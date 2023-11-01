Proksi Berputar
Putaran proksi lanjutan yang memberikan IP baharu pada setiap permintaan tanpa perlu senarai kebenaran IP, tanpa had lebar jalur, dan keserentakan yang benar-benar tanpa had.
Bina pelan proksi berputar anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Berputar.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|DisyorkanBerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli pelan proksi berputar
- Tunjukkan baki kredit proksi berputar saya
- Eksport kelayakan proksi berputar saya
- Tunjukkan status dan tarikh bayaran seterusnya untuk perkhidmatan saya
- Tunjukkan butiran invois pelan proksi berputar saya
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Gambaran keseluruhan produk
Proksi berputar daripada FineProxy
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Akses API dan ejen
Kerja yang sesuai bagi mereka yang memerlukan proxy tanpa penyesuaian yang rumit. Semua permulaan segera, terdapat pelbagai negara, dan rencana yang sesuai. Saya menggunakan proxy untuk kerja analitik dan automatisme dan puas hati dengan hasilnya
Kerja proxy yang cepat dan dipercayai dengan sokongan yang besar, dan harganya yang diperlukan. Semua orang sempurna untuk memastikan pelajari dan automatis!
Lokasi dan ketersediaan
Saya telah menggunakan FineProxy untuk masa yang lama, dan saya sudah lebih besar! Kerja penyebaran ini cepat, dipercayai, dan memiliki banyak pilihan daripada IPs. Tidak kira untuk memiliki bahan bacaan yang berdasarkan kawasan yang luar biasa, FineProxy selalu membawanya.
Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.
Kelajuan semasa beban tinggi
Kerja proxy yang terbaik pernah digunakan. Nasihatnya. Melalui lebih daripada bulan 8 tanpa masalah.
Saya menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan saya mudah menggunakan penyeliaan proxy yang terbaik! Kesatuan ini stabil, cepat, dan aman, dan membuat pelajari dan mencari rencana yang diserang geo tidak berguna. FineProxy menawarkan pelbagai pelbagai IPs, dan perubahan antaranya segera dan bebas. Sokongan pelanggan mereka bersabar dan membantu, dan selalu membantu setiap soalan saya. Tambahan lagi, penghargaannya sangat bertengkar untuk kerja penyebaran. Rekomenhkanlah FineProxy bagi sesiapa yang memerlukan proxy yang boleh dipercayai dan berkesan!
Apakah kredit API dan bagaimana saya boleh menganggarkan penggunaan saya?Kredit API
Kredit API ialah unit pengebilan dalaman yang digunakan untuk mengukur beban yang dihasilkan oleh permintaan anda. Setiap pelan dilengkapi bilangan kredit tetap, dan setiap permintaan keluar akan memotong sejumlah kredit berdasarkan kerumitan halaman web sasaran.
Permintaan mudah yang hanya memuatkan HTML atau JSON biasanya menggunakan 1 kredit. Permintaan yang mencetuskan pelbagai aset selari — seperti skrip, imej, fail CSS, fon, API, dan permintaan penjejakan — menggunakan lebih banyak kredit. Setiap aset dikira sebagai permintaan hiliran yang berasingan.
Angka ini adalah anggaran dan berbeza mengikut laman web:
- 1 kredit — permintaan gaya API ringkas, tanpa pelayar, tanpa JS
- 2–3 kredit — permintaan pelayar tanpa JS (DOM asas, tanpa rendering)
- ≈10 kredit — pelayar headless penuh dengan rendering JS, beban proksi pusat data biasa
- 10–15+ kredit — halaman berat dengan banyak skrip, penjejak, iklan, analitik, atau kumpulan aset yang besar
Laman web yang berbeza mempunyai struktur DOM, bundel JS dan rantaian aset yang berbeza. Satu laman mungkin hanya memuatkan beberapa fail; laman lain mungkin mencetuskan 30+ permintaan hiliran setiap halaman.
Bagaimana mengira penggunaan sebenar anda?
