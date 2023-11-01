BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi Berputar

Putaran proksi lanjutan yang memberikan IP baharu pada setiap permintaan tanpa perlu senarai kebenaran IP, tanpa had lebar jalur, dan keserentakan yang benar-benar tanpa had.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
100+ countriesWorldwide rotating pool
Per requestIP baharu secara automatik
Kredit APINo per-GB billing
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi berputar anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Berputar.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPDisyorkanBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli pelan proksi berputar
  • Tunjukkan baki kredit proksi berputar saya
  • Eksport kelayakan proksi berputar saya
  • Tunjukkan status dan tarikh bayaran seterusnya untuk perkhidmatan saya
  • Tunjukkan butiran invois pelan proksi berputar saya
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Gambaran keseluruhan produk

Proksi berputar daripada FineProxy

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Akses API dan ejen

Kerja yang sesuai bagi mereka yang memerlukan proxy tanpa penyesuaian yang rumit. Semua permulaan segera, terdapat pelbagai negara, dan rencana yang sesuai. Saya menggunakan proxy untuk kerja analitik dan automatisme dan puas hati dengan hasilnya

EvgeniyDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja proxy yang cepat dan dipercayai dengan sokongan yang besar, dan harganya yang diperlukan. Semua orang sempurna untuk memastikan pelajari dan automatis!

MargaretSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya telah menggunakan FineProxy untuk masa yang lama, dan saya sudah lebih besar! Kerja penyebaran ini cepat, dipercayai, dan memiliki banyak pilihan daripada IPs. Tidak kira untuk memiliki bahan bacaan yang berdasarkan kawasan yang luar biasa, FineProxy selalu membawanya.

BrilliantcompanyPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Kerja proxy yang terbaik pernah digunakan. Nasihatnya. Melalui lebih daripada bulan 8 tanpa masalah.

matTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan saya mudah menggunakan penyeliaan proxy yang terbaik! Kesatuan ini stabil, cepat, dan aman, dan membuat pelajari dan mencari rencana yang diserang geo tidak berguna. FineProxy menawarkan pelbagai pelbagai IPs, dan perubahan antaranya segera dan bebas. Sokongan pelanggan mereka bersabar dan membantu, dan selalu membantu setiap soalan saya. Tambahan lagi, penghargaannya sangat bertengkar untuk kerja penyebaran. Rekomenhkanlah FineProxy bagi sesiapa yang memerlukan proxy yang boleh dipercayai dan berkesan!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah kredit API dan bagaimana saya boleh menganggarkan penggunaan saya?Kredit API

Kredit API ialah unit pengebilan dalaman yang digunakan untuk mengukur beban yang dihasilkan oleh permintaan anda. Setiap pelan dilengkapi bilangan kredit tetap, dan setiap permintaan keluar akan memotong sejumlah kredit berdasarkan kerumitan halaman web sasaran.

Permintaan mudah yang hanya memuatkan HTML atau JSON biasanya menggunakan 1 kredit. Permintaan yang mencetuskan pelbagai aset selari — seperti skrip, imej, fail CSS, fon, API, dan permintaan penjejakan — menggunakan lebih banyak kredit. Setiap aset dikira sebagai permintaan hiliran yang berasingan.

Angka ini adalah anggaran dan berbeza mengikut laman web:

  • 1 kredit — permintaan gaya API ringkas, tanpa pelayar, tanpa JS
  • 2–3 kredit — permintaan pelayar tanpa JS (DOM asas, tanpa rendering)
  • ≈10 kredit — pelayar headless penuh dengan rendering JS, beban proksi pusat data biasa
  • 10–15+ kredit — halaman berat dengan banyak skrip, penjejak, iklan, analitik, atau kumpulan aset yang besar

Laman web yang berbeza mempunyai struktur DOM, bundel JS dan rantaian aset yang berbeza. Satu laman mungkin hanya memuatkan beberapa fail; laman lain mungkin mencetuskan 30+ permintaan hiliran setiap halaman.

