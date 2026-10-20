Cómo configurar un proxy en Steam Deck

La Steam Deck tiene dos modos, y cada uno gestiona el proxy de forma distinta. Elija la parte que se ajuste a lo que necesita: Tienda de Steam, descargas y actualizaciones: el proxy HTTP del modo de juego, pasos 1–4.

el proxy HTTP del modo de juego, pasos 1–4. Navegación en el modo escritorio: Firefox o el proxy del sistema de KDE, pasos 5–6.

Firefox o el proxy del sistema de KDE, pasos 5–6. Todo el tráfico, incluidos los juegos online: un plugin de Decky con SOCKS5, pasos 7–11. Los juegos usan sobre todo UDP, que un proxy HTTP no puede transportar, así que para ellos solo sirve esta opción. Elija la opción que elija, compruebe primero qué puerto usar. Los pasos siguientes corresponden a SteamOS 3.8, la versión estable en octubre de 2026.

Qué puerto de FineProxy usar

La dirección IP del proxy, el usuario y la contraseña están en su servicio activo, dentro del área de cliente de FineProxy. El puerto depende del protocolo y de cómo comprueba el proxy que es usted quien se conecta: HTTP con usuario y contraseña: puerto 8080.

puerto 8080. HTTP con lista blanca de IP: puerto 8085.

puerto 8085. SOCKS5 con usuario y contraseña: puerto 1080.

puerto 1080. SOCKS5 con lista blanca de IP: puerto 1085. Ni el proxy del modo de juego ni KDE tienen campos para usuario y contraseña, así que para ellos use el puerto 8085 y añada su dirección IP pública a la lista blanca. Esa dirección pertenece a la red a la que está conectado. Cuando se lleva la Deck a otro sitio, la dirección cambia, y tendrá que actualizar la lista blanca cada vez. El plugin de Decky sí admite usuario y contraseña, por lo que allí el puerto 1080 funciona desde cualquier red.

El Acuerdo de Suscriptor de Steam prohíbe usar un proxy IP para ocultar dónde vive, ya sea para acceder a contenido destinado a otra región o para comprar a precios de otro país, y Valve puede cerrar las cuentas que lo hagan. El país de su tienda depende de su método de pago y no de su dirección IP, así que, de todos modos, un proxy no cambiará los precios. Úselo para conseguir una mejor ruta hacia los servidores, más privacidad en redes Wi-Fi públicas o para conectarse en redes que exigen un proxy.

Modo de juego: el proxy HTTP integrado de Steam

Paso 1 Añadir su dirección IP a la lista blanca Conecte la Steam Deck a la red en la que la va a usar. Abra el área de cliente de FineProxy en cualquier dispositivo conectado a la misma red, vaya a su servicio activo y añada la dirección IP actual a la lista blanca. Todos los dispositivos detrás del mismo router comparten esa dirección, así que un móvil o un portátil sirven igual que la propia Deck.

Paso 2 Abrir la configuración del proxy Pulse el botón STEAM y abra Parámetros → Internet. Desplácese hasta el final de la página, abra Configuración avanzada y seleccione la opción Proxy HTTP.

Paso 3 Introducir los datos del proxy Cambie el proxy al modo manual e introduzca la dirección IP de FineProxy como dirección y 8085 como puerto. Si hay una opción para no usar el proxy con direcciones locales, déjela activada para que la Deck siga viendo los dispositivos de su red doméstica. Después, guarde la configuración.

Paso 4 Reiniciar y comprobar la configuración Steam lee la configuración del proxy al iniciarse, así que solo se aplica después de un reinicio. Pulse el botón STEAM, abra Power y elija Reiniciar. Tras el reinicio, vuelva a abrir la configuración del proxy y compruebe que los valores siguen ahí. A algunos usuarios la configuración se les restablece a «sin proxy». Si le ocurre, introdúzcala de nuevo y reinicie otra vez. El proxy del modo de juego cubre la tienda y las páginas de la comunidad de Steam, las descargas de juegos y las actualizaciones de SteamOS. Los juegos siguen conectándose directamente, y los plugins de Decky Loader también ignoran este ajuste.

Modo escritorio: navegadores y proxy del sistema de KDE

Para cambiar de modo, pulse el botón STEAM, abra Power y elija Cambiar a escritorio. Lo que configure aquí no afecta al modo de juego, y viceversa.

