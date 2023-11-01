配置您的 支持 UDP 的代理套餐。
选择基础代理类型、位置、数量和计费周期。可在此选择 UDP 支持，价格为基础套餐的 150%。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
UDP 为可选功能。
选择基础代理类型。
UDP 支持可作为兼容静态代理套餐的附加功能启用。配置前请先比较基础产品。
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 配置支持 UDP 的代理套餐
- 购买支持 UDP 的美国代理
- 将我的代理列表导出为 JSON
- 更新我的代理服务 IP 白名单
- 显示我的服务状态和下次到期日期
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
负载下速度
那些必须使用免费代理的日子，我记得简直是噩梦。但现在不再是了。在使用FineProxy之前我有些担忧，但决定尝试这项服务后，这些担忧都消失了。速度很好，是个有用的支撑——这就是我所需要的全部。当然，别忘了价格合理，完全匿名）
我用这些代理做数据抓取项目，这正是我需要的......旋转和快速的IP效果很好
支持
总体来说，这是我合作过的最好的供应商之一，几乎没有代理服务器宕机，并且支持24/7。继续加油！！
FineProxy.org是一家可靠的高质量代理服务提供商，拥有出色的客户支持和坚实的保修政策。他们提供安全且快速的服务，确保用户体验顺畅。
流量永不限量
很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。
非常实惠的欧洲代理店。我觉得它是唯一一个忠实保证免费且安全的互联网代理提供商。虽然有些公司按GB甚至按请求收费，但这些公司仍然提供无限带宽套餐。
您的 UDP 代理支持语音聊天吗？是
是的。FineProxy 的 UDP 代理完全支持实时数据传输，适用于语音聊天、VoIP 应用和流媒体协议。UDP 通道直接处理数据包，无需建立持久的 TCP 会话，从而减少延迟并提升实时通信的稳定性。
您的 UDP 协议具体是如何工作的？SOCKS5 UDP ASSOCIATE
我们的 UDP 支持基于标准的 SOCKS5 UDP ASSOCIATE 机制。
实际上，UDP 流量通过 TCP 控制连接经代理转发。TCP 连接负责建立和维持会话，而真正的 UDP 数据包（游戏、VoIP、DNS、流媒体）则通过中继端点单独传输，并非封装在 TCP 内部。
工作原理：
1. 您的应用程序通过 TCP 使用 SOCKS5 协议连接到代理。
2. 应用程序发送 UDP ASSOCIATE 请求。
3. 代理服务器返回一个 UDP 中继地址（BND.ADDR 和 BND.PORT）。
4. 您的应用程序将 UDP 数据包发送到该地址。每个数据包都经过封装，包含目标 IP 和端口。
5. 代理转发 UDP 流量，并将响应数据中继回您的应用程序。
6. TCP 连接必须保持打开状态，UDP 会话才能持续活跃。关闭 TCP 连接将立即终止 UDP 转发。
此行为由 SOCKS5 协议规范定义。大多数现代游戏客户端、VoIP 软件和网络工具都自动支持该功能。
注意事项：
- UDP 仅适用于支持 SOCKS5 UDP ASSOCIATE 的应用程序。
- 不使用原始 UDP 转发——UDP 通过 SOCKS5 进行代理。
- 兼容性取决于具体应用程序，需要您在本地进行测试。
- 此方法通常用于低延迟流量场景，例如游戏、语音通信和 DNS 查询。
使用 UDP 时，DNS 查询是否会泄漏到代理之外？取决于配置
