BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi EU

Proksi IPv4 statik Eropah yang boleh dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% masa operasi, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di Eropah dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Eropah
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya sangat menarik atas permainan! Tidak ada lagi kecepatan geo dan kecepatan yang menakjubkan. 5/5

Gamer_GalPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Beberapa tempat yang ditawarkan oleh Fineproxy sangat menakjubkan. Saya dapat mencari isi dan simulasi pelancang dari pelbagai kawasan tanpa masalah. Hal ini sangat berguna untuk menguji laman web yang diterima.

Asad JanDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Selama berbulan - bulan, fineproxy akan memilihnya sebagai pekerjaan proxy. Tidak pernah menghadapi masalah.

alexTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja proxy yang cepat dan dipercayai dengan sokongan yang besar, dan harganya yang diperlukan. Semua orang sempurna untuk memastikan pelajari dan automatis!

MargaretSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Mereka memberikan proxy yang terbaik, yang memiliki bahan bacaan yang tidak terbatas, harta yang tidak dapat diperlukan, dan pengalaman yang digunakan untuk semua pengguna. Saya menyuruh fineproxy.org 100%. untuk menginjil.

DJPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Allegro, Zalando, Bol.com — pusat data atau ISP?Allegro adalah yang

Allegro adalah yang paling ketat — IP pusat data dari luar Poland disekat serta-merta. Proksi ISP dengan IP Poland boleh lepas. Zalando dan Otto kurang agresif tetapi masih menandakan julat pusat data daripada penyedia awan (AWS, Hetzner). Bol.com (Belanda) ialah sederhana — pusat data berfungsi untuk semakan harga asas, ISP untuk pengikisan berterusan. Untuk pemantauan EU merentas platform, proksi ISP daripada setiap negara sasaran ialah pilihan selamat. Dengan tetapan proksi EU tanpa nama, setiap IP mendapat sijil SSL sendiri dan tiada pengepala pemajuan — tapak sasaran hanya nampak pengguna tempatan biasa.

Sepanduk kebenaran kuki merosakkan pengikis saya — ada penyelesaian?Kebanyakan pengikis EU

Kebanyakan pengikis EU menghadapi masalah ini: pop timbul persetujuan menyekat halaman sebelum kandungan dimuatkan. Hanya 15% laman web EU mematuhi tahap minimum, bermakna selebihnya mempunyai aliran persetujuan yang rosak atau manipulatif. Pelayar headless perlu sama ada menerima kuki secara programatik (klik butang yang betul) atau memuatkan halaman dengan mengabaikan sepanduk tersebut. Sesetengah CMP (Consent Management Platform) menyuntik overlay yang menyembunyikan kandungan melalui CSS — anda perlu membuang elemen itu sebelum mengurai. Proksi tidak menyelesaikan masalah ini secara langsung, tetapi IP EU tempatan memastikan anda melihat sepanduk yang sama seperti pengguna sebenar, dan ini penting untuk ujian pematuhan.

Netflix DE, Netflix FR, Netflix IT — katalog berbeza?Ya

Ya. Katalog Netflix berbeza mengikut negara kerana pelesenan. Peraturan Kemudahalihan membenarkan penduduk EU mengembara dan mengekalkan katalog negara asal mereka buat sementara, tetapi ia tidak menggabungkan katalog. Untuk melihat apa yang tersedia di Perancis, anda memerlukan IP Perancis. Untuk membandingkan katalog merentasi 5 negara EU, anda memerlukan 5 IP khusus mengikut negara. FineProxy menjual mengikut negara, bukan mengikut rantau.

Apakah perkhidmatan proksi Eropah terbaik untuk pemantauan harga?Bergantung pada skala

