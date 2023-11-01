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Proksi untuk Spotify

Proksi statik pusat data dan ISP untuk Spotify: selesaikan Error 17 dan Error 30, akses katalog serantau, dan konfigurasikan terus dalam aplikasi desktop melalui Settings → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafik tanpa had.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi Spotify.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP khusus AS untuk satu US profil Spotify
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk Spotify perkhidmatan proksi
  • Eksport saya Spotify senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan lokasi tersedia untuk proksi Spotify khusus
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk Spotify perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Apakah yang anda suka tentang FineProxy.org? Saya menemui FineProxy.org melalui nasihat kawan, dan sifat kerja penyebaran sangat baik. Barang - barang yang kurang diperlukan untuk mencari perbelanjaan. Saya sangat menghargai sokongan daripada tim sokongan FineProxy.org. Mereka sangat bersemangat dan segera menjawab. FineProxy.org membantu saya mencari data yang lebih cepat dan meningkatkan keamanan. Saya juga menghargai keperibadian kerja penyebaran dan kebijaksanaan pembinaan apabila khidmat saya tidak memenuhi keperluan pengguna. Kembali di G2.com. Apakah yang anda sukai tentang FineProxy.org? Saya ingin melihat paket promosi besar bagi penggunaan kevolume tinggi dan politik promosi yang tambahkan.

long l.G2, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Inilah server proxy yang terbaik yang pernah saya kerja. Saya menggunakan pembantu proxy lain, tetapi saya terlalu cepat. Saya membelinya dan sangat kagum. Kecepatannya sangat bagus. Mungkin harganya terletak, tetapi pembantu proxy yang diperlukan. Hal ini sangat besar tentang pembelian saya tidak pernah menyesal.

Lara SmithPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama

ZainDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Perkhidmatan proksi yang hebat! Mereka mempunyai pelbagai jenis proksi, termasuk proksi berputar tanpa had trafik. Harganya berpatutan dan pilihan penyasaran geografi turut tersedia. Pembayaran mudah dibuat dengan kripto, PayPal atau kad.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy dan aktiviti penyebaran yang besar! Mereka mempunyai jenis proxy yang berbeza termasuk perjalanan yang berterusan, harga yang diperlukan dan pilihan geo-target. Perkara - perkara pembayar: kripto, PayPal atau kartu

chyxbenc9929Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bagaimana cara membetulkan Kod Ralat 17?Ralat ini

Ralat ini muncul apabila negara IP anda tidak sepadan dengan negara profil anda. Sama ada tukar negara akaun anda supaya sepadan dengan lokasi semasa anda, atau sambung melalui proksi dari negara yang disenaraikan dalam profil anda.

Adakah Premium berfungsi melalui proksi?Ya

Ya, tetapi anda memerlukan kaedah pembayaran daripada negara berdaftar akaun tersebut. Jika anda mengakses dari rantau yang tiada perkhidmatan rasmi, anda perlu mengekalkan kedua-dua bayaran langganan dan lokasi proksi yang sepadan.

HTTP atau SOCKS5 — yang mana patut saya gunakan?Kedua-duanya berfungsi

Kedua-duanya berfungsi. Aplikasi desktop menyokong HTTP dan SOCKS5 secara langsung dalam Settings → Proxy. SOCKS5 mempunyai overhed yang sedikit lebih rendah; HTTP lebih mudah dikonfigurasi dalam pelayar. Bagi kebanyakan pengguna, perbezaannya tidak ketara.

Adakah proksi menjejaskan kualiti audio?Kesan minimum

Kesan minimum. Perkhidmatan ini menstrim pada kadar sehingga 320 kbps, yang boleh dikendalikan dengan mudah oleh mana-mana proksi yang baik. Pilih pelayan yang berdekatan dengan lokasi anda untuk meminimumkan latensi semasa mencari trek dan memuatkan senarai main.

Bolehkah saya menggunakan satu proksi pada beberapa peranti?Ya

Ya. Konfigurasikan proksi yang sama pada desktop, mudah alih dan web. Perkhidmatan ini tidak mengehadkan sambungan serentak bagi setiap IP, namun Premium hanya membenarkan penstriman pada satu peranti pada satu-satu masa.

