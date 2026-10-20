Jak skonfigurować proxy na Steam Decku

Steam Deck ma dwa tryby i każdy z nich inaczej obsługuje proxy. Wybierz część, która pasuje do Twojego zadania: Sklep Steam, pobieranie i aktualizacje: proxy HTTP w Trybie gry, kroki 1–4.

proxy HTTP w Trybie gry, kroki 1–4. Przeglądanie stron w Trybie pulpitu: Firefox lub systemowe proxy KDE, kroki 5–6.

Firefox lub systemowe proxy KDE, kroki 5–6. Cały ruch, łącznie z grami online: wtyczka Decky z SOCKS5, kroki 7–11. Gry korzystają głównie z UDP, którego proxy HTTP nie przenosi, więc dla nich działa tylko ta metoda. Niezależnie od wybranej metody najpierw sprawdź, którego portu użyć. Poniższe kroki dotyczą SteamOS 3.8, stabilnej wersji z października 2026 roku.

Którego portu FineProxy użyć

Adres IP proxy, login i hasło znajdziesz w aktywnej usłudze w panelu FineProxy. Port zależy od protokołu i od tego, jak proxy sprawdza, kim jesteś: HTTP z loginem i hasłem: port 8080.

port 8080. HTTP z białą listą IP: port 8085.

port 8085. SOCKS5 z loginem i hasłem: port 1080.

port 1080. SOCKS5 z białą listą IP: port 1085. Ani proxy w Trybie gry, ani KDE nie mają pól na login i hasło, więc tam użyj portu 8085 i dodaj swój publiczny adres IP do białej listy. Ten adres należy do sieci, do której podłączony jest Deck, więc zmienia się, gdy zabierasz konsolę w inne miejsce, i za każdym razem trzeba zaktualizować białą listę. Wtyczka Decky przyjmuje login i hasło, dlatego port 1080 działa w niej z dowolnej sieci.

Umowa subskrybenta Steam zabrania używania proxy IP do ukrywania miejsca zamieszkania, czy to w celu dostępu do treści przeznaczonych dla innego regionu, czy zakupów po cenach z innego kraju, a Valve może zamykać konta, które tak robią. Kraj sklepu zależy od metody płatności, a nie od adresu IP, więc proxy i tak nie zmieni cen. Używaj go dla lepszej trasy do serwerów, prywatności w publicznych sieciach Wi-Fi lub w sieciach, które wymagają proxy.

Tryb gry: wbudowane proxy HTTP w Steam

Krok 1 Dodaj swój adres IP do białej listy Połącz Steam Decka z siecią, w której będziesz go używać. Otwórz panel FineProxy na dowolnym urządzeniu podłączonym do tej samej sieci, przejdź do aktywnej usługi i dodaj bieżący adres IP do białej listy. Wszystkie urządzenia za tym samym routerem mają ten sam adres, więc telefon czy laptop sprawdzi się tak samo jak Deck.

Krok 2 Otwórz ustawienia proxy Naciśnij przycisk STEAM i otwórz Ustawienia → Internet. Przewiń stronę na sam dół, otwórz Ustawienia zaawansowane i wybierz opcję Proxy HTTP.

Krok 3 Wpisz dane proxy Przełącz proxy w tryb ręczny i wpisz adres IP FineProxy jako adres oraz 8085 jako port. Jeśli jest opcja pomijania proxy dla adresów lokalnych, zostaw ją włączoną, żeby Deck nadal widział urządzenia w Twojej sieci domowej. Potem zapisz ustawienia.

Krok 4 Zrestartuj konsolę i sprawdź ustawienie Steam odczytuje ustawienie proxy przy starcie, więc zaczyna ono działać dopiero po restarcie. Naciśnij przycisk STEAM, otwórz menu Power i wybierz Restart. Po restarcie ponownie otwórz ustawienia proxy i sprawdź, czy wartości nadal tam są. Niektórzy użytkownicy zauważają, że ustawienie wraca do braku proxy. Jeśli tak się stanie, wpisz dane jeszcze raz i zrestartuj konsolę ponownie. Proxy w Trybie gry obejmuje sklep Steam i strony społeczności, pobieranie gier oraz aktualizacje SteamOS. Gry nadal łączą się bezpośrednio, a wtyczki Decky Loader również ignorują to ustawienie.

Tryb pulpitu: przeglądarki i systemowe proxy KDE

Aby przełączyć tryb, naciśnij przycisk STEAM, otwórz menu Power i wybierz Switch to Desktop. Ustawienia wprowadzone tutaj nie wpływają na Tryb gry i odwrotnie.