Anda boleh menganggarkan penggunaan kredit dengan mudah sebelum melanggan sesuatu pelan:
- Buka halaman yang ingin anda ikis.
- Semak berapa banyak permintaan selari yang dihasilkan menggunakan alat seperti RequestMap
- Bilangan aset yang dimuatkan ≈ bilangan kredit bagi setiap muat halaman.
Ini memberikan anda ramalan tepat tentang berapa banyak kredit API yang akan digunakan oleh aliran kerja anda. Sebarang permintaan yang sampai ke infrastruktur kami akan menggunakan kredit — termasuk respons seperti 404, 429, 503 atau tamat masa. Walaupun laman sasaran memulangkan ralat, kami tetap memproses dan menghala permintaan tersebut.
Proksi berputarKonfigurasikan proksi berputar
Pilihan berbayar 48 jam hanya tersedia untuk produk proksi tidak berputar. Pilih tempoh standard untuk proksi berputar.
Mengapa proksi berputar sesuai untuk pengikisan web?Proksi berputar
Proksi berputar memberikan anda IP baharu pada setiap permintaan, menjadikannya jauh lebih sukar bagi laman web untuk menyekat atau mengenakan had kadar terhadap anda. Digabungkan dengan header dan user-agent yang realistik, proksi ini membantu memintas WAF dan cabaran CAPTCHA sambil mengekalkan sesi pengikisan anda yang stabil. Tambahkan lebar jalur tanpa had, keserentakan tanpa had dan kumpulan IP seluruh dunia — dan anda memperoleh API pengikisan gred enterprise pada sebahagian kecil harga pasaran.
Bagaimana putaran IP setiap permintaan berfungsi secara teknikal?Anda menyambung ke
Anda menyambung ke satu gerbang FineProxy — satu domain dan satu port. Apabila aplikasi anda menghantar permintaan, gerbang tersebut memilih IP daripada kumpulan ~100,000 alamat dan memajukan permintaan melaluinya. Permintaan seterusnya mendapat IP berbeza secara automatik. Anda tidak perlu menguruskan sebarang senarai proksi atau logik putaran — gerbang mengendalikan segala-galanya.
Permintaan manakah yang menggunakan kredit API?Setiap permintaan
Setiap permintaan HTTP yang sampai ke infrastruktur kami akan menggunakan kredit — termasuk permintaan yang mengembalikan ralat seperti 404 atau 503. Satu muat halaman boleh menghasilkan pelbagai permintaan hiliran (skrip, imej, fon), dan setiap satu dikira secara individu.
Berapa lama pelan saya sah?Pelan anda
Pelan anda sah selama 30 hari atau sehingga semua kredit API habis digunakan — mana-mana yang lebih dahulu. Kredit yang tidak digunakan tidak akan dibawa ke kitaran bil seterusnya.
Bolehkah saya melihat statistik penggunaan terperinci?Ya
Ya. Dalam papan pemuka anda, setiap pelan aktif mempunyai halaman khusus yang menunjukkan penggunaan kredit API, sejarah permintaan, dan corak penggunaan anda.
Bagaimana cara mengurangkan penggunaan kredit API?Anda boleh mengurangkan
Anda boleh mengurangkan penggunaan dengan mengurangkan bilangan aset yang dimuatkan semasa setiap permintaan. Tekniknya termasuk:
- menggunakan accept-encoding: gzip, deflate, br untuk mengecilkan saiz muatan
- mengelakkan rendering pelayar tanpa kepala melainkan perlu
- menyahaktifkan imej, fon dan JS berat jika boleh
- menggunakan mod permintaan lebih ringkas untuk endpoint API
Secara umum, lebih sedikit aset selari = lebih sedikit kredit digunakan.
