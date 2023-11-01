Proksi dengan pembayaran kad kredit
Proksi IPv4 dengan sokongan HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafik tanpa had, akses API dan pengaktifan automatik dalam beberapa minit selepas pembayaran melalui Visa atau Mastercard.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
|DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli 1,000 IP pusat data di Eropah
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
- Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Trafik tanpa had
Saya tidak akan mengatakan bahawa harganya terbaik, tetapi perjalanan dan kecepatan yang terbaik tidak terbatas. Saya tidak pernah bercakap dengan kerja penyebaran, selalu bertumpu kepada topik, sopan, dan tidak berbuat demikian. Saya menggunakan paket untuk hari - hari 30, alamat Eropah, selama tahun kedua. Selepas membayar, semuanya berlaku segera. Saya tidak cuba bergabung, dan cukup untuk saya.
Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada Internet dan tidak berselamat. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bahan bacaan yang tidak terbatas.
Akses API dan ejen
I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.
I cinta fineproxy kecepatan besar yang saya menggunakannya dalam alat automatisme, webscrapping dan cawangan, koneksinya stabil dan kecepatan sangat baik, tidak pernah mengeluarkan dan tidak dilarang ips, saya akan membelinya sekali - kali, tim sokongan itu sangat berjawab pada masanya
Sokongan
Jika anda tidak bekerja dengan laman web yang sangat populer, proxy itu hanya terlibat. Cepat. Sokongan teknologi yang cepat. Gunakanlahnya, anda tidak akan menyesal.
Kerja Procosi biasanya melaksanakan tugasnya, tetapi ada perkara - perkara yang harus dibawa. Atar bahagian itu sangat ramah dan funksialnya sangat lebar. Namun, kecepatan dan sokongan pelanggan mungkin menyebabkan sesetengah kesusahan.
Berapa pantas proksi diaktifkan selepas pembayaran?Selepas pembayaran berjaya
Selepas pembayaran berjaya, proksi biasanya diaktifkan dalam masa 1–5 minit. Dalam kebanyakan kes, akses diberikan hampir serta-merta, dan sebarang kelewatan biasanya disebabkan oleh bank atau pemproses pembayaran.
Apakah yang perlu saya lakukan jika saya membayar sedikit lebih atau kurang daripada jumlah yang diperlukan?Jika jumlah
Jika jumlah bayaran berbeza daripada jumlah yang diperlukan, sistem mungkin tidak dapat mengenal pasti pembayaran secara automatik. Dalam kes ini, sila hubungi sokongan dan kami akan mengesahkan serta memproses transaksi anda secara manual.
Adakah terdapat caj apabila membayar menggunakan kad kredit?Kami tidak mengenakan
Kami tidak mengenakan sebarang caj tambahan untuk pembayaran kad — anda membayar tepat pada harga yang tertera dalam pesanan anda. Walau bagaimanapun, bank atau penyedia pembayaran anda mungkin mengenakan yuran pemprosesan tersendiri, yang berada di luar kawalan kami.
Bolehkah saya mengaktifkan pembaharuan automatik apabila membayar menggunakan kad?Ya
Ya, apabila menggunakan Stripe, anda boleh mengaktifkan pengebilan automatik supaya pembayaran dicaj secara automatik semasa pembaharuan. Sebagai alternatif, anda boleh menambah baki akaun terlebih dahulu dan pembaharuan akan diproses secara automatik daripadanya — tanpa memerlukan langganan Stripe.
Bolehkah saya mendapat bayaran balik jika membayar menggunakan kad kredit?Ya
Ya, bayaran balik untuk pembayaran kad tersedia mengikut dasar perkhidmatan kami. Bayaran balik boleh dikreditkan semula ke kad asal atau ditambah ke baki akaun anda untuk pembelian akan datang.
Bolehkah saya membeli proksi dengan kad tanpa mendaftar?Tidak
Tidak, pendaftaran diperlukan kerana akaun anda digunakan untuk menyediakan akses proksi, mengurus tempoh perkhidmatan, memohon penggantian dan menerima sokongan teknikal.
Kad apa yang diterima?Kami menerima kebanyakan
Kami menerima kebanyakan kad antarabangsa, termasuk Visa dan Mastercard.
Apakah jenis proksi yang boleh saya bayar menggunakan kad kredit?Kad kredit boleh
Kad kredit boleh digunakan untuk membayar semua jenis proksi yang tersedia di laman web kami. Proses pembayaran dan tahap keselamatan adalah sama tanpa mengira jenis proksi.
Sejauh mana selamatnya pembayaran menggunakan kad?Semua pembayaran
Semua pembayaran diproses melalui gerbang pembayaran bertauliah yang menyokong piawaian keselamatan moden seperti PCI DSS dan 3-D Secure. Kami tidak menyimpan atau mempunyai akses kepada butiran kad anda.
Bolehkah saya menggunakan satu kad untuk beberapa akaun?Dasar kami
Dasar kami membenarkan satu kad dikaitkan dengan satu akaun sahaja. Penggunaan satu kad merentas beberapa akaun boleh mencetuskan semakan anti-penipuan oleh pemproses pembayaran dan menyebabkan transaksi ditolak. Jika anda perlu menguruskan beberapa pakej proksi, kami mengesyorkan agar ia dilakukan dalam satu akaun tunggal.
Apakah yang perlu saya lakukan jika pembayaran saya ditolak?Jika bank atau
Jika bank atau penyedia pembayaran anda menolak transaksi tersebut, cuba gunakan kad atau kaedah pembayaran lain, atau hubungi pasukan sokongan kami supaya kami boleh membantu anda menyelesaikan pembelian.
Apakah mata wang yang disokong untuk pembayaran kad?Pembayaran diproses dalam
Pembayaran diproses dalam USD secara lalai. Jika kad anda diterbitkan dalam mata wang lain, bank anda akan menukar jumlah tersebut secara automatik pada kadar pertukaran semasa. Tiada caj tambahan dikenakan di pihak kami untuk penukaran mata wang.