FineProxy menyertakan trafik tanpa had pada setiap pelan proksi — pusat data, ISP, dan berdedikasi. Tiada bil per-gigabait, tiada meter lebar jalur, tiada throttling automatik apabila anda mencecah sesuatu siling yang tidak kelihatan. Anda menyewa IP pada kadar bulanan tetap, dan data yang mengalir melaluinya tidak dikira, tidak dihadkan, dan tidak diperlahankan. Apabila anda mencari pelan proksi tanpa had terbaik untuk dibeli, perbezaan ini lebih penting daripada perkataan "tanpa had" di halaman pendaratan, kerana kebanyakan pembekal menggunakan perkataan itu secara berbeza daripada jangkaan anda.

Perangkap penggunaan saksama

Cari "unlimited proxy" dan hampir setiap pembekal dalam hasil teratas mendakwa lebar jalur tanpa had. Baca terma perkhidmatan mereka dan gambaran yang berbeza akan terserlah.

Satu pembekal utama mengehadkan setiap proksi pada 100 GB sebulan — melebihi itu, mereka secara senyap menukar anda kepada kadar lebihan pay-as-you-go. Pembekal lain mengurangkan sesi serentak anda daripada 100 kepada 10 sebaik sahaja anda melepasi 50 GB trafik dalam kitaran pengebilan. Pembekal ketiga memperkenalkan penalti latensi progresif: 4 saat kelewatan buatan selepas 5 GB pertama melebihi had lembut anda, meningkat sehingga 13 saat selepas 500 GB. Sesetengah pembekal memotong kelajuan anda daripada 300-400 Mbps kepada 100 Mbps selepas mencecah ambang, dan boleh menurunkannya kepada 5 Mbps dengan penggunaan "berat" yang berterusan.

Polisi-polisi ini mempunyai nama — dasar penggunaan saksama, dasar penggunaan boleh diterima, FUP. Coraknya sama: "tanpa had" di halaman harga, sekatan dalam cetakan halus. Definisi "penggunaan berlebihan" berbeza mengikut pembekal dan selalunya cukup kabur sehingga beban kerja yang sah pun mencetuskan penalti. Jika anda mengikis katalog produk, memantau harga merentasi ribuan halaman, atau menjalankan automasi yang menjana ratusan gigabait sebulan, anda akan mencecah had ini. Label "tanpa had" menjadi tidak bermakna sebaik sahaja klausa penggunaan saksama diaktifkan.

Bagaimana FineProxy mengendalikannya secara berbeza

FineProxy tidak memantau penggunaan trafik anda. Tiada meter yang menjejaki berapa banyak gigabait melalui proksi anda. Tiada ambang di mana kelajuan menurun, sesi dihadkan, atau anda secara senyap dipindahkan ke pelan pengebilan bermeter. Proksi data tanpa had daripada FineProxy bermaksud tepat seperti itu — tiada had data, tiada penjejakan volum, tiada penalti untuk penggunaan berat.

Apa yang FineProxy miliki ialah dua parameter infrastruktur, diterbitkan secara terbuka dalam terma perkhidmatan, yang direka untuk mengekalkan prestasi yang konsisten bagi semua pelanggan dalam rangkaian dikongsi:

Peruntukan lebar jalur setiap perkhidmatan. Setiap pelan mempunyai peringkat lebar jalur maksimum berdasarkan saiz pakej IP anda, yang diterbitkan dalam terma perkhidmatan. Pakej 300-IP mendapat sehingga 100 Mbps agregat. Naik ke 3,000 IP dan silingnya meningkat kepada 500 Mbps. Pada 5,000+ IP, silingnya ialah 1.5 Gbps, dan pakej melebihi 25,000 IP mendapat sehingga 5 Gbps. Ini ialah siling lebar jalur setiap perkhidmatan, bukan setiap IP — keseluruhan pakej anda berkongsi peruntukan tersebut. Lebar jalur meningkat seiring saiz pakej kerana pakej lebih besar beroperasi di atas kapasiti pelayan yang lebih besar secara berkadar. Ini bukan throttling.

Tiada "mod perlahan" untuk kelajuan — trafik anda mengalir pada apa-apa kadar yang disokong oleh sambungan, sehingga had siling peringkat tersebut. Bezanya daripada penggunaan saksama: peringkat ini ditetapkan sejak saat anda membeli pelan. Ia tidak mengecil selepas anda menggunakan sejumlah data tertentu. Pada hari pertama dan hari ketiga puluh, siling tetap sama.

