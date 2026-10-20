Cách thiết lập proxy trên Steam Deck

Steam Deck có hai chế độ, và mỗi chế độ xử lý proxy theo cách riêng. Hãy chọn phần phù hợp với nhu cầu của bạn: Cửa hàng Steam, tải xuống và cập nhật: HTTP proxy của Game Mode, bước 1–4.

HTTP proxy của Game Mode, bước 1–4. Duyệt web trong Desktop Mode: Firefox hoặc proxy hệ thống của KDE, bước 5–6.

Firefox hoặc proxy hệ thống của KDE, bước 5–6. Toàn bộ lưu lượng, kể cả game online: plugin Decky dùng SOCKS5, bước 7–11. Game chủ yếu dùng UDP, mà HTTP proxy không truyền được UDP, nên với game chỉ cách này hoạt động. Dù chọn cách nào, trước tiên hãy kiểm tra nên dùng cổng nào. Các bước dưới đây áp dụng cho SteamOS 3.8, phiên bản ổn định vào tháng 10 năm 2026.

Nên dùng cổng FineProxy nào

Địa chỉ IP proxy, tên đăng nhập và mật khẩu nằm trong dịch vụ đang hoạt động của bạn trên bảng điều khiển FineProxy. Cổng phụ thuộc vào giao thức và cách proxy xác thực bạn: HTTP với tên đăng nhập và mật khẩu: cổng 8080.

cổng 8080. HTTP với danh sách IP cho phép: cổng 8085.

cổng 8085. SOCKS5 với tên đăng nhập và mật khẩu: cổng 1080.

cổng 1080. SOCKS5 với danh sách IP cho phép: cổng 1085. Cả proxy của Game Mode lẫn KDE đều không có ô nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vì vậy ở hai nơi này, hãy dùng cổng 8085 và thêm địa chỉ IP công khai của bạn vào danh sách IP cho phép. Địa chỉ này thuộc về mạng bạn đang kết nối, nên sẽ thay đổi khi bạn mang Deck đi nơi khác, và mỗi lần như vậy bạn phải cập nhật lại danh sách. Plugin Decky thì chấp nhận tên đăng nhập và mật khẩu, nghĩa là cổng 1080 dùng được ở đó từ bất kỳ mạng nào.

Thỏa thuận Người đăng ký Steam cấm dùng IP proxy để che giấu nơi bạn sinh sống, dù là để truy cập nội dung dành cho khu vực khác hay để mua hàng theo giá của quốc gia khác, và Valve có thể đóng các tài khoản làm như vậy. Quốc gia cửa hàng của bạn được xác định theo phương thức thanh toán chứ không theo địa chỉ IP, nên proxy cũng không làm thay đổi giá. Hãy dùng proxy để có tuyến kết nối tốt hơn đến máy chủ, giữ quyền riêng tư trên Wi-Fi công cộng hoặc cho những mạng yêu cầu proxy.

Game Mode: HTTP proxy tích hợp của Steam

Bước 1 Thêm địa chỉ IP vào danh sách cho phép Kết nối Steam Deck với mạng mà bạn sẽ sử dụng. Mở bảng điều khiển FineProxy trên bất kỳ thiết bị nào đang kết nối cùng mạng, vào dịch vụ đang hoạt động và thêm địa chỉ IP hiện tại vào danh sách cho phép. Mọi thiết bị phía sau cùng một router đều dùng chung địa chỉ này, nên điện thoại hay laptop cũng dùng được như chính chiếc Deck.

Bước 2 Mở cài đặt proxy Nhấn nút STEAM và mở Settings → Internet. Cuộn xuống cuối trang, mở Advanced settings và chọn mục HTTP proxy.

Bước 3 Nhập thông tin proxy Chuyển proxy sang chế độ thủ công, nhập địa chỉ IP của FineProxy vào ô địa chỉ và 8085 vào ô cổng. Nếu có tùy chọn không dùng proxy cho địa chỉ cục bộ, hãy để tùy chọn này bật để Deck vẫn nhìn thấy các thiết bị trong mạng gia đình. Sau đó lưu cài đặt.

Bước 4 Khởi động lại và kiểm tra cài đặt Steam đọc cài đặt proxy khi khởi động, nên cài đặt chỉ có hiệu lực sau khi khởi động lại. Nhấn nút STEAM, mở Power và chọn Restart. Sau khi khởi động lại, hãy mở lại cài đặt proxy và kiểm tra xem các giá trị còn nguyên không. Một số người dùng gặp tình trạng cài đặt tự quay về chế độ không dùng proxy. Nếu điều này xảy ra, hãy nhập lại và khởi động lại thêm một lần. Proxy của Game Mode áp dụng cho cửa hàng Steam và các trang cộng đồng, việc tải game và cập nhật SteamOS. Các game vẫn kết nối trực tiếp, và các plugin của Decky Loader cũng bỏ qua cài đặt này.