Proksi untuk 48 jam. Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi Eropah Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Eropah percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
103 dalam talian·Perlukan lagi? →
45.85.119.127:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
45.85.119.127:80
Cloudflare London, LLC· 1481 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.25:80
Cloudflare London, LLC· 1477 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.147:80
Cloudflare London, LLC· 1492 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.129:80
Cloudflare London, LLC· 1472 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.54:80
Cloudflare London, LLC· 1467 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
185.18.250.75:80
Cloudflare London, LLC· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusSwitzerland
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.224:80
Cloudflare London, LLC· 1496 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.44:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.10:80
Cloudflare London, LLC· 1239 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.95:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.145:80
Cloudflare London, LLC· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.84:80
Cloudflare London, LLC· 1175 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.106:80
Cloudflare London, LLC· 1177 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.27:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.209:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.40:80
Cloudflare London, LLC· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.27 Mbps
99.9%
1 h ago
45.12.30.102:80
Cloudflare London, LLC· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.8:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.147:80
Cloudflare London, LLC· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.181:80
Cloudflare London, LLC· 1435 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.24:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.89:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.61:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.35:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.158:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.46:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.27:80
Cloudflare London, LLC· 1200 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.53:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.252:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.19:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.208:80
Cloudflare London, LLC· 1250 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
188.42.88.62:80
Cloudflare London, LLC· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusLuxembourg
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
185.193.30.210:80
Cloudflare London, LLC· 1373 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.163:80
Cloudflare London, LLC· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.123:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.63:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.246:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusPoland · Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 h ago
45.12.30.199:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.137:80
Cloudflare London, LLC· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.136:80
Cloudflare London, LLC· 1260 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.238:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.216:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.73:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.161:80
Cloudflare London, LLC· 1364 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.23:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.126:80
Cloudflare London, LLC· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.217:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.220:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.36:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.161:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.251:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.173:80
Cloudflare London, LLC· 1268 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.154:80
Cloudflare London, LLC· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.201:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.159:80
Cloudflare London, LLC· 1241 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.41:80
Cloudflare London, LLC· 1226 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.121:80
Cloudflare London, LLC· 1910 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
942 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.219:80
Cloudflare London, LLC· 1852 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
972 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.192:80
Cloudflare London, LLC· 1804 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
998 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.74:80
Cloudflare London, LLC· 1723 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.109:80
Cloudflare London, LLC· 1617 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.252:80
Cloudflare London, LLC· 1608 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.152:80
Cloudflare London, LLC· 1535 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.64:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.14 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.233:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.236:80
Cloudflare London, LLC· 1637 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.31:80
Cloudflare London, LLC· 1616 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.116:80
Cloudflare London, LLC· 1620 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.48:80
Cloudflare London, LLC· 1613 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.36:80
Cloudflare London, LLC· 1645 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.165:80
Cloudflare London, LLC· 1660 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.185:80
Cloudflare London, LLC· 1665 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.151:80
Cloudflare London, LLC· 1659 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.55:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.208:80
Cloudflare London, LLC· 1647 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.118:80
Cloudflare London, LLC· 1644 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
45.85.119.143:80
Cloudflare London, LLC· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.158:80
Cloudflare London, LLC· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.09 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.28:80
Cloudflare London, LLC· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.155:80
Cloudflare London, LLC· 1722 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.209:80
Cloudflare London, LLC· 1692 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.74:80
Cloudflare London, LLC· 1738 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.223:80
Cloudflare London, LLC· 1734 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.151:80
Cloudflare London, LLC· 1733 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.143:80
Cloudflare London, LLC· 1757 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.02 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.21:80
Cloudflare London, LLC· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.147:80
Cloudflare London, LLC· 1611 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.8:80
Cloudflare London, LLC· 1629 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
1.10 Mbps
99.6%
1 h ago
185.238.228.239:80
Cloudflare London, LLC· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
1.17 Mbps
100.0%
1 h ago
185.170.166.69:80
Cloudflare London, LLC· 1571 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
1.15 Mbps
100.0%
1 h ago
134.209.29.120:3128
DigitalOcean, LLC· 655 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · Slough
2.75 Mbps
46.6%
1 h ago
185.238.228.245:80
Cloudflare London, LLC· 2070 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
870 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.30.70:80
Cloudflare London, LLC· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
888 Kbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.98:80
Cloudflare London, LLC· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
886 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.233:80
Cloudflare London, LLC· 2040 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.55:80
Cloudflare London, LLC· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
878 Kbps
100.0%
1 h ago
45.12.31.122:80
Cloudflare London, LLC· 2044 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusRomania
881 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
883 Kbps
100.0%
1 h ago
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom
877 Kbps
100.0%
1 h ago
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusUnited Kingdom · London
882 Kbps
100.0%
1 h ago
Menunjukkan 15 of 103

Panduan

Senarai Proksi Eropah Percuma

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Sila ambil perhatian: Proksi yang disenaraikan di bawah ialah bukan proksi pelayan premium kami. Ini adalah senarai percuma awam dikumpul daripada sumber terbuka — berguna untuk ujian atau kegunaan asas.

