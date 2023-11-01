Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

SIP proxy sunucusu

SIP sinyalizasyonu ve RTP ses trafiği için tam UDP desteğine sahip SOCKS5 proxy'leri — özel IP'leri, veri merkezi altyapısı, kiralama süresi boyunca statik.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

SIP proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • SIP trunk için UDP destekli tek bir özel ABD IP'si satın alın
  • API çağrıları için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Çalışmayan ücretsiz proxy’lerle şansım yaver gitmeyince bu hizmeti ücretsiz deneme seçeneğiyle denedim. Bana birden fazla proxy verdiler ve hiçbir sorun yaşamadım. Harika çalışıyor, tavsiye ederim.

juan – darkelleDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Önceden farklı bir hizmet kullanıyordum. Ancak meslektaşlarımın tavsiyeleri sayesinde bu hizmeti buldum. Hızı ve sınırsız trafiği etkileyici (diğer hizmetlerle karşılaştırıldığında). Altı aydır kullanıyorum, bu sırada hiçbir sorun çıkmadı. Müşteri desteğine her zaman ulaşılabiliyor. Kontrol paneli bile beni memnun etti. Diğer tanıdıklarıma tavsiye edeceğim. Teşekkürler!

Ирина КоваленкоFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Diğer sağlayıcılar GB başına, hatta istek başına ücret alırken bu ekip, interneti özgür ve güvenli tutma misyonuna sadık kalıyor. Veri merkezi seçenekleri ucuz ve sınırsız bant genişliğiyle geliyor.

Nemanja DuricSaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz

W3sazzadProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
VoIP aramaları için HTTP proxy kullanabilir miyim?Hayır

Hayır. HTTP proxy'ler yalnızca web trafiğini (HTTP/HTTPS) işler. Sesli aramalar ses iletimi için UDP kullanır ve HTTP proxy'ler bu protokolü desteklemez. Çalışıyor gibi görünen bir bağlantı elde edersiniz — arama "çalabilir" bile — ancak ses olmaz. UDP relay desteğine sahip SOCKS5 kullanmanız gerekir.

VoIP aramaları için kabul edilebilir gecikme süresi ne kadar?150ms altı

150ms'nin altındaki tek yönlü gecikme rahat bir iletişim sağlar — konuşmalar doğal hissedilir. 150-300ms arasında gecikme fark edilmeye başlanır. 300ms'nin üzerinde insanlar sürekli birbirinin sözünü keser. Veri merkezi proxy'lerimiz mesafeye bağlı olarak genellikle 5-30ms gecikme ekler; bu da konforu hiçbir şekilde bozmaz.

VoIP sağlayıcım proxy'yi tespit edebilir mi?Proxy IP görünür

Sağlayıcı sizin IP'nizi değil, proxy'nin IP'sini görür. Proxy IP'si temizse (kötüye kullanım nedeniyle işaretlenmemişse) sağlayıcı bunu herhangi bir normal bağlantı gibi değerlendirir. Özel proxy'ler adresinizi başka kimsenin kullanmamasını garanti altına alır — bir başkasının kötü itibarını devralma riski yoktur.

İletişim merkezi için kaç proxy'ye ihtiyacım var?Trunk başına bir

SIP trunk başına bir tane veya sağlayıcı IP başına bağlantı kısıtlaması yapmıyorsa ajanlar grubu başına bir tane. 10 farklı sağlayıcıya 10 trunk bağlıyorsanız 10 özel proxy gerekir. 50 ajanın tek bir trunk üzerinden arama yapması durumunda yeterli bant genişliğine sahip tek bir proxy genellikle yeterlidir — ses trafiği hafiftir, eşzamanlı arama başına yaklaşık 80-100 Kbps civarındadır.

FineProxy, SIP için UDP desteği sunuyor mu?Evet

Evet. SOCKS5 proxy'lerimiz tam UDP relay desteği içerir — hem SIP işaretleşmesi hem de RTP ses trafiği tek bir proxy bağlantısı üzerinden geçer. Bu özellik Zoiper, Asterisk ve FreePBX gibi popüler softphone ve PBX platformlarıyla çalışır. VoIP uygulamalarının tam olarak ihtiyaç duyduğu şey budur ve tüm proxy sağlayıcıları bu hizmeti sunmaz.

Rehber

VoIP ve SIP aramaları için proxy: ne işe yarar, ne yaramaz

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

IP üzerinden ses aramaları her şeyden önce tek bir faktöre duyarlıdır: gecikme. 200 ms'lik bir gecikme, konuşmayı her iki kişinin sürekli birbirinin sözünü kestiği rahatsız edici bir diyaloğa dönüştürür. Bu nedenle SIP trafiği için doğru proxy'yi seçmek, neredeyse diğer tüm kullanım senaryolarından daha kritiktir.

