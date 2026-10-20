集成指南
Steam Deck 代理设置
在游戏模式或桌面模式中设置代理，或让全部流量都经过代理。
如何在 Steam Deck 上设置代理
Steam Deck 有两种模式，它们处理代理的方式各不相同。请根据您的需求选择对应的部分：
- Steam 商店、下载和更新： 游戏模式的 HTTP 代理，步骤 1–4。
- 在桌面模式下浏览网页： Firefox 或 KDE 系统代理，步骤 5–6。
- 包括网络游戏在内的全部流量： 使用 SOCKS5 的 Decky 插件，步骤 7–11。游戏大多使用 UDP，而 HTTP 代理无法传输 UDP，因此只有这种方式适用于游戏。
无论选择哪种方式，都请先确认应该使用哪个端口。以下步骤基于 SteamOS 3.8，即 2026 年 10 月的稳定版本。
应该使用哪个 FineProxy 端口
代理的 IP 地址、登录名和密码可以在 FineProxy 控制面板中您当前有效的服务里找到。端口取决于协议，以及代理验证您身份的方式：
- 使用登录名和密码的 HTTP： 端口 8080。
- 使用 IP 白名单的 HTTP： 端口 8085。
- 使用登录名和密码的 SOCKS5： 端口 1080。
- 使用 IP 白名单的 SOCKS5： 端口 1085。
游戏模式代理和 KDE 都没有填写登录名和密码的字段，因此请为它们使用端口 8085，并把您的公网 IP 地址添加到白名单。这个地址属于您当前连接的网络，所以把 Deck 带到别处时它就会变化，每次都需要更新白名单。Decky 插件则支持登录名和密码，因此在任何网络下都可以使用端口 1080。
《Steam 订户协议》禁止使用 IP 代理隐瞒您的居住地，无论是为了访问面向其他地区的内容，还是为了以其他国家的价格购买，Valve 可能会关闭这样做的账户。商店国家/地区由您的付款方式而不是 IP 地址决定，所以代理本来也不会改变价格。请将代理用于改善到服务器的线路、在公共 Wi-Fi 上保护隐私，或连接要求使用代理的网络。
游戏模式：Steam 内置 HTTP 代理
将 IP 地址添加到白名单
将 Steam Deck 连接到您要使用的网络。
在连接同一网络的任意设备上打开 FineProxy 控制面板，进入您的有效服务，将当前 IP 地址添加到白名单。同一路由器下的所有设备共用这个地址，所以用手机或笔记本电脑操作，效果和用 Deck 一样。
打开代理设置
按下 STEAM 按钮，打开 设置 → 互联网。
滚动到页面最底部，打开 高级设置，然后选择 HTTP 代理 选项。
输入代理
将代理切换为手动模式，地址填写 FineProxy 的 IP 地址，端口填写 8085。
如果有对本地地址不使用代理的选项，请保持开启，这样 Deck 仍能识别家庭网络中的设备。然后保存设置。
重启并检查设置
Steam 在启动时读取代理设置，所以需要重启后才会生效。按下 STEAM 按钮，打开 电源，然后选择 重新启动。
重启后再次打开代理设置，确认填写的值仍然存在。有些用户发现设置会恢复为不使用代理，遇到这种情况请重新输入并再重启一次。
游戏模式代理作用于 Steam 商店和社区页面、游戏下载以及 SteamOS 更新。游戏仍然直接连接，Decky Loader 插件也会忽略此设置。
桌面模式：浏览器和 KDE 系统代理
要切换模式，请按下 STEAM 按钮，打开 电源，然后选择 切换至桌面。在这里更改的设置不会影响游戏模式，反之亦然。
设置 Firefox
Steam Deck 上的 Firefox 使用自己的代理设置。打开 设置 → 隐私与安全，找到连接设置，点击 配置代理。在 152 之前的版本中，同一按钮位于 常规 页面底部。
选择 手动配置代理。如果使用 HTTP 代理，请输入 IP 地址和端口 8080，并勾选 也将此代理用于 HTTPS。打开第一个网页时，Firefox 会要求您输入登录名和密码。
如果使用 SOCKS5，请将 HTTP 字段留空，把 IP 地址和端口 1085 填入 SOCKS 主机，选择 SOCKS v5，并勾选 使用 SOCKS v5 时代理 DNS 查询。Firefox 无法通过 SOCKS5 发送登录信息，因此该端口需要使用步骤 1 中的 IP 白名单。
设置 KDE 系统代理
打开 系统设置 → Wi-Fi 和互联网 → 代理，选择 使用手动指定的代理配置。
在 HTTP 和 HTTPS 字段中填入 FineProxy 的 IP 地址和端口 8085，或勾选 对所有协议使用此代理服务器，然后点击 应用。
KDE 应用以及 Chrome 等遵循系统设置的浏览器会使用此代理。Steam 客户端不会使用它，因此 Steam 请使用步骤 2–4 中的游戏模式设置。
包括游戏在内的全部流量：使用 SOCKS5 的 Decky 插件
网络游戏大多使用 UDP，而 HTTP 代理无法传输 UDP。要让游戏流量经过代理，需要一个能创建虚拟网络接口（TUN）、并把包括 UDP 在内的全部流量转发到 SOCKS5 代理的客户端。
在 Steam Deck 上，最实用的方案是 Decky Clash。它是 Decky Loader 的一个插件，运行 Mihomo 内核，可以直接在游戏模式中控制。两者都是第三方开源项目，并非由 Valve 或 FineProxy 开发。