Produk sama, harga berbeza — mengapa proksi EU penting

VAT ke atas perkhidmatan digital berkisar antara 17% di Luxembourg hingga 27% di Hungary. Langganan sama, SaaS sama — tetapi harga akhir berbeza bergantung pada negara mana anda melayari. Proksi Eropah dari Jerman menunjukkan harga VAT 19%. Proksi dari Finland menunjukkan 25.5% (dinaikkan September 2024). Syarikat yang menjalankan risikan harga merentasi EU memerlukan IP daripada pelbagai negara — bukan satu IP «Eropah», tetapi akses bersasar negara demi negara.

Ini bukan sekadar tentang VAT. Syarikat penerbangan, hotel, sewaan kereta dan perisian semuanya melaraskan harga mengikut geo. IP Perancis melihat keputusan Booking.com yang berbeza berbanding IP Poland. Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it — tiga katalog berasingan, tiga struktur harga, tiga set penjual.

Memantau kesemuanya daripada satu IP bukan EU memberikan anda versi «pelancong». Peraturan Kemudahalihan EU (2017) membenarkan penduduk mengakses langganan penstriman merentasi sempadan — tetapi pengguna bukan EU disekat sepenuhnya, dan katalog khusus negara (Netflix DE vs Netflix FR) masih memerlukan IP yang betul.

GDPR dan pengikisan — apa yang boleh dan tidak boleh anda lakukan

Ketersediaan awam tidak bermaksud persetujuan untuk mengikis. Di bawah GDPR, anda memerlukan asas yang sah — «kepentingan sah» memerlukan ujian tiga bahagian yang didokumentasikan: tujuan, keperluan dan pengimbangan terhadap hak privasi. Data peribadi di bawah GDPR termasuk nama, e-mel, nama pengguna, foto dan alamat IP. CNIL Perancis telah mendenda syarikat kerana mengikis data yang disiarkan secara awam.

Risiko rendah: harga produk, tahap stok, penyenaraian perniagaan awam, iklan pekerjaan. Kawasan kelabu: apa-apa sahaja yang mengandungi pengenal peribadi. Pelayan proksi EU tidak mengubah rangka kerja undang-undang, tetapi ia mengubah apa yang anda lihat — harga, ketersediaan dan kandungan semuanya berubah mengikut negara. Untuk pengesahan iklan dan pemantauan pematuhan, anda perlu melihat apa yang dilihat oleh pengguna tempatan, termasuk sepanduk persetujuan kuki. Hanya 15% laman web EU mempunyai antara muka persetujuan yang mematuhi tahap minimum (kajian 2025 merentasi 31 negara). Mengesahkan perkara ini merentasi pasaran memerlukan IP daripada setiap negara.

E-dagang Eropah: anti-bot khusus negara

Allegro (Poland) menyekat IP pusat data serta-merta — memerlukan proksi ISP atau kediaman dengan IP Poland. Zalando, Otto, Bol.com menjalankan perlindungan serupa dengan sekatan geo di atasnya. Setiap pasaran mempunyai WAF, had kadar dan pemaparan JavaScript tersendiri. Mengikis Allegro daripada IP pusat data Jerman tidak memulangkan apa-apa.

Pasaran proksi Eropah mencerminkan perkara ini: anda tidak membeli „proksi Eropah pusat data dan ISP IPv4 merentasi negara-negara Eropah. Pusat data pada ASN sendiri, kadar tetap setiap IP, trafik tanpa had. ISP pada pembawa tempatan — melepasi semakan jenis IP pada platform yang menanda julat pusat data. Alamat IP Eropah daripada FineProxy beroperasi sehingga 500 Mbps. HTTP/HTTPS dan SOCKS5. Selepas pembayaran, IP muncul dalam papan pemuka anda — senarai putihkan IP kerja anda, eksport sebagai IP:port atau API. Pesanan minimum: 100 IP.