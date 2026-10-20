Steam Deck 有两种模式，它们处理代理的方式各不相同。请根据您的需求选择对应的部分：

代理的 IP 地址、登录名和密码可以在 FineProxy 控制面板中您当前有效的服务里找到。端口取决于协议，以及代理验证您身份的方式：

使用登录名和密码的 HTTP： 端口 8080。

端口 8080。 使用 IP 白名单的 HTTP： 端口 8085。

端口 8085。 使用登录名和密码的 SOCKS5： 端口 1080。

端口 1080。 使用 IP 白名单的 SOCKS5： 端口 1085。

游戏模式代理和 KDE 都没有填写登录名和密码的字段，因此请为它们使用端口 8085，并把您的公网 IP 地址添加到白名单。这个地址属于您当前连接的网络，所以把 Deck 带到别处时它就会变化，每次都需要更新白名单。Decky 插件则支持登录名和密码，因此在任何网络下都可以使用端口 1080。