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Proxy không giới hạn

Proxy datacenter và ISP không giới hạn dữ liệu: băng thông cố định lên đến 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, không phạt fair use.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập cho băng thông không giới hạn.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 1,000 proxy trung tâm dữ liệu với dữ liệu không giới hạn tại Châu Âu
  • Xuất danh sách proxy HTTP dạng JSON
  • Cập nhật IP được phép của dịch vụ proxy
  • Kiểm tra dịch vụ để tìm IP không hoạt động hoặc lỗi
  • Xem trạng thái và thông tin thanh toán của gói proxy
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Lưu lượng không tính dung lượng

Dịch vụ tuyệt vời. Các proxy sẽ có sẵn trong một thời gian ngắn sau khi thanh toán. Có nhiều IP giúp công việc của tôi hiệu quả hơn. Tôi đánh giá cao tốc độ tốt và lưu lượng truy cập không giới hạn.

Diana DeeNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David RhodesTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi quyết định dùng thử FineProxy trước khi mua và đăng ký dùng thử miễn phí 60 phút. Tôi phải nói rằng, tôi đã rất ngạc nhiên! Quá trình thiết lập diễn ra ngay lập tức, tốc độ kết nối rất tốt và mọi thứ hoạt động cực kỳ mượt mà. Thật tuyệt vời khi họ cho phép bạn kiểm tra kỹ lưỡng các proxy trước khi mua gói đầy đủ. Chắc chắn tôi sẽ mua một gói cho dự án của mình — dịch vụ này vượt quá sự mong đợi của tôi.

NickDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Chạy tài khoản

Tôi đã sử dụng nó hơn 5 năm và đây là một proxy tuyệt vời để làm việc với việc thu thập dữ liệu/mạng xã hội và bất kỳ dự án tự động hóa nào khác - IP quay vòng nhanh, hầu hết tất cả các proxy đều không bị chặn như trong các nhà cung cấp khác, v.v., dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.

synk.pitNorton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Tôi sử dụng proxy của fineproxy.org cho mạng xã hội để đảm bảo tính ẩn danh và tránh bị chặn tài khoản. Đáng tin cậy, hiệu quả và dễ sử dụng để có hiệu suất ổn định. Bản dùng thử miễn phí cho người dùng mới sẽ làm cho nó thậm chí còn tốt hơn, thu hút nhiều khách hàng hơn. Proxy từ fineproxy.org cũng tương thích với nhiều nền tảng khác nhau và cung cấp tốc độ cũng như tính bảo mật cao. Dù cho mục đích sử dụng cá nhân hay nhu cầu kinh doanh, dịch vụ này rất được khuyến khích vì chất lượng và chức năng của nó.

Alexsander123SaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
FineProxy có theo dõi lưu lượng tôi sử dụng không?Không

Không. FineProxy không theo dõi mức tiêu thụ lưu lượng theo từng dịch vụ. Không có đồng hồ đo băng thông, không giới hạn số gigabyte hàng tháng và không có cơ chế nào giảm tốc độ hoặc số lượng session dựa trên dung lượng dữ liệu đã sử dụng. Lưu lượng thực sự không giới hạn. Những gì FineProxy có công bố là các mức băng thông theo quy mô dịch vụ và giới hạn kết nối đồng thời — đây là các thông số hạ tầng, không phải hình phạt dựa trên mức sử dụng.

Điều gì xảy ra nếu tôi đạt đến giới hạn kết nối đồng thời?Chế độ chậm

Dịch vụ tạm thời chuyển sang chế độ chậm — một kết nối trên mỗi IP — trong khoảng 5 đến 60 phút, tùy thuộc vào tần suất vượt giới hạn trong 24 giờ qua. Sau khi hết thời gian, hoạt động bình thường sẽ tự động tiếp tục. Nếu quy trình của bạn liên tục cần nhiều kết nối hơn, bạn có thể mua thêm dung lượng kết nối đồng thời cho gói của mình.

