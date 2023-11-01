جديد! |استدعاء API واحد وبيانات نظيفة. بلا حاجة لأدوات استخراج.← احصل على 10,000 توكن مجاني

بروكسي أوروبي

بروكسيات أوروبية ثابتة وموثوقة IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في أوروبا وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي الأوروبية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

رهيبة للألعاب! لا مزيد من القيود الجغرافية والسرعة لا تصدق. 5/5

Gamer_Galالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

إن تنوع المواقع التي تقدمها Fineproxy رائع. فهو يسمح لي بالوصول إلى المحتوى ومحاكاة التصفح من مناطق مختلفة دون أي مشاكل. لقد كان هذا مفيدًا بشكل خاص لاختبار مواقع الويب المحلية.

Asad JanDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

لقد كنت أستخدم خدمة Fineproxy منذ عدة أشهر، وسوف أختارها دائمًا كخدمة الوكيل المتميزة الخاصة بي. لم يكن لديك مشكلة.

alexTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة وكيل سريعة وموثوقة مع وقت تشغيل ممتاز ودعم رائع وأسعار معقولة. مثالي لمهام التصفح والأتمتة الآمنة!

MargaretSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

إنها توفر وكلاء عاليي السرعة وآمنين مع نطاق ترددي غير محدود وأسعار معقولة وتجربة سهلة الاستخدام لجميع المستخدمين. إنها خدمة رائعة حقًا، أوصي بـ Fineproxy.org 100%.

DJالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
Allegro، Zalando، Bol.com — مركز بيانات أم ISP؟الأشد صرامة

Allegro هو الأكثر صرامة — عناوين IP لمراكز البيانات من خارج بولندا تُحظر فوراً. بروكسيات ISP بعنوان IP بولندي تمر بنجاح. Zalando وOtto أقل عدوانية لكنهما لا يزالان يكشفان نطاقات مراكز البيانات من مزودي الخدمات السحابية (AWS، Hetzner). أما Bol.com (هولندا) فهو معتدل — بروكسي مراكز البيانات يعمل لفحص الأسعار البسيط، وبروكسي ISP للاستخراج المستمر. لمراقبة الأسواق الأوروبية عبر منصات متعددة، بروكسيات ISP من كل بلد مستهدف هي الخيار الآمن. مع إعداد بروكسي أوروبي مجهول، يحصل كل عنوان IP على شهادة SSL خاصة به بدون ترويسات إعادة توجيه — فيرى الموقع المستهدف مستخدماً محلياً عادياً.

لافتات الموافقة على ملفات تعريف الارتباط تُعطّل أداة الاستخراج — هل من حل؟نوافذ الموافقة تعيق

معظم من يقومون باستخراج البيانات في الاتحاد الأوروبي يواجهون هذه المشكلة: نافذة موافقة منبثقة تحجب الصفحة قبل تحميل المحتوى. فقط 15% من مواقع الاتحاد الأوروبي متوافقة بالحد الأدنى، مما يعني أن البقية لديها تدفقات موافقة معطلة أو مضللة. المتصفحات بدون واجهة تحتاج إما قبول ملفات تعريف الارتباط برمجيًا (بالنقر على الزر الصحيح) أو تحميل الصفحة مع تجاهل اللافتة. بعض منصات إدارة الموافقة (CMP) تضيف طبقة تخفي المحتوى عبر CSS — تحتاج إلى إزالة هذا العنصر قبل تحليل الصفحة. البروكسي لا يحل هذه المشكلة مباشرة، لكن IP أوروبي محلي يضمن أنك ترى نفس اللافتة التي يراها المستخدم الحقيقي، وهو أمر مهم لاختبار الامتثال.

Netflix DE وNetflix FR وNetflix IT — كتالوجات مختلفة؟نعم

نعم. تختلف كتالوجات Netflix حسب الدولة بسبب تراخيص البث. يتيح قانون قابلية النقل لمقيمي الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بكتالوج بلدهم مؤقتًا أثناء السفر، لكنه لا يدمج الكتالوجات. لمشاهدة ما هو متاح في فرنسا، تحتاج IP فرنسي. ولمقارنة الكتالوجات عبر 5 دول أوروبية، تحتاج 5 عناوين IP خاصة بكل دولة. FineProxy يبيع حسب الدولة وليس حسب المنطقة.

ما أفضل خدمة بروكسي أوروبية لمراقبة الأسعار؟حسب النطاق

وكلاء لمدة 48 ساعة. أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

بروكسيات أوروبا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات أوروبا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
217 متصل·تحتاج المزيد؟ →
46.47.197.210:3128
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRussia
2.03 Mbps
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1 س مضت
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRussia · Moscow
473 Kbps
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1 س مضت
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شفافRomania
1.22 Mbps
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1 س مضت
45.131.7.3:80
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شفافThe Netherlands
1.22 Mbps
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1 س مضت
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شفافUnited Kingdom · London
1.22 Mbps
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1 س مضت
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1 س مضت
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شفافThe Netherlands
1.21 Mbps
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1 س مضت
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شفافRomania
1.22 Mbps
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185.238.228.54:80
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شفافUnited Kingdom · London
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شفافThe Netherlands
1.23 Mbps
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شفافRomania
1.20 Mbps
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شفافThe Netherlands
1.26 Mbps
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافThe Netherlands
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شفافRomania
1.47 Mbps
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شفافRomania
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شفافThe Netherlands
1.46 Mbps
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
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شفافUnited Kingdom
1.47 Mbps
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافRomania
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شفافThe Netherlands
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شفافThe Netherlands
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شفافUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
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1 س مضت
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافThe Netherlands
1.53 Mbps
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1 س مضت
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شفافThe Netherlands
1.53 Mbps
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شفافUnited Kingdom · London
1.53 Mbps
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شفافRomania
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شفافThe Netherlands
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شفافRomania
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شفافThe Netherlands
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شفافRomania
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شفافUnited Kingdom · London
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شفافUnited Kingdom
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شفافUnited Kingdom · London
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شفافRomania
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شفافThe Netherlands
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شفافThe Netherlands
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شفافThe Netherlands
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شفافThe Netherlands
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1 س مضت
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شفافThe Netherlands
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شفافUnited Kingdom
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
185.238.228.57:80
Cloudflare London, LLC· 1196 ms		23
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شفافRussia · St Petersburg
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الدليل

