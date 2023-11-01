这取决于您的配置。默认情况下，大多数应用通过 UDP 发送 DNS 查询。如果您系统的 DNS 解析器未配置为通过 SOCKS5 代理路由，DNS 请求可能会完全绕过代理，直接发送至您的 ISP——从而暴露您访问的域名。为防止 DNS 泄露，请将您的应用或操作系统配置为通过代理解析 DNS，使用仅可通过代理 IP 访问的 DNS 服务器，或依赖原生支持将所有流量（包括 DNS）通过 SOCKS5 路由的应用。FineProxy 不会拦截或记录 DNS 查询，因此泄露防护需在客户端侧处理。