Adakah anda menyediakan sticky session?Pada
Pada masa ini, proksi berputar kami memberikan IP baharu bagi setiap permintaan. Tiada pilihan sticky session — setiap permintaan melalui alamat yang berbeza. Ini berfungsi dengan sempurna untuk tugasan pengikisan di mana setiap muat halaman adalah bebas. Untuk aliran kerja yang memerlukan IP sama merentasi pelbagai langkah — log masuk ke laman, menyelesaikan pembayaran — kami mengesyorkan proksi berdedikasi statik kami atau proksi ISP.
100,000 IP — bukankah itu kecil berbanding penyedia yang mengiklankan jutaan?Apabila pembekal mendakwa
Apabila pembekal mendakwa “10 juta IP,” angka itu biasanya mengira setiap IP yang pernah melalui rangkaian mereka — bukan yang aktif pada masa ini. 100K alamat kami semuanya ialah IPv4 pusat data, semuanya aktif, semuanya di bawah kawalan langsung kami. Lebih penting lagi, ia eksklusif untuk perkhidmatan kami. Tiada sesiapa lain menggunakannya, jadi ia kekal bersih. Kumpulan IP baharu yang tidak dikongsi dan berfokus sentiasa mengatasi kumpulan besar alamat kitar semula yang telah ditanda setiap kali.
Apakah had lebar jalur?Tiada had langsung
Tiada had langsung. Proksi berputar FineProxy disertakan dengan trafik tanpa had. Anda tidak dikenakan caj per gigabait dan tiada throttling pada volum tinggi. Bagi operasi yang menjana berterat-tera bait trafik setiap bulan, ini ialah struktur kos yang secara asasnya berbeza berbanding proksi kediaman yang mengenakan caj per GB.
Bolehkah saya menggunakannya untuk Google, Amazon atau laman lain yang dilindungi ketat?IP
IP pusat data menghadapi semakan lebih ketat pada laman yang dilindungi oleh penyelesaian anti-bot perusahaan. Untuk laman sedemikian, proksi kediaman atau proksi ISP biasanya memberikan prestasi lebih baik. Kumpulan pusat data berputar kami berfungsi dengan baik untuk bahagian tengah web yang luas — majoriti laman yang tidak melabur dalam pengesanan bot peringkat tertinggi. Untuk sasaran paling sukar, gabungkan kumpulan berputar kami dengan pengehadan kadar yang bijak dan header yang betul, atau beralih kepada proksi ISP untuk halaman kritikal.
Bagaimana cara mengintegrasikannya dengan pengikis saya?Halakan klien HTTP
Halakan klien HTTP anda ke titik akhir gerbang FineProxy (domain:port). Dalam Python Requests — satu parameter proxies. Dalam Scrapy — satu tetapan middleware. Mana-mana bahasa atau alat yang menyokong proksi HTTP berfungsi dengan cara yang sama. Tiada SDK diperlukan, tiada fail senarai proksi, tiada kod putaran di pihak anda.
Adakah sah melakukan pengikisan menggunakan proksi berputar?Mengumpul data yang
Mengumpul data yang tersedia secara umum adalah sah di kebanyakan bidang kuasa. Keputusan mahkamah rayuan AS 2022 dalam kes hiQ Labs v. LinkedIn mengesahkan bahawa pengikisan data awam tidak melanggar Computer Fraud and Abuse Act. Walau bagaimanapun, menghormati robots.txt dan had kadar ialah amalan yang baik — dan ia juga mengurangkan sekatan, yang merupakan kepentingan anda sendiri. Proksi itu sendiri ialah alat rangkaian standard; kesahihannya bergantung pada apa yang anda lakukan dengannya.
Rotating Proxies:
Cara putaran IP berfungsi dan mengapa kualiti kumpulan lebih penting daripada saiz
Pada tahun 2024, trafik automatik secara rasmi mengatasi aktiviti manusia di internet — 51% daripada semua permintaan web kini ialah bot (Imperva Bad Bot Report 2025). Perlumbaan senjata antara pengikis dan sistem anti-bot tidak pernah sehebat ini: 65.8% profesional pengikisan melaporkan peningkatan perbelanjaan proksi dari tahun ke tahun semata-mata untuk mengimbangi pertahanan yang semakin ketat. Inti kepada semua ini ialah putaran IP. Satu IP yang menghantar beribu-ribu permintaan akan disekat. Ratusan IP, setiap satu menghantar hanya segelintir permintaan — itu kelihatan seperti trafik biasa.