Krok 5 Skonfiguruj przeglądarkę Firefox Firefox na Steam Decku ma własne ustawienia proxy. Otwórz Ustawienia → Prywatność i bezpieczeństwo, znajdź ustawienia połączenia i kliknij Konfiguruj proxy. W wersjach starszych niż 152 ten sam przycisk znajduje się na dole strony Ogólne. Wybierz Ręczna konfiguracja serwerów proxy. Dla proxy HTTP wpisz adres IP i port 8080 oraz zaznacz Użyj tego serwera proxy także dla HTTPS. Firefox poprosi o login i hasło przy pierwszej otwartej stronie. Dla SOCKS5 zostaw pola HTTP puste, wpisz adres IP i port 1085 w polu Host SOCKS, wybierz SOCKS v5 i zaznacz Proxy DNS podczas używania SOCKS v5. Firefox nie potrafi przesłać loginu przez SOCKS5, więc ten port wymaga białej listy IP z kroku 1.

Krok 6 Ustaw systemowe proxy w KDE Otwórz Ustawienia systemowe → Wi-Fi i internet → Pośrednik i wybierz Użyj ręcznie podanych ustawień pośrednika. Wpisz adres IP FineProxy i port 8085 w polach HTTP i HTTPS albo zaznacz Użyj tego serwera pośredniczącego dla wszystkich protokołów, a następnie kliknij Zastosuj. Z tego proxy będą korzystać aplikacje KDE i przeglądarki, które stosują ustawienia systemowe, na przykład Chrome. Klient Steam tego nie robi, więc dla Steam użyj ustawienia z Trybu gry z kroków 2–4.

Cały ruch, łącznie z grami: wtyczka Decky z SOCKS5

Gry online korzystają głównie z UDP, którego proxy HTTP nie potrafi przenosić. Aby skierować je przez proxy, potrzebujesz klienta, który tworzy wirtualny interfejs sieciowy (TUN) i przekazuje cały ruch, łącznie z UDP, do proxy SOCKS5. Na Steam Decku najwygodniejszą opcją jest Decky Clash, wtyczka do Decky Loader, która uruchamia rdzeń Mihomo i jest sterowana z Trybu gry. Oba to zewnętrzne projekty open source, za którymi nie stoi ani Valve, ani FineProxy.

Krok 7 Ustaw hasło sudo Domyślnie Deck nie ma hasła, ale instalator go wymaga. Przełącz się do Trybu pulpitu, otwórz Konsole i uruchom passwd. Wybierz hasło i zapisz je w bezpiecznym miejscu, bo narzędzia w Trybie pulpitu będą o nie prosić ponownie.

Krok 8 Zainstaluj Decky Loader W Konsole uruchom oficjalny instalator poniższym poleceniem i wybierz wersję release, gdy pojawi się pytanie. Po zakończeniu wróć do Trybu gry.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Krok 9 Zainstaluj Decky Clash W Trybie gry naciśnij przycisk …, aby otworzyć menu szybkiego dostępu, przejdź do karty Decky z ikoną wtyczki elektrycznej i otwórz sklep z wtyczkami. Znajdź wtyczkę Decky Clash i zainstaluj ją.

Krok 10 Utwórz konfigurację proxy Przełącz się do Trybu pulpitu i utwórz plik tekstowy o nazwie fineproxy.yaml w swoim folderze domowym (/home/deck), na przykład w edytorze Kate. Wklej poniższą konfigurację i zamień adres, login i hasło na dane ze swojej usługi FineProxy. Do wcięć używaj spacji, nie tabulatorów. Linia udp: true przepuszcza ruch gier przez proxy, a blok tun sprawia, że wtyczka kieruje ruch całego systemu, a nie tylko aplikacji obsługujących proxy.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Krok 11 Zaimportuj konfigurację i włącz wtyczkę Wróć do Trybu gry i otwórz Decky Clash. Dodaj nową subskrypcję (tak wtyczka nazywa pliki konfiguracyjne) z adresem file:///home/deck/fineproxy.yaml, wybierz ją i włącz wtyczkę. Otwórz w przeglądarce dowolną stronę do sprawdzania IP i upewnij się, że pokazuje Twój adres FineProxy. Jeśli nie chcesz, żeby duże pobierania gier zużywały transfer proxy, włącz opcję wtyczki, która pomija proxy przy pobieraniu ze Steam.

Aktualizacje SteamOS czasami usuwają Decky Loader. Jeśli po aktualizacji zniknie karta Decky, uruchom ponownie instalator z kroku 8. Wtyczki i ich ustawienia zostają w folderze domowym, więc Decky Clash nie trzeba będzie konfigurować od zera.

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