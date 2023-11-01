NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Scraping-Proxy

Statische Rechenzentrums-Proxys – optimiert für skalierbares Web-Scraping ohne Blockierungen.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Web-Scraping-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 Datacenter-IPs für Scraper
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Scraping-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Crawler-Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Verfügbarkeit: Ausgezeichnete Proxys, die 3–7 Tage lang ohne Ausfälle stabil bleiben. Geschwindigkeit: Schnell genug für TikTok, Gmail und Anmeldungen bei Krypto-Wallets. Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 und sogar UDP. Globale Abdeckung: USA, Deutschland, Frankreich, Japan und weitere Länder.

esta bazaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy war ein echter Wendepunkt für meine täglichen Aufgaben. Kein Ärger, kein Verzögern, und eine Vielzahl von IPs, mit denen man arbeiten kann. Ich habe vorher kostenlose ausprobiert, aber dieser Service liefert tatsächlich die Konsistenz, die ich brauchte. Absolut zufrieden.

hammadInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Ich liebe FineProxy-Proxies, sie sind wirklich schnell und nicht erkennbar. Ich habe sie für Automatisierungstools wie Keyword-Tools und für Scraping-Tools verwendet, es ist wie ein Game-Changer. Der Kundensupport ist erstklassig, wann immer man Hilfe benötigt, sie sind rund um die Uhr verfügbar, um dein Problem zu lösen. Die Qualität der Proxies ist einfach erstaunlich.

asdjkakarNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Der Wechsel zu FineProxy war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Der Einrichtungsprozess war unglaublich reibungslos, und ihre Proxies ließen sich nahtlos in meine vorhandenen Tools integrieren. Was sie wirklich auszeichnet, ist die Seelenruhe, die sie bieten – das Wissen, dass ich jederzeit Zugriff auf einen sauberen und robusten IP-Pool habe. Sehr zu empfehlen für jeden, der unkomplizierte Proxy-Dienste sucht!

PATHANDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Sehr erschwingliche europäische Proxys. Ich glaube, es ist der einzige Proxy-Anbieter, der dem kostenlosen und sicheren Internet treu geblieben ist. Während andere pro GB oder sogar pro Anfrage verlangen, bieten diese immer noch unbegrenzte Bandbreitenpläne an.

NemanjaDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Welcher Proxy-Typ eignet sich am besten für ein Web-Scraping-Proxy-Setup?Meist Datacenter

Rechenzentrums-Proxys für 80 % der Aufgaben. Sie sind 5–10× günstiger als Residential-Proxys, schneller und auf Sites ohne aggressiven Anti-Bot-Schutz vollkommen ausreichend. Setzen Sie Residential-Proxys nur für Social Media, Google oder Sites ein, die Rechenzentrums-Bereiche gezielt sperren.

Wie verbinde ich eine Proxy-API für Web-Scraping?Endpoint nutzen

FineProxy stellt Ihnen einen Endpunkt bereit — etwa http://gate.fineproxy.org:port. Richten Sie Ihren Scraper auf diese Adresse aus, fügen Sie die Authentifizierung hinzu (IP-Bindung oder Benutzername/Passwort), und alle Anfragen laufen über den Proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — wählen Sie, was Ihr Tool benötigt.

Benötigt ein Proxy-Parser-Tool spezielle Einstellungen?Nein

Nein. A-Parser, ScrapeOps, eigene Python-Skripte — alle akzeptieren eine Proxy-Liste oder einen Gateway-Endpunkt. Laden Sie Ihre FineProxy-IPs, aktivieren Sie die Rotation, falls das Tool dies unterstützt, und starten Sie Ihren Job. Standardmäßige Proxy-Adresse und Port — kein Aufwand.

Wie richte ich Proxy-Rotation in Scrapy ein?Middleware nutzen

Übergeben Sie einen Proxy im Request-Meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Für Rotation schreiben Sie eine einfache Middleware, die vor jeder Anfrage den nächsten Proxy aus Ihrer Liste auswählt. Auf GitHub gibt es zahlreiche fertige Beispiele — etwa 15 Zeilen Code. FineProxy unterstützt HTTP, HTTPS und SOCKS5.

Wie viele Proxys brauche ich für ein großes Projekt?100–1.000+

100.000 Seiten pro Tag auf einer normalen Website: 100–300 IPs mit Rotation. Google oder Amazon: 500–1.000+. Der Pool von FineProxy deckt beides ab — fügen Sie so viele IPs hinzu, wie Sie benötigen, und skalieren Sie jederzeit.

Werden meine Scraping-Proxy-IPs gesperrt?Mit der Zeit

Irgendwann passiert es – so funktioniert das nun einmal. Entscheidend ist, genügend IPs zum Rotieren zu haben und verbrauchte auszutauschen. Bei dedizierten Proxys von FineProxy halten IPs länger, weil nur Sie sie nutzen. Falls einer geflaggt wird – ersetzen Sie ihn einfach über das Dashboard.

Welches Protokoll sollte ich verwenden?Meist HTTP

HTTP/HTTPS für die meisten Bibliotheken; SOCKS5, wenn Ihr Tool einen Proxy auf Socket-Ebene erwartet. UDP ist für Web-Scraping selten relevant.

