Proxy für Janitor AI
IPv4-Rechenzentrums-Proxys für Janitor AI Relay-Server: HTTP/HTTPS/SOCKS5, dedizierte IPs zur Vermeidung von Rate-Limits und Key-Sperrungen bei OpenAI/Anthropic.
Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
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Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.
|Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Hier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie eine dedizierte Datacenter-IP für einen Janitor-AI-Relay-Server
- Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
- Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
- Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
- Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Geschwindigkeit unter Last
Was mich betrifft, kann ich mich selbst als Anfänger bei Proxyservern bezeichnen, da ich bisher nur einige wenige von ihnen genutzt habe. Jetzt werde ich euch meine Gedanken und Eindrücke über FineProxy erzählen. Ich konnte keine Nachteile feststellen, FineProxy funktioniert wirklich gut und schnell.
Ausgezeichnete Proxies Als ich sie kaufte, war ich zögerlich, aber die Ergebnisse und die Geschwindigkeit haben mich schockiert, es ist buchstäblich reiner Wert fürs Geld Ich gebe 5/5
API- und Agent-Zugang
Schneller und zuverlässiger Proxy-Dienst mit hervorragender Betriebszeit, tollem Support und erschwinglichen Preisen. Perfekt für sicheres Surfen und Automatisierungsaufgaben!
Ich liebe FineProxy, die Geschwindigkeit ist großartig. Ich nutze es für Automatisierungstools, Webscraping und zum Surfen. Die Verbindungen sind stabil und die Geschwindigkeit sehr gut, die IPs werden nie getrennt oder gesperrt. Ich werde es immer wieder kaufen, das Support-Team reagiert wirklich großartig und rechtzeitig.
Mindestbestellungen
Einer der besten Proxies im Geschäft. Ich bin seit fast fünf Jahren bei FineProxy und konnte immer noch nichts Besseres finden. Beim Kauf einer großen Anzahl von IPs (ab 5000) funktionieren über 95 % stabil 24/7. Rabatte, wenn der Tarif monatlich erneuert wird.
Proxy ist eine gute Hilfe für den IP-Wechsel, sodass wir die Seiten verwenden können, zu denen wir mit unserer IP keinen Zugang haben. Ich mag die 100000 exklusiven IPs, weil sie sehr wirtschaftlich und nützlich sind.
Benötigen Sie einen IP-Proxy, nur um Janitor AI zu nutzen?Nein
Nein. Normale Nutzer brauchen nur einen API-Schlüssel und eine URL von einem Dienst wie OpenRouter. IP-Proxys sind für Leute gedacht, die ihren eigenen API-Relay-Server betreiben und kontrollieren müssen, wie ausgehende Anfragen bei LLM-Anbietern ankommen.
Was ist OpenRouter und wie funktioniert es mit Janitor AI?Multi-Model-Gateway
OpenRouter ist ein Dienst, der Ihnen mit einem einzigen API-Schlüssel Zugang zu vielen verschiedenen KI-Modellen gibt — GPT-4, Claude, DeepSeek und weitere. Sie tragen die OpenRouter-URL und Ihren Schlüssel in den Janitor-AI-Einstellungen ein, wählen ein Modell aus, und Ihre Chats werden über OpenRouter an dieses Modell weitergeleitet. Kostenlose Stufe: 50 Nachrichten pro Tag. Bezahlt: abhängig vom Modell, jedes hat seinen eigenen Preis pro Token.
Warum könnte mein Relay-Server blockiert werden?Shared-IP-Limits
LLM-Anbieter wie OpenAI und Anthropic begrenzen und markieren IPs, die große Mengen an Anfragen senden. Wenn dein Server viele Nutzer bedient, laufen alle deren Gespräche über eine einzige IP-Adresse. Wird das Limit des Anbieters erreicht, verlieren alle Nutzer auf deinem Server gleichzeitig den Zugang.
Kann ich meinen eigenen OpenAI-Schlüssel direkt in Janitor AI verwenden?Ja
Ja. Janitor AI unterstützt direkte OpenAI-API-Schlüssel — du musst keinen Reverse-Proxy oder OpenRouter verwenden. Trage einfach deinen Schlüssel und die OpenAI-API-URL in den Einstellungen ein. Der Nachteil: Du zahlst direkt an OpenAI pro Token, und wenn du dein Setup mit anderen teilst, geht die gesamte Nutzung auf die Limits deines einzelnen Schlüssels.
Sind kostenlose Reverse-Proxys sicher?Mit Umsicht nutzen
Nutze sie mit Vorsicht. Kostenlose Community-Proxys (wie PawnOsman) funktionieren, aber deine Chat-Daten laufen über den Server einer anderen Person. Diese können Gespräche protokollieren, und die Verfügbarkeit ist nicht garantiert. Für alles Private oder Wichtige solltest du entweder für OpenRouter bezahlen oder deinen eigenen Server betreiben.
Rechenzentrums- oder Residential-Proxys für einen Janitor AI Relay-Server?Datacenter
Rechenzentrums-Proxys. LLM-API-Endpoints erwarten Server-zu-Server-Traffic, daher wirkt eine Rechenzentrums-IP völlig normal und löst keine Flags aus — anders als es bei einer Consumer-Website der Fall wäre. Rechenzentrums-Proxys bieten zudem eine niedrigere Latenz — entscheidend für Chat-Anwendungen, bei denen jede zusätzliche Millisekunde spürbar ist — und kosten pro Gigabyte deutlich weniger als Residential-IPs. Residential-Proxys sind für browserbasiertes Scraping sinnvoll, doch für API-Relay-Aufgaben verursachen sie unnötige Latenz und Mehrkosten.