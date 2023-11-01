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Proksi Tanpa Had

Proksi pusat data dan ISP tanpa had data: peringkat lebar jalur tetap sehingga 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, tiada penalti penggunaan saksama.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina untuk lebar jalur tanpa had.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 proksi pusat data dengan data tanpa had di Eropah
  • Eksport saya HTTP senarai proksi sebagai JSON
  • Kemas kini IP dibenarkan untuk perkhidmatan proksi
  • Semak perkhidmatan saya untuk IP tidak aktif atau bermasalah
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk pelan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Trafik tanpa had

Kerja yang menakjubkan. Proxy terdapat dalam waktu singkat selepas pembayar. Kerana saya mempunyai banyak pekerjaan IP, saya lebih berkesan. Saya juga menghargai kecepatan dan layar yang tidak terbatas. & nbsp;

Diana DeePlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya ingin memberi FineProxy cuba sebelum membeli dan mengendalikan cubaan mereka dengan percuma. Saya harus berkata, saya sangat kagum! Semua perubahan itu segera berlaku, kecepatan pergi, dan semuanya berfungsi dengan baik. Saya menakjubkan kerana mereka membiarkan anda menguji proxy sebelum membeli rancangan sepenuhnya. Saya akan membeli sebuah paket untuk projek saya.

NickDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pemandu proxy yang dipercayai dan cepat digunakan dengan masa yang baik, keamanan yang kuat, dan pelbagai pelbagai IPs. Sokongan pelanggan dan penyediaan yang mudah membuatnya sempurna untuk mengecewakan dan mengejar

AspasSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengendalian akaun

Saya telah digunakan untuk 5+ tahun dan ini adalah proxy yang besar untuk bekerja dengan jaringan / sosial dan projek - projek - kecepatan IPs, hampir semua proxy tidak diperhindari seperti pemberian lain. Selain itu, kita juga sangat baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya bekerja dengan Fineproxy selama beberapa bulan. Kebaikannya baik. Saya sudah membeli jaringan sosial selama lama. Jika ada soalan, jawapannya akan terjadi dengan cepat. Anda boleh berbincang dengan situasi yang sangat berubah. Secara ketara, kesan yang paling positif. Rekomenhkanlah.

Oleg BarPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Adakah FineProxy menjejaki jumlah trafik yang saya gunakan?Tidak

Tidak. FineProxy tidak memantau penggunaan trafik bagi setiap perkhidmatan. Tiada meter lebar jalur, tiada had gigabait bulanan, dan tiada mekanisme yang mengurangkan kelajuan atau bilangan sesi berdasarkan jumlah data yang digunakan. Trafik adalah benar-benar tanpa had. Apa yang FineProxy terbitkan ialah peringkat lebar jalur mengikut saiz perkhidmatan dan had sambungan serentak — ini ialah parameter infrastruktur, bukan penalti berasaskan penggunaan.

Apa yang berlaku jika saya mencapai had sambungan serentak?Perkhidmatan akan memasuki

Perkhidmatan akan memasuki mod perlahan buat sementara — satu sambungan per IP — selama 5 hingga 60 minit, bergantung pada kekerapan had itu dilanggar dalam tempoh 24 jam yang lalu. Selepas tempoh tersebut tamat, operasi normal disambung semula secara automatik. Jika aliran kerja anda secara konsisten memerlukan lebih banyak sambungan, anda boleh membeli kapasiti sambungan serentak tambahan untuk pakej anda.

Bagaimana ini berbeza daripada dasar penggunaan saksama?Dasar penggunaan saksama

Dasar penggunaan saksama di pembekal lain mengenakan penalti berdasarkan jumlah data yang anda telah gunakan — kelajuan dikurangkan, sesi dipotong, atau caj lebihan selepas melepasi ambang tertentu. Peringkat lebar jalur dan had sambungan FineProxy ditetapkan sejak hari anda membeli pelan dan tidak berubah berdasarkan jumlah trafik. Tiada keadaan “melebihi penggunaan saksama”. Tolak 10 TB dalam sebulan dan peringkat lebar jalur anda kekal sama seperti ketika anda baru menolak 10 GB.

Jenis proksi manakah yang terbaik untuk penggunaan tanpa had?Proksi pusat

Proksi pusat data menyampaikan peringkat lebar jalur tertinggi dan pengalaman tanpa had paling konsisten kerana ia beroperasi pada perkakasan pelayan berdedikasi dengan pautan naik gred perusahaan. Proksi ISP daripada FineProxy juga termasuk trafik tanpa had pada infrastruktur yang sama. Proksi kediaman daripada pembekal lain ialah jenis yang paling berkemungkinan mempunyai sekatan penggunaan saksama tersembunyi — ia bergantung pada sambungan gred pengguna yang tidak mampu menampung daya pemprosesan tanpa sekatan pada skala besar.

