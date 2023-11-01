FineProxy bao gồm lưu lượng không giới hạn trên mọi gói proxy — datacenter, ISP và dedicated. Không tính phí theo gigabyte, không đồng hồ đo băng thông, không throttle tự động khi bạn chạm một ngưỡng vô hình nào đó. Bạn thuê IP với mức giá cố định hàng tháng, và dữ liệu đi qua chúng không bị đếm, không bị giới hạn, không bị làm chậm. Khi bạn tìm gói unlimited proxy tốt nhất để mua, sự khác biệt này quan trọng hơn nhiều so với từ «unlimited» trên một landing page, bởi vì hầu hết nhà cung cấp sử dụng từ này theo cách khác với những gì bạn mong đợi.

cái bẫy "fair use"

Tìm kiếm «unlimited proxy» và gần như mọi nhà cung cấp trong top kết quả đều tuyên bố băng thông không giới hạn. Đọc điều khoản dịch vụ của họ và một bức tranh khác hiện ra.

Một nhà cung cấp lớn giới hạn mỗi proxy ở mức 100 GB mỗi tháng — vượt qua mức đó, họ âm thầm chuyển bạn sang phí trả theo dung lượng vượt mức. Một nhà cung cấp khác giảm số phiên đồng thời của bạn từ 100 xuống 10 khi bạn vượt 50 GB lưu lượng trong một chu kỳ thanh toán. Một nhà cung cấp thứ ba áp dụng hình phạt độ trễ tăng dần: 4 giây delay nhân tạo sau 5 GB đầu tiên vượt soft cap, tăng lên 13 giây sau 500 GB. Một số nhà cung cấp cắt tốc độ từ 300–400 Mbps xuống 100 Mbps, và có thể giảm xuống 5 Mbps khi tiếp tục sử dụng «nặng».

Các chính sách này có tên gọi — fair usage policy, acceptable use policy, FUP. Mô hình luôn giống nhau: ghi «unlimited» trên trang giá, nhưng hạn chế nằm trong phần chữ nhỏ. Định nghĩa «sử dụng quá mức» khác nhau tùy nhà cung cấp và thường đủ mơ hồ để các workload hợp lệ cũng bị phạt. Nếu bạn đang scraping catalog sản phẩm, theo dõi giá trên hàng nghìn trang, hoặc chạy automation tạo ra hàng trăm gigabyte mỗi tháng, bạn sẽ chạm giới hạn này. Nhãn «unlimited» trở nên vô nghĩa ngay khi điều khoản fair use được kích hoạt.

FineProxy xử lý vấn đề này khác như thế nào

FineProxy không theo dõi mức tiêu thụ lưu lượng của bạn. Không có bộ đếm theo dõi bao nhiêu gigabyte đi qua proxy của bạn. Không có ngưỡng nào khiến tốc độ giảm, phiên bị hạn chế, hoặc bạn bị chuyển sang gói tính phí theo dung lượng. Proxy unlimited data từ FineProxy có nghĩa đúng như vậy — không giới hạn dữ liệu, không theo dõi dung lượng, không phạt khi sử dụng nhiều.

FineProxy có hai thông số hạ tầng, được công khai trong điều khoản dịch vụ, nhằm đảm bảo hiệu suất nhất quán cho tất cả khách hàng trên mạng lưới dùng chung:

Phân bổ băng thông theo dịch vụ. Mỗi gói có một mức băng thông tối đa dựa trên quy mô gói IP của bạn, được công bố trong điều khoản dịch vụ. Gói 300 IP được cấp tối đa 100 Mbps tổng cộng. Mở rộng lên 3.000 IP và trần băng thông tăng lên 500 Mbps. Từ 5.000 IP trở lên là 1,5 Gbps, và các gói trên 25.000 IP được cấp tối đa 5 Gbps. Đây là trần băng thông cho mỗi dịch vụ, không phải cho mỗi IP — toàn bộ gói của bạn chia sẻ chung mức phân bổ này. Băng thông tăng theo quy mô gói vì các gói lớn hơn vận hành trên dung lượng máy chủ tương ứng lớn hơn. Đây không phải là giới hạn tốc độ (throttling).

Không có «chế độ chậm» cho tốc độ — lưu lượng của bạn chạy ở tốc độ mà kết nối hỗ trợ, lên đến trần của tier. Sự khác biệt với fair use: các tier này được cố định từ thời điểm bạn mua gói. Chúng không co lại sau khi bạn sử dụng một lượng dữ liệu nhất định. Ngày đầu tiên và ngày thứ ba mươi, mức trần vẫn như nhau.

