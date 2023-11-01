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数据中心代理服务器通过托管在数据中心设施中的 IP 地址来路由您的流量，而非 ISP 分配给家庭用户的地址。这些 IP 运行在具有骨干网直连的高性能服务器上，因此其速度始终比住宅代理快 3-4 倍（Bright Data 的基准测试在多种场景下均验证了这一点）。

代价在于隐蔽性。网站可以通过 ASN 查询和反向 DNS 识别数据中心 IP 段。在部署了高级反机器人系统的严密防护平台上，数据中心 IP 的检测率更高。但互联网上绝大多数网站并不会运行 Cloudflare Enterprise 或 DataDome。新闻网站、产品目录、公共信息库、搜索引擎、API、政府数据库——数据中心代理处理这些场景毫无压力，而且成本仅为住宅代理的零头。