Bolehkah saya menaik taraf peringkat lebar jalur tanpa membeli lebih banyak IP?Peringkat lebar jalur

Peringkat lebar jalur dikaitkan dengan saiz pakej IP anda — pakej lebih besar mendapat siling lebar jalur lebih tinggi. Untuk naik ke peringkat lebih tinggi, tingkatkan jumlah IP anda. Untuk sambungan serentak secara khusus, anda boleh membeli sambungan tambahan tanpa mengubah jumlah IP anda.

Panduan

Apa Maksud Sebenar "Tanpa Had" — dan Mengapa Kebanyakan Pembekal Tidak Bermaksudkannya

6 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

FineProxy menyertakan trafik tanpa had pada setiap pelan proksi — pusat data, ISP, dan berdedikasi. Tiada bil per-gigabait, tiada meter lebar jalur, tiada throttling automatik apabila anda mencecah sesuatu siling yang tidak kelihatan. Anda menyewa IP pada kadar bulanan tetap, dan data yang mengalir melaluinya tidak dikira, tidak dihadkan, dan tidak diperlahankan. Apabila anda mencari pelan proksi tanpa had terbaik untuk dibeli, perbezaan ini lebih penting daripada perkataan "tanpa had" di halaman pendaratan, kerana kebanyakan pembekal menggunakan perkataan itu secara berbeza daripada jangkaan anda.

Perangkap penggunaan saksama

Cari "unlimited proxy" dan hampir setiap pembekal dalam hasil teratas mendakwa lebar jalur tanpa had. Baca terma perkhidmatan mereka dan gambaran yang berbeza akan terserlah.

Satu pembekal utama mengehadkan setiap proksi pada 100 GB sebulan — melebihi itu, mereka secara senyap menukar anda kepada kadar lebihan pay-as-you-go. Pembekal lain mengurangkan sesi serentak anda daripada 100 kepada 10 sebaik sahaja anda melepasi 50 GB trafik dalam kitaran pengebilan. Pembekal ketiga memperkenalkan penalti latensi progresif: 4 saat kelewatan buatan selepas 5 GB pertama melebihi had lembut anda, meningkat sehingga 13 saat selepas 500 GB. Sesetengah pembekal memotong kelajuan anda daripada 300-400 Mbps kepada 100 Mbps selepas mencecah ambang, dan boleh menurunkannya kepada 5 Mbps dengan penggunaan "berat" yang berterusan.

Polisi-polisi ini mempunyai nama — dasar penggunaan saksama, dasar penggunaan boleh diterima, FUP. Coraknya sama: "tanpa had" di halaman harga, sekatan dalam cetakan halus. Definisi "penggunaan berlebihan" berbeza mengikut pembekal dan selalunya cukup kabur sehingga beban kerja yang sah pun mencetuskan penalti. Jika anda mengikis katalog produk, memantau harga merentasi ribuan halaman, atau menjalankan automasi yang menjana ratusan gigabait sebulan, anda akan mencecah had ini. Label "tanpa had" menjadi tidak bermakna sebaik sahaja klausa penggunaan saksama diaktifkan.

Bagaimana FineProxy mengendalikannya secara berbeza

FineProxy tidak memantau penggunaan trafik anda. Tiada meter yang menjejaki berapa banyak gigabait melalui proksi anda. Tiada ambang di mana kelajuan menurun, sesi dihadkan, atau anda secara senyap dipindahkan ke pelan pengebilan bermeter. Proksi data tanpa had daripada FineProxy bermaksud tepat seperti itu — tiada had data, tiada penjejakan volum, tiada penalti untuk penggunaan berat.

Apa yang FineProxy miliki ialah dua parameter infrastruktur, diterbitkan secara terbuka dalam terma perkhidmatan, yang direka untuk mengekalkan prestasi yang konsisten bagi semua pelanggan dalam rangkaian dikongsi:

Peruntukan lebar jalur setiap perkhidmatan. Setiap pelan mempunyai peringkat lebar jalur maksimum berdasarkan saiz pakej IP anda, yang diterbitkan dalam terma perkhidmatan. Pakej 300-IP mendapat sehingga 100 Mbps agregat. Naik ke 3,000 IP dan silingnya meningkat kepada 500 Mbps. Pada 5,000+ IP, silingnya ialah 1.5 Gbps, dan pakej melebihi 25,000 IP mendapat sehingga 5 Gbps. Ini ialah siling lebar jalur setiap perkhidmatan, bukan setiap IP — keseluruhan pakej anda berkongsi peruntukan tersebut. Lebar jalur meningkat seiring saiz pakej kerana pakej lebih besar beroperasi di atas kapasiti pelayan yang lebih besar secara berkadar. Ini bukan throttling.

Tiada "mod perlahan" untuk kelajuan — trafik anda mengalir pada apa-apa kadar yang disokong oleh sambungan, sehingga had siling peringkat tersebut. Bezanya daripada penggunaan saksama: peringkat ini ditetapkan sejak saat anda membeli pelan. Ia tidak mengecil selepas anda menggunakan sejumlah data tertentu. Pada hari pertama dan hari ketiga puluh, siling tetap sama.

