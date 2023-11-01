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Proksi untuk Facebook

Proksi IPv4 untuk Facebook Ads, pengikisan Marketplace, dan akses tanpa sekatan — alamat statik, HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafik tanpa had, akses API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPDisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 proksi ISP untuk Facebook Ads accounts
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Trafik tanpa had

Saya suka, semuanya berhasil untuk mengejar perjalanan yang tidak terbatas, kecepatan dan harga terbaik di pasar.

Anna FletcherPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengendalian akaun

Saya menggunakan proxy fineproxy.org untuk media sosial, memastikan bahawa saya tidak bersikap berani dan mengelakkan blok akun. Semasa dipercayai, berkesan, dan mudah digunakan untuk berkhidmat di sebaliknya. Apabila pengunaan yang baru diuji, mereka akan lebih baik dan menarik banyak pemain. Proksi dari fineproxy.org juga selaras dengan pelbagai platform dan menyediakan kecepatan dan keamanan yang besar. Tidak kira untuk menggunakan atau membersihkan perniagaan, kerja ini dilakukan untuk memupuk sifat dan funksi.

Alexsander123SaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy berfungsi dengan baik, selama sebulan, dan tidak pernah bertemu dengan setiap peti kecek atau penderitaan. Sudah tentu!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Seruan proxy atas! Jenis proxy yang berbeza termasuk perjalanan, harga yang diperlukan, pilihan geo-target. Mudah dibayar dengan kripto, PayPal atau kartu. Anda meminta cubaan yang bebas melalui sokongan

Vladimir AkimkinDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Jenis proksi manakah yang terbaik untuk Facebook Ads?Proksi ISP

Proksi ISP — ia kelihatan seperti sambungan internet rumah (Facebook paling mempercayai jenis ini), alamat bersifat statik (tiada perubahan IP yang mencurigakan), dan tiada had trafik. Proksi pusat data boleh digunakan untuk menyemak iklan dan melihat halaman pesaing, tetapi untuk menjalankan akaun iklan anda sendiri, proksi ISP lebih selamat.

Bolehkah saya menguruskan beberapa akaun iklan daripada satu proksi?Kami amat

Kami amat tidak mengesyorkannya. Facebook mengaitkan akaun yang berkongsi IP. Jika satu akaun ditanda, setiap akaun yang disambungkan kepada alamat tersebut berisiko. Satu proksi bagi setiap akaun iklan — itulah peraturannya.

Adakah saya perlu pelayar anti-detect, atau proksi sahaja sudah memadai?Untuk apa-apa

Untuk apa-apa sahaja di luar akses mudah, anda memerlukan kedua-duanya. Proksi mengubah IP anda. Facebook turut menjejaki cap jari pelayar: pemaparan canvas, hash WebGL, fon yang dipasang, zon masa, bahasa, dimensi skrin. Pelayar anti-kesan memberikan setiap akaun satu set parameter unik. Proksi ditambah pelayar anti-kesan — itulah minimum untuk kerja berbilang akaun yang selamat.

Bagaimanakah cara saya menyahsekat Messenger secara khusus?Messenger menggunakan pelayan

Messenger menggunakan pelayan yang sama. Jika platform berfungsi melalui proksi — Messenger turut berfungsi: teks, panggilan suara dan video. Jika anda menggunakan aplikasi Messenger desktop, konfigurasikan proksi pada peringkat sistem, bukan hanya dalam pelayar. Pada mudah alih — tetapkannya dalam tetapan Wi-Fi telefon anda.

Berapa banyak proksi yang saya perlukan untuk pengikisan Marketplace?Untuk meliputi

Untuk meliputi 5-10 bandar — minimum 100-300 IP pusat data. Facebook menyekat alamat pengikisan dengan pantas, jadi anda perlukan kapasiti yang mencukupi untuk berputar. Untuk pengikisan seluruh negara merentas semua kategori — beberapa ribu. Kuncinya ialah mengekalkan kadar permintaan setiap IP pada tahap rendah — pengesanan platform sangat agresif, tetapi dengan alamat yang mencukupi dan kesabaran, data tersebut boleh dikumpulkan.

