Steam Deck에서 프록시 설정하는 방법

Steam Deck에는 두 가지 모드가 있고, 모드마다 프록시를 다루는 방식이 다릅니다. 용도에 맞는 부분을 고르십시오. Steam 상점, 다운로드, 업데이트: 게임 모드의 HTTP 프록시, 1–4단계.

게임 모드의 HTTP 프록시, 1–4단계. 데스크톱 모드에서 웹 브라우징: Firefox 또는 KDE 시스템 프록시, 5–6단계.

Firefox 또는 KDE 시스템 프록시, 5–6단계. 온라인 게임을 포함한 모든 트래픽: SOCKS5를 사용하는 Decky 플러그인, 7–11단계. 게임은 주로 UDP를 사용하는데 HTTP 프록시는 UDP를 전달하지 못하므로, 게임에는 이 방법만 통합니다. 어떤 방법을 고르든 먼저 사용할 포트를 확인하십시오. 아래 단계는 2026년 10월 기준 안정 버전인 SteamOS 3.8에 맞춰 작성했습니다.

어떤 FineProxy 포트를 사용해야 할까

프록시 IP 주소, 로그인, 비밀번호는 FineProxy 대시보드의 활성 서비스에서 확인할 수 있습니다. 포트는 프로토콜과 프록시가 사용자를 확인하는 방식에 따라 달라집니다. 로그인과 비밀번호를 사용하는 HTTP: 포트 8080.

포트 8080. IP 허용 목록을 사용하는 HTTP: 포트 8085.

포트 8085. 로그인과 비밀번호를 사용하는 SOCKS5: 포트 1080.

포트 1080. IP 허용 목록을 사용하는 SOCKS5: 포트 1085. 게임 모드 프록시와 KDE에는 로그인과 비밀번호를 입력하는 칸이 없으므로, 이 두 곳에서는 포트 8085를 사용하고 공인 IP 주소를 허용 목록에 추가하십시오. 이 주소는 현재 연결된 네트워크에 속하기 때문에 Deck을 다른 곳으로 가져가면 바뀌고, 그때마다 허용 목록을 업데이트해야 합니다. 반면 Decky 플러그인은 로그인과 비밀번호를 지원하므로 포트 1080을 어느 네트워크에서나 사용할 수 있습니다.

Steam 가입자 계약은 다른 지역용 콘텐츠를 이용하거나 다른 국가의 가격으로 구매하기 위해 IP 프록시로 거주지를 속이는 행위를 금지하며, Valve는 이런 계정을 해지할 수 있습니다. 상점 국가는 IP 주소가 아니라 결제 수단을 기준으로 정해지므로, 프록시를 써도 가격은 어차피 바뀌지 않습니다. 프록시는 서버까지 더 나은 경로를 확보하거나, 공용 Wi-Fi에서 개인 정보를 보호하거나, 프록시가 필요한 네트워크에 연결할 때 사용하십시오.

게임 모드: Steam 내장 HTTP 프록시

1단계 IP 주소를 허용 목록에 추가하기 Steam Deck을 실제로 사용할 네트워크에 연결하십시오. 같은 네트워크에 연결된 아무 기기에서나 FineProxy 대시보드를 열고 활성 서비스로 이동해 현재 IP 주소를 허용 목록에 추가하십시오. 같은 공유기에 연결된 기기는 모두 이 주소를 공유하므로 Deck 대신 휴대폰이나 노트북을 사용해도 됩니다.

2단계 프록시 설정 열기 STEAM 버튼을 누르고 설정 → 인터넷을 여십시오. 페이지 맨 아래까지 스크롤한 다음 고급 설정을 열고 HTTP 프록시 옵션을 선택하십시오.

3단계 프록시 입력하기 프록시를 수동 모드로 전환한 뒤 주소에는 FineProxy IP 주소를, 포트에는 8085를 입력하십시오. 로컬 주소에는 프록시를 사용하지 않는 옵션이 있다면 켜 둔 채로 두십시오. 그래야 Deck이 홈 네트워크의 기기를 계속 인식합니다. 그런 다음 설정을 저장하십시오.

4단계 재시작 후 설정 확인하기 Steam은 시작할 때 프록시 설정을 읽기 때문에 재시작해야 적용됩니다. STEAM 버튼을 누르고 전원을 연 다음 다시 시작을 선택하십시오. 재시작한 뒤 프록시 설정을 다시 열어 값이 그대로 남아 있는지 확인하십시오. 일부 사용자는 설정이 '프록시 없음'으로 되돌아가는 현상을 겪는데, 이 경우 값을 다시 입력하고 한 번 더 재시작하십시오. 게임 모드 프록시는 Steam 상점과 커뮤니티 페이지, 게임 다운로드, SteamOS 업데이트에 적용됩니다. 게임은 여전히 직접 연결되며, Decky Loader 플러그인도 이 설정을 무시합니다.

데스크톱 모드: 브라우저와 KDE 시스템 프록시

전환하려면 STEAM 버튼을 누르고 전원을 연 다음 데스크톱으로 전환을 선택하십시오. 여기서 변경한 설정은 게임 모드에 영향을 주지 않으며, 반대의 경우도 마찬가지입니다.

