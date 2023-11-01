بروكسي متناوب
تدوير بروكسي متقدم يمنحك عنوان IP جديداً مع كل طلب، بدون قوائم IP مسموح بها، وبدون حدود على عرض النطاق، وبتزامن غير محدود فعلياً.
أنشئ خطة بروكسي دوّار.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: دوّار.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|مخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|موصى به هنادوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ خطة بروكسي دوّار
- اعرض رصيد البروكسي الدوّار المتبقي لدي
- صدّر بيانات اعتماد البروكسي الدوّار
- اعرض حالة خدمتي وتاريخ الاستحقاق التالي
- اعرض تفاصيل فاتورة باقة البروكسي الدوّار الخاصة بي
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
نظرة عامة على المنتج
بروكسيات دوّارة من FineProxy
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
وصول API والوكلاء
خدمة مريحة للغاية لأولئك الذين يحتاجون إلى وكلاء بدون إعداد معقد. كل شيء يبدأ بسرعة، وهناك العديد من البلدان المتاحة، ومجموعة جيدة من الخطط. لقد استخدمت الوكيل لأعمال التحليلات والأتمتة وكنت راضيًا تمامًا عن النتائج
خدمة وكيل سريعة وموثوقة مع وقت تشغيل ممتاز ودعم رائع وأسعار معقولة. مثالي لمهام التصفح والأتمتة الآمنة!
المواقع والمخزون
لقد استخدمت FineProxy لفترة طويلة، وكان رائعًا! الخدمة سريعة وموثوقة ولديها الكثير من IPs للاختيار من بينها. سواء كان ذلك من أجل الخصوصية أو الوصول إلى مواد المحتوى من مناطق مميزة، فقد جلب FineProxy باستمرار.
يقدم موقع Fineproxy.org خدمة بروكسي لائقة مع مجموعة واسعة من IPs والمواقع. ومع ذلك، قد تكون سرعات الاتصال غير متناسقة في بعض الأحيان، وقد تكون استجابة الدعم أبطأ من المتوقع. على الرغم من أن الخدمة مناسبة للمهام الأساسية، إلا أنها قد لا تلبي بشكل كامل احتياجات المستخدمين ذوي المتطلبات الأعلى أو المتطلبات المحددة. الأسعار تنافسية، لكن الأداء يمكن أن يكون أكثر استقرارًا لأولئك الذين يعتمدون عليه للاستخدام الاحترافي أو المكثف.
السرعة تحت الحمل
أفضل خدمة وكيل تم استخدامها على الإطلاق. موصى به للغاية. استخدام أكثر من 8 شهر دون أي مشاكل.
لقد كنت أستخدم FineProxy لعدة أشهر، وهي بسهولة واحدة من أفضل خدمات الوكيل التي صادفتها! الاتصال مستقر وسريع وآمن، مما يجعل التصفح والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا أمرًا سلسًا. يقدم FineProxy مجموعة واسعة من IPs، والتبديل بينها سريع وخالي من المتاعب. دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة ومفيد، ومستعد دائمًا للمساعدة عندما يكون لدي سؤال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار تنافسية بشكل لا يصدق بالنسبة لمستوى الخدمة المقدمة. نوصي بشدة بـ FineProxy لأي شخص يحتاج إلى وكلاء موثوقين وفعالين!
ما هي أرصدة API وكيف يمكنني تقدير استهلاكي؟لكل طلب
أرصدة API هي وحدات الفوترة الداخلية المستخدمة لقياس حجم الحمل الذي تُولّده طلباتك. تأتي كل خطة بعدد محدد من الأرصدة، ويُخصم من كل طلب صادر مقدار معيّن بناءً على مدى تعقيد صفحة الويب المستهدفة.
الطلب البسيط الذي يحمّل HTML أو JSON فقط يكلّف عادةً رصيدًا واحدًا (credit). أما الطلبات التي تُطلق عدة موارد متوازية — مثل السكربتات والصور وملفات CSS والخطوط وواجهات API وطلبات التتبع — فتستهلك أرصدة أكثر. كل مورد يُحتسب كطلب فرعي منفصل.
