BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Pelayan proksi SIP

Proksi SOCKS5 dengan sokongan UDP penuh untuk isyarat SIP dan trafik suara RTP — IP berdedikasi, infrastruktur pusat data, statik sepanjang tempoh sewaan.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi SIP.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP khusus AS berdaya UDP untuk satu SIP trunk
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk panggilan API
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Selepas tidak beruntung dengan proxy yang tidak bekerja, saya mencuba mencari cubaan itu. Mereka memberi saya beberapa proxy, dan saya tidak mempunyai masalah. Saya menyuruhnya untuk menginjil.

juan – darkelleDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Sebelum itu, saya menggunakan kerja yang berbeza. Tetapi saya bersyukur kerana rakan sekerja saya menemui kerja ini. Kecepatan dan perjalanan yang tidak terbatas sangat menakjubkan (bandingkan dengan kerja lain). Saya menggunakan enam bulan, tetapi saya tidak berlaku. Selalu digunakan untuk menyokong pelanggan. Saya juga menyenangkan hati ladang yang menawan. Saya akan menggalakkan orang lain untuk bertemu. Terima kasih!

Ирина КоваленкоPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada Internet dan tidak berselamat. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bahan bacaan yang tidak terbatas.

Nemanja DuricSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bolehkah saya menggunakan proksi HTTP untuk panggilan VoIP?Tidak

Tidak. Proksi HTTP hanya mengendalikan trafik web (HTTP/HTTPS). Panggilan suara menggunakan UDP untuk penghantaran audio, dan proksi HTTP tidak menyokong protokol tersebut. Anda akan mendapat sambungan yang kelihatan berfungsi — panggilan mungkin juga akan «berbunyi» — tetapi tiada bunyi langsung. Anda memerlukan SOCKS5 dengan sokongan UDP relay.

Berapa banyak latensi yang boleh diterima untuk panggilan?Di bawah

Di bawah 150ms sehala adalah selesa — perbualan terasa semula jadi. Antara 150-300ms, anda mula perasan kelewatan. Melebihi 300ms, orang sentiasa bercakap bertindih antara satu sama lain. Proksi pusat data biasanya menambah 5-30ms bergantung pada jarak, yang mengekalkan keadaan dalam zon selesa.

Adakah penyedia VoIP saya akan mengesan proksi?Pembekal hanya melihat

Pembekal hanya melihat IP proksi, bukan IP anda. Jika IP proksi itu bersih (tidak ditanda sebagai penyalahgunaan), pembekal melayaninya seperti mana-mana sambungan lain. Proksi berdedikasi memastikan tiada orang lain menggunakan alamat anda — tiada risiko mewarisi reputasi buruk orang lain.

Berapa banyak proksi yang saya perlukan untuk pusat panggilan?Satu bagi setiap

Satu bagi setiap trunk SIP, atau satu bagi setiap kumpulan ejen jika penyedia tidak mengehadkan sambungan per IP. Untuk 10 trunk ke penyedia berbeza, 10 proksi berdedikasi. Untuk 50 ejen yang membuat panggilan melalui satu trunk, satu proksi dengan lebar jalur mencukupi biasanya sudah memadai — trafik suara sangat ringan, sekitar 80-100 Kbps bagi setiap panggilan serentak.

Adakah FineProxy menyokong UDP untuk SIP?Ya

Ya. Proksi SOCKS5 kami menyertakan sokongan relay UDP sepenuhnya — kedua-dua isyarat SIP dan trafik suara RTP melalui satu sambungan proksi tunggal. Ini berfungsi dengan softphone popular dan platform PBX seperti Zoiper, Asterisk, dan FreePBX. Inilah yang diperlukan oleh aplikasi VoIP secara khusus, dan bukan semua penyedia proksi menawarkannya.

Panduan

Proksi untuk VoIP dan Panggilan SIP: Apa yang Berkesan dan Apa yang Tidak

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Panggilan suara melalui IP amat sensitif terhadap satu perkara: latensi. Kelewatan 200ms sahaja sudah cukup untuk menjadikan perbualan anda janggal — kedua-dua pihak bercakap bertindih antara satu sama lain. Itulah sebabnya memilih proksi yang tepat untuk trafik SIP jauh lebih penting berbanding hampir mana-mana kes penggunaan lain.