Paso 5 Configurar Firefox Firefox en la Steam Deck tiene su propia configuración de proxy. Abra Ajustes → Privacidad & Seguridad, busque la configuración de conexión y haga clic en Configurar proxy. En versiones anteriores a la 152, el mismo botón está al final de la página General. Elija Configuración manual del proxy. Para un proxy HTTP, introduzca la dirección IP y el puerto 8080 y marque También usar este proxy para HTTPS. Firefox le pedirá el usuario y la contraseña en la primera página que abra. Para SOCKS5, deje vacíos los campos HTTP, introduzca la dirección IP y el puerto 1085 en Servidor SOCKS, elija SOCKS v5 y marque Proxy DNS al usar SOCKS v5. Firefox no puede enviar un usuario por SOCKS5, así que este puerto necesita la lista blanca de IP del paso 1.

Paso 6 Configurar el proxy del sistema de KDE Abra Preferencias del sistema → Wi-Fi e Internet → Proxy y elija Usar configuración del proxy especificada manualmente. Introduzca la dirección IP de FineProxy y el puerto 8085 en los campos HTTP y HTTPS, o marque Usar este servidor proxy para todos los protocolos, y después haga clic en Aplicar. Las aplicaciones de KDE y los navegadores que siguen la configuración del sistema, como Chrome, usarán este proxy. El cliente de Steam no lo hace, así que para Steam use el ajuste del modo de juego de los pasos 2–4.

Todo el tráfico, incluidos los juegos: un plugin de Decky con SOCKS5

Los juegos online usan sobre todo UDP, y un proxy HTTP no puede transportar ese tráfico. Para que pasen por el proxy, necesita un cliente que cree una interfaz de red virtual (TUN) y reenvíe todo el tráfico, UDP incluido, a un proxy SOCKS5. En la Steam Deck, la opción más práctica es Decky Clash, un plugin para Decky Loader que ejecuta el núcleo Mihomo y se controla desde el modo de juego. Ambos son proyectos de código abierto de terceros, y no los desarrollan ni Valve ni FineProxy.

Paso 7 Establecer una contraseña de sudo La Deck no tiene contraseña por defecto, pero el instalador la necesita. Cambie al modo escritorio, abra Konsole y ejecute passwd. Elija una contraseña y guárdela en un lugar seguro, porque las herramientas del modo escritorio se la volverán a pedir.

Paso 8 Instalar Decky Loader En Konsole, ejecute el instalador oficial con el comando de abajo y, cuando se lo pregunte, elija la versión release. Cuando termine, vuelva al modo de juego.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Paso 9 Instalar Decky Clash En el modo de juego, pulse el botón … para abrir el menú de acceso rápido, vaya a la pestaña de Decky con el icono de enchufe y abra la tienda de plugins. Busque Decky Clash e instálelo.

Paso 10 Crear la configuración del proxy Cambie al modo escritorio y cree un archivo de texto llamado fineproxy.yaml en su carpeta personal (/home/deck), por ejemplo con el editor Kate. Pegue la configuración de abajo y sustituya la dirección, el usuario y la contraseña por los datos de su servicio de FineProxy. Use espacios para la sangría, no tabulaciones. La línea udp: true permite que el tráfico de los juegos pase por el proxy, y el bloque tun hace que el plugin redirija todo el sistema y no solo las aplicaciones compatibles con proxy.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Paso 11 Importar la configuración y activarla Vuelva al modo de juego y abra Decky Clash. Añada una nueva suscripción (así llama el plugin a los archivos de configuración) con la dirección file:///home/deck/fineproxy.yaml, selecciónela y active el plugin. Abra en el navegador cualquier web que muestre la IP y compruebe que aparece su dirección de FineProxy. Si no quiere que las descargas grandes de juegos consuman tráfico del proxy, active la opción del plugin que envía las descargas de Steam directamente, sin pasar por el proxy.

Las actualizaciones de SteamOS a veces eliminan Decky Loader. Si la pestaña de Decky desaparece tras una actualización, vuelva a ejecutar el instalador del paso 8. Sus plugins y su configuración se quedan en la carpeta personal, así que no tendrá que configurar Decky Clash desde cero.

Si algo no funciona