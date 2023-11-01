Panggilan suara melalui IP amat sensitif terhadap satu perkara: latensi. Kelewatan 200ms sahaja sudah cukup untuk menjadikan perbualan anda janggal — kedua-dua pihak bercakap bertindih antara satu sama lain. Itulah sebabnya memilih proksi yang tepat untuk trafik SIP jauh lebih penting berbanding hampir mana-mana kes penggunaan lain.

Mengapa proksi biasa tidak berkesan

Panggilan SIP melibatkan dua strim berasingan. Isyarat (penyediaan panggilan, deringan, penamatan) melalui TCP atau UDP pada port 5060. Suara sebenar — audio yang anda dengar — bergerak sebagai paket RTP melalui UDP pada port yang ditetapkan secara dinamik.

Proksi HTTP atau HTTPS mengendalikan trafik web sahaja. Ia tidak memahami UDP, dan tidak boleh menyampaikan paket suara. Jika anda cuba menghalakan softphone VoIP seperti Zoiper atau Linphone melalui proksi HTTP, isyarat mungkin berfungsi separa, tetapi tiada audio langsung. Panggilan kelihatan bersambung di atas kertas tetapi kekal senyap.

Untuk panggilan SIP, anda memerlukan pelayan proksi SIP yang menyokong SOCKS5 dengan relay UDP. Protokol ini menyalurkan kedua-dua isyarat dan strim suara melalui proksi, mengekalkan keseluruhan panggilan secara utuh.

Apa yang sebenarnya dilakukan oleh SOCKS5 dengan relay UDP

Apabila softphone atau PBX anda — sama ada Asterisk, FreePBX, atau klien desktop seperti Zoiper — dihalakan melalui proksi SOCKS5 dengan sokongan UDP, proksi tersebut mengendalikan kedua-dua lapisan:

Isyarat SIP: INVITE, ACK, BYE — semua mesej yang menyediakan dan menamatkan panggilan

Media RTP: paket audio sebenar yang bergerak dalam kedua-dua arah

Proksi juga menyelesaikan masalah NAT. SIP direka untuk komunikasi terus rakan-ke-rakan, dan ia membenamkan alamat IP peribadi ke dalam mesej isyarat. Di belakang NAT, alamat ini tidak boleh dicapai dari luar. Proksi keluar SIP menulis semula sambungan supaya kedua-dua pihak boleh bertukar audio secara normal — tanpa pelayan STUN, tanpa peraturan firewall yang rumit.

Bila ini penting

Pusat panggilan yang beroperasi merentasi sempadan ialah kes paling biasa. Ejen anda berada di satu negara, manakala nombor telefon dan trunk SIP anda berada di negara lain. Menghalakan panggilan melalui proksi di rantau nombor tersebut mengekalkan latensi rendah dan menjadikan trafik kelihatan setempat kepada penyedia.

Perniagaan yang mengendalikan berbilang SIP trunk kadangkala memerlukan IP berasingan bagi setiap trunk — pembekal menjejaki IP yang bersambung ke sistem mereka, dan berkongsi satu alamat merentas banyak trunk boleh mencetuskan amaran penipuan. Proksi berdedikasi bagi setiap trunk memastikan semuanya kekal bersih.

Sekatan VoIP ialah satu lagi kes. Sesetengah rangkaian dan negara mengehadkan atau menyekat trafik SIP sepenuhnya. Menghalakan melalui proksi di lokasi tanpa sekatan membolehkan anda memintas halangan ini — rangkaian hanya nampak trafik tersulitkan biasa, bukan paket SIP.

Apa yang perlu diperhatikan dalam proksi untuk panggilan

Latensi ialah segala-galanya. Untuk pengikisan web, 500ms bagi setiap permintaan sudah memadai. Tetapi untuk panggilan telefon, apa-apa melebihi 150ms sehala sudah mula terasa. Proksi Pusat Data menang di sini — ia berada dalam pusat data dengan laluan terus dan lompatan minimum. Proksi kediaman atau mudah alih menambah titik geganti tambahan yang meningkatkan kelewatan.

Kestabilan sama pentingnya. Proksi yang terputus seketika semasa pengikisan bukan masalah besar — skrip akan mencuba semula. Tetapi semasa panggilan sedang berlangsung, itu bermakna panggilan terputus. IP statik pada infrastruktur yang boleh dipercayai menghalang perkara ini daripada berlaku.