Bagaimana mengira penggunaan sebenar anda?

Anda boleh menganggarkan penggunaan kredit dengan mudah sebelum melanggan sesuatu pelan:

  • Buka halaman yang ingin anda ikis.
  • Semak berapa banyak permintaan selari yang dihasilkan menggunakan alat seperti RequestMap
  • Bilangan aset yang dimuatkan ≈ bilangan kredit bagi setiap muat halaman.

Ini memberikan anda ramalan tepat tentang berapa banyak kredit API yang akan digunakan oleh aliran kerja anda. Sebarang permintaan yang sampai ke infrastruktur kami akan menggunakan kredit — termasuk respons seperti 404, 429, 503 atau tamat masa. Walaupun laman sasaran memulangkan ralat, kami tetap memproses dan menghala permintaan tersebut.

Proksi berputarKonfigurasikan proksi berputar

Pilihan berbayar 48 jam hanya tersedia untuk produk proksi tidak berputar. Pilih tempoh standard untuk proksi berputar.

Mengapa proksi berputar sesuai untuk pengikisan web?Proksi berputar

Proksi berputar memberikan anda IP baharu pada setiap permintaan, menjadikannya jauh lebih sukar bagi laman web untuk menyekat atau mengenakan had kadar terhadap anda. Digabungkan dengan header dan user-agent yang realistik, proksi ini membantu memintas WAF dan cabaran CAPTCHA sambil mengekalkan sesi pengikisan anda yang stabil. Tambahkan lebar jalur tanpa had, keserentakan tanpa had dan kumpulan IP seluruh dunia — dan anda memperoleh API pengikisan gred enterprise pada sebahagian kecil harga pasaran.

Bagaimana putaran IP setiap permintaan berfungsi secara teknikal?Anda menyambung ke

Anda menyambung ke satu gerbang FineProxy — satu domain dan satu port. Apabila aplikasi anda menghantar permintaan, gerbang tersebut memilih IP daripada kumpulan ~100,000 alamat dan memajukan permintaan melaluinya. Permintaan seterusnya mendapat IP berbeza secara automatik. Anda tidak perlu menguruskan sebarang senarai proksi atau logik putaran — gerbang mengendalikan segala-galanya.

Permintaan manakah yang menggunakan kredit API?Setiap permintaan

Setiap permintaan HTTP yang sampai ke infrastruktur kami akan menggunakan kredit — termasuk permintaan yang mengembalikan ralat seperti 404 atau 503. Satu muat halaman boleh menghasilkan pelbagai permintaan hiliran (skrip, imej, fon), dan setiap satu dikira secara individu.

Berapa lama pelan saya sah?Pelan anda

Pelan anda sah selama 30 hari atau sehingga semua kredit API habis digunakan — mana-mana yang lebih dahulu. Kredit yang tidak digunakan tidak akan dibawa ke kitaran bil seterusnya.

Bolehkah saya melihat statistik penggunaan terperinci?Ya

Ya. Dalam papan pemuka anda, setiap pelan aktif mempunyai halaman khusus yang menunjukkan penggunaan kredit API, sejarah permintaan, dan corak penggunaan anda.

Bagaimana cara mengurangkan penggunaan kredit API?Anda boleh mengurangkan

Anda boleh mengurangkan penggunaan dengan mengurangkan bilangan aset yang dimuatkan semasa setiap permintaan. Tekniknya termasuk:

  • menggunakan accept-encoding: gzip, deflate, br untuk mengecilkan saiz muatan
  • mengelakkan rendering pelayar tanpa kepala melainkan perlu
  • menyahaktifkan imej, fon dan JS berat jika boleh
  • menggunakan mod permintaan lebih ringkas untuk endpoint API

Secara umum, lebih sedikit aset selari = lebih sedikit kredit digunakan.

