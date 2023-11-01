بروكسي متناوب

أرصدة API هي وحدات الفوترة الداخلية المستخدمة لقياس حجم الحمل الذي تُولّده طلباتك. تأتي كل خطة بعدد محدد من الأرصدة، ويُخصم من كل طلب صادر مقدار معيّن بناءً على مدى تعقيد صفحة الويب المستهدفة.

الطلب البسيط الذي يحمّل HTML أو JSON فقط يكلّف عادةً رصيدًا واحدًا (credit). أما الطلبات التي تُطلق عدة موارد متوازية — مثل السكربتات والصور وملفات CSS والخطوط وواجهات API وطلبات التتبع — فتستهلك أرصدة أكثر. كل مورد يُحتسب كطلب فرعي منفصل.

هذه الأرقام تقريبية وتختلف حسب الموقع:

رصيد واحد — طلب بسيط بأسلوب API، بدون متصفح، بدون JS

— طلب بسيط بأسلوب API، بدون متصفح، بدون JS 2–3 رصيد — طلب متصفح بدون JS (DOM أساسي، بدون عرض مرئي)

— طلب متصفح بدون JS (DOM أساسي، بدون عرض مرئي) ≈10 أرصدة — متصفح headless كامل مع عرض JS، حمل بروكسي DC نموذجي

— متصفح headless كامل مع عرض JS، حمل بروكسي DC نموذجي 10–15+ رصيد — صفحات ثقيلة تحتوي على سكربتات وأدوات تتبع وإعلانات وتحليلات أو حزم أصول كبيرة

تختلف المواقع في بنية DOM وحزم JS وسلاسل الموارد. بعض المواقع تُحمّل ملفات قليلة فقط، بينما قد تُطلق مواقع أخرى أكثر من 30 طلباً فرعياً لكل صفحة.

كيف تحسب استهلاكك الفعلي؟

يمكنك بسهولة تقدير استهلاك الرصيد قبل الاشتراك في أي خطة:

افتح الصفحة التي تريد جمع بياناتها.

تحقق من عدد الطلبات المتوازية التي يُجريها باستخدام أداة مثل RequestMap

عدد الموارد المُحمّلة ≈ عدد الأرصدة لكل تحميل صفحة.

يمنحك هذا تقديرًا دقيقًا لعدد رصيد API الذي سيستهلكه سير عملك. أي طلب يصل إلى بنيتنا التحتية يستهلك رصيدًا — بما في ذلك الاستجابات مثل 404 و429 و503 أو انتهاء المهلة. حتى لو أعاد الموقع المستهدف خطأً، فإننا قد عالجنا الطلب ووجّهناه بالفعل.