配置您的 3,000 个代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买3,000 数据中心 IP 用于 a 欧洲, 全球混合, or 美国 工作负载
- 导出我的 当前 3,000-代理列表 （JSON 格式）
- 将我的网络加入 3,000 个 IP 服务的白名单
- 显示我的 3,000 个 IP 服务状态和账单详情
- 下次可免费更换时，刷新我的 3,000 个 IP 列表
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
负载下速度
FineProxy是任何关心网络安全的人的绝佳选择。他们的代理不仅快速可靠，而且完全安全——没有任何杀毒警告或任何问题。我对使用他们的服务很有信心，因为他们把安全和隐私放在首位。强烈推荐，享受无忧浏览体验！
FineProxy提供快速、可靠的代理服务，客户支持优良，价格有竞争力。完美实现无缝浏览、安全连接和高效性能！
流量永不限量
很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。
我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。
API 和智能代理访问
我很喜欢FineProxy速度，我用它做自动化工具、网页抓取和浏览，连接稳定，速度非常好，从不断网，也没有被封禁的IP，我会一遍又一遍地买，客服响应非常及时
他们提供API，用户可以通过API从网站获取代理。尽管客服的英语不太好，但他们很努力地帮助我。此外，他们还提供每7天更换IP的服务。
我应该如何在不同工作负载之间分配 3,000 个 IP？均匀分配
将流量均匀分散到整个 IP 池中。不要因为某些子网当前速度快就将请求集中在少数子网上。对于需要保持会话的流程（登录/购物车/结账），请遵循
3,000 IP 套餐的实际吞吐量和并发限制是多少？9,000 个连接
该套餐支持整个服务最多 9,000 个并发连接。 建议总吞吐量：整个服务最高可达 500–700 Mbit/s。实际速度取决于目标站点、其速率限制以及往返延迟。
IP 更换是如何运作的？每 8 天
我们无法保证与所有目标站点的兼容性。您可以每 8 天更换一次完整的 IP 列表，或通过工单排除特定子网（如果某些 IP 段效果不佳）。当遇到特定目标站点的持续性问题时，请使用 IP 更换功能解决；但请避免在已登录的会话流程中途更换 IP。