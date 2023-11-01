Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

3000 Proxy Paketi

Çok sayıda ve yüksek kalitede! Yetkilendirme olmadan (IP bağlantısı ile) veya giriş / şifre sistemi ile çalışırlar.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

3.000 proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa, Worldwide Mix veya ABD iş yükü için 3.000 veri merkezi IP satın alın
  • Mevcut 3.000 proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • 3.000 IP'lik hizmetim için ağımı izin verilen IP listesine ekleyin
  • 3.000 IP'lik hizmetimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
  • Sonraki 8 günlük değişim hazır olduğunda 3.000 IP listemi yenileyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy, çevrimiçi güvenlik konusunda endişe duyan herkes için harika bir seçim. Proxy’leri yalnızca hızlı ve güvenilir değil, aynı zamanda tamamen güvenli; hiçbir antivirüs uyarısı ya da başka bir sorun yok. Güvenliğe ve gizliliğe öncelik verdiklerini bildiğim için hizmetlerini güvenle kullanıyorum. Endişesiz bir gezinme deneyimi için şiddetle tavsiye ederim!

kavm.85Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy; mükemmel müşteri desteği ve rekabetçi fiyatlandırmayla hızlı, güvenilir proxy’ler sunuyor. Kesintisiz gezinme, güvenli bağlantılar ve verimli performans için mükemmel!

ValentineFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.

7heGoatCR7Dieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Kullanıcıların web sitelerinden proxy alabilmeleri için API’ler sağlıyorlar. Müşteri hizmetlerinin İngilizcesi pek iyi olmasa da bana yardımcı olmak için çok çabaladılar. Ayrıca 7 günde bir IP değişimi sunuyorlar.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
3.000 IP'yi iş yüklerime nasıl dağıtmalıyım?Eşit dağıtın

Trafiği tüm havuza eşit şekilde dağıtın. İstekleri, bugün hızlı görünüyor diye küçük bir subnet grubunda yoğunlaştırmayın. Oturum gerektiren akışlar (giriş/sepet/ödeme) için "bir hesap = bir statik IP = bir profil" kuralını uygulayın ve rotasyonu yalnızca dar kapsamlı, salt okunur uç noktalar için kullanın. Küçük geri çekilme/rastgele bekleme süreleri ekleyin ve aynı IP'yi aynı türden ardışık isteklerde tekrar kullanmaktan kaçının.

3.000 IP'li bir planda gerçek veri aktarım hızı ve eşzamanlılık limiti ne kadardır?9.000 bağlantı

Bu plan, hizmet genelinde 9.000'e kadar eş zamanlı bağlantıya izin verir. «Eş zamanlı bağlantılar» = belirli bir andaki eş zamanlı açık TCP oturumlarının (HTTP/HTTPS/SOCKS5) sayısıdır; istek hızından bağımsızdır. Çalışma rehberi olarak: IP başına 1–3 eş zamanlı bağlantı (kısa süreli artışlarda ~5'e kadar) itibarı stabil tutar. Önerilen toplam veri aktarım hızı: tüm hizmet için 500–700 Mbit/s'e kadar. Gerçek hız; hedef sitelere, bunların hız limitlerine ve gidiş-dönüş gecikmesine bağlı olarak değişir.

IP değişimleri nasıl çalışır?Her 8 günde

Her hedef siteyle tam uyumluluk garanti edemiyoruz. IP listenizin tamamını her 8 günde bir değiştirebilir veya belirli aralıklar düşük performans gösteriyorsa destek talebi üzerinden ilgili subnet'leri hariç tutabilirsiniz. IP değişikliklerini, hedef siteye özgü kalıcı sorunları çözmek için kullanın; oturum açılmış akışlarda oturum ortasında IP değiştirmekten kaçının.