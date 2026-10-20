Comment configurer un proxy sur Steam Deck

Le Steam Deck dispose de deux modes, et chacun gère le proxy à sa façon. Choisissez la partie adaptée à votre besoin : Boutique Steam, téléchargements et mises à jour : le proxy HTTP du mode Jeu, étapes 1–4.

le proxy HTTP du mode Jeu, étapes 1–4. Navigation en mode Bureau : Firefox ou le proxy système de KDE, étapes 5–6.

Firefox ou le proxy système de KDE, étapes 5–6. Tout le trafic, jeux en ligne compris : un plugin Decky avec SOCKS5, étapes 7–11. Les jeux utilisent surtout l'UDP, qu'un proxy HTTP ne peut pas transporter : c'est donc la seule option qui fonctionne pour eux. Quelle que soit l'option choisie, vérifiez d'abord quel port utiliser. Les étapes ci-dessous correspondent à SteamOS 3.8, la version stable en octobre 2026.

Quel port FineProxy utiliser

L'adresse IP du proxy, l'identifiant et le mot de passe se trouvent dans votre service actif, dans votre espace client FineProxy. Le port dépend du protocole et de la façon dont le proxy vérifie votre identité : HTTP avec identifiant et mot de passe : port 8080.

port 8080. HTTP avec liste blanche d'IP : port 8085.

port 8085. SOCKS5 avec identifiant et mot de passe : port 1080.

port 1080. SOCKS5 avec liste blanche d'IP : port 1085. Ni le proxy du mode Jeu ni KDE ne proposent de champs pour l'identifiant et le mot de passe. Utilisez donc pour eux le port 8085 et ajoutez votre adresse IP publique à la liste blanche. Cette adresse appartient au réseau auquel vous êtes connecté : elle change dès que vous emportez le Deck ailleurs, et il faudra mettre à jour la liste blanche à chaque fois. Le plugin Decky accepte un identifiant et un mot de passe, si bien que le port 1080 y fonctionne depuis n'importe quel réseau.

L'Accord de souscription Steam interdit d'utiliser un proxy IP pour masquer votre lieu de résidence, que ce soit pour accéder à des contenus destinés à une autre région ou pour acheter aux prix d'un autre pays, et Valve peut fermer les comptes qui le font. Le pays de votre boutique dépend de votre moyen de paiement et non de votre adresse IP, donc un proxy ne changera pas les prix de toute façon. Utilisez-le pour obtenir un meilleur itinéraire vers les serveurs, protéger votre vie privée sur les réseaux Wi-Fi publics ou vous connecter à des réseaux qui imposent un proxy.

Mode Jeu : le proxy HTTP intégré de Steam

Étape 1 Ajouter votre adresse IP à la liste blanche Connectez le Steam Deck au réseau sur lequel vous allez l'utiliser. Ouvrez votre espace client FineProxy sur n'importe quel appareil connecté au même réseau, accédez à votre service actif et ajoutez l'adresse IP actuelle à la liste blanche. Tous les appareils derrière le même routeur partagent cette adresse, donc un téléphone ou un ordinateur portable fait aussi bien l'affaire que le Deck.

Étape 2 Ouvrir les paramètres du proxy Appuyez sur le bouton STEAM et ouvrez Paramètres → Internet. Faites défiler la page jusqu'en bas, ouvrez Paramètres avancés et sélectionnez l'option Proxy HTTP.

Étape 3 Saisir le proxy Passez le proxy en mode manuel, puis saisissez l'adresse IP FineProxy comme adresse et 8085 comme port. S'il existe une option pour ne pas utiliser le proxy avec les adresses locales, laissez-la activée afin que le Deck continue de voir les appareils de votre réseau domestique. Enregistrez ensuite les paramètres.

Étape 4 Redémarrer et vérifier le réglage Steam lit le réglage du proxy au démarrage, il ne s'applique donc qu'après un redémarrage. Appuyez sur le bouton STEAM, ouvrez Power et choisissez Redémarrer. Après le redémarrage, rouvrez les paramètres du proxy et vérifiez que les valeurs sont toujours là. Chez certains utilisateurs, le réglage repasse sur « aucun proxy ». Dans ce cas, saisissez-le à nouveau et redémarrez une fois de plus. Le proxy du mode Jeu couvre la boutique et les pages de la communauté Steam, le téléchargement des jeux et les mises à jour de SteamOS. Les jeux continuent de se connecter directement, et les plugins de Decky Loader ignorent eux aussi ce réglage.

Mode Bureau : navigateurs et proxy système de KDE

Pour basculer, appuyez sur le bouton STEAM, ouvrez Power et choisissez Passer au bureau. Les réglages effectués ici n'ont aucun effet sur le mode Jeu, et inversement.