Bagaimana proksi berputar benar-benar berfungsi
Proksi berputar backconnect memberikan anda satu titik sambungan — satu domain dan port. Anda menghantar permintaan ke titik masuk tersebut, dan gerbang proksi memilih IP daripada kumpulannya lalu memajukan permintaan anda melaluinya. Permintaan seterusnya melalui IP yang berbeza. Tapak sasaran melihat beribu-ribu pelawat unik dan bukannya satu pengikis.
Pelayan proksi berputar FineProxy dengan putaran IP pada setiap permintaan berfungsi tepat dengan cara ini. Anda mendapat titik masuk (domain + port), dan pada setiap permintaan, sistem memberikan alamat IPv4 baharu daripada kumpulan kami. Tiada sticky session — setiap permintaan mendapat IP baharu. Jika anda perlu mengakses laman yang sama beribu-ribu kali tanpa kelihatan seperti seorang pengguna, inilah tetapan yang menjadikannya berkesan.
Mengapa 100,000 IP eksklusif mengubah keseluruhan pengiraan
Pembekal proksi suka mengiklankan saiz kumpulan — “10 juta IP,” “72 juta IP.” Namun kajian The Web Scraping Club membuat satu perkara penting: kumpulan IP berkualiti yang diselenggarakan dengan baik sentiasa mengatasi beribu-ribu alamat yang sudah tercemar. Bukan soal berapa banyak IP yang anda miliki — tetapi sejauh mana ia bersih dan sama ada orang lain turut menggunakannya pada sasaran yang sama.
Inilah pendekatan FineProxy: kumpulan proksi pengikisan kami mengandungi kira-kira 100,000 alamat IPv4 unik. Semuanya pusat data, semuanya di bawah pengurusan langsung kami — kami ialah pembekal, bukan penjual semula. IP ini hanya wujud dalam rangkaian kami. Anda tidak akan menemuinya dalam mana-mana perkhidmatan proksi lain.
Apabila anda membeli perkhidmatan proksi berputar daripada FineProxy, alamat dalam kumpulan tersebut tidak dikongsi dengan pelanggan platform lain. Tiada sesiapa lain yang membakarnya pada sasaran yang sama dengan anda. Itulah perbezaan antara 100K IP bersih dan eksklusif dengan 10 juta IP kitar semula yang diperebutkan oleh setiap perkhidmatan pengikisan di pasaran.
Ekonomi proksi pusat data berputar
Proksi kediaman berputar mengenakan caj $1–15 setiap GB. Kos ini melonjak dengan teruk pada skala besar — operasi pengikisan serius boleh membakar data bertiera-tera setiap bulan. Pada $3/GB, satu terabait berharga $3,000.
Proksi pusat data berputar dengan lebar jalur proksi berputar tanpa had mengubah keseluruhan ekonomi penggunaan. Proksi berputar FineProxy tidak mengenakan caj per gigabait. Anda membayar untuk akses kepada kumpulan, dan trafiknya tanpa had. Bagi pasukan yang menjalankan berjuta-juta permintaan setiap hari, inilah perbezaan antara operasi yang berdaya maju dan operasi yang bankrap.
Pertukaran nilainya: IP pusat data lebih mudah dikenal pasti oleh sistem anti-bot berbanding IP kediaman. Tetapi di sinilah eksklusiviti kumpulan menjadi penting. Alamat pusat data baharu dan bersih yang tidak pernah diedarkan melalui perkhidmatan lain menghadapi rintangan yang jauh lebih rendah berbanding alamat yang dikitar semula. Dan untuk sebahagian besar web — apa sahaja yang tidak dilindungi oleh anti-bot gred perusahaan seperti Cloudflare Enterprise atau Akamai Bot Manager — proksi pusat data berfungsi dengan sempurna pada sebahagian kecil kos sahaja.