قائمة بروكسيات أوروبا المجانية

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يُرجى ملاحظة: البروكسيات المدرجة أدناه هي ليست بروكسيات خوادمنا المميزة. هذا هو قائمة عامة مجانية مجمّعة من مصادر مفتوحة — مفيدة للاختبار أو الاستخدام الأساسي.

نفس المنتج، سعر مختلف — لماذا تُهمّ بروكسيات الاتحاد الأوروبي

تتراوح ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية بين 17% في لوكسمبورغ و27% في المجر. نفس الاشتراك، ونفس منصة SaaS — لكن السعر النهائي يختلف حسب الدولة التي تتصفح منها. بروكسي أوروبي من ألمانيا يعرض لك سعر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19%. وآخر من فنلندا يعرض 25.5% (تم رفعها في سبتمبر 2024). الشركات التي تدير استخبارات الأسعار عبر الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى عناوين IP من دول متعددة — وليس عنوان IP “أوروبي” واحد، بل وصول مستهدف دولة بدولة.

الأمر لا يتعلق فقط بضريبة القيمة المضافة. شركات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والبرمجيات جميعها تعدّل الأسعار حسب الموقع الجغرافي. IP فرنسي يعرض نتائج Booking.com مختلفة عن IP بولندي. Amazon.de و Amazon.fr و Amazon.it — ثلاث كتالوجات منفصلة، ثلاثة هياكل تسعير، ثلاث مجموعات بائعين.

مراقبة كل هذه المنصات من عنوان IP واحد خارج الاتحاد الأوروبي يمنحك النسخة “السياحية”. لائحة قابلية النقل في الاتحاد الأوروبي (2017) تتيح للمقيمين الوصول إلى اشتراكات البث عبر الحدود — لكن المستخدمين من خارج الاتحاد الأوروبي يُحظرون بالكامل، وكتالوجات المحتوى الخاصة بكل دولة (Netflix DE مقابل Netflix FR) لا تزال تتطلب عنوان IP المناسب.

GDPR واستخراج البيانات — ما يمكنك وما لا يمكنك فعله

التوافر العام لا يعني الموافقة على الجمع. بموجب GDPR، تحتاج إلى أساس قانوني — “المصلحة المشروعة” تتطلب اختباراً موثقاً من ثلاثة أجزاء: الغرض، والضرورة، والموازنة مع حقوق الخصوصية. البيانات الشخصية بموجب GDPR تشمل الأسماء، والبريد الإلكتروني، وأسماء المستخدمين، والصور، وعناوين IP. هيئة CNIL الفرنسية فرضت غرامات على شركات بسبب جمع بيانات منشورة علنياً.

مخاطر منخفضة: أسعار المنتجات، مستويات المخزون، قوائم الأعمال العامة، إعلانات الوظائف. منطقة رمادية: أي بيانات مرتبطة بمعرّفات شخصية. خادم بروكسي أوروبي لا يغيّر الإطار القانوني، لكنه يغيّر ما تراه — الأسعار والتوفر والمحتوى تتغير حسب الدولة. للتحقق من الإعلانات ومراقبة الامتثال، تحتاج أن ترى ما يراه المستخدم المحلي، بما في ذلك لافتات الموافقة على ملفات تعريف الارتباط. فقط 15% من مواقع الاتحاد الأوروبي لديها واجهات موافقة متوافقة بالحد الأدنى (بحث 2025 شمل 31 دولة). التحقق من ذلك عبر الأسواق يتطلب عناوين IP من كل دولة.

التجارة الإلكترونية الأوروبية: حماية مضادة للبوتات حسب كل دولة

موقع Allegro (بولندا) يحظر عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات فوراً — يتطلب بروكسي ISP أو سكني بعنوان IP بولندي. كل من Zalando وOtto وBol.com يطبقون حماية مشابهة مع قيود جغرافية إضافية. لكل سوق إلكتروني جدار حماية WAF خاص به، وحدود للطلبات، وعرض JavaScript. محاولة استخراج بيانات Allegro من عنوان IP لمركز بيانات ألماني لن تُعيد أي نتائج.

سوق بروكسي أوروبا يعكس هذا الواقع: أنت لا تشتري “بروكسيات أوروبية” كمجموعة واحدة. بل تشتري عناوين IP ألمانية لموقع Amazon.de، وعناوين IP هولندية لموقع Bol.com، وبولندية لموقع Allegro. يوفر FineProxy مركز بيانات و ISP IPv4 عبر الدول الأوروبية. مراكز بيانات على ASN خاص، سعر ثابت لكل IP، حركة مرور غير محدودة. بروكسيات ISP على شبكات محلية — تجتاز فحوصات نوع IP على المنصات التي تحظر نطاقات مراكز البيانات. عنوان IP أوروبي من FineProxy يعمل بسرعة تصل إلى 500 ميغابت/ثانية. HTTP/HTTPS و SOCKS5. بعد الدفع، تظهر عناوين IP في لوحة التحكم — أضف IP العمل الخاص بك إلى القائمة البيضاء، وصدّرها بصيغة IP:port أو عبر API. الحد الأدنى للطلب: 100 IP.