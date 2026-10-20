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Nastavení proxy na Steam Decku
Nastavte proxy v herním režimu, v režimu plochy nebo pro veškerý provoz.
Jak nastavit proxy na Steam Decku
Steam Deck má dva režimy a každý pracuje s proxy jinak. Vyberte si část, která odpovídá vašemu cíli:
- Obchod Steam, stahování a aktualizace: HTTP proxy v herním režimu, kroky 1–4.
- Prohlížení webu v režimu plochy: Firefox nebo systémová proxy KDE, kroky 5–6.
- Veškerý provoz včetně online her: plugin pro Decky se SOCKS5, kroky 7–11. Hry většinou používají UDP, který HTTP proxy nepřenese, takže pro ně funguje jen tento způsob.
Ať zvolíte kterýkoli způsob, nejdřív si ověřte, jaký port použít. Postup níže odpovídá SteamOS 3.8, tedy stabilní verzi z října 2026.
Jaký port FineProxy použít
IP adresu proxy, přihlašovací jméno a heslo najdete u své aktivní služby v zákaznickém panelu FineProxy. Port závisí na protokolu a na tom, jak proxy ověřuje, kdo jste:
- HTTP s přihlašovacím jménem a heslem: port 8080.
- HTTP se seznamem povolených IP: port 8085.
- SOCKS5 s přihlašovacím jménem a heslem: port 1080.
- SOCKS5 se seznamem povolených IP: port 1085.
Proxy v herním režimu ani KDE nemají pole pro přihlašovací jméno a heslo, proto u nich použijte port 8085 a přidejte svou veřejnou IP adresu na seznam povolených. Tato adresa patří síti, ke které jste připojeni, takže se změní, jakmile Deck vezmete jinam, a seznam pak musíte pokaždé aktualizovat. Plugin pro Decky přihlašovací jméno a heslo přijímá, takže tam port 1080 funguje z jakékoli sítě.
Smlouva o odběru služby Steam zakazuje používat IP proxy k zastírání místa, kde žijete, ať už jde o přístup k obsahu určenému pro jiný region, nebo o nákupy za ceny jiné země, a Valve může takové účty zrušit. Země vašeho obchodu se řídí platební metodou, nikoli IP adresou, takže proxy ceny stejně nezmění. Používejte ji pro lepší trasu k serverům, pro soukromí na veřejné Wi-Fi nebo v sítích, které proxy vyžadují.
Herní režim: vestavěná HTTP proxy Steamu
Přidejte svou IP adresu na seznam povolených
Připojte Steam Deck k síti, ve které ho budete používat.
Na libovolném zařízení připojeném ke stejné síti otevřete zákaznický panel FineProxy, přejděte ke své aktivní službě a přidejte aktuální IP adresu na seznam povolených. Všechna zařízení za stejným routerem tuto adresu sdílejí, takže telefon nebo notebook poslouží stejně dobře jako samotný Deck.
Otevřete nastavení proxy
Stiskněte tlačítko STEAM a otevřete Nastavení → Internet.
Sjeďte úplně na konec stránky, otevřete Pokročilá nastavení a vyberte možnost HTTP proxy.
Zadejte proxy
Přepněte proxy do ručního režimu, jako adresu zadejte IP adresu FineProxy a jako port 8085.
Pokud je k dispozici možnost nepoužívat proxy pro místní adresy, nechte ji zapnutou, aby Deck dál viděl zařízení ve vaší domácí síti. Potom nastavení uložte.
Restartujte a zkontrolujte nastavení
Steam načítá nastavení proxy při spuštění, takže se projeví až po restartu. Stiskněte tlačítko STEAM, otevřete Napájení a zvolte Restartovat.
Po restartu znovu otevřete nastavení proxy a ověřte, že hodnoty zůstaly zachované. Některým uživatelům se nastavení vrací zpět na „bez proxy“. Pokud se to stane i vám, zadejte ho znovu a restartujte ještě jednou.
Proxy v herním režimu pokrývá obchod Steam a stránky komunity, stahování her a aktualizace SteamOS. Hry se dál připojují přímo a pluginy Decky Loaderu toto nastavení také ignorují.
