Cara tetapkan proksi pada Steam Deck

Steam Deck mempunyai dua mod, dan setiap mod mengendalikan proksi dengan cara yang berbeza. Pilih bahagian yang sesuai dengan keperluan anda: Kedai Steam, muat turun dan kemas kini: proksi HTTP Game Mode, langkah 1–4.

proksi HTTP Game Mode, langkah 1–4. Melayari web dalam Desktop Mode: Firefox atau proksi sistem KDE, langkah 5–6.

Firefox atau proksi sistem KDE, langkah 5–6. Semua trafik, termasuk permainan dalam talian: plugin Decky dengan SOCKS5, langkah 7–11. Permainan kebanyakannya menggunakan UDP, yang tidak dapat dibawa oleh proksi HTTP, jadi hanya cara ini berfungsi untuk permainan. Apa pun cara yang anda pilih, semak dahulu port yang perlu digunakan. Langkah di bawah sepadan dengan SteamOS 3.8, iaitu versi stabil pada Oktober 2026.

Port FineProxy yang perlu digunakan

Alamat IP proksi, log masuk dan kata laluan anda terdapat dalam perkhidmatan aktif anda di papan pemuka FineProxy. Port bergantung pada protokol dan pada cara proksi mengesahkan identiti anda: HTTP dengan log masuk dan kata laluan: port 8080.

port 8080. HTTP dengan senarai putih IP: port 8085.

port 8085. SOCKS5 dengan log masuk dan kata laluan: port 1080.

port 1080. SOCKS5 dengan senarai putih IP: port 1085. Proksi Game Mode dan KDE sama-sama tiada medan untuk log masuk dan kata laluan, jadi untuk kedua-duanya gunakan port 8085 dan tambahkan alamat IP awam anda ke senarai putih. Alamat itu milik rangkaian yang anda sambungkan, jadi ia berubah apabila anda membawa Deck ke tempat lain, dan anda perlu mengemas kini senarai putih setiap kali. Plugin Decky pula menerima log masuk dan kata laluan, bermakna port 1080 boleh digunakan di situ dari mana-mana rangkaian.

Perjanjian Pelanggan Steam melarang penggunaan proksi IP untuk menyembunyikan tempat anda tinggal, sama ada untuk mencapai kandungan yang ditujukan bagi wilayah lain atau untuk membeli pada harga negara lain, dan Valve boleh menutup akaun yang berbuat demikian. Negara kedai anda ditentukan oleh kaedah pembayaran, bukan alamat IP, jadi proksi memang tidak akan mengubah harga. Gunakan proksi untuk laluan yang lebih baik ke pelayan, privasi di Wi-Fi awam atau pada rangkaian yang mewajibkan proksi.

Game Mode: proksi HTTP terbina dalam Steam

Langkah 1 Tambahkan alamat IP anda ke senarai putih Sambungkan Steam Deck ke rangkaian yang akan anda gunakan. Buka papan pemuka FineProxy pada mana-mana peranti yang disambungkan ke rangkaian yang sama, pergi ke perkhidmatan aktif anda dan tambahkan alamat IP semasa ke senarai putih. Semua peranti di belakang penghala yang sama berkongsi alamat itu, jadi telefon atau komputer riba boleh digunakan untuk langkah ini sama seperti Deck.

Langkah 2 Buka tetapan proksi Tekan butang STEAM dan buka Settings → Internet. Tatal ke bahagian paling bawah halaman, buka Advanced settings dan pilih pilihan HTTP proxy.

Langkah 3 Masukkan proksi Tukar proksi ke mod manual, kemudian masukkan alamat IP FineProxy sebagai alamat dan 8085 sebagai port. Jika ada pilihan untuk tidak menggunakan proksi bagi alamat tempatan, biarkan ia aktif supaya Deck masih dapat melihat peranti dalam rangkaian rumah anda. Kemudian simpan tetapan.

Langkah 4 Mulakan semula dan semak tetapan Steam membaca tetapan proksi semasa ia dimulakan, jadi tetapan hanya berkuat kuasa selepas dimulakan semula. Tekan butang STEAM, buka Power dan pilih Restart. Selepas dimulakan semula, buka tetapan proksi sekali lagi dan pastikan nilainya masih ada. Sesetengah pengguna mendapati tetapan kembali kepada tanpa proksi, dan jika itu berlaku, masukkannya semula dan mulakan semula sekali lagi. Proksi Game Mode meliputi kedai Steam dan halaman komuniti, muat turun permainan dan kemas kini SteamOS. Permainan masih bersambung secara terus, dan plugin Decky Loader juga mengabaikan tetapan ini.

