Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

İşleminizde kredi kartıyla proxy satın alma

HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteğine sahip IPv4 proxy'leri: sınırsız trafik, API erişimi ve Visa veya Mastercard ödemesinden sonra birkaç dakika içinde otomatik aktivasyon.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa'da 1,000 veri merkezi IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Trafik asla ölçülmez

Fiyatların en düşük olduğunu söylemeyeceğim ama sınırsız trafik ve en yüksek hız inkâr edilemez. Destek hizmeti şahsen beni hayal kırıklığına uğratmadı — her zaman iletişimde, her zaman konuya hâkim, kibar ve telaşsız. 30 günlük paketi ve Avrupa adreslerini ikinci yıldır kullanıyorum. Ödemeden sonra her şey anında gerçekleşiyor. Mix’i denemedim, benim için bu kadarı yeterli.

Юрий ЮрийFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Diğer sağlayıcılar GB başına, hatta istek başına ücret alırken bu ekip, interneti özgür ve güvenli tutma misyonuna sadık kalıyor. Veri merkezi seçenekleri ucuz ve sınırsız bant genişliğiyle geliyor.

Nemanja DuricSaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.

asdjkakarNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’ye bayılıyorum, hızı harika. Otomasyon araçlarında, web kazımada ve gezinmek için kullanıyorum; bağlantılar kararlı ve hız çok iyi, bağlantı asla kopmuyor ve IP’ler engellenmiyor. Tekrar tekrar satın alacağım; destek ekibi gerçekten harika ve zamanında yanıt veriyor.

7heGoatCR7Dieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Çok popüler bir siteyle çalışmıyorsanız proxy tek kelimeyle süper. İyi hız. Hızlı teknik destek. Kullanın, pişman olmayacaksınız.

deigobrTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Procosi hizmeti genel olarak görevlerini yerine getiriyor ancak geliştirilmesi gereken alanlar var. Arayüz kullanıcı dostu ve işlevsellik kapsamlı. Bununla birlikte hız ve müşteri desteği bazı sıkıntılara yol açabilir.

HanrikProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
İşlem sonrası proxy'lerim ne kadar sürede aktif olur?Genellikle 1–5 dakika

Başarılı bir ödemeden sonra proxy'leriniz genellikle 1–5 dakika içinde aktive edilir. Çoğu durumda erişim neredeyse anında sağlanır; olası gecikmeler genellikle banka veya ödeme sağlayıcıdan kaynaklanır.

İstenen tutardan biraz fazla veya az ödemişsem ne yapmalıyım?Destekle iletişime geçin

İlgili tutar gereken toplamdan farklıysa sistem, bu tutarı otomatik olarak tanıyamayabilir. Bu durumda lütfen destek ekibimizle iletişime geçin; işleminizi manuel olarak doğrulayıp onaylayalım.

Kredi kartıyla ödemede ekstra ücret var mı?FineProxy ücreti yok

Kart ödemelerinde herhangi bir ek ücret almıyoruz — siparişinizde gösterilen fiyatı ödersiniz. Ancak bankanız veya ödeme sağlayıcınız kendi işlem ücretini uygulayabilir; bu durum kontrolümüz dışındadır.

Kartla ödeme yaparken otomatik yenilemeyi aktif edebilir miyim?Evet

Evet, Stripe kullanırken otomatik faturalandırmayı etkinleştirebilirsiniz; böylece yenileme sırasında ödemeler otomatik olarak tahsil edilir. Alternatif olarak, hesap bakiyenizi önceden fonlayabilirsiniz; yenilemeler otomatik olarak bu bakiyeden yapılır — Stripe aboneliği gerekmez.

Kredi kartıyla ödeme yaptıysam geri iade talep edebilir miyim?Evet

Evet, hizmet politikamız doğrultusunda kart ödemeleri için geri ödeme yapılabilir. Para, ya orijinal kartınıza iade edilir ya da gelecekteki satın almalar için hesap bakiyenize alacak olarak tanımlanır.

Kayıt olmadan kartla proxy satın alabilir miyim?Hayır

Hayır, hesabınız proxy erişimi sağlamak, hizmet sürelerini yönetmek, değişim talep etmek ve teknik destek almak için kullanıldığından kayıt zorunludur.

Hangi kartlar kabul edilmektedir?Visa ve Mastercard

Visa ve Mastercard dahil olmak üzere uluslararası kartların çoğu kabul edilmektedir.

İşleminizi kredi kartıyla yapabileceğiniz proxy türleri hangileridir?Tüm proxy türleri

Web sitemizde mevcut tüm proxy türleri için kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Ödeme süreci ve güvenlik düzeyi, proxy türünden bağımsız olarak aynıdır.

Kartla ödeme ne kadar güvenli?Sertifikalı geçitler

Tüm ödemeler, PCI DSS ve 3-D Secure gibi modern güvenlik standartlarını destekleyen sertifikalı ödeme altyapıları üzerinden işlenir. Kart bilgilerinizi saklamıyor ve bunlara erişimimiz bulunmuyor.

Bir kartı birden fazla hesapta kullanabilir miyim?Tek hesap

Politikamıza göre bir kart yalnızca bir hesaba bağlanabilir. Tek bir kartın birden fazla hesapta kullanılması, ödeme işlemcisinin sahtekarlık önleme kontrollerini tetikleyebilir ve işlemlerin reddedilmesine yol açabilir. Birden fazla proxy paketi yönetmeniz gerekiyorsa bunu tek bir hesap üzerinden yapmanızı öneririz.

İşlemim reddedilirse ne yapmalıyım?Başka yöntem deneyin

Bankanız veya ödeme sağlayıcınız işlemi reddederse, başka bir kart veya farklı bir ödeme yöntemini deneyebilirsiniz; ya da satın alma işleminizi tamamlamanızda yardımcı olmamız için destek ekibimize başvurabilirsiniz.

Kart ödemeleri için hangi para birimleri desteklenmektedir?Varsayılan USD

Ödemeler varsayılan olarak USD cinsinden işlenir. Kartınız farklı bir para biriminde düzenlenmişse, bankanız tutarı güncel kur üzerinden otomatik olarak dönüştürecektir. Para birimi dönüşümü için tarafımızdan herhangi bir ek ücret alınmamaktadır.