Mengapa proksi biasa tidak berkesan

Panggilan SIP melibatkan dua strim berasingan. Isyarat (penyediaan panggilan, deringan, penamatan) melalui TCP atau UDP pada port 5060. Suara sebenar — audio yang anda dengar — bergerak sebagai paket RTP melalui UDP pada port yang ditetapkan secara dinamik.

Proksi HTTP atau HTTPS mengendalikan trafik web sahaja. Ia tidak memahami UDP, dan tidak boleh menyampaikan paket suara. Jika anda cuba menghalakan softphone VoIP seperti Zoiper atau Linphone melalui proksi HTTP, isyarat mungkin berfungsi separa, tetapi tiada audio langsung. Panggilan kelihatan bersambung di atas kertas tetapi kekal senyap.

Untuk panggilan SIP, anda memerlukan pelayan proksi SIP yang menyokong SOCKS5 dengan relay UDP. Protokol ini menyalurkan kedua-dua isyarat dan strim suara melalui proksi, mengekalkan keseluruhan panggilan secara utuh.

Apa yang sebenarnya dilakukan oleh SOCKS5 dengan relay UDP

Apabila softphone atau PBX anda — sama ada Asterisk, FreePBX, atau klien desktop seperti Zoiper — dihalakan melalui proksi SOCKS5 dengan sokongan UDP, proksi tersebut mengendalikan kedua-dua lapisan:

  • Isyarat SIP: INVITE, ACK, BYE — semua mesej yang menyediakan dan menamatkan panggilan
  • Media RTP: paket audio sebenar yang bergerak dalam kedua-dua arah

Proksi juga menyelesaikan masalah NAT. SIP direka untuk komunikasi terus rakan-ke-rakan, dan ia membenamkan alamat IP peribadi ke dalam mesej isyarat. Di belakang NAT, alamat ini tidak boleh dicapai dari luar. Proksi keluar SIP menulis semula sambungan supaya kedua-dua pihak boleh bertukar audio secara normal — tanpa pelayan STUN, tanpa peraturan firewall yang rumit.

Bila ini penting

Pusat panggilan yang beroperasi merentasi sempadan ialah kes paling biasa. Ejen anda berada di satu negara, manakala nombor telefon dan trunk SIP anda berada di negara lain. Menghalakan panggilan melalui proksi di rantau nombor tersebut mengekalkan latensi rendah dan menjadikan trafik kelihatan setempat kepada penyedia.

Perniagaan yang mengendalikan berbilang SIP trunk kadangkala memerlukan IP berasingan bagi setiap trunk — pembekal menjejaki IP yang bersambung ke sistem mereka, dan berkongsi satu alamat merentas banyak trunk boleh mencetuskan amaran penipuan. Proksi berdedikasi bagi setiap trunk memastikan semuanya kekal bersih.

Sekatan VoIP ialah satu lagi kes. Sesetengah rangkaian dan negara mengehadkan atau menyekat trafik SIP sepenuhnya. Menghalakan melalui proksi di lokasi tanpa sekatan membolehkan anda memintas halangan ini — rangkaian hanya nampak trafik tersulitkan biasa, bukan paket SIP.

Apa yang perlu diperhatikan dalam proksi untuk panggilan

Latensi ialah segala-galanya. Untuk pengikisan web, 500ms bagi setiap permintaan sudah memadai. Tetapi untuk panggilan telefon, apa-apa melebihi 150ms sehala sudah mula terasa. Proksi Pusat Data menang di sini — ia berada dalam pusat data dengan laluan terus dan lompatan minimum. Proksi kediaman atau mudah alih menambah titik geganti tambahan yang meningkatkan kelewatan.

Kestabilan sama pentingnya. Proksi yang terputus seketika semasa pengikisan bukan masalah besar — skrip akan mencuba semula. Tetapi semasa panggilan sedang berlangsung, itu bermakna panggilan terputus. IP statik pada infrastruktur yang boleh dipercayai menghalang perkara ini daripada berlaku.

FineProxy menawarkan SOCKS5 penuh dengan relay UDP — kedua-dua isyarat dan suara melalui satu sambungan tunggal. Infrastruktur pusat data bermaksud latensi rendah, dan IP statik kekal sama sepanjang tempoh sewaan. Untuk tetapan yang memerlukan penyulitan pada lapisan isyarat, proksi HTTPS kami dengan sijil SSL individu bagi setiap IP turut mengendalikannya.