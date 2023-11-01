Proksi Berputar

Kredit API ialah unit pengebilan dalaman yang digunakan untuk mengukur beban yang dihasilkan oleh permintaan anda. Setiap pelan dilengkapi bilangan kredit tetap, dan setiap permintaan keluar akan memotong sejumlah kredit berdasarkan kerumitan halaman web sasaran.

Permintaan mudah yang hanya memuatkan HTML atau JSON biasanya menggunakan 1 kredit. Permintaan yang mencetuskan pelbagai aset selari — seperti skrip, imej, fail CSS, fon, API, dan permintaan penjejakan — menggunakan lebih banyak kredit. Setiap aset dikira sebagai permintaan hiliran yang berasingan.

Angka ini adalah anggaran dan berbeza mengikut laman web:

1 kredit — permintaan gaya API ringkas, tanpa pelayar, tanpa JS

— permintaan gaya API ringkas, tanpa pelayar, tanpa JS 2–3 kredit — permintaan pelayar tanpa JS (DOM asas, tanpa rendering)

— permintaan pelayar tanpa JS (DOM asas, tanpa rendering) ≈10 kredit — pelayar headless penuh dengan rendering JS, beban proksi pusat data biasa

— pelayar headless penuh dengan rendering JS, beban proksi pusat data biasa 10–15+ kredit — halaman berat dengan banyak skrip, penjejak, iklan, analitik, atau kumpulan aset yang besar

Laman web yang berbeza mempunyai struktur DOM, bundel JS dan rantaian aset yang berbeza. Satu laman mungkin hanya memuatkan beberapa fail; laman lain mungkin mencetuskan 30+ permintaan hiliran setiap halaman.

Bagaimana mengira penggunaan sebenar anda?

Anda boleh menganggarkan penggunaan kredit dengan mudah sebelum melanggan sesuatu pelan:

Buka halaman yang ingin anda ikis.

Semak berapa banyak permintaan selari yang dihasilkan menggunakan alat seperti RequestMap

Bilangan aset yang dimuatkan ≈ bilangan kredit bagi setiap muat halaman.

Ini memberikan anda ramalan tepat tentang berapa banyak kredit API yang akan digunakan oleh aliran kerja anda. Sebarang permintaan yang sampai ke infrastruktur kami akan menggunakan kredit — termasuk respons seperti 404, 429, 503 atau tamat masa. Walaupun laman sasaran memulangkan ralat, kami tetap memproses dan menghala permintaan tersebut.