Adakah anda menyediakan sticky session?Pada

Pada masa ini, proksi berputar kami memberikan IP baharu bagi setiap permintaan. Tiada pilihan sticky session — setiap permintaan melalui alamat yang berbeza. Ini berfungsi dengan sempurna untuk tugasan pengikisan di mana setiap muat halaman adalah bebas. Untuk aliran kerja yang memerlukan IP sama merentasi pelbagai langkah — log masuk ke laman, menyelesaikan pembayaran — kami mengesyorkan proksi berdedikasi statik kami atau proksi ISP.

100,000 IP — bukankah itu kecil berbanding penyedia yang mengiklankan jutaan?Apabila pembekal mendakwa

Apabila pembekal mendakwa “10 juta IP,” angka itu biasanya mengira setiap IP yang pernah melalui rangkaian mereka — bukan yang aktif pada masa ini. 100K alamat kami semuanya ialah IPv4 pusat data, semuanya aktif, semuanya di bawah kawalan langsung kami. Lebih penting lagi, ia eksklusif untuk perkhidmatan kami. Tiada sesiapa lain menggunakannya, jadi ia kekal bersih. Kumpulan IP baharu yang tidak dikongsi dan berfokus sentiasa mengatasi kumpulan besar alamat kitar semula yang telah ditanda setiap kali.

Apakah had lebar jalur?Tiada had langsung

Tiada had langsung. Proksi berputar FineProxy disertakan dengan trafik tanpa had. Anda tidak dikenakan caj per gigabait dan tiada throttling pada volum tinggi. Bagi operasi yang menjana berterat-tera bait trafik setiap bulan, ini ialah struktur kos yang secara asasnya berbeza berbanding proksi kediaman yang mengenakan caj per GB.

Bolehkah saya menggunakannya untuk Google, Amazon atau laman lain yang dilindungi ketat?IP

IP pusat data menghadapi semakan lebih ketat pada laman yang dilindungi oleh penyelesaian anti-bot perusahaan. Untuk laman sedemikian, proksi kediaman atau proksi ISP biasanya memberikan prestasi lebih baik. Kumpulan pusat data berputar kami berfungsi dengan baik untuk bahagian tengah web yang luas — majoriti laman yang tidak melabur dalam pengesanan bot peringkat tertinggi. Untuk sasaran paling sukar, gabungkan kumpulan berputar kami dengan pengehadan kadar yang bijak dan header yang betul, atau beralih kepada proksi ISP untuk halaman kritikal.

Bagaimana cara mengintegrasikannya dengan pengikis saya?Halakan klien HTTP

Halakan klien HTTP anda ke titik akhir gerbang FineProxy (domain:port). Dalam Python Requests — satu parameter proxies. Dalam Scrapy — satu tetapan middleware. Mana-mana bahasa atau alat yang menyokong proksi HTTP berfungsi dengan cara yang sama. Tiada SDK diperlukan, tiada fail senarai proksi, tiada kod putaran di pihak anda.

Adakah sah melakukan pengikisan menggunakan proksi berputar?Mengumpul data yang

Mengumpul data yang tersedia secara umum adalah sah di kebanyakan bidang kuasa. Keputusan mahkamah rayuan AS 2022 dalam kes hiQ Labs v. LinkedIn mengesahkan bahawa pengikisan data awam tidak melanggar Computer Fraud and Abuse Act. Walau bagaimanapun, menghormati robots.txt dan had kadar ialah amalan yang baik — dan ia juga mengurangkan sekatan, yang merupakan kepentingan anda sendiri. Proksi itu sendiri ialah alat rangkaian standard; kesahihannya bergantung pada apa yang anda lakukan dengannya.

Rotating Proxies:
Cara putaran IP berfungsi dan mengapa kualiti kumpulan lebih penting daripada saiz

Pada tahun 2024, trafik automatik secara rasmi mengatasi aktiviti manusia di internet — 51% daripada semua permintaan web kini ialah bot (Imperva Bad Bot Report 2025). Perlumbaan senjata antara pengikis dan sistem anti-bot tidak pernah sehebat ini: 65.8% profesional pengikisan melaporkan peningkatan perbelanjaan proksi dari tahun ke tahun semata-mata untuk mengimbangi pertahanan yang semakin ketat. Inti kepada semua ini ialah putaran IP. Satu IP yang menghantar beribu-ribu permintaan akan disekat. Ratusan IP, setiap satu menghantar hanya segelintir permintaan — itu kelihatan seperti trafik biasa.

