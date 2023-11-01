SIP proxy sunucusu

IP üzerinden ses aramaları her şeyden önce tek bir faktöre duyarlıdır: gecikme. 200 ms'lik bir gecikme, konuşmayı her iki kişinin sürekli birbirinin sözünü kestiği rahatsız edici bir diyaloğa dönüştürür. Bu nedenle SIP trafiği için doğru proxy'yi seçmek, neredeyse diğer tüm kullanım senaryolarından daha kritiktir.

Normal bir proxy neden işe yaramaz

SIP aramaları iki ayrı akış üzerinden gerçekleşir. İşaretleşme (arama kurulumu, çalma, kapatma) 5060 portu üzerinden TCP veya UDP ile iletilir. İşittiğiniz gerçek ses — yani audio — dinamik olarak atanan portlar üzerinden UDP ile RTP paketleri şeklinde taşınır.

HTTP veya HTTPS proxy'si web trafiğini yönetir. UDP'yi anlamaz ve ses paketlerini iletemez. Zoiper veya Linphone gibi bir VoIP softphone'u HTTP proxy üzerinden yönlendirmeye çalışırsanız sinyalizasyon kısmen çalışabilir, ancak ses iletilmez. Arama kâğıt üzerinde bağlanır, fakat sessiz kalır.

SIP aramaları için UDP relay destekli SOCKS5 protokolünü destekleyen bir SIP proxy sunucusuna ihtiyacınız vardır. Bu protokol, hem sinyalizasyon hem de ses akışını proxy üzerinden tünelleyerek aramanın tamamını eksiksiz iletir.

UDP relay destekli SOCKS5 gerçekte ne yapar?

İster softphone'unuz, isterse PBX sisteminiz olsun — bu bir Asterisk, FreePBX veya Zoiper gibi bir masaüstü istemci olabilir — UDP destekli bir SOCKS5 proxy üzerinden yönlendirildiğinde, proxy her iki katmanı da yönetir:

SIP işaretleşmesi: INVITE, ACK, BYE — aramaları kuran ve sonlandıran tüm mesajlar

RTP medyası: her yönde iletilen gerçek ses paketleri

Bu proxy aynı zamanda NAT sorunlarını da çözer. SIP, doğrudan eşler arası iletişim için tasarlanmıştır ve özel IP adreslerini sinyal mesajlarına gömer. NAT arkasında bu adresler dışarıdan erişilemez. SIP giden proxy'si bağlantıyı yeniden düzenleyerek her iki tarafın sesi normal şekilde iletebilmesini sağlar — STUN sunucularına veya karmaşık güvenlik duvarı kurallarına gerek kalmaz.

Bu nerede önem kazanır

En yaygın kullanım senaryosu, sınır ötesi faaliyet gösteren çağrı merkezleridir. Ajanlarınız bir ülkede, telefon numaralarınız ve SIP trunk'larınız başka bir ülkededir. Aramaları numaranın bulunduğu bölgedeki bir proxy üzerinden yönlendirmek gecikmeyi düşük tutar ve sağlayıcının gözünde trafiğin yerel görünmesini sağlar.

Birden fazla SIP trunk çalıştıran işletmelerin bazen trunk başına ayrı bir IP'ye ihtiyacı olur — sağlayıcılar sistemlerine hangi IP'lerin bağlandığını takip eder ve tek bir adresi birçok trunk arasında paylaşmak dolandırıcılık uyarılarını tetikleyebilir. Trunk başına bir özel proxy her şeyi düzenli tutar.

VoIP engellemeleri de sık karşılaşılan bir durumdur. Bazı ağlar ve ülkeler SIP trafiğini kısıtlayabilir veya tamamen engelleyebilir. Kısıtlanmamış bir konumdaki proxy üzerinden yönlendirme bu sorunu aşar — ağ, SIP paketleri yerine normal şifreli trafik görür.

VoIP aramaları için proxy'de dikkat etmeniz gerekenler

Gecikme her şeydir. Web scraping için istek başına 500 ms gayet yeterlidir. Ancak bir telefon görüşmesinde tek yönlü 150 ms'yi aşan her şey fark edilir hale gelir. Veri merkezi proxy'leri bu konuda öne çıkar — doğrudan rotalar ve minimum atlama noktası sunan veri merkezlerinde bulunurlar. Konut veya mobil proxy'ler ekstra aktarma noktaları ekleyerek gecikmeyi artırır.

Aynı şekilde kararlılık da hayati önemdedir. Web scraping sırasında yarım saniyelik bağlantı kopması önemsizdir — betik işlemi yeniden dener. Arama esnasında bu kopma doğrudan düşen arama anlamına gelir. Güvenilir altyapı üzerindeki statik IP'ler bunu önler.