设置 sudo 密码
Deck 默认没有密码，但安装程序需要密码。切换到桌面模式，打开 Konsole 并运行 passwd。
设置一个密码并妥善保存，因为桌面模式中的工具之后还会要求输入它。
安装 Decky Loader
在 Konsole 中用下面的命令运行官方安装程序，提示选择版本时选择正式版（release）。
安装完成后，切换回游戏模式。
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
安装 Decky Clash
在游戏模式中按下 … 按钮打开快速访问菜单，进入带插头图标的 Decky 标签页，然后打开插件商店。
找到 Decky Clash 并安装。
创建代理配置文件
切换到桌面模式，新建一个名为 fineproxy.yaml 的文本文件，保存在主文件夹（/home/deck）中，例如可以使用 Kate 编辑器。
粘贴下面的配置，并将地址、登录名和密码替换为您 FineProxy 服务中的数据。缩进请使用空格，不要使用制表符。
udp: true 这一行让游戏流量经过代理，而 tun 配置块让插件接管整个系统的路由，而不仅仅是支持代理的应用。
mixed-port: 7890
mode: rule
proxies:
- name: fineproxy
type: socks5
server: 203.0.113.10 # your proxy IP
port: 1080
username: your-login
password: your-password
udp: true
proxy-groups:
- name: PROXY
type: select
proxies:
- fineproxy
rules:
- MATCH,PROXY
tun:
enable: true
stack: mixed
auto-route: true
auto-detect-interface: true
导入配置并启用
返回游戏模式并打开 Decky Clash。添加一个新的订阅（该插件把配置文件称为订阅），地址填写 file:///home/deck/fineproxy.yaml，选中它并开启插件。
在浏览器中打开任意 IP 查询网站，确认显示的是您的 FineProxy 地址。
如果不希望大型游戏下载消耗代理流量，请开启插件中让 Steam 下载不走代理的选项。
SteamOS 更新偶尔会移除 Decky Loader。如果更新后 Decky 标签页消失了，请重新运行步骤 8 中的安装程序。您的插件及其设置都保存在主文件夹中，因此无需从头重新配置 Decky Clash。
如果遇到问题
- 设置游戏模式代理后商店无法加载。 通常是白名单中没有当前网络的 IP 地址，或者端口不是 8085。游戏模式代理无法发送登录信息，因此端口 8080 和 1080 在这里无法使用。
- 代理设置总是恢复为不使用代理。 请重新输入，重启 Deck，并检查数值是否保留下来。
- 使用 SOCKS5 时 Firefox 反复要求输入密码。 Firefox 不支持 SOCKS5 登录，因此请配合白名单使用端口 1085，或改用端口 8080 的 HTTP。
- 游戏中仍显示您的真实 IP 地址。 游戏模式代理不作用于游戏。请为游戏使用步骤 7–11 中基于 SOCKS5 的 Decky 插件。
- Decky Clash 无法连接。 检查文件中是否有制表符或错误的缩进，确认端口为 1080，并使用代理服务的登录名和密码，而不是 FineProxy 账户密码。
如果以上方法都无效，请通过本页面的聊天联系我们，我们会帮助您完成连接。
Steam Deck 支持代理吗？
支持。游戏模式在“设置 → 互联网 → 高级设置”中内置了 HTTP 代理，作用于 Steam 商店、下载和 SteamOS 更新。它没有登录字段，因此适用于使用 IP 白名单的代理，例如 FineProxy 的 HTTP 端口 8085。
可以在 Steam Deck 上使用 SOCKS5 代理吗？
游戏模式的内置设置只支持 HTTP，因此不能在那里使用。在桌面模式下，Firefox 支持无需登录的 SOCKS5；如果要覆盖包括游戏在内的整台设备，可以通过 Decky Clash 等 Decky 插件使用带登录名、密码和 UDP 的 SOCKS5。
代理会改变我的 Steam 商店地区或价格吗？
不会。Steam 根据您的付款方式而不是 IP 地址确定商店国家/地区，而且《Steam 订户协议》禁止使用代理隐瞒您的居住地。Valve 可能会关闭这样做的账户。
在 Steam Deck 上能通过代理玩网络游戏吗？
只有当全部流量都通过 TUN 客户端和支持 UDP 的 SOCKS5 代理时才可以，因为大多数游戏使用 UDP。每多一跳都会增加延迟，所以请选择靠近游戏服务器的代理位置。
为什么游戏模式代理不要求输入密码？
Valve 的这项设置只保存地址和端口，因此无法发送登录信息。请使用 FineProxy 的 HTTP 端口 8085，并在控制面板中将您所在网络的 IP 地址添加到白名单。
SteamOS 更新后需要重新设置代理吗？
游戏模式和 Firefox 的设置通常在更新后仍会保留。Decky Loader 有时会在更新后消失，重新安装后，您的插件及其设置都会恢复。
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。