Had sambungan serentak setiap perkhidmatan. Setiap pakej juga mempunyai jumlah maksimum sambungan serentak, yang diterbitkan dalam terma perkhidmatan. Pakej 999-IP membenarkan sehingga 1,500 sambungan serentak. Pada 1,000-4,999 IP, hadnya ialah 3× jumlah IP. Pada 5,000-14,999 IP, hadnya ialah 2×, dan melebihi 15,000 IP, hadnya ialah 1×. Jika anda melebihi had buat sementara, perkhidmatan memasuki mod perlahan ringkas (satu sambungan setiap IP) selama 5-60 minit bergantung pada kekerapan, kemudian kembali normal secara automatik. Ini menghalang satu pelanggan daripada memenuhi sumber pelayan sehingga menjejaskan pengguna lain. Jika aliran kerja anda benar-benar memerlukan lebih banyak sambungan, anda boleh membeli kapasiti tambahan — ia adalah parameter infrastruktur yang boleh dikonfigurasikan, bukan hukuman.

Perhatikan apa yang tiada dalam kedua-dua senarai: sebarang sebutan tentang gigabait yang digunakan. Had FineProxy berkaitan kelajuan lebar jalur dan bilangan sambungan — kapasiti infrastruktur, bukan volum data. Hantar 100 GB atau 100 TB melalui proksi anda dalam sebulan, termanya tidak berubah. Tiada caj lebihan, tiada perlambatan progresif, tiada e-mel "anda telah ditanda kerana penggunaan berlebihan".

Mengapa harga kadar tetap per-IP menjadikan tanpa had benar-benar nyata

Harga per-gigabait mewujudkan konflik struktur. Semakin banyak trafik yang anda hantar, semakin banyak pembekal memperoleh — tetapi juga semakin banyak lebar jalur yang perlu mereka sediakan. Pada satu tahap, margin keuntungan hilang, jadi mereka mendikit. Keseluruhan kerangka dasar penggunaan saksama wujud untuk melindungi ekonomi pembekal, bukan pengalaman pelanggan.

FineProxy mengenakan caj per IP, bukan per gigabait. Ekonominya berbeza: sebaik sahaja IP diperuntukkan pada pelayan, kos marginal bagi trafik tambahan adalah minimum. Lebar jalur pusat data pada skala operasi FineProxy (100,000+ IP milik sendiri, pelayan AMD EPYC, saluran agregat 80 Gbps) menelan kos jauh lebih rendah daripada apa yang pembekal per-GB kenakan kepada pelanggan mereka. Tiada insentif kewangan untuk memperlahankan anda.

Inilah juga sebab proksi pusat data dan ISP ialah pilihan semula jadi untuk pelan yang benar-benar tanpa had. Proksi kediaman dihalakan melalui peranti pengguna dengan lebar jalur terhad — pembekal secara fizikal tidak mampu menawarkan daya pemprosesan tanpa sekatan pada skala besar, itulah sebabnya setiap pelan "tanpa had" kediaman disertakan dengan dasar penggunaan saksama. Proksi pusat data dan ISP beroperasi pada perkakasan pelayan berdedikasi dengan pautan naik gred perusahaan. Kapasitinya ada. Persoalannya ialah sama ada pembekal menyalurkannya kepada anda atau menyekatnya di sebalik FUP.

Tugasan apakah yang mendapat manfaat daripada trafik tanpa had yang tulen

Pengikisan berskala besar. Katalog produk, hasil carian, senarai hartanah — tugasan yang menjana ratusan gigabait setiap bulan. Dengan pelan per-GB, kos meningkat secara tidak menentu. Dengan pelan kadar tetap FineProxy, kosnya kekal sama ada anda menarik 100 GB atau 10 TB.

Pemantauan berterusan. Penjejakan harga, pengesahan iklan, pemantauan kedudukan SEO — operasi 24/7 yang tidak pernah berhenti menjana trafik. Harga per-GB menjadikan pemantauan berterusan satu masalah bajet. Kadar tetap menjadikannya boleh diramal.

Media dan muat turun. Ujian penstriman, muat turun fail besar, pengesahan penghantaran kandungan. Tugasan ini secara semula jadi memerlukan lebar jalur yang tinggi. Proksi yang mengenakan throttling selepas 50 GB tidak berguna untuk tugasan sebegini.

Pengurusan pelbagai akaun. Setiap akaun memerlukan IP tersendiri, dan setiap IP menjana trafik secara berterusan. Darabkan dengan ratusan atau ribuan akaun, dan kos per-GB menjadi tidak mampu ditanggung. Harga per-IP dengan trafik tanpa had berskala secara linear mengikut bilangan akaun, bukan jumlah data.