Điều này khác gì so với chính sách sử dụng hợp lý (fair use policy)?Giới hạn infra

Các chính sách fair use tại các nhà cung cấp khác kích hoạt hình phạt dựa trên lượng dữ liệu bạn đã tiêu thụ — throttle tốc độ, giảm phiên, hoặc phí vượt mức sau khi vượt ngưỡng. Các tier băng thông và giới hạn kết nối của FineProxy được cố định từ ngày bạn mua gói và không thay đổi theo lưu lượng. Không có trạng thái «vượt fair use». Đẩy 10 TB trong một tháng và tier băng thông của bạn vẫn giữ nguyên như khi bạn đẩy 10 GB.

loại proxy nào tốt nhất cho sử dụng không giới hạn?Proxy datacenter

Proxy datacenter mang lại băng thông cao nhất và trải nghiệm unlimited nhất quán nhất vì chúng chạy trên phần cứng server chuyên dụng với đường truyền cấp doanh nghiệp. Proxy ISP từ FineProxy cũng bao gồm lưu lượng không giới hạn trên cùng một hạ tầng. Proxy residential từ các nhà cung cấp khác là loại có nhiều khả năng nhất chứa các hạn chế fair use ngầm — chúng phụ thuộc vào các kết nối cấp tiêu dùng, không thể duy trì throughput không hạn chế ở quy mô lớn.

Tôi có thể nâng cấp mức băng thông mà không cần mua thêm IP không?Tăng số IP

Tier băng thông gắn liền với kích thước gói IP của bạn — gói càng lớn, mức trần băng thông càng cao. Để chuyển lên tier cao hơn, hãy nâng số lượng IP. Riêng về kết nối đồng thời, bạn có thể mua thêm kết nối mà không cần thay đổi số lượng IP.

Hướng dẫn

"Không giới hạn" thực sự có nghĩa gì — và tại sao hầu hết các nhà cung cấp không thực sự đúng nghĩa

8 phút đọcNhóm mạng FineProxy

FineProxy bao gồm lưu lượng không giới hạn trên mọi gói proxy — datacenter, ISP và dedicated. Không tính phí theo gigabyte, không đồng hồ đo băng thông, không throttle tự động khi bạn chạm một ngưỡng vô hình nào đó. Bạn thuê IP với mức giá cố định hàng tháng, và dữ liệu đi qua chúng không bị đếm, không bị giới hạn, không bị làm chậm. Khi bạn tìm gói unlimited proxy tốt nhất để mua, sự khác biệt này quan trọng hơn nhiều so với từ «unlimited» trên một landing page, bởi vì hầu hết nhà cung cấp sử dụng từ này theo cách khác với những gì bạn mong đợi.

cái bẫy "fair use"

Tìm kiếm «unlimited proxy» và gần như mọi nhà cung cấp trong top kết quả đều tuyên bố băng thông không giới hạn. Đọc điều khoản dịch vụ của họ và một bức tranh khác hiện ra.

Một nhà cung cấp lớn giới hạn mỗi proxy ở mức 100 GB mỗi tháng — vượt qua mức đó, họ âm thầm chuyển bạn sang phí trả theo dung lượng vượt mức. Một nhà cung cấp khác giảm số phiên đồng thời của bạn từ 100 xuống 10 khi bạn vượt 50 GB lưu lượng trong một chu kỳ thanh toán. Một nhà cung cấp thứ ba áp dụng hình phạt độ trễ tăng dần: 4 giây delay nhân tạo sau 5 GB đầu tiên vượt soft cap, tăng lên 13 giây sau 500 GB. Một số nhà cung cấp cắt tốc độ từ 300–400 Mbps xuống 100 Mbps, và có thể giảm xuống 5 Mbps khi tiếp tục sử dụng «nặng».