Giới hạn kết nối đồng thời theo dịch vụ. Mỗi gói cũng có số kết nối đồng thời tối đa, được công bố trong điều khoản dịch vụ. Gói 999 IP cho phép tối đa 1.500 kết nối đồng thời. Từ 1.000–4.999 IP là 3× số IP. Từ 5.000–14.999 IP là 2×, và trên 15.000 IP là 1×. Nếu bạn tạm thời vượt giới hạn, dịch vụ sẽ chuyển sang chế độ chậm ngắn (một kết nối mỗi IP) trong 5–60 phút tuỳ tần suất, sau đó tự động trở lại bình thường. Điều này ngăn một client đơn lẻ làm bão hoà tài nguyên server gây thiệt hại cho người khác. Nếu workflow của bạn thực sự cần nhiều kết nối hơn, bạn có thể mua thêm dung lượng — đó là một tham số hạ tầng có thể cấu hình, không phải hình phạt.

Hãy chú ý điều vắng mặt trong cả hai danh sách: không hề có bất kì đề cập nào về số gigabyte đã sử dụng. Các giới hạn của FineProxy chỉ là về tốc độ băng thông và số kết nối — tức năng lực hạ tầng, không phải dung lượng dữ liệu. Dù bạn đẩy 100 GB hay 100 TB qua proxy trong một tháng, điều khoản không thay đổi. Không phí vượt mức, không giảm tốc dần, không email «bạn đã bị đánh dấu sử dụng quá mức».

Tại sao giá cố định theo IP giúp băng thông không giới hạn trở thành hiện thực

Mô hình tính phí theo gigabyte tạo ra một mâu thuẫn cấu trúc. Bạn càng truyền nhiều dữ liệu, nhà cung cấp càng thu được nhiều tiền — nhưng đồng thời cũng phải cung cấp nhiều băng thông hơn. Đến một lúc nào đó, biên lợi nhuận biến mất và họ buộc phải giới hạn tốc độ. Toàn bộ khuôn khổ chính sách sử dụng hợp lý (FUP) tồn tại để bảo vệ lợi ích kinh tế của nhà cung cấp, chứ không phải trải nghiệm của khách hàng.

FineProxy tính phí theo IP, không phải theo gigabyte. Mô hình kinh tế khác biệt: khi IP đã được cấp phát trên server, chi phí biên cho lưu lượng bổ sung là tối thiểu. Băng thông datacenter ở quy mô FineProxy vận hành (hơn 100.000 IP sở hữu, server AMD EPYC, kênh tổng hợp 80 Gbps) chỉ tốn một phần nhỏ so với mức các nhà cung cấp tính theo GB thu từ khách hàng. Không có động lực tài chính để làm chậm bạn.

Đây cũng là lý do tại sao proxy datacenter và ISP là lựa chọn phù hợp tự nhiên cho các gói thực sự không giới hạn. Proxy residential định tuyến qua các thiết bị người dùng cuối với băng thông hạn chế — về mặt vật lý, nhà cung cấp không thể cung cấp thông lượng không hạn chế ở quy mô lớn, đó là lý do mọi gói residential «không giới hạn» đều đi kèm chính sách sử dụng hợp lý. Proxy datacenter và ISP vận hành trên phần cứng máy chủ chuyên dụng với đường truyền cấp doanh nghiệp. Năng lực sẵn có. Vấn đề là nhà cung cấp chuyển nó đến bạn hay chặn lại sau một FUP.

Những tác vụ nào hưởng lợi từ lưu lượng thực sự không giới hạn

Scraping quy mô lớn. Catalog sản phẩm, kết quả tìm kiếm, danh sách bất động sản — những tác vụ tạo ra hàng trăm gigabyte mỗi tháng. Với gói tính theo GB, chi phí tăng khó lường. Với gói giá cố định của FineProxy, chi phí giữ nguyên dù bạn kéo 100 GB hay 10 TB.

Giám sát liên tục. Theo dõi giá, xác minh quảng cáo, giám sát thứ hạng SEO — các hoạt động 24/7 không ngừng tạo lưu lượng. Định giá theo GB biến giám sát liên tục thành bài toán ngân sách. Giá cố định biến nó thành con số có thể dự đoán.

Nội dung đa phương tiện và tải xuống. Kiểm tra streaming, tải file dung lượng lớn, xác minh phân phối nội dung. Những tác vụ này tiêu tốn nhiều băng thông theo bản chất. Một proxy bị giới hạn tốc độ sau 50 GB hoàn toàn vô dụng cho chúng.