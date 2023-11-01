Scraping-Proxy

Proxy-Anbieter werben gerne mit Pool-Größen — 20 Millionen, 70 Millionen, 100 Millionen IPs. Klingt beeindruckend. Aber ein gut verwalteter Pool mit einigen hundert hochwertigen IPs schlägt eine Million verbrauchter Adressen jedes Mal. Was zählt, ist nicht die Anzahl. Es kommt darauf an, ob diese IPs sauber, schnell und auf Ihren Zielseiten noch nicht auf der Blacklist stehen.

Rechenzentrums-Proxy vs. Residential-Proxy — wann sich der Aufpreis wirklich lohnt

Für die meisten Scraping-Jobs sind Rechenzentrums-Proxys die richtige Wahl. Sie sind schnell, günstig und bewältigen problemlos Hunderte von Threads. Produktlisten von E-Commerce-Seiten, Suchergebnisse, öffentliche Daten aus Verzeichnissen – Rechenzentrums-IPs erledigen das zuverlässig. Residential-Proxys benötigen Sie, wenn die Zielseite aktiv gegen Scraper vorgeht. Social Media, Google, stark geschützte Marktplätze – diese prüfen, ob Ihre IP zu einem Rechenzentrum gehört. Ist das der Fall, wird die Verifizierung verschärft: mehr CAPTCHAs, strengere Rate-Limits und manchmal eine direkte Sperrung. Das betrifft jedoch nur einen Bruchteil der Scraping-Aufgaben. Die meisten Websites setzen kein aggressives Anti-Bot-System ein. Rotierende Rechenzentrums-IPs mit angemessenen Pausen zwischen den Anfragen decken 80 % aller gängigen Fälle ab.

Wie viele IPs benötigen Sie tatsächlich?

Teilen Sie die Anzahl der zu scrapenden Seiten durch die benötigte Geschwindigkeit und berücksichtigen Sie die Toleranz der jeweiligen Website. Eine Nachrichtensite erlaubt unter Umständen 300+ Anfragen pro Stunde von einer IP. Ein E-Commerce-Shop – 100–200. Social Media – teils nur 30–60. Für 10.000 Seiten pro Tag auf einer durchschnittlichen Website reichen 10–50 IPs mit Rotation vollkommen aus. Keine Millionen. FineProxys 100.000 Rechenzentrums-Proxys genügen für jedes Scraping-Setup – selbst für anspruchsvolle Projekte.

Arbeiten mit Scraping-Frameworks

Die meisten Tools unterstützen Proxys out of the box. In Scrapy übergeben Sie einen Proxy über die Request-Meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Bei größeren Projekten empfiehlt sich ein Scrapy-Proxy-Rotation-Pool – eine Middleware, die vor jedem Request automatisch eine andere IP aus Ihrer Liste einspielt. FineProxy funktioniert mit Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright und allem, was HTTP oder SOCKS5 unterstützt.A-Parser, beliebt beim SEO-Scraping, unterstützt den Massen-Import von Proxys mit IP-Bindung. Laden Sie Ihre Liste, binden Sie sie an Ihre echte IP im FineProxy-Dashboard, und lassen Sie A-Parser die Rotation übernehmen.

Welcher Rotationsansatz ist besser geeignet?

Die Rotation bei jedem Request ist sicherer – keine einzelne IP häuft verdächtige Aktivitäten an. Allerdings ist sie langsamer, da jede neue IP eine neue Verbindung erfordert.Die Rotation nach einem Timer (alle 50–100 Requests) oder nur bei einer Sperrung ist schneller und verbraucht weniger Adressen. Beginnen Sie damit. Wechseln Sie zur Rotation pro Request nur dann, wenn Sie zu häufig gebannt werden.Bei Spider-Proxy- und Crawler-Proxy-Setups, die über tausende von Seiten laufen, ist die Rotation pro Request den Geschwindigkeitsnachteil in der Regel wert.

Was zeichnet einen guten Scraping-Proxy aus?