هذه الأرقام تقريبية وتختلف حسب الموقع:
- رصيد واحد — طلب بسيط بأسلوب API، بدون متصفح، بدون JS
- 2–3 رصيد — طلب متصفح بدون JS (DOM أساسي، بدون عرض مرئي)
- ≈10 أرصدة — متصفح headless كامل مع عرض JS، حمل بروكسي DC نموذجي
- 10–15+ رصيد — صفحات ثقيلة تحتوي على سكربتات وأدوات تتبع وإعلانات وتحليلات أو حزم أصول كبيرة
تختلف المواقع في بنية DOM وحزم JS وسلاسل الموارد. بعض المواقع تُحمّل ملفات قليلة فقط، بينما قد تُطلق مواقع أخرى أكثر من 30 طلباً فرعياً لكل صفحة.
كيف تحسب استهلاكك الفعلي؟
يمكنك بسهولة تقدير استهلاك الرصيد قبل الاشتراك في أي خطة:
- افتح الصفحة التي تريد جمع بياناتها.
- تحقق من عدد الطلبات المتوازية التي يُجريها باستخدام أداة مثل RequestMap
- عدد الموارد المُحمّلة ≈ عدد الأرصدة لكل تحميل صفحة.
يمنحك هذا تقديرًا دقيقًا لعدد رصيد API الذي سيستهلكه سير عملك. أي طلب يصل إلى بنيتنا التحتية يستهلك رصيدًا — بما في ذلك الاستجابات مثل 404 و429 و503 أو انتهاء المهلة. حتى لو أعاد الموقع المستهدف خطأً، فإننا قد عالجنا الطلب ووجّهناه بالفعل.
الوكلاء الدوّارونإعداد الوكلاء الدوّارين
يتوفر خيار 48 ساعة المدفوع فقط لمنتجات الوكلاء غير الدوّارين. اختر مدة قياسية للوكلاء الدوّارين.
لماذا تُعدّ البروكسيات المتناوبة مثالية لاستخراج بيانات الويب؟عناوين IP جديدة
تمنحك البروكسيات المتناوبة عنوان IP جديدًا مع كل طلب، مما يجعل حظرك أو تقييد معدل طلباتك أصعب بكثير على المواقع. وبدمجها مع ترويسات واقعية ووكلاء مستخدم حقيقيين، تساعدك على تجاوز جدران حماية تطبيقات الويب (WAF) وتحديات CAPTCHA مع الحفاظ على استقرار جلسات الاستخراج. أضف إلى ذلك عرض نطاق غير محدود، وتزامنًا غير محدود، ومجمع IP عالميًا — وستحصل على API استخراج بيانات بمستوى المؤسسات وبجزء بسيط من سعر السوق.
كيف يعمل تدوير IP مع كل طلب من الناحية التقنية؟IP جديد تلقائياً
تتصل ببوابة FineProxy واحدة — نطاق واحد ومنفذ واحد. عندما يرسل تطبيقك طلباً، تختار البوابة عنوان IP من مجموعة تضم حوالي 100,000 عنوان وتوجّه الطلب من خلاله. الطلب التالي يحصل تلقائياً على عنوان IP مختلف. لا تحتاج لإدارة أي قوائم بروكسي أو منطق تدوير — البوابة تتولى كل شيء.
ما الطلبات التي تستهلك رصيد API؟طلبات عبر البروكسي
كل طلب HTTP يصل إلى بنيتنا التحتية يستهلك رصيداً — بما في ذلك الطلبات التي تُرجع أخطاء مثل 404 أو 503. قد يُولّد تحميل صفحة واحدة عدة طلبات فرعية (سكربتات، صور، خطوط)، وكل طلب منها يُحتسب بشكل منفصل.
ما مدة صلاحية خطتي؟30 يوماً
خطتك صالحة لمدة 30 يومًا أو حتى استهلاك جميع أرصدة API — أيهما يحدث أولاً. الأرصدة غير المستخدمة لا تُنقل إلى دورة الفوترة التالية.
هل يمكنني الاطلاع على إحصائيات استخدام تفصيلية؟نعم
نعم. في لوحة التحكم الخاصة بك، تحتوي كل خطة نشطة على صفحة مخصصة تعرض استهلاك رصيد API، وسجل الطلبات، وأنماط الاستخدام.
كيف يمكنني تقليل استهلاك أرصدة API؟احجب الأصول الزائدة
يمكنك تقليل الاستهلاك عبر تقليل عدد الموارد المُحمّلة مع كل طلب. تشمل الأساليب المتاحة:
- استخدام accept-encoding: gzip, deflate, br لتقليص حجم البيانات المنقولة
- تجنّب عرض المتصفح بدون واجهة ما لم يكن ضروريًا
- تعطيل الصور والخطوط وملفات JS الثقيلة حيثما أمكن
- استخدام أوضاع طلبات أبسط لنقاط اتصال API
بشكل عام، موارد متوازية أقل = أرصدة مستهلكة أقل.
