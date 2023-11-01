Taobao es la mayor plataforma de comercio electrónico de China, pero acceder a ella desde fuera del país es una batalla constante. La plataforma bloquea de forma agresiva las IP extranjeras, las VPN y cualquier conexión que no parezca la de un usuario chino habitual. Si alguna vez ha visto el mensaje de error “正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝” — sabe perfectamente a qué nos referimos.
Por qué las VPN convencionales no funcionan
Taobao no solo comprueba su dirección IP. La plataforma analiza patrones de tráfico, comportamiento de conexión y huellas digitales del navegador. Incluso si se conecta a través de un servidor chino, Taobao puede detectar que está usando una VPN y bloquear el acceso de todas formas.Por eso los servicios VPN estándar fallan. No fueron diseñados para plataformas de e-commerce con sistemas detección sofisticados. Necesitas un proxy para Taobao que proporcione IPs residenciales chinas limpias, es decir, direcciones que pertenezcan a proveedores de internet reales en China, no servidores de datacenter que se detectan al instante.
Lo que realmente funciona
La clave está en parecer un usuario legítimo de China. Esto implica:
- IPs residenciales chinas. Tu conexión debe provenir de una dirección IP asignada por un proveedor de internet chino. Las IPs de datacenter se bloquean en cuestión de segundos. La mejor configuración de proxy para Taobao utiliza IPs residenciales o móviles de las principales ciudades chinas.
- Sesiones consistentes. Taobao rastrea su sesión desde la navegación hasta el pago. Si su IP cambia a mitad de una compra, lo más probable es que pierda el carrito o que se active una verificación de seguridad. Las sesiones persistentes (sticky sessions) que mantienen la misma IP durante horas (no minutos) son imprescindibles.
- Coincidencia de huellas digitales. La zona horaria, la configuración de idioma y las huellas técnicas de tu navegador deben coincidir con la ubicación de tu proxy. Conectarse desde una «IP china» mientras tu navegador reporta una zona horaria de EE. UU. es una señal de alerta evidente.
Casos de uso comunes
- Comprar desde el extranjero. Muchos productos en Taobao son considerablemente más baratos que las alternativas internacionales, pero la plataforma restringe el acceso desde IPs extranjeras. Un servicio de proxy para Taobao correctamente configurado te permite navegar y comprar como si estuvieras en China.
- Dropshipping y compras mayoristas. Los revendedores que obtienen productos de Taobao a menudo necesitan múltiples cuentas o realizan compras masivas. La plataforma monitorea patrones de compra inusuales y congela las cuentas que parecen automatizadas o comerciales.
- Monitorización de precios. Las empresas que rastrean precios de la competencia o la disponibilidad de productos necesitan hacer scraping en Taobao de forma regular. Sin los proxies adecuados, alcanzará rápidamente los límites de solicitudes y sufrirá bloqueos de IP.
El problema del bloqueo de cuentas
Taobao aplica una política de “tres strikes”. Si le detectan infringiendo sus términos tres veces, recibirá un baneo permanente. Entre las causas más habituales se encuentran:
- Iniciar sesión desde ubicaciones que cambian rápidamente
- Realizar muchas compras en un período corto de tiempo
- Usar múltiples cuentas desde el mismo dispositivo o IP
- Usar huellas digitales de navegador evidentemente falsas
Para quienes hacen dropshipping con múltiples cuentas, cada cuenta necesita su propia IP dedicada y perfil de navegador. Compartir IPs entre cuentas es la forma más común de ser detectado.