Normal bir proxy neden işe yaramaz

SIP aramaları iki ayrı akış üzerinden gerçekleşir. İşaretleşme (arama kurulumu, çalma, kapatma) 5060 portu üzerinden TCP veya UDP ile iletilir. İşittiğiniz gerçek ses — yani audio — dinamik olarak atanan portlar üzerinden UDP ile RTP paketleri şeklinde taşınır.

HTTP veya HTTPS proxy'si web trafiğini yönetir. UDP'yi anlamaz ve ses paketlerini iletemez. Zoiper veya Linphone gibi bir VoIP softphone'u HTTP proxy üzerinden yönlendirmeye çalışırsanız sinyalizasyon kısmen çalışabilir, ancak ses iletilmez. Arama kâğıt üzerinde bağlanır, fakat sessiz kalır.

SIP aramaları için UDP relay destekli SOCKS5 protokolünü destekleyen bir SIP proxy sunucusuna ihtiyacınız vardır. Bu protokol, hem sinyalizasyon hem de ses akışını proxy üzerinden tünelleyerek aramanın tamamını eksiksiz iletir.

UDP relay destekli SOCKS5 gerçekte ne yapar?

İster softphone'unuz, isterse PBX sisteminiz olsun — bu bir Asterisk, FreePBX veya Zoiper gibi bir masaüstü istemci olabilir — UDP destekli bir SOCKS5 proxy üzerinden yönlendirildiğinde, proxy her iki katmanı da yönetir:

  • SIP işaretleşmesi: INVITE, ACK, BYE — aramaları kuran ve sonlandıran tüm mesajlar
  • RTP medyası: her yönde iletilen gerçek ses paketleri

Bu proxy aynı zamanda NAT sorunlarını da çözer. SIP, doğrudan eşler arası iletişim için tasarlanmıştır ve özel IP adreslerini sinyal mesajlarına gömer. NAT arkasında bu adresler dışarıdan erişilemez. SIP giden proxy'si bağlantıyı yeniden düzenleyerek her iki tarafın sesi normal şekilde iletebilmesini sağlar — STUN sunucularına veya karmaşık güvenlik duvarı kurallarına gerek kalmaz.

Bu nerede önem kazanır

En yaygın kullanım senaryosu, sınır ötesi faaliyet gösteren çağrı merkezleridir. Ajanlarınız bir ülkede, telefon numaralarınız ve SIP trunk'larınız başka bir ülkededir. Aramaları numaranın bulunduğu bölgedeki bir proxy üzerinden yönlendirmek gecikmeyi düşük tutar ve sağlayıcının gözünde trafiğin yerel görünmesini sağlar.

Birden fazla SIP trunk çalıştıran işletmelerin bazen trunk başına ayrı bir IP'ye ihtiyacı olur — sağlayıcılar sistemlerine hangi IP'lerin bağlandığını takip eder ve tek bir adresi birçok trunk arasında paylaşmak dolandırıcılık uyarılarını tetikleyebilir. Trunk başına bir özel proxy her şeyi düzenli tutar.

VoIP engellemeleri de sık karşılaşılan bir durumdur. Bazı ağlar ve ülkeler SIP trafiğini kısıtlayabilir veya tamamen engelleyebilir. Kısıtlanmamış bir konumdaki proxy üzerinden yönlendirme bu sorunu aşar — ağ, SIP paketleri yerine normal şifreli trafik görür.

VoIP aramaları için proxy'de dikkat etmeniz gerekenler

Gecikme her şeydir. Web scraping için istek başına 500 ms gayet yeterlidir. Ancak bir telefon görüşmesinde tek yönlü 150 ms'yi aşan her şey fark edilir hale gelir. Veri merkezi proxy'leri bu konuda öne çıkar — doğrudan rotalar ve minimum atlama noktası sunan veri merkezlerinde bulunurlar. Konut veya mobil proxy'ler ekstra aktarma noktaları ekleyerek gecikmeyi artırır.

Aynı şekilde kararlılık da hayati önemdedir. Web scraping sırasında yarım saniyelik bağlantı kopması önemsizdir — betik işlemi yeniden dener. Arama esnasında bu kopma doğrudan düşen arama anlamına gelir. Güvenilir altyapı üzerindeki statik IP'ler bunu önler.

FineProxy, tam UDP relay destekli SOCKS5 proxy sunar — hem sinyalizasyon hem de ses tek bir bağlantı üzerinden iletilir. Veri merkezi altyapısı düşük gecikme sağlar ve statik IP, tüm kiralama süresi boyunca aynı kalır. Sinyalizasyon katmanında şifreleme gerektiren kurulumlar için, IP başına bireysel SSL sertifikası içeren HTTPS proxy'lerimiz bu ihtiyacı da karşılar.