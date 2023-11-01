Bu plan, hizmet genelinde 9.000'e kadar eş zamanlı bağlantıya izin verir. «Eş zamanlı bağlantılar» = belirli bir andaki eş zamanlı açık TCP oturumlarının (HTTP/HTTPS/SOCKS5) sayısıdır; istek hızından bağımsızdır. Çalışma rehberi olarak: IP başına 1–3 eş zamanlı bağlantı (kısa süreli artışlarda ~5'e kadar) itibarı stabil tutar. Önerilen toplam veri aktarım hızı: tüm hizmet için 500–700 Mbit/s'e kadar. Gerçek hız; hedef sitelere, bunların hız limitlerine ve gidiş-dönüş gecikmesine bağlı olarak değişir.