这取决于您的配置。默认情况下，大多数应用通过 UDP 发送 DNS 查询。如果您系统的 DNS 解析器未配置为通过 SOCKS5 代理路由，DNS 请求可能会完全绕过代理，直接发送至您的 ISP——从而暴露您访问的域名。为防止 DNS 泄露，请将您的应用或操作系统配置为通过代理解析 DNS，使用仅可通过代理 IP 访问的 DNS 服务器，或依赖原生支持将所有流量（包括 DNS）通过 SOCKS5 路由的应用。FineProxy 不会拦截或记录 DNS 查询，因此泄露防护需在客户端侧处理。
HTTP 代理和 UDP 代理有什么区别？传输协议不同
HTTP 代理处理网页流量——它通过 TCP 连接处理请求和响应，适用于网页浏览、API 调用或自动化任务。
UDP 代理通过 SOCKS5 中继传输数据报，专为实时通信、流媒体和游戏场景设计。它不会解析或修改流量，在无需保证每个数据包可靠送达的场景下速度更快。
UDP 代理服务支持退款吗？24小时内
是的。购买后 24 小时内可申请退款。如果服务未能满足您的需求，请在 24 小时内联系客服，我们将在基本核实后为您办理退款。建议您尽快测试性能和兼容性，以便在退款期限内解决任何问题。
什么是
UDP 代理？
UDP 代理是一种网络中间服务，负责在客户端与目标服务器之间转发用户数据报协议（UDP）数据包。与仅通过 TCP 运行的 HTTP 代理不同，UDP 代理处理的是实时、无连接的数据，因此在语音聊天、游戏、IPTV 和流媒体等服务中不可或缺。FineProxy 的 UDP 代理采用 SOCKS5 UDP ASSOCIATE 机制路由 UDP 流量，开销极低，提供完整的 IPv4 支持以及高带宽网络下的无限流量。
UDP 代理的工作原理
当应用需要发送 UDP 数据时，首先通过 SOCKS5 over TCP 连接到代理并发出 UDP ASSOCIATE 请求。代理返回一个中继地址，之后 UDP 数据报通过该中继转发，而非封装在 TCP 数据包内——TCP 连接仅用于维持会话。FineProxy 的服务器部署在 Tier-III/IV 数据中心，拥有 10–40 Gbit/s 上行链路，每秒可处理数千个数据包，确保 99.9% 正常运行时间，即使在高负载下也能保持稳定的数据包传输。
SOCKS5 UDP ASSOCIATE 如何处理 UDP 流量
许多代理方案试图将 UDP 流量完全封装在 TCP 隧道中来处理，这会带来显著的额外开销，违背了使用 UDP 的初衷。SOCKS5 UDP ASSOCIATE 采用了不同的方式：它仅使用 TCP 连接作为控制通道来建立和维护会话，而实际的 UDP 数据报则通过专用的中继端点单独传输。FineProxy 的实现严格遵循此模型。UDP 数据包通过中继地址转发，不会被重新封装到 TCP 中，从而保留了 UDP 的低延迟特性，并与依赖真正数据报传输的应用保持更好的兼容性。
与纯 TCP 代理的区别
标准 HTTP 和 HTTPS 代理通过 TCP 连接路由所有流量，这意味着每个数据包都需要经过握手、确认和重传逻辑。对于实时应用来说，这会带来不必要的延迟。FineProxy 的 SOCKS5 代理通过 UDP ASSOCIATE 将控制平面（TCP）与数据平面（UDP）分离。实际的媒体、语音或游戏数据包以 UDP 数据报形式通过中继传输，而非封装在 TCP 中，从而为连续数据流提供更低的延迟和更稳定的性能。
兼容 IPTV 服务（TiviMate、OTTPlayer 等）
是的，FineProxy 的 UDP 代理完全兼容 IPTV 和流媒体平台，例如 TiviMate、OTTPlayer、Smart STB 以及其他实时内容分发服务。由于这些应用依赖 UDP 多播或直接数据报流，SOCKS5 UDP ASSOCIATE 支持可确保流畅播放并减少缓冲——从智能电视到 Android 播放器均适用。
协议是否安全？
UDP 本身是一种轻量级传输协议，不包含加密或身份验证功能。但 FineProxy 通过受控服务器、加密管理接口和隔离数据通道来确保安全路由。为了进一步加强保护，用户可以将 UDP 代理与应用层端到端加密相结合（例如用于语音的 SRTP 或基于 UDP 的 HTTPS）。FineProxy 不会记录用户活动或解密数据负载——服务仅负责路由数据包，确保隐私安全和会话完整性。