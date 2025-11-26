Cómo configurar los ajustes del servidor proxy en Microsoft Edge

Microsoft Edge está basado en Chromium, por lo que generalmente utiliza la configuración de proxy de su sistema operativo (de forma similar a Google Chrome). Esto significa que el método de "proxy del sistema" funciona, pero puede tener limitaciones según el tipo de proxy y los requisitos de autenticación.

En esta guía cubriremos dos opciones prácticas para Edge: 1. Configurar el proxy a nivel de sistema (Windows/macOS). Edge no gestiona los proxies por sí mismo, sino que hereda la configuración de proxy de su sistema operativo. Esto puede funcionar bien en macOS, pero en Windows la configuración de proxy del sistema es limitada y a menudo poco fiable para proxies con autenticación y configuraciones que no sean HTTP. 2. Usar una extensión del navegador para gestionar los proxies más fácilmente (perfiles, cambio rápido). Esta suele ser la mejor opción si solo necesita un proxy para navegar por la web en Edge.

Guías de proxy del sistema: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Proxy Switcher and Manager (Edge Add-ons). También puede instalar extensiones de la Chrome Web Store en Edge (es posible que primero deba habilitar "Permitir extensiones de otras tiendas" en Edge).

A continuación, nos centraremos en la configuración de Proxy Switcher and Manager, ya que es una de las formas más sencillas y estables de gestionar proxies en Microsoft Edge.

Extensión recomendada para Edge

Step 1 Instalar la extensión Proxy Switcher Haga clic en el icono de menú (☰) → Extensiones → Obtener extensiones para Microsoft Edge Busque Proxy Switcher y acceda a su página. Haga clic en Obtener Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas. Click the image to view it in full size.

Step 2 Configurar un proxy Vaya a la pestaña “Manual” → Active “Manual proxy” Introduzca la dirección de su proxy y el puerto (8080 para HTTP) Active Authentication e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Click the image to view it in full size.