). La versione web utilizza le impostazioni proxy del browser o del sistema operativo. iOS/Android: configura i proxy nelle impostazioni Wi-Fi. Bot e script (discord.py, discord.js, httpx): specifica il proxy nella configurazione del client. Puoi anche eseguire Discord tramite un proxy SOCKS incognito utilizzando un client proxy che instradi solo il traffico di Discord.
Un proxy influisce sul ping e sulla qualità?Sì
Sì, aggiunge hop extra e RTT. Scegli una posizione vicina, mantieni connessioni persistenti (keep-alive/pooling) e assicurati un DNS stabile. I proxy non accelerano la connessione; il massimo è determinato dal tuo ISP e dal routing.
Posso usare un proxy per più account?Tecnicamente sì
Tecnicamente sì, ma consigliamo vivamente un IP statico per account nei flussi di lavoro basati su sessioni come quelli di Discord. Isolare gli account per IP riduce il rischio di segnali incrociati (fingerprint condivisi, cookie misti) e mantiene coerenti login, modifiche al profilo e azioni.
Questi proxy funzionano con i bot di Discord?I
I nostri proxy server-grade si integrano con la maggior parte degli strumenti di automazione e degli script personalizzati. Potete caricare le liste proxy direttamente, recuperarle tramite URL o utilizzare la nostra REST API.
Sono proxy condivisi o dedicati?Entrambe
Entrambe le opzioni sono disponibili. Gli IP dedicati sono assegnati esclusivamente a voi. I piani con pool ampi sono condivisi e possono essere utilizzati da un massimo di 3 clienti per IP contemporaneamente. Scegliete IP dedicati per account sensibili o di lunga durata; utilizzate i pool condivisi per attività leggere su larga scala.