Bagaimana cara membetulkan Error Code 30?Semak bahawa

Semak bahawa kelayakan proksi anda (IP, port, nama pengguna, kata laluan) adalah betul. Pastikan juga firewall atau antivirus anda tidak menyekat aplikasi tersebut. Menambah pengecualian untuk aplikasi dalam Windows Defender atau macOS Firewall biasanya menyelesaikan masalah ini.

Panduan

Mengapa menggunakan proksi untuk Spotify?

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Perkhidmatan streaming ini tidak tersedia di beberapa negara disebabkan sekatan pelesenan dan dasar serantau. Bagi sesiapa yang berada di rantau tanpa akses rasmi, proksi untuk Spotify memulihkan sambungan dengan menghalakan trafik melalui pelayan di negara yang disokong seperti US, UK, atau Jerman.

Melangkau sekatan rangkaian

Sekolah, universiti dan rangkaian korporat sering menyekat perkhidmatan penstriman untuk menjimatkan lebar jalur atau mengurangkan gangguan. Jika aplikasi gagal menyambung atau anda melihat ralat "Firewall mungkin menyekat", proksi menghalakan trafik anda melepasi sekatan ini. Konfigurasikan pada peringkat sistem atau terus dalam aplikasi desktop di bawah Settings → Proxy.

Menyelesaikan Error Code 17 dan Error Code 30

Ini ialah masalah paling biasa yang dihadapi pengguna:

  • Error 17: Biasanya bermaksud negara IP anda tidak sepadan dengan negara yang ditetapkan dalam profil anda. Platform ini menyemak perkara ini semasa log masuk.
  • Ralat 30: Sering disebabkan oleh bukti kelayakan proksi yang salah atau gangguan firewall.

Kedua-dua ralat dapat diselesaikan apabila anda menyambung melalui pelayan proksi terbaik untuk Spotify yang terletak di rantau yang sama dengan tetapan akaun anda. Jika profil anda menyatakan "United States," proksi anda sepatutnya keluar dari pelayan US.

Mengakses pustaka serantau

Katalog muzik berbeza mengikut negara disebabkan perjanjian pelesenan. Lagu yang tersedia di AS mungkin tidak muncul dalam pustaka Eropah. Dengan menyambung melalui proksi di rantau sasaran, anda mengakses katalog penuh negara tersebut — berguna untuk menemui keluaran eksklusif rantau atau menguji bagaimana kandungan dipaparkan di pasaran yang berbeza.

Jenis proksi yang perlu dipilih

Untuk pendengaran biasa, proksi pusat data statik sudah memadai — pantas, stabil dan kos efektif. Perkhidmatan ini tidak menyekat IP pusat data secara agresif seperti platform sosial.

Jika anda perlu mendaftarkan akaun baharu, proksi ISP (kediaman) mengurangkan risiko gesaan pengesahan — ia kelihatan seperti sambungan internet rumah biasa.

Proksi mudah alih agak berlebihan untuk penstriman tetapi boleh membantu jika anda menjalankan automasi atau menguruskan berbilang akaun. Pada iOS dan Android, aplikasi tidak menawarkan tetapan proksi terbina dalam — konfigurasikan proksi pada peringkat sistem dalam tetapan Wi-Fi peranti anda, atau gunakan aplikasi serasi SOCKS5 untuk menyalurkan semua trafik melalui proksi.

Memadankan negara akaun dengan lokasi proksi

Ini amat penting. Platform membandingkan lokasi IP anda dengan negara profil anda. Jika tidak sepadan, anda akan melihat Ralat 17 atau dilog keluar selepas 14 hari. Sentiasa gunakan proksi dari negara yang ditetapkan dalam akaun anda, atau kemas kini profil anda supaya sepadan dengan lokasi proksi anda.

FineProxy menyediakan pakej pusat data statik dan ISP untuk mengakses perkhidmatan streaming. Semua menyokong HTTP, HTTPS, dan SOCKS5, dengan pengesahan melalui log masuk/kata laluan atau senarai putih IP. Untuk konfigurasi khusus peranti, layari Hab Integrasi — atau pilih pelan di bawah dan mula streaming dalam beberapa minit.