Proxy para scraping

A los proveedores de proxies les encanta presumir del tamaño de sus pools — 20 millones, 70 millones, 100 millones de IP. Suena impresionante. Pero un pool bien gestionado de unos pocos cientos de IP de calidad superará siempre a un millón de direcciones quemadas. Lo que importa no es la cantidad. Lo que importa es si esas IP están limpias, son rápidas y no están ya en listas negras de sus sitios objetivo.

Datacenter vs. residencial — cuándo realmente vale la pena pagar más

Para la mayoría de las tareas de scraping, los proxies de datacenter son la opción correcta. Son rápidos, económicos y manejan cientos de hilos sin problema. Listados de productos de un sitio de e-commerce, resultados de búsqueda, datos públicos de directorios: las IP de datacenter hacen el trabajo. Necesitas proxies residenciales cuando el sitio objetivo combate activamente a los scrapers. Redes sociales, Google, marketplaces con protección fuerte: verifican si tu IP pertenece a un centro de datos. Si es así, intensifican la verificación: más CAPTCHA, límites de velocidad más estrictos y, a veces, un bloqueo directo. Pero eso es la minoría de las tareas de scraping. La mayoría de los sitios web no tienen sistemas anti-bot agresivos. Rotar IP de datacenter con pausas adecuadas entre solicitudes cubre el 80 % de los casos.

¿Cuántas IP necesita realmente?

Toma el número de páginas que vas a scrapear, divídelo por la velocidad que necesitas y considera la tolerancia del sitio. Un sitio de noticias puede permitir más de 300 solicitudes por hora desde una misma IP. Un sitio de e-commerce, entre 100 y 200. Redes sociales, tan solo 30-60. Para 10 000 páginas al día en un sitio de nivel medio, entre 10 y 50 IP con rotación es suficiente. No millones. Los 100 000 proxies de datacenter de FineProxy son más que suficientes para cualquier configuración de proxy server para scraping, incluso una de alta carga.

Trabajo con frameworks de scraping

La mayoría de las herramientas soportan proxies de forma nativa. En Scrapy, pase un proxy a través del meta de la solicitud: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Si está ejecutando algo más grande, querrá configurar un pool de rotación de proxies en Scrapy — básicamente un middleware que intercambia una IP diferente de su lista antes de cada solicitud. FineProxy funciona con Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright y cualquier herramienta que acepte HTTP o SOCKS5.A-Parser, muy popular para scraping SEO, admite la importación masiva de proxies con vinculación de IP. Cargue su lista, vincúlela a su IP real en el panel de FineProxy y deje que A-Parser rote entre ellos.

¿Qué método de rotación funciona mejor?

Rotar en cada solicitud es más seguro — ninguna IP acumula actividad sospechosa. Pero es más lento porque cada nueva IP implica una nueva conexión.Rotar con un temporizador (cada 50-100 solicitudes) o solo cuando reciba un bloqueo es más rápido y desperdicia menos direcciones. Empiece por ahí. Cambie a rotación por solicitud solo si lo están baneando con demasiada frecuencia.Para configuraciones de spider proxy y crawler proxy que recorren miles de páginas, la rotación por solicitud suele compensar la pérdida de velocidad.

¿Qué características debe tener un buen proxy para scraping?