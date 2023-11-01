Perkhidmatan streaming ini tidak tersedia di beberapa negara disebabkan sekatan pelesenan dan dasar serantau. Bagi sesiapa yang berada di rantau tanpa akses rasmi, proksi untuk Spotify memulihkan sambungan dengan menghalakan trafik melalui pelayan di negara yang disokong seperti US, UK, atau Jerman.

Melangkau sekatan rangkaian

Sekolah, universiti dan rangkaian korporat sering menyekat perkhidmatan penstriman untuk menjimatkan lebar jalur atau mengurangkan gangguan. Jika aplikasi gagal menyambung atau anda melihat ralat "Firewall mungkin menyekat", proksi menghalakan trafik anda melepasi sekatan ini. Konfigurasikan pada peringkat sistem atau terus dalam aplikasi desktop di bawah Settings → Proxy.

Menyelesaikan Error Code 17 dan Error Code 30

Ini ialah masalah paling biasa yang dihadapi pengguna:

Error 17: Biasanya bermaksud negara IP anda tidak sepadan dengan negara yang ditetapkan dalam profil anda. Platform ini menyemak perkara ini semasa log masuk.

Ralat 30: Sering disebabkan oleh bukti kelayakan proksi yang salah atau gangguan firewall.

Kedua-dua ralat dapat diselesaikan apabila anda menyambung melalui pelayan proksi terbaik untuk Spotify yang terletak di rantau yang sama dengan tetapan akaun anda. Jika profil anda menyatakan "United States," proksi anda sepatutnya keluar dari pelayan US.

Mengakses pustaka serantau

Katalog muzik berbeza mengikut negara disebabkan perjanjian pelesenan. Lagu yang tersedia di AS mungkin tidak muncul dalam pustaka Eropah. Dengan menyambung melalui proksi di rantau sasaran, anda mengakses katalog penuh negara tersebut — berguna untuk menemui keluaran eksklusif rantau atau menguji bagaimana kandungan dipaparkan di pasaran yang berbeza.

Jenis proksi yang perlu dipilih

Untuk pendengaran biasa, proksi pusat data statik sudah memadai — pantas, stabil dan kos efektif. Perkhidmatan ini tidak menyekat IP pusat data secara agresif seperti platform sosial.

Jika anda perlu mendaftarkan akaun baharu, proksi ISP (kediaman) mengurangkan risiko gesaan pengesahan — ia kelihatan seperti sambungan internet rumah biasa.

Proksi mudah alih agak berlebihan untuk penstriman tetapi boleh membantu jika anda menjalankan automasi atau menguruskan berbilang akaun. Pada iOS dan Android, aplikasi tidak menawarkan tetapan proksi terbina dalam — konfigurasikan proksi pada peringkat sistem dalam tetapan Wi-Fi peranti anda, atau gunakan aplikasi serasi SOCKS5 untuk menyalurkan semua trafik melalui proksi.

Memadankan negara akaun dengan lokasi proksi

Ini amat penting. Platform membandingkan lokasi IP anda dengan negara profil anda. Jika tidak sepadan, anda akan melihat Ralat 17 atau dilog keluar selepas 14 hari. Sentiasa gunakan proksi dari negara yang ditetapkan dalam akaun anda, atau kemas kini profil anda supaya sepadan dengan lokasi proksi anda.