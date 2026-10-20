Integratsioonijuhend
Steam Decki proksiseaded
Seadistage proksi mängurežiimis, töölauarežiimis või kogu liikluse jaoks.
Kuidas seadistada Steam Deckis proksit
Steam Deckil on kaks režiimi ja kumbki käsitleb proksit omamoodi. Valige osa, mis sobib teie eesmärgiga:
- Steami pood, allalaadimised ja uuendused: mängurežiimi HTTP-proksi, sammud 1–4.
- Veebisirvimine töölauarežiimis: Firefox või KDE süsteemne proksi, sammud 5–6.
- Kogu liiklus koos võrgumängudega: SOCKS5-ga Decky pistikprogramm, sammud 7–11. Mängud kasutavad enamasti UDP-d, mida HTTP-proksi edasi ei saada, seega sobib neile ainult see variant.
Ükskõik millise variandi valite, kontrollige kõigepealt, millist porti kasutada. Allolevad sammud vastavad SteamOS 3.8-le, mis oli 2026. aasta oktoobris stabiilne versioon.
Millist FineProxy porti kasutada
Proksi IP-aadressi, kasutajanime ja parooli leiate oma aktiivse teenuse juurest FineProxy kliendipaneelil. Port sõltub protokollist ja sellest, kuidas proksi teid tuvastab:
- HTTP kasutajanime ja parooliga: port 8080.
- HTTP lubatud IP-aadresside nimekirjaga: port 8085.
- SOCKS5 kasutajanime ja parooliga: port 1080.
- SOCKS5 lubatud IP-aadresside nimekirjaga: port 1085.
Mängurežiimi proksil ega KDE-l pole kasutajanime ja parooli välju, seega kasutage nende puhul porti 8085 ja lisage oma avalik IP-aadress lubatud nimekirja. See aadress kuulub võrgule, millega olete ühendatud, nii et see muutub, kui viite Decki mujale, ja nimekirja tuleb iga kord uuendada. Decky pistikprogramm võtab kasutajanime ja parooli vastu, mistõttu töötab seal port 1080 igast võrgust.
Steami abonendileping (Steam Subscriber Agreement) keelab kasutada IP-proksit oma elukoha varjamiseks, olgu eesmärk teisele piirkonnale mõeldud sisu kasutamine või ostmine teise riigi hindadega, ning Valve võib sellised kontod sulgeda. Teie poe riik sõltub makseviisist, mitte IP-aadressist, nii et proksi hindu niikuinii ei muuda. Kasutage proksit parema marsruudi saamiseks serveriteni, privaatsuse huvides avalikus Wi-Fi-võrgus või võrkudes, mis nõuavad proksit.
Mängurežiim: Steami sisseehitatud HTTP-proksi
Lisage oma IP-aadress lubatud nimekirja
Ühendage Steam Deck võrku, kus seda kasutama hakkate.
Avage FineProxy kliendipaneel mis tahes seadmes, mis on samas võrgus, minge oma aktiivse teenuse juurde ja lisage praegune IP-aadress lubatud nimekirja. Kõik sama ruuteri taga olevad seadmed jagavad seda aadressi, seega sobib telefon või sülearvuti sama hästi kui Deck ise.
Avage proksiseaded
Vajutage nuppu STEAM ja avage Settings → Internet.
Kerige lehe kõige alla, avage Advanced settings ja valige HTTP proxy.
Sisestage proksi andmed
Lülitage proksi käsitsi režiimi ning sisestage aadressiks FineProxy IP-aadress ja pordiks 8085.
Kui seal on valik jätta kohalikud aadressid proksist välja, jätke see sisse lülitatuks, et Deck näeks endiselt teie koduvõrgu seadmeid. Seejärel salvestage seaded.
Taaskäivitage ja kontrollige seadet
Steam loeb proksiseade sisse käivitumisel, seega jõustub see alles pärast taaskäivitamist. Vajutage nuppu STEAM, avage Power ja valige Restart.