هل تدعمون الجلسات الثابتة (Sticky Sessions)؟لا
حاليًا، تقوم بروكسياتنا المتناوبة بتعيين IP جديد مع كل طلب. لا يتوفر خيار الجلسة الثابتة — فكل طلب يمر عبر عنوان مختلف. هذا يعمل بشكل مثالي لمهام استخراج البيانات حيث يكون كل تحميل صفحة مستقلًا بذاته. أما إذا كنت بحاجة إلى نفس IP عبر خطوات متعددة — مثل تسجيل الدخول إلى موقع أو إتمام عملية شراء — فنوصي باستخدام البروكسيات المخصصة أو بروكسيات ISP الخاصة بنا.
100,000 عنوان IP — أليس هذا قليلاً مقارنة بمزودين يعلنون عن ملايين؟جودة المجموعة مهمة
عندما يدّعي مزودون أنهم يملكون “10 ملايين IP”، فهذا عادةً يشمل كل عنوان IP مرّ عبر شبكتهم في أي وقت — وليس ما هو نشط الآن فعلياً. عناوينا البالغ عددها 100 ألف هي جميعها IPv4 من مراكز البيانات، نشطة بالكامل، وتحت سيطرتنا المباشرة. والأهم من ذلك أنها حصرية لخدمتنا. لا يستخدمها أحد غيرك، لذا تبقى نظيفة. مجموعة مركّزة من عناوين IP جديدة وغير مشتركة تتفوّق دائماً على مجموعة ضخمة من العناوين المُعاد تدويرها والمحظورة.
ما هو حد النطاق الترددي؟بلا حد للنطاق
لا يوجد حد. البروكسيات المتناوبة من FineProxy تأتي بحركة مرور غير محدودة. لن تُحاسب لكل جيجابايت ولا يوجد خنق عند الأحجام العالية. بالنسبة للعمليات التي تولّد تيرابايتات من حركة المرور شهريًا، هذا هيكل تكلفة مختلف جذريًا مقارنةً بالبروكسيات السكنية التي تُحاسب لكل GB.
هل يمكنني استخدام هذه الخدمة مع Google أو Amazon أو المواقع الأخرى شديدة الحماية؟حسب الهدف
تواجه عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات فحوصات أكثر صرامة على المواقع المحمية بحلول مكافحة البوتات المؤسسية. لتلك المواقع، تؤدي البروكسيات السكنية أو بروكسيات ISP أداءً أفضل عمومًا. يعمل مجمع بروكسيات مراكز البيانات المتناوبة لدينا بشكل ممتاز مع الشريحة الواسعة من الويب — غالبية المواقع التي لا تستثمر في أنظمة كشف البوتات المتقدمة. أما للأهداف الأصعب، فاجمع مجمعنا المتناوب مع تحديد ذكي للمعدل وترويسات مناسبة، أو انتقل إلى بروكسيات ISP للصفحات الحرجة.
كيف أدمجه مع أداة الاستخراج الخاصة بي؟استخدم نقطة واحدة
وجّه عميل HTTP الخاص بك إلى نقطة اتصال بوابة FineProxy (domain:port). في Python Requests — مجرد معامل proxies واحد. في Scrapy — إعداد middleware واحد. أي لغة أو أداة تدعم بروكسيات HTTP تعمل بنفس الطريقة. لا حاجة لـ SDK، ولا ملفات قوائم بروكسي، ولا كود تدوير من جانبك.
هل استخراج البيانات باستخدام بروكسيات متناوبة قانوني؟نعم مع قيود
جمع البيانات المتاحة للعموم قانوني في معظم الولايات القضائية. حكم محكمة الاستئناف الأمريكية عام 2022 في قضية hiQ Labs ضد LinkedIn أكّد أن سكرابينغ البيانات العامة لا ينتهك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب. ومع ذلك، فإن احترام ملف robots.txt وحدود معدل الطلبات ممارسة جيدة — كما أنه يقلل من الحظر، وهو في مصلحتك أنت. البروكسي بحد ذاته أداة شبكات عادية؛ المسألة القانونية تعتمد على ما تفعله به.