Apakah perbezaan antara proksi ISP dan proksi kediaman berputar untuk Facebook?Proksi ISP memberikan

Proksi ISP memberikan anda satu alamat IP statik yang ditetapkan sepanjang tempoh sewaan — sesuai untuk akaun iklan yang mana Facebook menjangkakan alamat yang sama setiap sesi. Proksi kediaman berputar pula menukar IP berbeza dengan setiap permintaan atau pada selang masa tertentu, yang berguna untuk pengikisan tetapi berbahaya untuk pengurusan akaun. Jika Facebook melihat akaun iklan anda bertukar-tukar antara berpuluh IP kediaman, ia kelihatan mencurigakan. Gunakan ISP untuk akaun yang perlu anda kekalkan aktif, dan kumpulan proksi kediaman berputar atau pusat data untuk tugas pengumpulan data.

Panduan

Proksi untuk Facebook: Iklan, Pengikisan, Marketplace dan Akses

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Facebook ialah salah satu platform paling rumit dalam hal penggunaan proksi. Ia menjejaki segala-galanya — sejarah IP, cap jari peranti, corak log masuk, malah kepantasan anda menaip. Sama ada anda menjalankan akaun iklan, mengikis Marketplace, atau sekadar cuba mendapatkan akses daripada rangkaian terhad, pendekatan yang betul amat penting.

Facebook Ads dan pengurusan pelbagai akaun

Di sinilah permintaan sebenar wujud. Agensi dan pembeli media solo yang menjalankan Facebook ADS merentasi pelbagai akaun memerlukan setiap satu diasingkan: IP berasingan, cap jari pelayar berasingan, kuki berasingan. Facebook mengaitkan akaun melalui isyarat yang dikongsi, dan sebaik sahaja ia menghubungkan dua profil, kedua-duanya boleh disekat — walaupun tiada satu pun yang melanggar sebarang dasar.

Pelayan proksi peribadi untuk kerja iklan FB perlu bersifat statik. Platform ini mengesan apabila sesebuah akaun bertukar-tukar antara IP atau kawasan. Jika akaun iklan anda log masuk dari Chicago setiap hari dan tiba-tiba muncul di Singapura, itu akan mencetuskan semakan. Satu proksi untuk satu akaun, lokasi yang sama setiap sesi.

Proksi kediaman statik (ISP) ialah pilihan paling kukuh di sini. Proksi ini membawa alamat IP kediaman (Facebook menganggapnya sebagai pengguna rumah biasa), alamat kekal sama sepanjang tempoh sewaan, dan tiada had trafik — anda boleh menghabiskan sepanjang hari dalam pengurus iklan tanpa risau tentang had penggunaan.

Akaun baharu memerlukan tempoh pemanasan selama 7-14 hari sebelum meningkatkan perbelanjaan iklan. Dalam tempoh itu, bertindak seperti pengguna biasa: layari suapan, sertai beberapa kumpulan, buat siaran. Melancarkan kempen $500/hari daripada akaun baharu tanpa sebarang sejarah adalah cara terpantas untuk akaun anda dilumpuhkan.

Untuk agensi yang menguruskan 10+ akaun, gabungkan proksi anda dengan pelayar anti-kesan — Multilogin, Dolphin Anty, atau AdsPower. Pelayar ini mengasingkan cap jari setiap sesi (canvas, WebGL, fon, zon masa, saiz skrin, dan banyak parameter lain), manakala proksi memberikan setiap akaun alamat uniknya sendiri. Tanpa kedua-dua lapisan ini, pengaitan akaun tidak dapat dielakkan.

