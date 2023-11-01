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Trung tâm Tích hợp

Trung tâm Tích hợp

Hướng dẫn thiết lập thống nhất cho HĐH, trình duyệt, tiện ích mở rộng, trình duyệt chống phát hiện và đoạn mã.

Hướng dẫn27 cấu hình công khai
Phạm viHĐH · trình duyệt · công cụ · mã

Chọn cấu hình của bạn.
Đi theo một lộ trình rõ ràng.

Mỗi hướng dẫn có cùng cấu trúc: yêu cầu trước, các bước đánh số kèm ảnh chụp màn hình, xử lý sự cố và kiểm tra kết nối cuối.

Chỉ dùng proxy cho các đích và quy trình được phép. Hãy xem Chính sách sử dụng được chấp nhận trước khi triển khai.

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Cấu hình trong 48 giờ