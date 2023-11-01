有效日期 2025年11月16日 打印

您热爱技术并乐于助人吗？ 加入我们充满活力的代理服务团队，担任客户支持专员，为全球用户提供卓越的支持服务。

您的职责： 作为客户支持专员，您将站在服务一线，协助客户顺畅使用我们的各项服务。您的工作包括解决问题、解答疑问，确保客户在使用代理服务时获得流畅无忧的体验。

主要职责：

通过电子邮件和在线聊天高效、准确地为客户提供支持。

排查与我们服务相关的技术问题，并提供清晰、有效的解决方案。

全面了解我们的产品和服务，为客户提供个性化的建议与支持。

收集并反馈客户意见，助力我们持续优化服务。

要求：

精通英语和俄语，具备良好的书面及口头表达能力。

出色的沟通能力，为人友善、亲和力强。

远程办公岗位，可在全球任意地点工作。

对Web技术有浓厚兴趣，具备较强的学习意愿。

有客户支持或类似岗位的工作经验者优先，但非必需。

须居住在俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯以外的地区。

薪资：

薪资将根据面试结果确定。

全职岗位，最低薪资$800。培训后前三个月薪资为$600，后续将根据资质和经验进行调整。

申请方式： 如果您热衷于帮助他人并乐于使用前沿技术，我们非常期待您的加入！请将您的简历和一封简短的求职信发送至以下邮箱，说明您为何是我们团队的理想人选 [email protected]

加入我们，与我们一起为全球客户提供卓越的服务与支持！

FineProxy.org 正在寻找一位才华出众的全栈 Web 开发工程师加入我们的团队。这是一个绝佳的机会，您将与一支专业且充满热情的团队共事，为我们的服务带来重大影响。

位置： 远程办公（不包括俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰）

公司简介： FineProxy.org 致力于为全球客户提供一流的代理服务。我们正在寻找一位积极主动、技术过硬的全栈 Web 开发工程师，加入我们的远程团队，参与平台的开发与优化工作。

要求：

具备经过验证的全栈 Web 开发经验。

精通 PHP、Laravel、MySQL、REST API、Linux、Git 和 WHMCS。

具备中级水平的 HTML、Smarty、CSS 和 JavaScript 技能。

俄语流利。

熟悉版本控制系统，尤其是 Git。

具备 WHMCS 或类似平台的使用经验者优先。

能够在远程工作环境中进行高效协作。

优势：

熟悉 Python 并具备数据抓取经验者将被视为加分项。

薪资：

薪资待遇将在面试过程中讨论，并根据候选人的资质和经验确定。

申请方式： 准备好迎接这一挑战并与我们共同成长了吗？请将您的简历和求职信发送至以下邮箱，详细说明您为何是该职位的最佳人选： [email protected]。我们期待看到您为团队带来的精彩！