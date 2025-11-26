Microsoft Edge è basato su Chromium, pertanto utilizza generalmente le impostazioni proxy del sistema operativo (in modo analogo a Google Chrome). Ciò significa che il metodo «proxy di sistema» funziona, ma può risultare limitato a seconda del tipo di proxy e dei requisiti di autenticazione.

In questa guida tratteremo due opzioni pratiche per Edge: 1. Configurare il proxy a livello di sistema (Windows/macOS). Edge non gestisce i proxy autonomamente: eredita le impostazioni proxy del sistema operativo. Su macOS può funzionare bene, ma le impostazioni proxy di sistema di Windows sono limitate e spesso inaffidabili per proxy con autenticazione e configurazioni non HTTP. 2. Utilizzate un'estensione del browser per una gestione più semplice dei proxy (profili, cambio rapido). Questa è solitamente l'opzione migliore se il proxy vi serve solo per la navigazione web in Edge.