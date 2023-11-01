3000 Proxy Paketi
Çok sayıda ve yüksek kalitede! Yetkilendirme olmadan (IP bağlantısı ile) veya giriş / şifre sistemi ile çalışırlar.
3.000 proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
|Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Avrupa, Worldwide Mix veya ABD iş yükü için 3.000 veri merkezi IP satın alın
- Mevcut 3.000 proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- 3.000 IP'lik hizmetim için ağımı izin verilen IP listesine ekleyin
- 3.000 IP'lik hizmetimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
- Sonraki 8 günlük değişim hazır olduğunda 3.000 IP listemi yenileyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
FineProxy, çevrimiçi güvenlik konusunda endişe duyan herkes için harika bir seçim. Proxy’leri yalnızca hızlı ve güvenilir değil, aynı zamanda tamamen güvenli; hiçbir antivirüs uyarısı ya da başka bir sorun yok. Güvenliğe ve gizliliğe öncelik verdiklerini bildiğim için hizmetlerini güvenle kullanıyorum. Endişesiz bir gezinme deneyimi için şiddetle tavsiye ederim!
Fineproxy; mükemmel müşteri desteği ve rekabetçi fiyatlandırmayla hızlı, güvenilir proxy’ler sunuyor. Kesintisiz gezinme, güvenli bağlantılar ve verimli performans için mükemmel!
Trafik asla ölçülmez
Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.
FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.
API ve ajan erişimi
FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.
Kullanıcıların web sitelerinden proxy alabilmeleri için API’ler sağlıyorlar. Müşteri hizmetlerinin İngilizcesi pek iyi olmasa da bana yardımcı olmak için çok çabaladılar. Ayrıca 7 günde bir IP değişimi sunuyorlar.
3.000 IP'yi iş yüklerime nasıl dağıtmalıyım?Eşit dağıtın
Trafiği tüm havuza eşit şekilde dağıtın. İstekleri, bugün hızlı görünüyor diye küçük bir subnet grubunda yoğunlaştırmayın. Oturum gerektiren akışlar (giriş/sepet/ödeme) için "bir hesap = bir statik IP = bir profil" kuralını uygulayın ve rotasyonu yalnızca dar kapsamlı, salt okunur uç noktalar için kullanın. Küçük geri çekilme/rastgele bekleme süreleri ekleyin ve aynı IP'yi aynı türden ardışık isteklerde tekrar kullanmaktan kaçının.
3.000 IP'li bir planda gerçek veri aktarım hızı ve eşzamanlılık limiti ne kadardır?9.000 bağlantı
Bu plan, hizmet genelinde 9.000'e kadar eş zamanlı bağlantıya izin verir. «Eş zamanlı bağlantılar» = belirli bir andaki eş zamanlı açık TCP oturumlarının (HTTP/HTTPS/SOCKS5) sayısıdır; istek hızından bağımsızdır. Çalışma rehberi olarak: IP başına 1–3 eş zamanlı bağlantı (kısa süreli artışlarda ~5'e kadar) itibarı stabil tutar. Önerilen toplam veri aktarım hızı: tüm hizmet için 500–700 Mbit/s'e kadar. Gerçek hız; hedef sitelere, bunların hız limitlerine ve gidiş-dönüş gecikmesine bağlı olarak değişir.
IP değişimleri nasıl çalışır?Her 8 günde
Her hedef siteyle tam uyumluluk garanti edemiyoruz. IP listenizin tamamını her 8 günde bir değiştirebilir veya belirli aralıklar düşük performans gösteriyorsa destek talebi üzerinden ilgili subnet'leri hariç tutabilirsiniz. IP değişikliklerini, hedef siteye özgü kalıcı sorunları çözmek için kullanın; oturum açılmış akışlarda oturum ortasında IP değiştirmekten kaçının.