Di mana proksi berputar sesuai — dan di mana ia tidak sesuai
Berfungsi dengan baik:
Pengikisan web pada skala besar ialah kes penggunaan utama. Setiap permintaan datang daripada IP yang berbeza, tiada corak untuk dikesan oleh tapak sasaran. Proksi berputar untuk pengikisan web mengubah pengikis tunggal anda menjadi sesuatu yang kelihatan seperti sekumpulan pelawat bebas. Kebanyakan platform e-dagang hanya membenarkan sekitar 100–300 permintaan sejam daripada satu alamat sebelum mula mengesyaki, jadi menyebarkan beban merentasi kumpulan berputar yang besar memastikan anda kekal jauh di bawah sebarang ambang individu.
Pemantauan harga berfungsi atas prinsip yang sama — semakan anda diagihkan supaya tiada satu alamat pun terus kembali kedai yang sama. Penjejakan kedudukan SEO turut mendapat manfaat, kerana enjin carian mengehadkan kadar pertanyaan berulang daripada satu IP. Pasukan arbitraj trafik pula menggunakan tetapan proksi HTTP berputar untuk mengesahkan tawaran dan menyemak prestasi kempen merentasi kumpulan IP yang luas tanpa platform mengaitkan aktiviti tersebut bersama.
Tidak berfungsi dengan baik:
Pengurusan akaun di media sosial memerlukan IP yang konsisten. Proksi berputar menukar alamat anda pada setiap permintaan, dan ini kelihatan mencurigakan semasa log masuk serta membuat siaran. Untuk pengurusan akaun, gunakan proksi ISP statik atau proksi berdedikasi sebagai ganti.
Aliran kerja berbilang langkah yang bergantung pada kekekalan sesi — aliran pembayaran, penomboran halaman yang menjejaki identiti anda, jujukan log masuk — juga akan gagal dengan putaran setiap permintaan. Laman tersebut melihat setiap langkah datang daripada pengguna berbeza dan membatalkan proses tersebut.
Integrasi: satu titik akhir, sifar kerumitan
Proksi berputar FineProxy berfungsi melalui satu gerbang — satu domain, satu port. Halakan pengikis atau alat pemantauan anda ke titik akhir tersebut. Setiap permintaan secara automatik mendapat IP baharu daripada kumpulan 100K.
Untuk Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer, atau sebarang alat yang menyokong proksi HTTP — konfigurasi hanya satu baris. Tiada logik putaran dalam kod anda, tiada pengurusan senarai proksi, tiada semakan kesihatan. Gerbang proksi mengendalikan semua itu.
Jika persediaan anda memerlukan kawalan secara atur cara, pendekatan proksi berputar dengan API membolehkan anda mengintegrasikan pengurusan proksi terus ke dalam saluran kerja anda.
Masalah 25-40%
Kajian Zyte merentasi ratusan pasukan kejuruteraan mendapati bahawa 25-40% masa pembangun dalam projek pengikisan dihabiskan untuk melawan sekatan dan sistem anti-bot. Itu bukan pengekodan, bukan pemprosesan data, bukan analisis — ia hanyalah mengekalkan pengikis supaya terus hidup.
Tetapan proksi berputar yang betul mengurangkan kebanyakan masalah tersebut. Apabila setiap permintaan datang daripada IP bersih yang unik dan kumpulan proksi cukup besar sehingga tiada alamat digunakan semula terlalu kerap, pengikis menghabiskan masanya untuk mengikis — bukan menunggu sekatan tamat.
Dengan pelayan proksi tanpa nama berputar FineProxy, kumpulan itu yang melakukan kerja. 100,000 alamat, eksklusif untuk rangkaian kami, berputar pada setiap permintaan. Masa kejuruteraan anda kembali kepada membina produk, bukan menjaga infrastruktur.