Režim plochy: prohlížeče a systémová proxy KDE
Pro přepnutí stiskněte tlačítko STEAM, otevřete Napájení a zvolte Přepnout na plochu. Nastavení provedená zde neovlivňují herní režim a platí to i obráceně.
Nastavte Firefox
Firefox má na Steam Decku vlastní nastavení proxy. Otevřete Settings → Privacy & Security, najděte nastavení připojení a klikněte na Configure proxy. Ve verzích starších než 152 je stejné tlačítko na konci stránky General.
Zvolte Manual proxy configuration. Pro HTTP proxy zadejte IP adresu a port 8080 a zaškrtněte Also use this proxy for HTTPS. Firefox si přihlašovací jméno a heslo vyžádá na první stránce, kterou otevřete.
Pro SOCKS5 nechte pole HTTP prázdná, do SOCKS Host zadejte IP adresu a port 1085, zvolte SOCKS v5 a zaškrtněte Proxy DNS when using SOCKS v5. Firefox neumí přes SOCKS5 odeslat přihlašovací jméno, takže tento port vyžaduje seznam povolených IP z kroku 1.
Nastavte systémovou proxy KDE
Otevřete System Settings → Wi-Fi & Internet → Proxy a zvolte Use manually specified proxy configuration.
Do polí HTTP a HTTPS zadejte IP adresu FineProxy a port 8085, nebo zaškrtněte Use this proxy server for all protocols, a pak klikněte na Apply.
Tuto proxy budou používat aplikace KDE a prohlížeče, které se řídí systémovým nastavením, například Chrome. Klient Steam ji nepoužívá, takže pro Steam použijte nastavení herního režimu z kroků 2–4.
Veškerý provoz včetně her: plugin pro Decky se SOCKS5
Online hry většinou používají UDP, které HTTP proxy přenést neumí. Abyste je poslali přes proxy, potřebujete klienta, který vytvoří virtuální síťové rozhraní (TUN) a přesměruje veškerý provoz včetně UDP na SOCKS5 proxy.
Na Steam Decku je nejpraktičtější volbou Decky Clash. Jde o plugin pro Decky Loader, který spouští jádro Mihomo a ovládá se přímo z herního režimu. Oba nástroje jsou open-source projekty třetích stran, za kterými nestojí společnost Valve ani FineProxy.
Nastavte heslo pro sudo
Deck ve výchozím stavu nemá heslo, instalátor ho ale potřebuje. Přepněte do režimu plochy, otevřete Konsole a spusťte passwd.
Zvolte si heslo a uložte ho na bezpečné místo, protože nástroje v režimu plochy si ho budou žádat znovu.
Nainstalujte Decky Loader
V Konsoli spusťte oficiální instalátor příkazem níže a na dotaz zvolte stabilní verzi (release).
Po dokončení se přepněte zpět do herního režimu.
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
Nainstalujte Decky Clash
V herním režimu otevřete tlačítkem … nabídku rychlého přístupu, přejděte na kartu Decky s ikonou zástrčky a otevřete obchod s pluginy.
Najděte Decky Clash a nainstalujte ho.
Vytvořte konfiguraci proxy
Přepněte do režimu plochy a ve své domovské složce (/home/deck) vytvořte textový soubor s názvem fineproxy.yaml, například v editoru Kate.
Vložte do něj konfiguraci níže a nahraďte adresu, přihlašovací jméno a heslo údaji ze své služby FineProxy. Odsazujte mezerami, ne tabulátory.
Řádek udp: true pouští přes proxy herní provoz a blok tun zajistí, že plugin směruje celý systém, a ne jen aplikace, které proxy podporují.
mixed-port: 7890
mode: rule
proxies:
- name: fineproxy
type: socks5
server: 203.0.113.10 # your proxy IP
port: 1080
username: your-login
password: your-password
udp: true
proxy-groups:
- name: PROXY
type: select
proxies:
- fineproxy
rules:
- MATCH,PROXY
tun:
enable: true
stack: mixed
auto-route: true
auto-detect-interface: true
Importujte konfiguraci a zapněte ji
Vraťte se do herního režimu a otevřete Decky Clash. Přidejte nové předplatné (tak plugin nazývá konfigurační soubory) s adresou file:///home/deck/fineproxy.yaml, vyberte ho a plugin zapněte.
