配置您的 数据中心代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买 100 个美国数据中心代理
- 向我的数据中心代理套餐添加其他国家/地区
- 将我的代理列表导出为 JSON
- 更新我的代理服务 IP 白名单
- 显示我的服务状态和下次到期日期
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
负载下速度
这绝对是我用过的快的代理！我访问受限内容完全没有问题，连接也非常稳定。而且他们的客服响应非常迅速。绝对值得投资！
我之前遇到过假IP的问题，你推荐我来这个网站。它的界面非常友好，我买了一个 $89 的套餐，响应速度和延迟都非常出色
流量永不限量
非常好的产品，我喜欢。一切运行良好——无限流量、最高速度和市场上最低的价格。技术支持始终在线且响应迅速。我会给我的朋友们建议。
价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。
API 和智能代理访问
我很喜欢FineProxy的代理，速度非常快，而且不容易被检测到。我将它用于关键词工具等自动化任务和数据抓取，效果带来了质的提升。客服也非常出色，无论何时需要帮助，都能提供24/7全天候支持，为你解决问题。代理质量确实很棒。
他们提供API，用户可以通过API从网站获取代理。尽管客服的英语不太好，但他们很努力地帮助我。此外，他们还提供每7天更换IP的服务。
数据中心代理到底是什么？数据中心IPv4
数据中心代理是托管在数据中心机房中的代理服务器，而非通过家庭 ISP 接入。其 IP 地址归属于数据中心网络，而非住宅用户。因此，数据中心代理速度快、价格低，但比住宅代理更容易被识别。对于无需伪装为家庭用户的任务——数据采集、监控、API 访问——数据中心代理是最高效的选择。
数据中心代理是否会被所有网站封锁？否
不会。“数据中心代理总是被封”这种说法来自那些试图在社交媒体或配备高级反爬虫系统的高端电商平台上使用它们的人。事实上，互联网上大多数站点——产品目录、新闻网站、搜索引擎、公共 API、目录服务、政府数据库——使用数据中心 IP 完全没有问题。建议您先从数据中心代理入手，只有在确认目标网站确实会封锁它们时，再切换到 ISP 代理或住宅代理。
FineProxy 的「无限流量」与竞争对手有何不同？无隐藏上限
部分服务商宣传无限带宽，但实际执行公平使用政策。例如，某知名服务商在每个计费周期内对每个 IP 的有效使用量设有 100 GB 上限，超出后会严重限制并发连接速度。而 FineProxy 没有隐性上限、没有限速阈值、没有公平使用条款的隐藏条件。每个 IP、每种协议、计费周期内的每一天，流量均真正无限。
什么是子网封禁？为什么需要关注？IP池多样性很重要
网站有时不仅封锁单个 IP，还会封锁整个 /24 子网——即共享前三个八位字节的 256 个地址。如果您的所有代理都来自一两个子网，一次封禁就可能导致整个代理池失效。FineProxy 将约 100,000 个 IP 分布在多样化的子网中，因此某个网段被封不会波及您的其余地址。
数据采集需要多少个数据中心代理？取决于用量
取决于目标网站和采集量。对于轻量级采集未受保护的网站（每天数千页面），50-100 个 IP 即可满足需求。对于百万级页面的大规模采集，您需要数千个 IP 以保持每个 IP 的低请求密度。我们提供从单个代理到批量套餐的多种选择——数量越多，单个 IP 的价格越低。
数据中心代理比住宅代理更快吗？是
是的，快得多。数据中心基础设施通过光纤直连互联网骨干网络，延迟比通过家庭网络路由的住宅代理低 3-4 倍。FineProxy 的数据中心代理单连接速度可达 500 Mbps。
数据中心代理：
速度、规模以及适用场景
并非所有任务都需要看起来像家庭连接的住宅 IP。对于采集产品目录、监控搜索结果、收集价格数据或调用 API——数据中心代理服务器比任何其他代理类型都更快、更便宜、更可预测。关键在于明确何时适用，并选择一家真正拥有底层基础设施的服务商。
数据中心代理有何不同
数据中心代理服务器通过托管在数据中心设施中的 IP 地址来路由您的流量，而非 ISP 分配给家庭用户的地址。这些 IP 运行在具有骨干网直连的高性能服务器上，因此其速度始终比住宅代理快 3-4 倍（Bright Data 的基准测试在多种场景下均验证了这一点）。