Étape 5 Configurer Firefox Sur le Steam Deck, Firefox conserve ses propres paramètres proxy. Ouvrez Paramètres → Vie privée et sécurité, repérez les paramètres de connexion et cliquez sur Configurer le proxy. Dans les versions antérieures à 152, le même bouton se trouve en bas de la page Général. Choisissez Configuration manuelle du proxy. Pour un proxy HTTP, saisissez l'adresse IP et le port 8080, puis cochez Utiliser également ce proxy pour HTTPS. Firefox vous demandera l'identifiant et le mot de passe à l'ouverture de la première page. Pour SOCKS5, laissez les champs HTTP vides, saisissez l'adresse IP et le port 1085 dans Hôte SOCKS, choisissez SOCKS v5 et cochez Utiliser un DNS distant lorsque SOCKS v5 est actif. Firefox ne sait pas transmettre d'identifiant via SOCKS5, ce port nécessite donc la liste blanche d'IP de l'étape 1.

Étape 6 Configurer le proxy système de KDE Ouvrez Configuration du système → Wi-Fi et Internet → Serveur mandataire et choisissez Utiliser la configuration de serveur mandataire spécifiée manuellement. Saisissez l'adresse IP FineProxy et le port 8085 dans les champs HTTP et HTTPS, ou cochez Utiliser ce serveur mandataire pour tous les protocoles, puis cliquez sur Appliquer. Les applications KDE et les navigateurs qui suivent les paramètres système, comme Chrome, utiliseront ce proxy. Ce n'est pas le cas du client Steam : pour Steam, utilisez le réglage du mode Jeu des étapes 2–4.

Tout le trafic, jeux compris : un plugin Decky avec SOCKS5

Les jeux en ligne utilisent surtout l'UDP, qu'un proxy HTTP ne sait pas transporter. Pour les faire passer par le proxy, il faut un client qui crée une interface réseau virtuelle (TUN) et redirige tout le trafic, UDP compris, vers un proxy SOCKS5. Sur le Steam Deck, l'option la plus pratique est Decky Clash, un plugin pour Decky Loader qui fait tourner le moteur Mihomo et se pilote depuis le mode Jeu. Ce sont deux projets open source tiers, qui ne sont développés ni par Valve ni par FineProxy.

Étape 7 Définir un mot de passe sudo Par défaut, le Deck n'a pas de mot de passe, mais l'installateur en a besoin. Passez en mode Bureau, ouvrez Konsole et exécutez passwd. Choisissez un mot de passe et conservez-le en lieu sûr, car les outils du mode Bureau vous le redemanderont.

Étape 8 Installer Decky Loader Dans Konsole, lancez l'installateur officiel avec la commande ci-dessous et choisissez la version release lorsqu'il vous le demande. Une fois l'installation terminée, revenez en mode Jeu.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Étape 9 Installer Decky Clash En mode Jeu, appuyez sur le bouton … pour ouvrir le menu d'accès rapide, allez dans l'onglet Decky marqué d'une icône de prise et ouvrez la boutique de plugins. Recherchez Decky Clash et installez-le.

Étape 10 Créer la configuration du proxy Passez en mode Bureau et créez un fichier texte nommé fineproxy.yaml dans votre dossier personnel (/home/deck), par exemple avec l'éditeur Kate. Collez la configuration ci-dessous et remplacez l'adresse, l'identifiant et le mot de passe par les données de votre service FineProxy. Indentez avec des espaces, pas avec des tabulations. La ligne udp: true fait passer le trafic des jeux par le proxy, et le bloc tun permet au plugin de rediriger tout le système, et pas seulement les applications compatibles avec les proxys.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Étape 11 Importer la configuration et l'activer Revenez en mode Jeu et ouvrez Decky Clash. Ajoutez un nouvel abonnement (c'est ainsi que le plugin appelle les fichiers de configuration) avec l'adresse file:///home/deck/fineproxy.yaml, sélectionnez-le et activez le plugin. Ouvrez dans un navigateur n'importe quel site de vérification d'IP pour confirmer qu'il affiche votre adresse FineProxy. Si vous ne voulez pas que les gros téléchargements de jeux consomment du trafic proxy, activez l'option du plugin qui envoie les téléchargements Steam directement, sans passer par le proxy.

Les mises à jour de SteamOS suppriment parfois Decky Loader. Si l'onglet Decky disparaît après une mise à jour, relancez l'installateur de l'étape 8. Vos plugins et leurs réglages restent dans votre dossier personnel, vous n'aurez donc pas à reconfigurer Decky Clash de zéro.

Si quelque chose ne fonctionne pas