01

Bagaimana proksi berputar benar-benar berfungsi

Proksi berputar backconnect memberikan anda satu titik sambungan — satu domain dan port. Anda menghantar permintaan ke titik masuk tersebut, dan gerbang proksi memilih IP daripada kumpulannya lalu memajukan permintaan anda melaluinya. Permintaan seterusnya melalui IP yang berbeza. Tapak sasaran melihat beribu-ribu pelawat unik dan bukannya satu pengikis.

Pelayan proksi berputar FineProxy dengan putaran IP pada setiap permintaan berfungsi tepat dengan cara ini. Anda mendapat titik masuk (domain + port), dan pada setiap permintaan, sistem memberikan alamat IPv4 baharu daripada kumpulan kami. Tiada sticky session — setiap permintaan mendapat IP baharu. Jika anda perlu mengakses laman yang sama beribu-ribu kali tanpa kelihatan seperti seorang pengguna, inilah tetapan yang menjadikannya berkesan.

02

Mengapa 100,000 IP eksklusif mengubah keseluruhan pengiraan

Pembekal proksi suka mengiklankan saiz kumpulan — “10 juta IP,” “72 juta IP.” Namun kajian The Web Scraping Club membuat satu perkara penting: kumpulan IP berkualiti yang diselenggarakan dengan baik sentiasa mengatasi beribu-ribu alamat yang sudah tercemar. Bukan soal berapa banyak IP yang anda miliki — tetapi sejauh mana ia bersih dan sama ada orang lain turut menggunakannya pada sasaran yang sama.

Inilah pendekatan FineProxy: kumpulan proksi pengikisan kami mengandungi kira-kira 100,000 alamat IPv4 unik. Semuanya pusat data, semuanya di bawah pengurusan langsung kami — kami ialah pembekal, bukan penjual semula. IP ini hanya wujud dalam rangkaian kami. Anda tidak akan menemuinya dalam mana-mana perkhidmatan proksi lain.

Apabila anda membeli perkhidmatan proksi berputar daripada FineProxy, alamat dalam kumpulan tersebut tidak dikongsi dengan pelanggan platform lain. Tiada sesiapa lain yang membakarnya pada sasaran yang sama dengan anda. Itulah perbezaan antara 100K IP bersih dan eksklusif dengan 10 juta IP kitar semula yang diperebutkan oleh setiap perkhidmatan pengikisan di pasaran.

03

Ekonomi proksi pusat data berputar

Proksi kediaman berputar mengenakan caj $1–15 setiap GB. Kos ini melonjak dengan teruk pada skala besar — operasi pengikisan serius boleh membakar data bertiera-tera setiap bulan. Pada $3/GB, satu terabait berharga $3,000.

Proksi pusat data berputar dengan lebar jalur proksi berputar tanpa had mengubah keseluruhan ekonomi penggunaan. Proksi berputar FineProxy tidak mengenakan caj per gigabait. Anda membayar untuk akses kepada kumpulan, dan trafiknya tanpa had. Bagi pasukan yang menjalankan berjuta-juta permintaan setiap hari, inilah perbezaan antara operasi yang berdaya maju dan operasi yang bankrap.

Pertukaran nilainya: IP pusat data lebih mudah dikenal pasti oleh sistem anti-bot berbanding IP kediaman. Tetapi di sinilah eksklusiviti kumpulan menjadi penting. Alamat pusat data baharu dan bersih yang tidak pernah diedarkan melalui perkhidmatan lain menghadapi rintangan yang jauh lebih rendah berbanding alamat yang dikitar semula. Dan untuk sebahagian besar web — apa sahaja yang tidak dilindungi oleh anti-bot gred perusahaan seperti Cloudflare Enterprise atau Akamai Bot Manager — proksi pusat data berfungsi dengan sempurna pada sebahagian kecil kos sahaja.