Das Skript funktioniert bei Sitemaps, scheitert aber bei HTML. Warum?HTML wird überwacht

Sitemaps heißen Bots willkommen; HTML-Pfade werden überwacht. Halten Sie Header/Cookies konsistent, laden Sie die Assets, die die Seite erwartet, und drosseln Sie das Tempo bei Formularen und POST-Endpunkten.

Die Büro-Whitelist funktioniert ständig nicht mehr, aber von zu Hause klappt alles. Was sollte ich prüfen?Egress-IP prüfen

Büros sitzen oft hinter CGNAT oder rotieren die öffentliche Egress-IP. Setzen Sie die tatsächliche öffentliche Adresse auf die Whitelist, halten Sie eine Backup-Quelle bereit (Zuhause/VPN) und nutzen Sie alternative Ports, wenn die Standard-Ports gefiltert werden.

Leitfaden

Sie brauchen keine Millionen von IPs, um das Web zu scrapen

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Proxy-Anbieter werben gerne mit Pool-Größen — 20 Millionen, 70 Millionen, 100 Millionen IPs. Klingt beeindruckend. Aber ein gut verwalteter Pool mit einigen hundert hochwertigen IPs schlägt eine Million verbrauchter Adressen jedes Mal. Was zählt, ist nicht die Anzahl. Es kommt darauf an, ob diese IPs sauber, schnell und auf Ihren Zielseiten noch nicht auf der Blacklist stehen.

Rechenzentrums-Proxy vs. Residential-Proxy — wann sich der Aufpreis wirklich lohnt

Für die meisten Scraping-Jobs sind Rechenzentrums-Proxys die richtige Wahl. Sie sind schnell, günstig und bewältigen problemlos Hunderte von Threads. Produktlisten von E-Commerce-Seiten, Suchergebnisse, öffentliche Daten aus Verzeichnissen – Rechenzentrums-IPs erledigen das zuverlässig. Residential-Proxys benötigen Sie, wenn die Zielseite aktiv gegen Scraper vorgeht. Social Media, Google, stark geschützte Marktplätze – diese prüfen, ob Ihre IP zu einem Rechenzentrum gehört. Ist das der Fall, wird die Verifizierung verschärft: mehr CAPTCHAs, strengere Rate-Limits und manchmal eine direkte Sperrung. Das betrifft jedoch nur einen Bruchteil der Scraping-Aufgaben. Die meisten Websites setzen kein aggressives Anti-Bot-System ein. Rotierende Rechenzentrums-IPs mit angemessenen Pausen zwischen den Anfragen decken 80 % aller gängigen Fälle ab.

Web-Scraping

Wie viele IPs benötigen Sie tatsächlich?

Teilen Sie die Anzahl der zu scrapenden Seiten durch die benötigte Geschwindigkeit und berücksichtigen Sie die Toleranz der jeweiligen Website. Eine Nachrichtensite erlaubt unter Umständen 300+ Anfragen pro Stunde von einer IP. Ein E-Commerce-Shop – 100–200. Social Media – teils nur 30–60. Für 10.000 Seiten pro Tag auf einer durchschnittlichen Website reichen 10–50 IPs mit Rotation vollkommen aus. Keine Millionen. FineProxys 100.000 Rechenzentrums-Proxys genügen für jedes Scraping-Setup – selbst für anspruchsvolle Projekte.

Arbeiten mit Scraping-Frameworks

Die meisten Tools unterstützen Proxys out of the box. In Scrapy übergeben Sie einen Proxy über die Request-Meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Bei größeren Projekten empfiehlt sich ein Scrapy-Proxy-Rotation-Pool – eine Middleware, die vor jedem Request automatisch eine andere IP aus Ihrer Liste einspielt. FineProxy funktioniert mit Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright und allem, was HTTP oder SOCKS5 unterstützt.A-Parser, beliebt beim SEO-Scraping, unterstützt den Massen-Import von Proxys mit IP-Bindung. Laden Sie Ihre Liste, binden Sie sie an Ihre echte IP im FineProxy-Dashboard, und lassen Sie A-Parser die Rotation übernehmen.

Welcher Rotationsansatz ist besser geeignet?

Die Rotation bei jedem Request ist sicherer – keine einzelne IP häuft verdächtige Aktivitäten an. Allerdings ist sie langsamer, da jede neue IP eine neue Verbindung erfordert.Die Rotation nach einem Timer (alle 50–100 Requests) oder nur bei einer Sperrung ist schneller und verbraucht weniger Adressen. Beginnen Sie damit. Wechseln Sie zur Rotation pro Request nur dann, wenn Sie zu häufig gebannt werden.Bei Spider-Proxy- und Crawler-Proxy-Setups, die über tausende von Seiten laufen, ist die Rotation pro Request den Geschwindigkeitsnachteil in der Regel wert.

Was zeichnet einen guten Scraping-Proxy aus?

Ihr Proxy muss schnell sein – bei Tausenden von Anfragen summiert sich der Unterschied zwischen 50 ms und 200 ms Latenz zu Stunden. Er muss sauber sein – nicht von Spammern missbraucht, nicht auf Blacklists. Und idealerweise gehört er nur Ihnen. Eine IP mit fünfzig anderen Scrapern zu teilen, die alle dasselbe Ziel ansteuern, ist ein sicheres Rezept dafür, dass alle gesperrt werden. FineProxy besitzt seine 100.000 IPs – nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter. Sie erhalten dedizierte Proxys, die auf Ihren Zielseiten kein anderer nutzt.