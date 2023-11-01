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Proxy para scraping

Proxies de centros de datos estáticos diseñados para el scraping web escalable sin bloqueos.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy de scraping de telarañas.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 IP de datacenter para scrapers
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies para scraping
  • Exportar mi lista de proxy de rastreador como JSON
  • Mostrar qué servicios tenían la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Disponibilidad: Proxies excelentes que se mantienen estables entre 3 y 7 días sin interrupciones. Velocidad: Lo bastante rápidos para TikTok, Gmail e iniciar sesión en billeteras de criptomonedas. Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e incluso UDP. Cobertura global: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y más países.

esta bazaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

FineProxy ha sido un cambio de juego para mis tareas diarias. No hay problemas, no hay retraso, y toneladas de variedad de IP para trabajar. He probado los gratuitos antes, pero este servicio realmente ofrece la consistencia que necesitaba. Totalmente satisfecho.

hammadPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

API y acceso a agentes

Me encantan los proxies FineProxy, es muy rápido e indetectable. Lo usé en herramientas de automatización como herramientas de palabras clave, y para herramientas de raspado, es como cambiar el juego, el soporte al cliente es de primera calidad siempre que necesite alguna ayuda que están disponibles 24/7 para resolver nuestro problema, la calidad de proxies son simplemente increíble.

asdjkakarNorton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Cambiar a FineProxy fue una de las mejores decisiones que he tomado. El proceso de configuración fue increíblemente suave, y sus proxies se integraron perfectamente con mis herramientas existentes. Lo que realmente los diferencia es la tranquilidad que ofrecen – sabiendo que tengo acceso a una pool de IP limpia y robusta cuando la necesito. Altamente recomendable para cualquier persona que busca servicios proxy sin problemas!

PATHANDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Proxies europeos muy asequibles. Creo que es el único proveedor proxy que se mantuvo fiel a Internet libre y seguro. Mientras que otros cobran por GB o incluso por petición, estos chicos todavía ofrecen planes de ancho de banda ilimitado.

NemanjaDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué tipo de proxy funciona mejor para configurar un servicio de proxy de scraping web?Normalmente datacenter

Datacenter para el 80% de las tareas. Son 5-10 veces más baratos que los residenciales, más rápidos y funcionan bien en sitios sin protección anti-bot agresiva. Opte por residenciales solo para redes sociales, Google o sitios que bloquean específicamente rangos de datacenter.

¿Cómo conecto una API de proxy para web scraping?Utilice el endpoint

FineProxy le proporciona un endpoint — algo como http://gate.fineproxy.org:port. Apunte su scraper a esta dirección, añada la autenticación (vinculación de IP o usuario/contraseña) y todas las solicitudes pasarán a través del proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — elija lo que su herramienta necesite.

¿Una herramienta de proxy parser necesita configuraciones especiales?No

No. A-Parser, ScrapeOps, scripts personalizados en Python — todos aceptan una lista de proxies o un endpoint de gateway. Cargue sus IP de FineProxy, active la rotación si la herramienta lo permite y ejecute su tarea. Dirección proxy y puerto estándar, nada más.

¿Cómo configuro la rotación de proxies en Scrapy?Usar middleware

Pase un proxy en el meta de la solicitud: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Si necesita rotación, escriba un middleware sencillo que seleccione el siguiente proxy de su lista antes de cada solicitud. Hay muchos ejemplos listos en GitHub — son unas 15 líneas de código. FineProxy es compatible con HTTP, HTTPS y SOCKS5.

¿Cuántos proxies necesito para un proyecto grande?100–1.000+

100.000 páginas al día en un sitio normal: 100-300 IPs con rotación. Google o Amazon: 500-1.000+. El pool de FineProxy’s cubre ambos escenarios — añade tantas IPs como necesites y escala en cualquier momento.

¿Se bloquearán las IP de mi proxy de scraping?Eventualmente

Con el tiempo, sí, así funcionan las cosas. La clave está en tener suficientes IP para rotar y reemplazar las que se quemen. Con los proxies dedicados de FineProxy, las IP duran más porque eres el único que las usa. Si alguna se marca, la reemplazas desde el panel de control.

¿Qué protocolo debo usar?Normalmente HTTP

HTTP/HTTPS para la mayoría de las librerías; SOCKS5 cuando tu herramienta requiere un proxy a nivel de socket. UDP rara vez es relevante para web scraping.