البروكسيات الدوّارة:
كيف يعمل تدوير IP ولماذا جودة التجمع تتفوّق على الحجم
في عام 2024، تجاوزت حركة المرور الآلية رسميًا النشاط البشري على الإنترنت — إذ تشكّل الروبوتات الآن 51% من إجمالي طلبات الويب (تقرير Imperva Bad Bot 2025). لم يكن سباق التسلح بين أدوات الاستخراج وأنظمة مكافحة الروبوتات أشد حدة من أي وقت مضى: حيث أفاد 65.8% من محترفي الاستخراج بأنهم يزيدون إنفاقهم على البروكسيات سنويًا فقط لمواكبة الدفاعات المتشددة. جوهر العملية هو تدوير IP. عنوان IP واحد يُرسل آلاف الطلبات سيُحظر فوراً. لكن مئات العناوين، كل منها يُرسل عدداً محدوداً من الطلبات — يبدو ذلك كحركة مرور طبيعية تماماً.
كيف يعمل البروكسي المتناوب فعليًا
يمنحك البروكسي المتناوب ذو الاتصال العكسي نقطة اتصال واحدة — نطاق ومنفذ واحد. ترسل طلبك إلى نقطة الدخول هذه، فتختار بوابة البروكسي عنوان IP من مجموعتها وتُمرر طلبك من خلاله. الطلب التالي يمر عبر IP مختلف. يرى الموقع المستهدف آلاف الزوار الفريدين بدلًا من أداة جمع بيانات واحدة.
خوادم البروكسي المتناوبة من FineProxy مع تدوير IP عند كل طلب تعمل بهذه الطريقة بالضبط. تحصل على نقطة دخول (نطاق + منفذ)، ومع كل طلب يُعيّن النظام عنوان IPv4 جديدًا من مجمعنا. بدون جلسات ثابتة — كل طلب يحصل على IP جديد. إذا كنت بحاجة لزيارة نفس الموقع آلاف المرات دون أن تبدو كمستخدم واحد، فهذا هو الإعداد الذي يجعل ذلك ممكنًا.
لماذا يُغيّر 100,000 عنوان IP حصري المعادلة
يحب مزودو البروكسي الترويج لأحجام مجمعاتهم — “10 ملايين IP” و“72 مليون IP.” لكن أبحاث The Web Scraping Club تُبرز نقطة مهمة: مجمع مُصان جيدًا من عناوين IP عالية الجودة يتفوق باستمرار على آلاف العناوين المحروقة. المسألة ليست كم عدد عناوين IP لديك — بل مدى نظافتها وما إذا كان أي شخص آخر يستخدمها على نفس الهدف.
إليك نهج FineProxy: تحتوي مجموعة بروكسيات السكرابينغ لدينا على ما يقارب 100,000 عنوان IPv4 فريد. جميعها من مراكز البيانات وتحت إدارتنا المباشرة — نحن المزود وليس وسيطاً. هذه العناوين موجودة حصرياً في شبكتنا. لن تجدها في أي خدمة بروكسي أخرى.
عندما تشتري خدمة البروكسي المتناوب من FineProxy، فإن العناوين في تلك المجموعة لا تُشارك مع عملاء منصات أخرى. لا أحد غيرك يستنزفها على نفس الأهداف التي تستهدفها. هذا هو الفرق بين 100 ألف عنوان IP نظيف وحصري و10 ملايين عنوان مُعاد تدويرها تتنافس عليها كل خدمة سكرابينغ في السوق.
اقتصاديات بروكسيات مراكز البيانات المتناوبة
البروكسيات السكنية المتناوبة تُكلّف من $1 إلى $15 لكل GB. وهذا يتراكم بشكل مُرهق على نطاق واسع — عملية استخراج بيانات جادة قد تستهلك تيرابايتات شهرياً. بسعر $3/GB، تيرابايت واحد يُكلّف $3,000.
بروكسي مركز بيانات متناوب بعرض نطاق غير محدود يُغيّر المعادلة الاقتصادية بالكامل. البروكسيات المتناوبة من FineProxy لا تُحاسبك لكل جيجابايت. تدفع مقابل الوصول إلى المجمع، وحركة المرور غير محدودة. بالنسبة للفرق التي تُنفّذ ملايين الطلبات يوميًا، هذا هو الفرق بين عملية قابلة للاستمرار وأخرى محكوم عليها بالإفلاس.