Desktop Mode: trình duyệt và proxy hệ thống của KDE

Để chuyển chế độ, nhấn nút STEAM, mở Power và chọn Switch to Desktop. Cài đặt ở đây không ảnh hưởng đến Game Mode và ngược lại.

Bước 5 Thiết lập Firefox Firefox trên Steam Deck có cài đặt proxy riêng. Mở Settings → Privacy & Security, tìm phần cài đặt kết nối và nhấp Configure proxy. Ở các phiên bản trước 152, nút này nằm ở cuối trang General. Chọn Manual proxy configuration. Với HTTP proxy, nhập địa chỉ IP và cổng 8080, rồi đánh dấu Also use this proxy for HTTPS. Firefox sẽ hỏi tên đăng nhập và mật khẩu ở trang đầu tiên bạn mở. Với SOCKS5, để trống các ô HTTP, nhập địa chỉ IP và cổng 1085 vào SOCKS Host, chọn SOCKS v5 và đánh dấu Proxy DNS when using SOCKS v5. Firefox không gửi được tên đăng nhập qua SOCKS5, nên cổng này cần danh sách IP cho phép từ bước 1.

Bước 6 Thiết lập proxy hệ thống của KDE Mở System Settings → Wi-Fi & Internet → Proxy và chọn Use manually specified proxy configuration. Nhập địa chỉ IP của FineProxy và cổng 8085 vào các ô HTTP và HTTPS, hoặc đánh dấu Use this proxy server for all protocols, rồi nhấp Apply. Các ứng dụng KDE và những trình duyệt dùng theo cài đặt hệ thống, như Chrome, sẽ dùng proxy này. Steam client thì không, vì vậy với Steam, hãy dùng cài đặt của Game Mode ở bước 2–4.

Toàn bộ lưu lượng, kể cả game: plugin Decky với SOCKS5

Game online chủ yếu dùng UDP, loại lưu lượng mà HTTP proxy không truyền được. Để đưa game qua proxy, bạn cần một client tạo giao diện mạng ảo (TUN) và chuyển tiếp toàn bộ lưu lượng, kể cả UDP, đến proxy SOCKS5. Trên Steam Deck, lựa chọn thực tế nhất là Decky Clash. Đây là plugin cho Decky Loader, chạy lõi Mihomo và được điều khiển ngay trong Game Mode. Cả hai đều là dự án mã nguồn mở của bên thứ ba, không phải do Valve hay FineProxy phát triển.

Bước 7 Đặt mật khẩu sudo Theo mặc định, Deck không có mật khẩu, nhưng trình cài đặt lại cần có. Chuyển sang Desktop Mode, mở Konsole và chạy passwd. Chọn một mật khẩu và lưu ở nơi an toàn, vì các công cụ trong Desktop Mode sẽ còn hỏi lại mật khẩu này.

Bước 8 Cài đặt Decky Loader Trong Konsole, chạy trình cài đặt chính thức bằng lệnh bên dưới và chọn phiên bản ổn định (release) khi được hỏi. Khi cài xong, hãy chuyển lại sang Game Mode.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Bước 9 Cài đặt Decky Clash Trong Game Mode, nhấn nút … để mở menu Quick Access, vào tab Decky có biểu tượng phích cắm và mở cửa hàng plugin. Tìm Decky Clash và cài đặt.

Bước 10 Tạo file cấu hình proxy Chuyển sang Desktop Mode và tạo một file văn bản tên fineproxy.yaml trong thư mục home (/home/deck), chẳng hạn bằng trình soạn thảo Kate. Dán cấu hình bên dưới vào file và thay địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu bằng thông tin từ dịch vụ FineProxy của bạn. Thụt lề bằng dấu cách, không dùng tab. Dòng udp: true cho phép lưu lượng game đi qua proxy, còn khối tun khiến plugin định tuyến toàn bộ hệ thống thay vì chỉ các ứng dụng hỗ trợ proxy.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Bước 11 Nhập cấu hình và bật plugin Quay lại Game Mode và mở Decky Clash. Thêm một subscription mới (plugin gọi các file cấu hình như vậy) với địa chỉ file:///home/deck/fineproxy.yaml, chọn subscription đó và bật plugin. Mở một trang kiểm tra IP bất kỳ trong trình duyệt để xác nhận trang hiển thị địa chỉ FineProxy của bạn. Nếu không muốn các bản tải game dung lượng lớn ngốn lưu lượng proxy, hãy bật tùy chọn của plugin để không dùng proxy khi tải xuống từ Steam.

Các bản cập nhật SteamOS đôi khi gỡ mất Decky Loader. Nếu tab Decky biến mất sau khi cập nhật, hãy chạy lại trình cài đặt ở bước 8. Các plugin và cài đặt của chúng vẫn nằm trong thư mục home, nên bạn không phải thiết lập lại Decky Clash từ đầu.

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