Các chính sách này có tên gọi — fair usage policy, acceptable use policy, FUP. Mô hình luôn giống nhau: ghi «unlimited» trên trang giá, nhưng hạn chế nằm trong phần chữ nhỏ. Định nghĩa «sử dụng quá mức» khác nhau tùy nhà cung cấp và thường đủ mơ hồ để các workload hợp lệ cũng bị phạt. Nếu bạn đang scraping catalog sản phẩm, theo dõi giá trên hàng nghìn trang, hoặc chạy automation tạo ra hàng trăm gigabyte mỗi tháng, bạn sẽ chạm giới hạn này. Nhãn «unlimited» trở nên vô nghĩa ngay khi điều khoản fair use được kích hoạt.

FineProxy xử lý vấn đề này khác như thế nào

FineProxy không theo dõi mức tiêu thụ lưu lượng của bạn. Không có bộ đếm theo dõi bao nhiêu gigabyte đi qua proxy của bạn. Không có ngưỡng nào khiến tốc độ giảm, phiên bị hạn chế, hoặc bạn bị chuyển sang gói tính phí theo dung lượng. Proxy unlimited data từ FineProxy có nghĩa đúng như vậy — không giới hạn dữ liệu, không theo dõi dung lượng, không phạt khi sử dụng nhiều.

FineProxy có hai thông số hạ tầng, được công khai trong điều khoản dịch vụ, nhằm đảm bảo hiệu suất nhất quán cho tất cả khách hàng trên mạng lưới dùng chung:

Phân bổ băng thông theo dịch vụ. Mỗi gói có một mức băng thông tối đa dựa trên quy mô gói IP của bạn, được công bố trong điều khoản dịch vụ. Gói 300 IP được cấp tối đa 100 Mbps tổng cộng. Mở rộng lên 3.000 IP và trần băng thông tăng lên 500 Mbps. Từ 5.000 IP trở lên là 1,5 Gbps, và các gói trên 25.000 IP được cấp tối đa 5 Gbps. Đây là trần băng thông cho mỗi dịch vụ, không phải cho mỗi IP — toàn bộ gói của bạn chia sẻ chung mức phân bổ này. Băng thông tăng theo quy mô gói vì các gói lớn hơn vận hành trên dung lượng máy chủ tương ứng lớn hơn. Đây không phải là giới hạn tốc độ (throttling).

Không có «chế độ chậm» cho tốc độ — lưu lượng của bạn chạy ở tốc độ mà kết nối hỗ trợ, lên đến trần của tier. Sự khác biệt với fair use: các tier này được cố định từ thời điểm bạn mua gói. Chúng không co lại sau khi bạn sử dụng một lượng dữ liệu nhất định. Ngày đầu tiên và ngày thứ ba mươi, mức trần vẫn như nhau.

Giới hạn kết nối đồng thời theo dịch vụ. Mỗi gói cũng có số kết nối đồng thời tối đa, được công bố trong điều khoản dịch vụ. Gói 999 IP cho phép tối đa 1.500 kết nối đồng thời. Từ 1.000–4.999 IP là 3× số IP. Từ 5.000–14.999 IP là 2×, và trên 15.000 IP là 1×. Nếu bạn tạm thời vượt giới hạn, dịch vụ sẽ chuyển sang chế độ chậm ngắn (một kết nối mỗi IP) trong 5–60 phút tuỳ tần suất, sau đó tự động trở lại bình thường. Điều này ngăn một client đơn lẻ làm bão hoà tài nguyên server gây thiệt hại cho người khác. Nếu workflow của bạn thực sự cần nhiều kết nối hơn, bạn có thể mua thêm dung lượng — đó là một tham số hạ tầng có thể cấu hình, không phải hình phạt.