04

Di mana proksi berputar sesuai — dan di mana ia tidak sesuai

Berfungsi dengan baik:

Pengikisan web pada skala besar ialah kes penggunaan utama. Setiap permintaan datang daripada IP yang berbeza, tiada corak untuk dikesan oleh tapak sasaran. Proksi berputar untuk pengikisan web mengubah pengikis tunggal anda menjadi sesuatu yang kelihatan seperti sekumpulan pelawat bebas. Kebanyakan platform e-dagang hanya membenarkan sekitar 100–300 permintaan sejam daripada satu alamat sebelum mula mengesyaki, jadi menyebarkan beban merentasi kumpulan berputar yang besar memastikan anda kekal jauh di bawah sebarang ambang individu.

Pemantauan harga berfungsi atas prinsip yang sama — semakan anda diagihkan supaya tiada satu alamat pun terus kembali kedai yang sama. Penjejakan kedudukan SEO turut mendapat manfaat, kerana enjin carian mengehadkan kadar pertanyaan berulang daripada satu IP. Pasukan arbitraj trafik pula menggunakan tetapan proksi HTTP berputar untuk mengesahkan tawaran dan menyemak prestasi kempen merentasi kumpulan IP yang luas tanpa platform mengaitkan aktiviti tersebut bersama.

Tidak berfungsi dengan baik:

Pengurusan akaun di media sosial memerlukan IP yang konsisten. Proksi berputar menukar alamat anda pada setiap permintaan, dan ini kelihatan mencurigakan semasa log masuk serta membuat siaran. Untuk pengurusan akaun, gunakan proksi ISP statik atau proksi berdedikasi sebagai ganti.

Aliran kerja berbilang langkah yang bergantung pada kekekalan sesi — aliran pembayaran, penomboran halaman yang menjejaki identiti anda, jujukan log masuk — juga akan gagal dengan putaran setiap permintaan. Laman tersebut melihat setiap langkah datang daripada pengguna berbeza dan membatalkan proses tersebut.

05

Integrasi: satu titik akhir, sifar kerumitan

Proksi berputar FineProxy berfungsi melalui satu gerbang — satu domain, satu port. Halakan pengikis atau alat pemantauan anda ke titik akhir tersebut. Setiap permintaan secara automatik mendapat IP baharu daripada kumpulan 100K.

Untuk Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer, atau sebarang alat yang menyokong proksi HTTP — konfigurasi hanya satu baris. Tiada logik putaran dalam kod anda, tiada pengurusan senarai proksi, tiada semakan kesihatan. Gerbang proksi mengendalikan semua itu.

Jika persediaan anda memerlukan kawalan secara atur cara, pendekatan proksi berputar dengan API membolehkan anda mengintegrasikan pengurusan proksi terus ke dalam saluran kerja anda.

06

Masalah 25-40%

Kajian Zyte merentasi ratusan pasukan kejuruteraan mendapati bahawa 25-40% masa pembangun dalam projek pengikisan dihabiskan untuk melawan sekatan dan sistem anti-bot. Itu bukan pengekodan, bukan pemprosesan data, bukan analisis — ia hanyalah mengekalkan pengikis supaya terus hidup.

Tetapan proksi berputar yang betul mengurangkan kebanyakan masalah tersebut. Apabila setiap permintaan datang daripada IP bersih yang unik dan kumpulan proksi cukup besar sehingga tiada alamat digunakan semula terlalu kerap, pengikis menghabiskan masanya untuk mengikis — bukan menunggu sekatan tamat.

Dengan pelayan proksi tanpa nama berputar FineProxy, kumpulan itu yang melakukan kerja. 100,000 alamat, eksklusif untuk rangkaian kami, berputar pada setiap permintaan. Masa kejuruteraan anda kembali kepada membina produk, bukan menjaga infrastruktur.