المقايضة: عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات أسهل في الكشف من قبل أنظمة مكافحة البوتات مقارنةً بالعناوين السكنية. لكن هنا تحديداً تبرز أهمية حصرية المجموعة. عناوين مراكز البيانات النظيفة والجديدة التي لم يتم تداولها عبر خدمات أخرى تواجه مقاومة أقل بكثير من العناوين المُعاد تدويرها. وبالنسبة لجزء كبير من الويب — أي موقع لا يستخدم أنظمة حماية متقدمة من مستوى Cloudflare Enterprise أو Akamai Bot Manager — تعمل بروكسيات مراكز البيانات بشكل مثالي وبجزء بسيط من التكلفة.
أين تناسب البروكسيات المتناوبة — وأين لا تناسب
يعمل بكفاءة:
جمع بيانات الويب على نطاق واسع هو حالة الاستخدام الأساسية. كل طلب يأتي من IP مختلف، دون أنماط يمكن للموقع المستهدف اكتشافها. يُحوّل البروكسي المتناوب أداة الجمع الواحدة لديك إلى ما يبدو وكأنه حشد من الزوار المستقلين. تتحمل معظم منصات التجارة الإلكترونية حوالي 100-300 طلب في الساعة من عنوان واحد قبل أن تثير الشكوك، لذا فإن توزيع الحمل عبر مجموعة متناوبة كبيرة يبقيك دون أي حدود فردية بكثير.
تعمل مراقبة الأسعار بنفس المبدأ — يتم توزيع عمليات الفحص بحيث لا يعود نفس العنوان إلى المتجر ذاته مرارًا. كما يستفيد تتبع ترتيب SEO من ذلك، لأن محركات البحث تحدّ من الاستعلامات المتكررة من IP واحد. وتستخدم فرق المراجحة الإعلانية إعدادات HTTP rotating proxy للتحقق من العروض ومراقبة أداء الحملات عبر مجموعة واسعة من العناوين دون أن تربط المنصات بين هذه الأنشطة.
لا يعمل بشكل جيد:
تتطلب إدارة الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي عنوان IP ثابتًا. البروكسي المتناوب يغيّر عنوانك مع كل طلب، وهو ما يبدو مريبًا أثناء تسجيل الدخول والنشر. لإدارة الحسابات، استخدم بدلاً من ذلك بروكسيات ISP ثابتة أو بروكسيات مخصصة.
سيناريوهات العمل متعددة الخطوات التي تعتمد على استمرارية الجلسة — مثل تدفقات الدفع، والتصفح المُرقّم الذي يتتبع هويتك، وتسلسلات تسجيل الدخول — تتعطل هي أيضًا مع التدوير عند كل طلب. يرى الموقع كل خطوة قادمة من مستخدم مختلف فيُلغي العملية.
التكامل: نقطة اتصال واحدة، صفر تعقيد
يعمل البروكسي المتناوب من FineProxy عبر بوابة واحدة — نطاق واحد ومنفذ واحد. وجّه أداة السكرابينغ أو المراقبة إلى نقطة الاتصال هذه. كل طلب يحصل تلقائياً على عنوان IP جديد من مجموعة الـ 100 ألف.
سواء كنت تستخدم Scrapy أو Requests أو Selenium أو Puppeteer أو أي أداة تدعم بروكسيات HTTP — فالإعداد يتم بسطر واحد فقط. لا حاجة لمنطق تدوير في الكود الخاص بك، ولا إدارة قوائم بروكسي، ولا فحوصات سلامة. البوابة تتولى كل ذلك.
إذا كان إعدادك يتطلب تحكماً برمجياً، فإن نهج البروكسي المتناوب مع API يتيح لك دمج إدارة البروكسي مباشرة في سير عملك.
مشكلة الـ 25-40%
كشفت أبحاث Zyte عبر مئات فرق الهندسة أن 25-40% من وقت المطورين في مشاريع السكرابينغ يُنفق على مواجهة الحظر وأنظمة مكافحة البوتات. هذا ليس برمجة ولا معالجة بيانات ولا تحليل — إنه فقط للحفاظ على استمرارية عمل السكرابر.
إعداد بروكسي متناوب مُحكم يختصر معظم ذلك. عندما يأتي كل طلب من عنوان IP نظيف وفريد والمجمع كبير بما يكفي بحيث لا يُعاد استخدام أي عنوان بتكرار مفرط، يقضي المُستخرج وقته في الاستخراج — لا في انتظار رفع الحظر.
مع خوادم البروكسي المتناوبة المجهولة من FineProxy، يقوم المجمع بالعمل نيابةً عنك. 100,000 عنوان حصري لشبكتنا، يتم تدويرها مع كل طلب. يعود وقت فريقك الهندسي إلى بناء المنتج بدلاً من مراقبة البنية التحتية.