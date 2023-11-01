Proksi untuk Facebook

Facebook ialah salah satu platform paling rumit dalam hal penggunaan proksi. Ia menjejaki segala-galanya — sejarah IP, cap jari peranti, corak log masuk, malah kepantasan anda menaip. Sama ada anda menjalankan akaun iklan, mengikis Marketplace, atau sekadar cuba mendapatkan akses daripada rangkaian terhad, pendekatan yang betul amat penting.

Facebook Ads dan pengurusan pelbagai akaun

Di sinilah permintaan sebenar wujud. Agensi dan pembeli media solo yang menjalankan Facebook ADS merentasi pelbagai akaun memerlukan setiap satu diasingkan: IP berasingan, cap jari pelayar berasingan, kuki berasingan. Facebook mengaitkan akaun melalui isyarat yang dikongsi, dan sebaik sahaja ia menghubungkan dua profil, kedua-duanya boleh disekat — walaupun tiada satu pun yang melanggar sebarang dasar.

Pelayan proksi peribadi untuk kerja iklan FB perlu bersifat statik. Platform ini mengesan apabila sesebuah akaun bertukar-tukar antara IP atau kawasan. Jika akaun iklan anda log masuk dari Chicago setiap hari dan tiba-tiba muncul di Singapura, itu akan mencetuskan semakan. Satu proksi untuk satu akaun, lokasi yang sama setiap sesi.

Proksi kediaman statik (ISP) ialah pilihan paling kukuh di sini. Proksi ini membawa alamat IP kediaman (Facebook menganggapnya sebagai pengguna rumah biasa), alamat kekal sama sepanjang tempoh sewaan, dan tiada had trafik — anda boleh menghabiskan sepanjang hari dalam pengurus iklan tanpa risau tentang had penggunaan.

Akaun baharu memerlukan tempoh pemanasan selama 7-14 hari sebelum meningkatkan perbelanjaan iklan. Dalam tempoh itu, bertindak seperti pengguna biasa: layari suapan, sertai beberapa kumpulan, buat siaran. Melancarkan kempen $500/hari daripada akaun baharu tanpa sebarang sejarah adalah cara terpantas untuk akaun anda dilumpuhkan.

Untuk agensi yang menguruskan 10+ akaun, gabungkan proksi anda dengan pelayar anti-kesan — Multilogin, Dolphin Anty, atau AdsPower. Pelayar ini mengasingkan cap jari setiap sesi (canvas, WebGL, fon, zon masa, saiz skrin, dan banyak parameter lain), manakala proksi memberikan setiap akaun alamat uniknya sendiri. Tanpa kedua-dua lapisan ini, pengaitan akaun tidak dapat dielakkan.

Pengikisan dan pengumpulan data

Facebook Marketplace ialah lombong emas untuk penyelidikan e-dagang — harga produk, aktiviti penjual, volume penyenaraian merentasi bandar. Namun, platform ini menyekat pengikis secara agresif. Satu kes yang didokumentasikan: 445 profil mengambil masa 45 jam untuk dikumpul melalui Tor dengan sekatan sementara berterusan dan tempoh rehat selama sejam.

Pendekatan lebih bijak: Proksi pusat data dalam kuantiti besar pada kos rendah, dengan pengagihan permintaan yang teliti. Beberapa ribu IP, kadar permintaan perlahan bagi setiap alamat, dan anda boleh meliputi berpuluh bandar tanpa mencetuskan sekatan. Alatan seperti scraper Marketplace Apify atau skrip berasaskan Selenium berfungsi dengan baik bersama putaran proksi.

Facebook Ads Library — tempat anda boleh melihat mana-mana iklan aktif di platform — amat bernilai untuk risikan persaingan. Ia bersifat awam, tetapi Facebook masih mengehadkan kadar akses automatik yang berat. Kumpulan proksi merentasi lokasi berbeza membolehkan anda memintas had ini dan mengumpul kreatif iklan, maklumat penyasaran serta data perbelanjaan pesaing.

Akses dan nyahsekat

Di sesetengah negara dan pada rangkaian tertentu, platform ini langsung tidak boleh diakses. Anda boleh menyahsekat Facebook dengan proksi dari mana-mana lokasi yang disekat — sambungan dihalakan melalui pelayan yang aksesnya terbuka, dan platform dimuat seperti biasa.

Ini juga terpakai untuk Messenger. Memandangkan Messenger beroperasi pada infrastruktur yang sama, cara menyahsekat Facebook Messenger adalah jawapan yang sama: halakan sambungan anda melalui proksi di negara yang tidak disekat. Panggilan suara dan video di Messenger turut berfungsi melalui proksi, selagi sambungan cukup pantas — dan ini membawa kita kepada aspek teknikal.

Facebook sepenuhnya menggunakan HTTPS. Proksi HTTPS yang selamat untuk melihat Facebook melalui proksi bermaksud anda memerlukan proksi yang mengendalikan trafik terenkripsi dengan betul. Cari proksi yang mengendalikan SSL pada peringkat IP — ini mengelakkan ralat sijil yang memutuskan sambungan. Proksi HTTPS FineProxy menyokong perkara ini, jadi semuanya berfungsi lancar — tiada ralat, tiada masalah sambungan.

Untuk menyahsekat halaman Facebook melalui proksi yang selamat, penyediaannya mudah: konfigurasikan proksi dalam pelayar atau tetapan sistem anda, dan laman tersebut akan dibuka seolah-olah anda berada di negara lain. Untuk langkah tetapan terperinci pada peranti berbeza, semak Hab Integrasi Proksi kami.

Memilih jenis proksi yang tepat untuk tugas anda

Alamat IP terbaik untuk kerja web Facebook bergantung pada tugas anda. Untuk akaun iklan — proksi ISP dengan alamat US atau EU yang sepadan dengan rantau akaun anda. Untuk pengikisan — kumpulan besar IP pusat data. Untuk akses peribadi — mana-mana proksi pantas yang benar-benar berfungsi tanpa terputus sambungan.

Pelayan proksi tanpa nama menyembunyikan alamat sebenar anda daripada platform, tetapi keanoniman sahaja tidak mencukupi untuk kerja akaun. Facebook lebih mementingkan ketekalan berbanding keanoniman — IP yang sama, cap jari yang sama, corak tingkah laku yang sama, hari demi hari.