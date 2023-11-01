باقات 3000 بروكسي
عدد كبير وجودة عالية! تعمل بدون تفويض (عبر ربط IP) أو من خلال نظام اسم مستخدم/كلمة مرور.
أنشئ باقة 3,000 بروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.
|موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ 3,000 عنوان IP من مراكز البيانات لأعباء أوروبا أو المزيج العالمي أو الولايات المتحدة
- صدّر قائمة الـ 3,000 بروكسي الحالية لديّ بصيغة JSON
- أضِف شبكتي إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة الـ 3,000 IP
- اعرض حالة خدمة الـ 3,000 IP لديّ وتفاصيل فوترتها
- حدّث قائمة الـ 3,000 IP لديّ عند توفر الاستبدال التالي كل 8 أيام
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
السرعة تحت الحمل
FineProxy يعد خيارًا رائعًا لأي شخص مهتم بالأمن عبر الإنترنت. إن الوكلاء الخاصين بهم ليسوا سريعين وموثوقين فحسب، بل آمنون تمامًا أيضًا - ولا توجد تحذيرات أو مشكلات لمكافحة الفيروسات على الإطلاق. أشعر بالثقة في استخدام خدماتهم مع العلم أنهم يعطون الأولوية للأمن والخصوصية. موصى به للغاية لتجربة تصفح خالية من القلق!
تقدم Fineproxy وكلاء سريعين وموثوقين مع دعم عملاء ممتاز وأسعار تنافسية. مثالي للتصفح السلس والاتصالات الآمنة والأداء الفعال!
حركة المرور بلا حد
خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.
نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.
وصول API والوكلاء
أنا أحب خدمة Fineproxy، والسرعة رائعة، وأستخدمها في أدوات التشغيل الآلي، ونسخ الويب، والتصفح، والاتصال مستقر والسرعة جيدة جدًا، ولا يتم قطع الاتصال أبدًا ولا يتم حظر ips، سأشتريه مرارًا وتكرارًا، فريق الدعم يستجيب حقًا في الوقت المحدد
يوفرون واجهات API تتيح للمستخدمين جلب عناوين البروكسي من موقعهم الإلكتروني. ورغم أن موظفي خدمة العملاء لم يكونوا يجيدون الإنجليزية جيدًا، فقد بذلوا جهدًا كبيرًا لمساعدتي. كما يتيحون تبديل عنوان IP بعد سبعة أيام.
كيف أوزّع 3,000 عنوان IP على أحمال العمل المختلفة؟وزّع بالتساوي
وزّع حركة المرور بالتساوي على كامل مجموعة العناوين. لا تركّز الطلبات على مجموعة صغيرة من الشبكات الفرعية لمجرد أنها تبدو سريعة اليوم. التزم بقاعدة "حساب واحد = عنوان IP ثابت واحد = ملف تعريف واحد" للتدفقات القائمة على الجلسات (تسجيل الدخول/السلة/إتمام الشراء)، واستخدم التدوير فقط لنقاط النهاية المحددة النطاق والقراءة فقط. أضف تأخيرًا عشوائيًا بسيطًا وتجنّب إعادة استخدام نفس عنوان IP لطلبات متطابقة متتالية.
ما هو معدل النقل الفعلي وحد الاتصالات المتزامنة في باقة 3,000 عنوان IP؟9,000 اتصال
تتيح هذه الباقة ما يصل إلى 9,000 اتصال متزامن عبر الخدمة. "الاتصالات المتزامنة" = عدد جلسات TCP المفتوحة في آنٍ واحد (HTTP/HTTPS/SOCKS5) في لحظة معينة، بغض النظر عن معدل الطلبات. كإرشاد عملي: 1–3 اتصالات متزامنة لكل عنوان IP (مع دفعات قصيرة تصل إلى ~5) تحافظ على استقرار السمعة. معدل النقل الإجمالي الموصى به: حتى 500–700 ميغابت/ثانية للخدمة بالكامل. تعتمد السرعة الفعلية على المواقع المستهدفة وحدود معدلاتها وزمن الاستجابة ذهابًا وإيابًا.
كيف تعمل عملية استبدال عناوين IP؟كل 8 أيام
لا يمكننا ضمان التوافق مع كل هدف. يمكنك استبدال قائمة IP بالكامل مرة واحدة كل 8 أيام، أو استبعاد شبكات فرعية محددة عبر تذكرة دعم إذا كان أداء نطاقات معينة ضعيفًا. استخدم الاستبدالات لحل المشكلات المستمرة المتعلقة بأهداف محددة، وتجنّب تغيير عناوين IP أثناء الجلسات النشطة لتدفقات تسجيل الدخول.