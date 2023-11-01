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Proxy für Janitor AI

IPv4-Rechenzentrums-Proxys für Janitor AI Relay-Server: HTTP/HTTPS/SOCKS5, dedizierte IPs zur Vermeidung von Rate-Limits und Key-Sperrungen bei OpenAI/Anthropic.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte Datacenter-IP für einen Janitor-AI-Relay-Server
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Was mich betrifft, kann ich mich selbst als Anfänger bei Proxyservern bezeichnen, da ich bisher nur einige wenige von ihnen genutzt habe. Jetzt werde ich euch meine Gedanken und Eindrücke über FineProxy erzählen. Ich konnte keine Nachteile feststellen, FineProxy funktioniert wirklich gut und schnell.

Артем ПоповInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ausgezeichnete Proxies Als ich sie kaufte, war ich zögerlich, aber die Ergebnisse und die Geschwindigkeit haben mich schockiert, es ist buchstäblich reiner Wert fürs Geld Ich gebe 5/5

kayne kaTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Schneller und zuverlässiger Proxy-Dienst mit hervorragender Betriebszeit, tollem Support und erschwinglichen Preisen. Perfekt für sicheres Surfen und Automatisierungsaufgaben!

MargaretSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich liebe FineProxy, die Geschwindigkeit ist großartig. Ich nutze es für Automatisierungstools, Webscraping und zum Surfen. Die Verbindungen sind stabil und die Geschwindigkeit sehr gut, die IPs werden nie getrennt oder gesperrt. Ich werde es immer wieder kaufen, das Support-Team reagiert wirklich großartig und rechtzeitig.

7heGoatCR7Dieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Mindestbestellungen

Einer der besten Proxies im Geschäft. Ich bin seit fast fünf Jahren bei FineProxy und konnte immer noch nichts Besseres finden. Beim Kauf einer großen Anzahl von IPs (ab 5000) funktionieren über 95 % stabil 24/7. Rabatte, wenn der Tarif monatlich erneuert wird.

aboveundbeyondNorton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Proxy ist eine gute Hilfe für den IP-Wechsel, sodass wir die Seiten verwenden können, zu denen wir mit unserer IP keinen Zugang haben. Ich mag die 100000 exklusiven IPs, weil sie sehr wirtschaftlich und nützlich sind.

Аноним FaiersInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Benötigen Sie einen IP-Proxy, nur um Janitor AI zu nutzen?Nein

Nein. Normale Nutzer brauchen nur einen API-Schlüssel und eine URL von einem Dienst wie OpenRouter. IP-Proxys sind für Leute gedacht, die ihren eigenen API-Relay-Server betreiben und kontrollieren müssen, wie ausgehende Anfragen bei LLM-Anbietern ankommen.

Was ist OpenRouter und wie funktioniert es mit Janitor AI?Multi-Model-Gateway

OpenRouter ist ein Dienst, der Ihnen mit einem einzigen API-Schlüssel Zugang zu vielen verschiedenen KI-Modellen gibt — GPT-4, Claude, DeepSeek und weitere. Sie tragen die OpenRouter-URL und Ihren Schlüssel in den Janitor-AI-Einstellungen ein, wählen ein Modell aus, und Ihre Chats werden über OpenRouter an dieses Modell weitergeleitet. Kostenlose Stufe: 50 Nachrichten pro Tag. Bezahlt: abhängig vom Modell, jedes hat seinen eigenen Preis pro Token.

Warum könnte mein Relay-Server blockiert werden?Shared-IP-Limits

LLM-Anbieter wie OpenAI und Anthropic begrenzen und markieren IPs, die große Mengen an Anfragen senden. Wenn dein Server viele Nutzer bedient, laufen alle deren Gespräche über eine einzige IP-Adresse. Wird das Limit des Anbieters erreicht, verlieren alle Nutzer auf deinem Server gleichzeitig den Zugang.

Kann ich meinen eigenen OpenAI-Schlüssel direkt in Janitor AI verwenden?Ja

Ja. Janitor AI unterstützt direkte OpenAI-API-Schlüssel — du musst keinen Reverse-Proxy oder OpenRouter verwenden. Trage einfach deinen Schlüssel und die OpenAI-API-URL in den Einstellungen ein. Der Nachteil: Du zahlst direkt an OpenAI pro Token, und wenn du dein Setup mit anderen teilst, geht die gesamte Nutzung auf die Limits deines einzelnen Schlüssels.

Sind kostenlose Reverse-Proxys sicher?Mit Umsicht nutzen

Nutze sie mit Vorsicht. Kostenlose Community-Proxys (wie PawnOsman) funktionieren, aber deine Chat-Daten laufen über den Server einer anderen Person. Diese können Gespräche protokollieren, und die Verfügbarkeit ist nicht garantiert. Für alles Private oder Wichtige solltest du entweder für OpenRouter bezahlen oder deinen eigenen Server betreiben.

Rechenzentrums- oder Residential-Proxys für einen Janitor AI Relay-Server?Datacenter

Rechenzentrums-Proxys. LLM-API-Endpoints erwarten Server-zu-Server-Traffic, daher wirkt eine Rechenzentrums-IP völlig normal und löst keine Flags aus — anders als es bei einer Consumer-Website der Fall wäre. Rechenzentrums-Proxys bieten zudem eine niedrigere Latenz — entscheidend für Chat-Anwendungen, bei denen jede zusätzliche Millisekunde spürbar ist — und kosten pro Gigabyte deutlich weniger als Residential-IPs. Residential-Proxys sind für browserbasiertes Scraping sinnvoll, doch für API-Relay-Aufgaben verursachen sie unnötige Latenz und Mehrkosten.