Desktop Mode: pelayar dan proksi sistem KDE

Untuk bertukar, tekan butang STEAM, buka Power dan pilih Switch to Desktop. Tetapan yang dibuat di sini tidak menjejaskan Game Mode, dan begitu juga sebaliknya.

Langkah 5 Tetapkan Firefox Firefox pada Steam Deck menyimpan tetapan proksinya sendiri. Buka Settings → Privacy & Security, cari tetapan sambungan dan klik Configure proxy. Dalam versi sebelum 152, butang yang sama terletak di bahagian bawah halaman General. Pilih Manual proxy configuration. Untuk proksi HTTP, masukkan alamat IP dan port 8080, kemudian tandakan Also use this proxy for HTTPS. Firefox akan meminta log masuk dan kata laluan pada halaman pertama yang anda buka. Untuk SOCKS5, biarkan medan HTTP kosong, masukkan alamat IP dan port 1085 dalam SOCKS Host, pilih SOCKS v5 dan tandakan Proxy DNS when using SOCKS v5. Firefox tidak boleh menghantar log masuk melalui SOCKS5, jadi port ini memerlukan senarai putih IP daripada langkah 1.

Langkah 6 Tetapkan proksi sistem KDE Buka System Settings → Wi-Fi & Internet → Proxy dan pilih Use manually specified proxy configuration. Masukkan alamat IP FineProxy dan port 8085 dalam medan HTTP dan HTTPS, atau tandakan Use this proxy server for all protocols, kemudian klik Apply. Aplikasi KDE dan pelayar yang mengikut tetapan sistem, seperti Chrome, akan menggunakan proksi ini. Klien Steam tidak menggunakannya, jadi untuk Steam gunakan tetapan Game Mode daripada langkah 2–4.

Semua trafik, termasuk permainan: plugin Decky dengan SOCKS5

Permainan dalam talian kebanyakannya menggunakan UDP, dan proksi HTTP tidak boleh membawa trafik jenis ini. Untuk menghantar permainan melalui proksi, anda memerlukan klien yang mencipta antara muka rangkaian maya (TUN) dan memajukan semua trafik, termasuk UDP, ke proksi SOCKS5. Pada Steam Deck, pilihan paling praktikal ialah Decky Clash, iaitu plugin untuk Decky Loader yang menjalankan teras Mihomo dan dikawal dari Game Mode. Kedua-duanya projek sumber terbuka pihak ketiga, bukan buatan Valve atau FineProxy.

Langkah 7 Tetapkan kata laluan sudo Secara lalai Deck tiada kata laluan, tetapi pemasang memerlukannya. Tukar ke Desktop Mode, buka Konsole dan jalankan passwd. Pilih kata laluan dan simpan di tempat yang selamat, kerana alat dalam Desktop Mode akan memintanya lagi.

Langkah 8 Pasang Decky Loader Dalam Konsole, jalankan pemasang rasmi dengan arahan di bawah dan pilih versi release apabila ditanya. Apabila selesai, tukar semula ke Game Mode.

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

Langkah 9 Pasang Decky Clash Dalam Game Mode, tekan butang … untuk membuka menu Quick Access, pergi ke tab Decky dengan ikon palam dan buka kedai plugin. Cari Decky Clash dan pasangkannya.

Langkah 10 Cipta konfigurasi proksi Tukar ke Desktop Mode dan cipta fail teks bernama fineproxy.yaml dalam folder rumah anda (/home/deck), contohnya dengan editor Kate. Tampal konfigurasi di bawah dan gantikan alamat, log masuk dan kata laluan dengan data daripada perkhidmatan FineProxy anda. Gunakan ruang untuk inden, bukan tab. Baris udp: true membenarkan trafik permainan melalui proksi, manakala blok tun membuatkan plugin menghalakan seluruh sistem, bukan hanya aplikasi yang menyokong proksi.

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

Langkah 11 Import konfigurasi dan hidupkannya Kembali ke Game Mode dan buka Decky Clash. Tambahkan langganan baharu (itulah nama yang digunakan plugin ini untuk fail konfigurasi) dengan alamat file:///home/deck/fineproxy.yaml, pilih langganan itu dan hidupkan plugin. Buka mana-mana laman semakan IP dalam pelayar untuk memastikan ia memaparkan alamat FineProxy anda. Jika anda tidak mahu muat turun permainan yang besar menghabiskan trafik proksi, hidupkan pilihan plugin untuk tidak menggunakan proksi bagi muat turun Steam.

Kemas kini SteamOS kadangkala membuang Decky Loader. Jika tab Decky hilang selepas kemas kini, jalankan semula pemasang daripada langkah 8. Plugin anda dan tetapannya kekal dalam folder rumah anda, jadi anda tidak perlu menetapkan Decky Clash dari awal.

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