Had sambungan serentak setiap perkhidmatan. Setiap pakej juga mempunyai jumlah maksimum sambungan serentak, yang diterbitkan dalam terma perkhidmatan. Pakej 999-IP membenarkan sehingga 1,500 sambungan serentak. Pada 1,000-4,999 IP, hadnya ialah 3× jumlah IP. Pada 5,000-14,999 IP, hadnya ialah 2×, dan melebihi 15,000 IP, hadnya ialah 1×. Jika anda melebihi had buat sementara, perkhidmatan memasuki mod perlahan ringkas (satu sambungan setiap IP) selama 5-60 minit bergantung pada kekerapan, kemudian kembali normal secara automatik. Ini menghalang satu pelanggan daripada memenuhi sumber pelayan sehingga menjejaskan pengguna lain. Jika aliran kerja anda benar-benar memerlukan lebih banyak sambungan, anda boleh membeli kapasiti tambahan — ia adalah parameter infrastruktur yang boleh dikonfigurasikan, bukan hukuman.

Perhatikan apa yang tiada dalam kedua-dua senarai: sebarang sebutan tentang gigabait yang digunakan. Had FineProxy berkaitan kelajuan lebar jalur dan bilangan sambungan — kapasiti infrastruktur, bukan volum data. Hantar 100 GB atau 100 TB melalui proksi anda dalam sebulan, termanya tidak berubah. Tiada caj lebihan, tiada perlambatan progresif, tiada e-mel "anda telah ditanda kerana penggunaan berlebihan".

Mengapa harga kadar tetap per-IP menjadikan tanpa had benar-benar nyata

Harga per-gigabait mewujudkan konflik struktur. Semakin banyak trafik yang anda hantar, semakin banyak pembekal memperoleh — tetapi juga semakin banyak lebar jalur yang perlu mereka sediakan. Pada satu tahap, margin keuntungan hilang, jadi mereka mendikit. Keseluruhan kerangka dasar penggunaan saksama wujud untuk melindungi ekonomi pembekal, bukan pengalaman pelanggan.

FineProxy mengenakan caj per IP, bukan per gigabait. Ekonominya berbeza: sebaik sahaja IP diperuntukkan pada pelayan, kos marginal bagi trafik tambahan adalah minimum. Lebar jalur pusat data pada skala operasi FineProxy (100,000+ IP milik sendiri, pelayan AMD EPYC, saluran agregat 80 Gbps) menelan kos jauh lebih rendah daripada apa yang pembekal per-GB kenakan kepada pelanggan mereka. Tiada insentif kewangan untuk memperlahankan anda.

Inilah juga sebab proksi pusat data dan ISP ialah pilihan semula jadi untuk pelan yang benar-benar tanpa had. Proksi kediaman dihalakan melalui peranti pengguna dengan lebar jalur terhad — pembekal secara fizikal tidak mampu menawarkan daya pemprosesan tanpa sekatan pada skala besar, itulah sebabnya setiap pelan "tanpa had" kediaman disertakan dengan dasar penggunaan saksama. Proksi pusat data dan ISP beroperasi pada perkakasan pelayan berdedikasi dengan pautan naik gred perusahaan. Kapasitinya ada. Persoalannya ialah sama ada pembekal menyalurkannya kepada anda atau menyekatnya di sebalik FUP.

Tugasan apakah yang mendapat manfaat daripada trafik tanpa had yang tulen

Pengikisan berskala besar. Katalog produk, hasil carian, senarai hartanah — tugasan yang menjana ratusan gigabait setiap bulan. Dengan pelan per-GB, kos meningkat secara tidak menentu. Dengan pelan kadar tetap FineProxy, kosnya kekal sama ada anda menarik 100 GB atau 10 TB.

Pemantauan berterusan. Penjejakan harga, pengesahan iklan, pemantauan kedudukan SEO — operasi 24/7 yang tidak pernah berhenti menjana trafik. Harga per-GB menjadikan pemantauan berterusan satu masalah bajet. Kadar tetap menjadikannya boleh diramal.

Media dan muat turun. Ujian penstriman, muat turun fail besar, pengesahan penghantaran kandungan. Tugasan ini secara semula jadi memerlukan lebar jalur yang tinggi. Proksi yang mengenakan throttling selepas 50 GB tidak berguna untuk tugasan sebegini.