5단계 Firefox 설정하기 Steam Deck의 Firefox는 자체 프록시 설정을 사용합니다. 설정 → 개인 정보 및 보안을 열고 연결 설정을 찾아 프록시 구성을 클릭하십시오. 152 이전 버전에서는 같은 버튼이 일반 페이지 하단에 있습니다. 수동 프록시 설정을 선택하십시오. HTTP 프록시라면 IP 주소와 포트 8080을 입력하고 HTTPS에도 이 프록시 사용에 체크하십시오. 첫 페이지를 열 때 Firefox가 로그인과 비밀번호를 물어봅니다. SOCKS5를 사용할 때는 HTTP 필드를 비워 두고, IP 주소와 포트 1085를 SOCKS 호스트에 입력한 뒤 SOCKS v5를 선택하고 SOCKS v5 사용 시 DNS 프록시 사용에 체크하십시오. Firefox는 SOCKS5로 로그인 정보를 보낼 수 없으므로, 이 포트를 쓰려면 1단계의 IP 허용 목록이 필요합니다.

6단계 KDE 시스템 프록시 설정하기 시스템 설정 → Wi-Fi 및 인터넷 → 프록시를 열고 수동으로 지정한 프록시 설정 사용을 선택하십시오. HTTP와 HTTPS 필드에 FineProxy IP 주소와 포트 8085를 입력하거나 모든 프로토콜에 이 프록시 서버 사용에 체크한 다음 적용을 클릭하십시오. KDE 앱과 Chrome처럼 시스템 설정을 따르는 브라우저는 이 프록시를 사용합니다. Steam 클라이언트는 따르지 않으므로 Steam에는 2–4단계의 게임 모드 설정을 사용하십시오.

게임을 포함한 모든 트래픽: SOCKS5를 사용하는 Decky 플러그인

온라인 게임은 대부분 UDP를 사용하는데, HTTP 프록시로는 UDP를 전달할 수 없습니다. 게임 트래픽을 프록시로 보내려면 가상 네트워크 인터페이스(TUN)를 만들고 UDP를 포함한 모든 트래픽을 SOCKS5 프록시로 전달하는 클라이언트가 필요합니다. Steam Deck에서 가장 실용적인 선택은 Decky Clash입니다. Mihomo 코어를 실행하는 Decky Loader용 플러그인으로, 게임 모드에서 바로 제어할 수 있습니다. 둘 다 Valve나 FineProxy가 만든 것이 아닌 서드파티 오픈 소스 프로젝트입니다.

7단계 sudo 비밀번호 설정하기 Deck에는 기본적으로 비밀번호가 없지만, 설치 프로그램을 실행하려면 비밀번호가 필요합니다. 데스크톱 모드로 전환해 Konsole을 열고 passwd를 실행하십시오. 비밀번호를 정해 안전한 곳에 보관하십시오. 데스크톱 모드의 도구들이 이후에도 이 비밀번호를 요구합니다.

8단계 Decky Loader 설치하기 Konsole에서 아래 명령어로 공식 설치 프로그램을 실행하고, 버전을 묻는 메시지가 나오면 릴리스 버전을 선택하십시오. 설치가 끝나면 게임 모드로 돌아가십시오.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

9단계 Decky Clash 설치하기 게임 모드에서 … 버튼을 눌러 빠른 액세스 메뉴를 열고, 플러그 아이콘이 있는 Decky 탭으로 이동해 플러그인 스토어를 여십시오. Decky Clash를 찾아 설치하십시오.

10단계 프록시 구성 파일 만들기 데스크톱 모드로 전환한 뒤 fineproxy.yaml이라는 텍스트 파일을 홈 폴더(/home/deck)에 만드십시오. 예를 들어 Kate 편집기를 사용하면 됩니다. 아래 구성을 붙여넣고 주소, 로그인, 비밀번호를 FineProxy 서비스 정보로 바꾸십시오. 들여쓰기에는 탭이 아닌 공백을 사용하십시오. udp: true 줄은 게임 트래픽이 프록시를 통과하도록 하고, tun 블록은 프록시를 지원하는 앱뿐 아니라 시스템 전체 트래픽을 플러그인이 라우팅하도록 합니다.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

11단계 구성 파일을 가져와 켜기 게임 모드로 돌아가 Decky Clash를 여십시오. 주소 file:///home/deck/fineproxy.yaml로 새 구독을 추가하고(이 플러그인에서는 구성 파일을 '구독'이라고 부릅니다), 그 구독을 선택한 뒤 플러그인을 켜십시오. 브라우저에서 IP 확인 사이트를 열어 FineProxy 주소가 표시되는지 확인하십시오. 용량이 큰 게임 다운로드가 프록시 트래픽을 소모하지 않게 하려면, Steam 다운로드에는 프록시를 사용하지 않는 플러그인 옵션을 켜십시오.

SteamOS 업데이트 과정에서 Decky Loader가 가끔 삭제되기도 합니다. 업데이트 후 Decky 탭이 사라졌다면 8단계의 설치 프로그램을 다시 실행하십시오. 플러그인과 그 설정은 홈 폴더에 남아 있으므로 Decky Clash를 처음부터 다시 설정할 필요는 없습니다.

문제가 생겼을 때