代价在于隐蔽性。网站可以通过 ASN 查询和反向 DNS 识别数据中心 IP 段。在部署了高级反机器人系统的严密防护平台上，数据中心 IP 的检测率更高。但互联网上绝大多数网站并不会运行 Cloudflare Enterprise 或 DataDome。新闻网站、产品目录、公共信息库、搜索引擎、API、政府数据库——数据中心代理处理这些场景毫无压力，而且成本仅为住宅代理的零头。
大规模使用下的经济账
这正是数字变得有趣的地方。大多数代理供应商按流量计费：数据中心流量 $0.50-2/GB，住宅流量 $5-15/GB。少量使用时，差距似乎还能接受；一旦上量，费用差距就会变得惊人。
一个每月抓取 500 GB 的采集项目，按常见的按量计费标准大约需要支付 $4,000（Scrapfly 分析数据）。而很多人在收到账单之前都忽略了一个细节：研究显示，网页抓取过程中 50-90% 的流量被浪费在图片、字体、CSS 和跟踪像素上——这些数据您的采集器根本不需要。按流量计费意味着，这些无用数据您也在为之买单。
FineProxy 的无限流量数据中心代理池从根本上消除了这个问题。固定费率，无流量计量，月底不会有意外账单。尽管大胆地抓取吧，无需为节省每一个字节而反复优化请求——带宽全包。
值得注意的是：部分竞争对手宣传「无限」带宽，但暗藏公平使用政策。例如 Oxylabs 将每个 IP 每个计费周期的实际可用量限制在 100 GB——超出后，您的并发会话将从 100 降至 10。而在 FineProxy，无限就是真正的无限。没有星号，没有附加条件。
子网多样性：大多数买家忽视的关键细节
当一个网站封禁数据中心代理时，往往不只是封禁单个 IP，而是封禁整个 /24 子网——即前三个八位组相同的全部 256 个地址。如果您的供应商提供了 500 个 IP，但全部集中在两个子网内，一次封禁事件就能在几秒内摧毁您的整个 IP 池。
FineProxy 维护着约 100,000 个 IPv4 地址，分布在大量不同的子网中。这不是一段连续的 IP 区块——而是分布式基础设施，能够在子网级别封禁中存活。当某个 IP 段被目标网站施压时，您的其他地址依然正常工作，因为它们位于完全不同的网络区段。
自有基础设施，非转售
大多数数据中心代理供应商并不拥有自己的 IP。他们从上游网络租赁 IP 段后转售——通常还同时通过多个品牌销售。同一个 IP 池以不同名称出现，当某个品牌的客户行为过于激进时，整个 IP 池都会受到牵连。
FineProxy 自主拥有 IP 段，并自行管理运行 IP 的服务器。我们不是在 Hetzner 或 OVH 的地址上加个控制面板就转售。这意味着我们直接掌控 ASN 信誉——我们持续监控 Spamhaus 黑名单，并第一时间将被标记的地址从活跃 IP 池中移除。您的代理受益于转售商根本无法保证的基础设施维护水准。
谁在批量购买数据中心代理
每天抓取数百万页面的采集团队。跨数百个地区追踪关键词排名的 SEO 机构。需要每小时检查数千个产品页面的价格监控服务。跨区域验证广告素材投放的广告审计公司。为分析系统或 AI 训练数据集持续输送新鲜网络数据的数据管道运维团队。
共同点在于：请求量大，速度和成本比伪装成家庭用户更重要。如果您的目标网站并不会主动拦截数据中心流量，那么花10倍的价格购买住宅 IP 纯属浪费。
协议与安全
每个 FineProxy 数据中心代理均在同一 IP 上支持 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5。我们的 HTTPS 实现为每个地址配备独立的 SSL 证书——从您的设备到代理服务器的连接全程加密，而不仅仅是代理到目标站点那一段。大多数供应商对第一跳不加保护，而我们不会。
SOCKS5 完整支持 UDP 关联，可满足 Web 流量以外的使用场景。
快速开始
FineProxy 提供单个和批量购买数据中心代理，购买量越大，单个 IP 价格越低。开通流程即时完成：付款后，包含 IP、端口和凭证的代理列表将自动生成，并在一到两分钟内发送至您的控制面板——无需人工审核，无需等待工作时间。每个代理均提供无限带宽、HTTP/HTTPS/SOCKS5 协议支持、IP 绑定认证（可选用户名/密码方式，支持 /21 子网灵活配置），速度最高可达 500 Mbps。
有关浏览器、操作系统和常用工具的配置说明，请查看我们的集成中心。