V prohlížeči otevřete libovolný web pro kontrolu IP adresy a ověřte, že ukazuje vaši adresu FineProxy.
Pokud nechcete, aby velká stahování her spotřebovávala provoz proxy, zapněte v pluginu možnost nepoužívat proxy pro stahování ze Steamu.
Aktualizace SteamOS občas Decky Loader odstraní. Pokud karta Decky po aktualizaci zmizí, spusťte znovu instalátor z kroku 8. Pluginy i jejich nastavení zůstávají ve vaší domovské složce, takže Decky Clash nebudete muset nastavovat od začátku.
Když něco nefunguje
- Obchod se po nastavení proxy v herním režimu nenačte. Seznam povolených většinou neobsahuje IP adresu vaší aktuální sítě, nebo port není 8085. Proxy v herním režimu neumí odeslat přihlašovací jméno, takže porty 8080 a 1080 v ní nefungují.
- Nastavení proxy se pořád vrací na „bez proxy“. Zadejte ho znovu, restartujte Deck a ověřte, že hodnoty zůstaly.
- Firefox u SOCKS5 pořád žádá heslo. Firefox přihlášení přes SOCKS5 nepodporuje, takže použijte port 1085 se seznamem povolených IP, nebo přejděte na HTTP s portem 8080.
- Hry stále ukazují vaši skutečnou IP adresu. Proxy v herním režimu se na hry nevztahuje. Pro hry použijte plugin pro Decky se SOCKS5 z kroků 7–11.
- Decky Clash se nepřipojí. Zkontrolujte, zda soubor neobsahuje tabulátory nebo chybné odsazení, ověřte, že port je 1080, a použijte přihlašovací jméno a heslo ze své proxy služby, nikoli heslo k účtu FineProxy.
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Podporuje Steam Deck proxy?
Ano. Herní režim má vestavěnou HTTP proxy v sekci Nastavení → Internet → Pokročilá nastavení, která pokrývá obchod Steam, stahování a aktualizace SteamOS. Nemá pole pro přihlašovací údaje, takže funguje s proxy ověřovanými seznamem povolených IP, například s HTTP portem 8085 od FineProxy.
Mohu na Steam Decku používat SOCKS5 proxy?
Ve vestavěném nastavení herního režimu ne, to podporuje pouze HTTP. V režimu plochy přijímá Firefox SOCKS5 bez přihlašovacího jména a pro celé zařízení včetně her může plugin pro Decky, například Decky Clash, používat SOCKS5 s přihlašovacím jménem, heslem i UDP.
Změní proxy region obchodu Steam nebo ceny?
Ne. Steam určuje zemi obchodu podle platební metody, nikoli podle IP adresy, a Smlouva o odběru služby Steam zakazuje používat proxy k zastírání místa, kde žijete. Valve může takové účty zrušit.
Fungují online hry na Steam Decku přes proxy?
Jen tehdy, když veškerý provoz jde přes TUN klienta se SOCKS5 proxy, která podporuje UDP, protože většina her UDP používá. Každý další mezikrok přidává zpoždění, takže volte umístění proxy blízko herních serverů.
Proč proxy v herním režimu nežádá heslo?
Nastavení od Valve ukládá jen adresu a port, takže přihlašovací jméno odeslat neumí. Použijte HTTP port 8085 od FineProxy a IP adresu své sítě přidejte na seznam povolených v zákaznickém panelu.
Musím po aktualizaci SteamOS nastavovat proxy znovu?
Nastavení herního režimu a Firefoxu aktualizace obvykle přežijí. Decky Loader po aktualizaci někdy zmizí, ale když ho přeinstalujete, vrátí se i vaše pluginy s jejich nastavením.
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