El script funciona con sitemaps pero falla con HTML. ¿Por qué?HTML está controlado

Los sitemaps reciben bots sin problema; las rutas HTML están más vigiladas. Mantén headers y cookies consistentes, carga los recursos que la página espera y reduce la velocidad en formularios y endpoints POST.

La lista blanca de la oficina deja de funcionar, pero desde casa va bien. ¿Qué debo revisar?Compruebe IP salida

Las oficinas suelen estar detrás de CGNAT o rotan la IP pública de salida. Añade a la lista blanca la dirección pública real, ten una fuente de respaldo (casa/VPN) y usa puertos alternativos si los predeterminados están filtrados.

Guía

No necesita millones de IP para hacer scraping en la web

4 min leedEquipo de red FineProxy

A los proveedores de proxies les encanta presumir del tamaño de sus pools — 20 millones, 70 millones, 100 millones de IP. Suena impresionante. Pero un pool bien gestionado de unos pocos cientos de IP de calidad superará siempre a un millón de direcciones quemadas. Lo que importa no es la cantidad. Lo que importa es si esas IP están limpias, son rápidas y no están ya en listas negras de sus sitios objetivo.

Datacenter vs. residencial — cuándo realmente vale la pena pagar más

Para la mayoría de las tareas de scraping, los proxies de datacenter son la opción correcta. Son rápidos, económicos y manejan cientos de hilos sin problema. Listados de productos de un sitio de e-commerce, resultados de búsqueda, datos públicos de directorios: las IP de datacenter hacen el trabajo. Necesitas proxies residenciales cuando el sitio objetivo combate activamente a los scrapers. Redes sociales, Google, marketplaces con protección fuerte: verifican si tu IP pertenece a un centro de datos. Si es así, intensifican la verificación: más CAPTCHA, límites de velocidad más estrictos y, a veces, un bloqueo directo. Pero eso es la minoría de las tareas de scraping. La mayoría de los sitios web no tienen sistemas anti-bot agresivos. Rotar IP de datacenter con pausas adecuadas entre solicitudes cubre el 80 % de los casos.

Web Scraping

¿Cuántas IP necesita realmente?

Toma el número de páginas que vas a scrapear, divídelo por la velocidad que necesitas y considera la tolerancia del sitio. Un sitio de noticias puede permitir más de 300 solicitudes por hora desde una misma IP. Un sitio de e-commerce, entre 100 y 200. Redes sociales, tan solo 30-60. Para 10 000 páginas al día en un sitio de nivel medio, entre 10 y 50 IP con rotación es suficiente. No millones. Los 100 000 proxies de datacenter de FineProxy son más que suficientes para cualquier configuración de proxy server para scraping, incluso una de alta carga.

Trabajo con frameworks de scraping

La mayoría de las herramientas soportan proxies de forma nativa. En Scrapy, pase un proxy a través del meta de la solicitud: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Si está ejecutando algo más grande, querrá configurar un pool de rotación de proxies en Scrapy — básicamente un middleware que intercambia una IP diferente de su lista antes de cada solicitud. FineProxy funciona con Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright y cualquier herramienta que acepte HTTP o SOCKS5.A-Parser, muy popular para scraping SEO, admite la importación masiva de proxies con vinculación de IP. Cargue su lista, vincúlela a su IP real en el panel de FineProxy y deje que A-Parser rote entre ellos.

¿Qué método de rotación funciona mejor?

Rotar en cada solicitud es más seguro — ninguna IP acumula actividad sospechosa. Pero es más lento porque cada nueva IP implica una nueva conexión.Rotar con un temporizador (cada 50-100 solicitudes) o solo cuando reciba un bloqueo es más rápido y desperdicia menos direcciones. Empiece por ahí. Cambie a rotación por solicitud solo si lo están baneando con demasiada frecuencia.Para configuraciones de spider proxy y crawler proxy que recorren miles de páginas, la rotación por solicitud suele compensar la pérdida de velocidad.

¿Qué características debe tener un buen proxy para scraping?

Tu proxy necesita ser rápido: con miles de solicitudes, la diferencia entre 50 ms y 200 ms de latencia se acumula en horas. Necesita estar limpio: sin abusos de spammers, sin estar en listas negras. Y, en el mejor de los casos, debe ser exclusivamente tuyo. Compartir una IP con otros cincuenta scrapers que están atacando el mismo objetivo es la receta perfecta para que bloqueen a todos. FineProxy es propietario de sus 100 000 IP, no las revende de otro proveedor. Obtienes proxies dedicados que nadie más usa en tus sitios objetivo.