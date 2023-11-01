OpenRouter 是一项服务，只需一个 API 密钥即可访问多种不同的 AI 模型——GPT-4、Claude、DeepSeek 等。您在 Janitor AI 设置中输入 OpenRouter URL 和密钥，选择一个模型，聊天内容即通过 OpenRouter 转发至该模型。免费版：每天 50 条消息。付费版：取决于具体模型，每种模型有各自的按 Token 计费价格。