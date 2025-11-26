Guida all’integrazione
Impostazioni proxy di Microsoft Edge
Configura il tuo proxy in Edge in pochi semplici passaggi
Come configurare le impostazioni del server proxy in Microsoft Edge
Microsoft Edge è basato su Chromium, pertanto utilizza generalmente le impostazioni proxy del sistema operativo (in modo analogo a Google Chrome). Ciò significa che il metodo «proxy di sistema» funziona, ma può risultare limitato a seconda del tipo di proxy e dei requisiti di autenticazione.
In questa guida tratteremo due opzioni pratiche per Edge: 1. Configurare il proxy a livello di sistema (Windows/macOS). Edge non gestisce i proxy autonomamente: eredita le impostazioni proxy del sistema operativo. Su macOS può funzionare bene, ma le impostazioni proxy di sistema di Windows sono limitate e spesso inaffidabili per proxy con autenticazione e configurazioni non HTTP. 2. Utilizzate un'estensione del browser per una gestione più semplice dei proxy (profili, cambio rapido). Questa è solitamente l'opzione migliore se il proxy vi serve solo per la navigazione web in Edge.
Guide per il proxy di sistema: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). È possibile installare anche estensioni dal Chrome Web Store in Edge (potrebbe essere necessario abilitare prima «Consenti estensioni da altri store» nelle impostazioni di Edge).
Di seguito ci concentreremo sulla configurazione di Proxy Switcher and Manager, poiché è uno dei modi più semplici e stabili per gestire i proxy in Microsoft Edge.
Estensione consigliata per Edge
Installate l'estensione ProxySwitcher
Fate clic sull'icona del menu (☰) → Estensioni → Scarica estensioni per Microsoft Edge Cercate Proxy Switcher e accedete alla relativa pagina. Fate clic su Ottieni Confermate l'installazione per aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti.
Configurare un proxy
Andate alla scheda “Manual” → Attivate “Manual proxy” Inserite l'indirizzo del proxy e la porta (8080 per HTTP) Abilitate l'autenticazione e inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui.
Verificate il risultato
Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Impostazioni proxy di Microsoft Edge?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Impostazioni proxy di Microsoft Edge funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Impostazioni proxy di Microsoft Edge non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.