Pengikisan dan pengumpulan data

Facebook Marketplace ialah lombong emas untuk penyelidikan e-dagang — harga produk, aktiviti penjual, volume penyenaraian merentasi bandar. Namun, platform ini menyekat pengikis secara agresif. Satu kes yang didokumentasikan: 445 profil mengambil masa 45 jam untuk dikumpul melalui Tor dengan sekatan sementara berterusan dan tempoh rehat selama sejam.

Pendekatan lebih bijak: Proksi pusat data dalam kuantiti besar pada kos rendah, dengan pengagihan permintaan yang teliti. Beberapa ribu IP, kadar permintaan perlahan bagi setiap alamat, dan anda boleh meliputi berpuluh bandar tanpa mencetuskan sekatan. Alatan seperti scraper Marketplace Apify atau skrip berasaskan Selenium berfungsi dengan baik bersama putaran proksi.

Facebook Ads Library — tempat anda boleh melihat mana-mana iklan aktif di platform — amat bernilai untuk risikan persaingan. Ia bersifat awam, tetapi Facebook masih mengehadkan kadar akses automatik yang berat. Kumpulan proksi merentasi lokasi berbeza membolehkan anda memintas had ini dan mengumpul kreatif iklan, maklumat penyasaran serta data perbelanjaan pesaing.

Akses dan nyahsekat

Di sesetengah negara dan pada rangkaian tertentu, platform ini langsung tidak boleh diakses. Anda boleh menyahsekat Facebook dengan proksi dari mana-mana lokasi yang disekat — sambungan dihalakan melalui pelayan yang aksesnya terbuka, dan platform dimuat seperti biasa.

Ini juga terpakai untuk Messenger. Memandangkan Messenger beroperasi pada infrastruktur yang sama, cara menyahsekat Facebook Messenger adalah jawapan yang sama: halakan sambungan anda melalui proksi di negara yang tidak disekat. Panggilan suara dan video di Messenger turut berfungsi melalui proksi, selagi sambungan cukup pantas — dan ini membawa kita kepada aspek teknikal.

Facebook sepenuhnya menggunakan HTTPS. Proksi HTTPS yang selamat untuk melihat Facebook melalui proksi bermaksud anda memerlukan proksi yang mengendalikan trafik terenkripsi dengan betul. Cari proksi yang mengendalikan SSL pada peringkat IP — ini mengelakkan ralat sijil yang memutuskan sambungan. Proksi HTTPS FineProxy menyokong perkara ini, jadi semuanya berfungsi lancar — tiada ralat, tiada masalah sambungan.

Untuk menyahsekat halaman Facebook melalui proksi yang selamat, penyediaannya mudah: konfigurasikan proksi dalam pelayar atau tetapan sistem anda, dan laman tersebut akan dibuka seolah-olah anda berada di negara lain. Untuk langkah tetapan terperinci pada peranti berbeza, semak Hab Integrasi Proksi kami.

Memilih jenis proksi yang tepat untuk tugas anda

Alamat IP terbaik untuk kerja web Facebook bergantung pada tugas anda. Untuk akaun iklan — proksi ISP dengan alamat US atau EU yang sepadan dengan rantau akaun anda. Untuk pengikisan — kumpulan besar IP pusat data. Untuk akses peribadi — mana-mana proksi pantas yang benar-benar berfungsi tanpa terputus sambungan.

Pelayan proksi tanpa nama menyembunyikan alamat sebenar anda daripada platform, tetapi keanoniman sahaja tidak mencukupi untuk kerja akaun. Facebook lebih mementingkan ketekalan berbanding keanoniman — IP yang sama, cap jari yang sama, corak tingkah laku yang sama, hari demi hari.

Jika anda mencari proksi Facebook dalam talian, kuncinya ialah memadankan jenis proksi dengan tugas anda: Proksi berdedikasi untuk akaun individu, ISP untuk pengurusan iklan, pusat data untuk pengumpulan data. Menggunakan satu jenis untuk semua kegunaan biasanya bermakna anda membayar lebih atau mendapat hasil yang lebih buruk.