Hãy chú ý điều vắng mặt trong cả hai danh sách: không hề có bất kì đề cập nào về số gigabyte đã sử dụng. Các giới hạn của FineProxy chỉ là về tốc độ băng thông và số kết nối — tức năng lực hạ tầng, không phải dung lượng dữ liệu. Dù bạn đẩy 100 GB hay 100 TB qua proxy trong một tháng, điều khoản không thay đổi. Không phí vượt mức, không giảm tốc dần, không email «bạn đã bị đánh dấu sử dụng quá mức».

Tại sao giá cố định theo IP giúp băng thông không giới hạn trở thành hiện thực

Mô hình tính phí theo gigabyte tạo ra một mâu thuẫn cấu trúc. Bạn càng truyền nhiều dữ liệu, nhà cung cấp càng thu được nhiều tiền — nhưng đồng thời cũng phải cung cấp nhiều băng thông hơn. Đến một lúc nào đó, biên lợi nhuận biến mất và họ buộc phải giới hạn tốc độ. Toàn bộ khuôn khổ chính sách sử dụng hợp lý (FUP) tồn tại để bảo vệ lợi ích kinh tế của nhà cung cấp, chứ không phải trải nghiệm của khách hàng.

FineProxy tính phí theo IP, không phải theo gigabyte. Mô hình kinh tế khác biệt: khi IP đã được cấp phát trên server, chi phí biên cho lưu lượng bổ sung là tối thiểu. Băng thông datacenter ở quy mô FineProxy vận hành (hơn 100.000 IP sở hữu, server AMD EPYC, kênh tổng hợp 80 Gbps) chỉ tốn một phần nhỏ so với mức các nhà cung cấp tính theo GB thu từ khách hàng. Không có động lực tài chính để làm chậm bạn.

Đây cũng là lý do tại sao proxy datacenter và ISP là lựa chọn phù hợp tự nhiên cho các gói thực sự không giới hạn. Proxy residential định tuyến qua các thiết bị người dùng cuối với băng thông hạn chế — về mặt vật lý, nhà cung cấp không thể cung cấp thông lượng không hạn chế ở quy mô lớn, đó là lý do mọi gói residential «không giới hạn» đều đi kèm chính sách sử dụng hợp lý. Proxy datacenter và ISP vận hành trên phần cứng máy chủ chuyên dụng với đường truyền cấp doanh nghiệp. Năng lực sẵn có. Vấn đề là nhà cung cấp chuyển nó đến bạn hay chặn lại sau một FUP.

Những tác vụ nào hưởng lợi từ lưu lượng thực sự không giới hạn

Scraping quy mô lớn. Catalog sản phẩm, kết quả tìm kiếm, danh sách bất động sản — những tác vụ tạo ra hàng trăm gigabyte mỗi tháng. Với gói tính theo GB, chi phí tăng khó lường. Với gói giá cố định của FineProxy, chi phí giữ nguyên dù bạn kéo 100 GB hay 10 TB.

Giám sát liên tục. Theo dõi giá, xác minh quảng cáo, giám sát thứ hạng SEO — các hoạt động 24/7 không ngừng tạo lưu lượng. Định giá theo GB biến giám sát liên tục thành bài toán ngân sách. Giá cố định biến nó thành con số có thể dự đoán.

Nội dung đa phương tiện và tải xuống. Kiểm tra streaming, tải file dung lượng lớn, xác minh phân phối nội dung. Những tác vụ này tiêu tốn nhiều băng thông theo bản chất. Một proxy bị giới hạn tốc độ sau 50 GB hoàn toàn vô dụng cho chúng.

Quản lý đa tài khoản. Mỗi tài khoản cần một IP riêng, và mỗi IP tạo ra lưu lượng truy cập liên tục. Nhân lên hàng trăm hoặc hàng nghìn tài khoản, chi phí tính theo GB sẽ trở nên cực kỳ đắt đỏ. Mô hình tính phí theo IP với lưu lượng không giới hạn giúp chi phí tăng tuyến tính theo số lượng tài khoản, chứ không phải theo khối lượng dữ liệu.