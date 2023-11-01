İşleminizde kredi kartıyla proxy satın alma
HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteğine sahip IPv4 proxy'leri: sınırsız trafik, API erişimi ve Visa veya Mastercard ödemesinden sonra birkaç dakika içinde otomatik aktivasyon.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
|Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|ÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Avrupa'da 1,000 veri merkezi IP'si satın alın
- Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
- Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Trafik asla ölçülmez
Fiyatların en düşük olduğunu söylemeyeceğim ama sınırsız trafik ve en yüksek hız inkâr edilemez. Destek hizmeti şahsen beni hayal kırıklığına uğratmadı — her zaman iletişimde, her zaman konuya hâkim, kibar ve telaşsız. 30 günlük paketi ve Avrupa adreslerini ikinci yıldır kullanıyorum. Ödemeden sonra her şey anında gerçekleşiyor. Mix’i denemedim, benim için bu kadarı yeterli.
Diğer sağlayıcılar GB başına, hatta istek başına ücret alırken bu ekip, interneti özgür ve güvenli tutma misyonuna sadık kalıyor. Veri merkezi seçenekleri ucuz ve sınırsız bant genişliğiyle geliyor.
API ve ajan erişimi
FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.
FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.
Destek
Çok popüler bir siteyle çalışmıyorsanız proxy tek kelimeyle süper. İyi hız. Hızlı teknik destek. Kullanın, pişman olmayacaksınız.
Procosi hizmeti genel olarak görevlerini yerine getiriyor ancak geliştirilmesi gereken alanlar var. Arayüz kullanıcı dostu ve işlevsellik kapsamlı. Bununla birlikte hız ve müşteri desteği bazı sıkıntılara yol açabilir.
İşlem sonrası proxy'lerim ne kadar sürede aktif olur?Genellikle 1–5 dakika
Başarılı bir ödemeden sonra proxy'leriniz genellikle 1–5 dakika içinde aktive edilir. Çoğu durumda erişim neredeyse anında sağlanır; olası gecikmeler genellikle banka veya ödeme sağlayıcıdan kaynaklanır.
İstenen tutardan biraz fazla veya az ödemişsem ne yapmalıyım?Destekle iletişime geçin
İlgili tutar gereken toplamdan farklıysa sistem, bu tutarı otomatik olarak tanıyamayabilir. Bu durumda lütfen destek ekibimizle iletişime geçin; işleminizi manuel olarak doğrulayıp onaylayalım.
Kredi kartıyla ödemede ekstra ücret var mı?FineProxy ücreti yok
Kart ödemelerinde herhangi bir ek ücret almıyoruz — siparişinizde gösterilen fiyatı ödersiniz. Ancak bankanız veya ödeme sağlayıcınız kendi işlem ücretini uygulayabilir; bu durum kontrolümüz dışındadır.
Kartla ödeme yaparken otomatik yenilemeyi aktif edebilir miyim?Evet
Evet, Stripe kullanırken otomatik faturalandırmayı etkinleştirebilirsiniz; böylece yenileme sırasında ödemeler otomatik olarak tahsil edilir. Alternatif olarak, hesap bakiyenizi önceden fonlayabilirsiniz; yenilemeler otomatik olarak bu bakiyeden yapılır — Stripe aboneliği gerekmez.
Kredi kartıyla ödeme yaptıysam geri iade talep edebilir miyim?Evet
Evet, hizmet politikamız doğrultusunda kart ödemeleri için geri ödeme yapılabilir. Para, ya orijinal kartınıza iade edilir ya da gelecekteki satın almalar için hesap bakiyenize alacak olarak tanımlanır.
Kayıt olmadan kartla proxy satın alabilir miyim?Hayır
Hayır, hesabınız proxy erişimi sağlamak, hizmet sürelerini yönetmek, değişim talep etmek ve teknik destek almak için kullanıldığından kayıt zorunludur.
Hangi kartlar kabul edilmektedir?Visa ve Mastercard
Visa ve Mastercard dahil olmak üzere uluslararası kartların çoğu kabul edilmektedir.
İşleminizi kredi kartıyla yapabileceğiniz proxy türleri hangileridir?Tüm proxy türleri
Web sitemizde mevcut tüm proxy türleri için kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Ödeme süreci ve güvenlik düzeyi, proxy türünden bağımsız olarak aynıdır.
Kartla ödeme ne kadar güvenli?Sertifikalı geçitler
Tüm ödemeler, PCI DSS ve 3-D Secure gibi modern güvenlik standartlarını destekleyen sertifikalı ödeme altyapıları üzerinden işlenir. Kart bilgilerinizi saklamıyor ve bunlara erişimimiz bulunmuyor.
Bir kartı birden fazla hesapta kullanabilir miyim?Tek hesap
Politikamıza göre bir kart yalnızca bir hesaba bağlanabilir. Tek bir kartın birden fazla hesapta kullanılması, ödeme işlemcisinin sahtekarlık önleme kontrollerini tetikleyebilir ve işlemlerin reddedilmesine yol açabilir. Birden fazla proxy paketi yönetmeniz gerekiyorsa bunu tek bir hesap üzerinden yapmanızı öneririz.
İşlemim reddedilirse ne yapmalıyım?Başka yöntem deneyin
Bankanız veya ödeme sağlayıcınız işlemi reddederse, başka bir kart veya farklı bir ödeme yöntemini deneyebilirsiniz; ya da satın alma işleminizi tamamlamanızda yardımcı olmamız için destek ekibimize başvurabilirsiniz.
Kart ödemeleri için hangi para birimleri desteklenmektedir?Varsayılan USD
Ödemeler varsayılan olarak USD cinsinden işlenir. Kartınız farklı bir para biriminde düzenlenmişse, bankanız tutarı güncel kur üzerinden otomatik olarak dönüştürecektir. Para birimi dönüşümü için tarafımızdan herhangi bir ek ücret alınmamaktadır.