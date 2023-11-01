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Proxy para Taobao

IP chinas de datacenter para Taobao: compatibilidad con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática y tráfico ilimitado incluido.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: ISP.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPRecomendado aquíISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IPs ISP estáticas en China para cuentas de Taobao
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies
  • Exportar mi lista de proxy como JSON
  • Mostrar las ubicaciones disponibles para ISP proxies
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Cuentas corrientes

Disponibilidad: Proxies excelentes que se mantienen estables entre 3 y 7 días sin interrupciones. Velocidad: Lo bastante rápidos para TikTok, Gmail e iniciar sesión en billeteras de criptomonedas. Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e incluso UDP. Cobertura global: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y más países.

esta bazaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

He estado utilizando este servicio durante más de cinco años para mis proyectos de raspado de datos, y ha sido excelente. Ofrecen IPs rotativas, un rendimiento rápido y, a diferencia de muchos otros proxies, no se bloquean en las plataformas de redes sociales.

AliceDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

He estado utilizando el sitio durante mucho tiempo. Muy adecuado para mí. Aquí están los precios más baratos en Internet para direcciones proxy. Ya que sólo uso un servidor proxy ruso, me gusta mucho el sitio. El sitio es fácil de usar, se comunica fácilmente con el servicio de atención al cliente. Todo está hecho para el cliente.Nunca cambiaré su sitio a otro. También me gustaría pedirles que agreguen un representante de África, realmente lo necesito.

Anton KovalPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He estado usando FineProxy.org por varios meses, y no podría estar más satisfecho con el servicio. La velocidad de conexión es impresionante, y nunca he tenido ningún problema con el tiempo de inactividad. Su amplia selección de ubicaciones proxy en todo el mundo me facilita el acceso a Internet de forma segura y anónima, independientemente de dónde esté.

nabeel6294Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Experiencia del cliente

“Me gusta mucho y estoy listo para crecer en este ambiente laboral. Recomiendo el servicio y compartiré los enlaces para registrar más.”

wilde amado toapanta yugchaPlataforma interna FineProxyFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Por qué Taobao bloquea mi VPN pero otros sitios chinos no?Detección más estricta

Taobao tiene una detección más estricta que la mayoría de las plataformas. No solo verifica si tu IP es china: analiza cómo te conectas, la huella digital de tu navegador y tus patrones de comportamiento. Las plataformas de e-commerce tienen fuertes incentivos para bloquear el acceso extranjero debido a preocupaciones de fraude y diferencias en precios regionales.

¿Necesito un número de teléfono chino para usar Taobao con un proxy?No para navegar

Para navegación básica, no. Para crear cuentas o realizar compras, Taobao suele exigir verificación con un número de teléfono chino. Algunos usuarios recurren a números virtuales chinos, pero los requisitos de verificación se han endurecido recientemente.

¿Cuál es la diferencia entre proxies residenciales y de datacenter para Taobao?Uso residencial

Los proxies de datacenter utilizan IPs de proveedores de hosting: Taobao mantiene listas de estas direcciones y las bloquea de forma agresiva. Los proxies residenciales usan IPs asignadas a hogares reales en China por proveedores de internet locales. Las mejores opciones de proxy para Taobao son siempre residenciales o móviles, nunca de datacenter.

¿Puedo hacer scraping de datos de productos en Taobao con proxies?

Sí, pero requiere rotación de IP y una limitación de velocidad cuidadosa. Taobao cuenta con sólidas medidas anti-scraping. Necesitará IP residenciales chinas rotativas, intervalos de solicitud realistas y una gestión adecuada de las sesiones. Muchas empresas recurren a API de scraping especializadas que manejan esta complejidad de forma automática.

Guía

Por qué necesitas un proxy para Taobao

3 min leedEquipo de red FineProxy

Taobao es la mayor plataforma de comercio electrónico de China, pero acceder a ella desde fuera del país es una batalla constante. La plataforma bloquea de forma agresiva las IP extranjeras, las VPN y cualquier conexión que no parezca la de un usuario chino habitual. Si alguna vez ha visto el mensaje de error “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” — sabe perfectamente a qué nos referimos.

Por qué las VPN convencionales no funcionan

Taobao no solo comprueba su dirección IP. La plataforma analiza patrones de tráfico, comportamiento de conexión y huellas digitales del navegador. Incluso si se conecta a través de un servidor chino, Taobao puede detectar que está usando una VPN y bloquear el acceso de todas formas.Por eso los servicios VPN estándar fallan. No fueron diseñados para plataformas de e-commerce con sistemas detección sofisticados. Necesitas un proxy para Taobao que proporcione IPs residenciales chinas limpias, es decir, direcciones que pertenezcan a proveedores de internet reales en China, no servidores de datacenter que se detectan al instante.

Lo que realmente funciona

La clave está en parecer un usuario legítimo de China. Esto implica:

  • IPs residenciales chinas. Tu conexión debe provenir de una dirección IP asignada por un proveedor de internet chino. Las IPs de datacenter se bloquean en cuestión de segundos. La mejor configuración de proxy para Taobao utiliza IPs residenciales o móviles de las principales ciudades chinas.
  • Sesiones consistentes. Taobao rastrea su sesión desde la navegación hasta el pago. Si su IP cambia a mitad de una compra, lo más probable es que pierda el carrito o que se active una verificación de seguridad. Las sesiones persistentes (sticky sessions) que mantienen la misma IP durante horas (no minutos) son imprescindibles.
  • Coincidencia de huellas digitales. La zona horaria, la configuración de idioma y las huellas técnicas de tu navegador deben coincidir con la ubicación de tu proxy. Conectarse desde una «IP china» mientras tu navegador reporta una zona horaria de EE. UU. es una señal de alerta evidente.

Casos de uso comunes

  • Comprar desde el extranjero. Muchos productos en Taobao son considerablemente más baratos que las alternativas internacionales, pero la plataforma restringe el acceso desde IPs extranjeras. Un servicio de proxy para Taobao correctamente configurado te permite navegar y comprar como si estuvieras en China.
  • Dropshipping y compras mayoristas. Los revendedores que obtienen productos de Taobao a menudo necesitan múltiples cuentas o realizan compras masivas. La plataforma monitorea patrones de compra inusuales y congela las cuentas que parecen automatizadas o comerciales.
  • Monitorización de precios. Las empresas que rastrean precios de la competencia o la disponibilidad de productos necesitan hacer scraping en Taobao de forma regular. Sin los proxies adecuados, alcanzará rápidamente los límites de solicitudes y sufrirá bloqueos de IP.

El problema del bloqueo de cuentas

Taobao aplica una política de “tres strikes”. Si le detectan infringiendo sus términos tres veces, recibirá un baneo permanente. Entre las causas más habituales se encuentran:

  • Iniciar sesión desde ubicaciones que cambian rápidamente
  • Realizar muchas compras en un período corto de tiempo
  • Usar múltiples cuentas desde el mismo dispositivo o IP
  • Usar huellas digitales de navegador evidentemente falsas

Para quienes hacen dropshipping con múltiples cuentas, cada cuenta necesita su propia IP dedicada y perfil de navegador. Compartir IPs entre cuentas es la forma más común de ser detectado.