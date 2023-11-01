Mở hướng dẫn
Windows 10 & 11
- Cấu hình proxy Windows tích hợp
- Dùng Proxifier cho SOCKS5 và định tuyến theo ứng dụng
Trung tâm Tích hợp
Hướng dẫn thiết lập thống nhất cho HĐH, trình duyệt, tiện ích mở rộng, trình duyệt chống phát hiện và đoạn mã.
Mỗi hướng dẫn có cùng cấu trúc: yêu cầu trước, các bước đánh số kèm ảnh chụp màn hình, xử lý sự cố và kiểm tra kết nối cuối.
Bắt đầu nhanh
Thay USER, PASS, HOST và PORT bằng thông tin đăng nhập trong dịch vụ FineProxy.
curl -x http://USER:PASS@HOST:PORT http://api.ipify.org
import axios from "axios";
import { HttpProxyAgent } from "http-proxy-agent";
import { HttpsProxyAgent } from "https-proxy-agent";
const proxyUrl = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
const res = await axios.get("https://api.ipify.org", {
httpAgent: new HttpProxyAgent(proxyUrl),
httpsAgent: new HttpsProxyAgent(proxyUrl),
timeout: 20000,
});
console.log(res.data);
import requests
proxies = {
"http": "http://USER:PASS@HOST:PORT",
"https": "http://USER:PASS@HOST:PORT"
}
print(requests.get("https://api.ipify.org", proxies=proxies, timeout=20).text)
<?php
$proxy = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
$ch = curl_init("https://api.ipify.org");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
echo curl_exec($ch);
curl_close($ch);
proxyURL, _ := url.Parse("http://USER:PASS@HOST:PORT")
client := &http.Client{
Timeout: 20 * time.Second,
Transport: &http.Transport{Proxy: http.ProxyURL(proxyURL)},
}
resp, err := client.Get("https://api.ipify.org")
Chỉ dùng proxy cho các đích và quy trình được phép. Hãy xem Chính sách sử dụng được chấp nhận trước khi triển khai.
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.