Pärast taaskäivitust avage proksiseaded uuesti ja veenduge, et väärtused on alles. Mõnel kasutajal lülitub seade tagasi olekusse „ilma proksita“. Kui nii juhtub, sisestage andmed uuesti ja taaskäivitage veel kord.
Mängurežiimi proksi hõlmab Steami poodi ja kogukonna lehti, mängude allalaadimisi ning SteamOS-i uuendusi. Mängud ühenduvad endiselt otse ja ka Decky Loaderi pistikprogrammid seda seadet ei arvesta.
Töölauarežiim: brauserid ja KDE süsteemne proksi
Ümberlülitamiseks vajutage nuppu STEAM, avage Power ja valige Switch to Desktop. Siin tehtud seaded mängurežiimi ei mõjuta ja vastupidi.
Seadistage Firefox
Steam Decki Firefoxil on oma proksiseaded. Avage Settings → Privacy & Security, leidke ühenduse seaded ja klõpsake Configure proxy. Vanemates versioonides kui 152 asub sama nupp lehe General allosas.
Valige Manual proxy configuration. HTTP-proksi jaoks sisestage IP-aadress ja port 8080 ning märkige ruut Also use this proxy for HTTPS. Firefox küsib kasutajanime ja parooli esimesel lehel, mille avate.
SOCKS5 puhul jätke HTTP väljad tühjaks, sisestage IP-aadress ja port 1085 väljale SOCKS Host, valige SOCKS v5 ja märkige ruut Proxy DNS when using SOCKS v5. Firefox ei saa SOCKS5 kaudu kasutajanime saata, seega vajab see port 1. sammus seadistatud lubatud IP-aadresside nimekirja.
Seadistage KDE süsteemne proksi
Avage System Settings → Wi-Fi & Internet → Proxy ja valige Use manually specified proxy configuration.
Sisestage HTTP ja HTTPS väljadele FineProxy IP-aadress ja port 8085 või märkige ruut Use this proxy server for all protocols, seejärel klõpsake Apply.
Seda proksit kasutavad KDE rakendused ja brauserid, mis järgivad süsteemi seadeid, näiteks Chrome. Steami klient seda ei tee, seega kasutage Steami jaoks sammude 2–4 mängurežiimi seadet.
Kogu liiklus koos mängudega: Decky pistikprogramm SOCKS5-ga
Võrgumängud kasutavad enamasti UDP-d, mida HTTP-proksi edasi saata ei suuda. Nende suunamiseks läbi proksi on vaja klienti, mis loob virtuaalse võrguliidese (TUN) ja edastab kogu liikluse, ka UDP, SOCKS5-proksisse.
Steam Deckis on kõige praktilisem valik Decky Clash. See on Decky Loaderi pistikprogramm, mis käitab Mihomo tuuma ja mida juhitakse otse mängurežiimist. Mõlemad on kolmandate osapoolte avatud lähtekoodiga projektid, mida ei ole loonud Valve ega FineProxy.
Määrake sudo parool
Vaikimisi pole Deckil parooli, kuid paigaldaja vajab seda. Lülituge töölauarežiimi, avage Konsole ja käivitage passwd.
Valige parool ja hoidke seda kindlas kohas, sest töölauarežiimi tööriistad küsivad seda hiljem uuesti.
Paigaldage Decky Loader
Käivitage Konsoles allpool toodud käsuga ametlik paigaldaja ja valige küsimise korral stabiilne versioon (release).
Kui paigaldus on lõppenud, lülituge tagasi mängurežiimi.
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
Paigaldage Decky Clash
Vajutage mängurežiimis nuppu …, et avada kiirjuurdepääsu menüü, minge pistikuikooniga Decky vahekaardile ja avage pistikprogrammide pood.
Leidke Decky Clash ja paigaldage see.
Looge proksi konfiguratsioonifail
Lülituge töölauarežiimi ja looge oma kodukaustas (/home/deck) tekstifail nimega fineproxy.yaml, näiteks redaktoris Kate.
Kleepige sinna allolev konfiguratsioon ning asendage aadress, kasutajanimi ja parool oma FineProxy teenuse andmetega. Kasutage taandeks tühikuid, mitte tabulaatoreid.
Rida udp: true laseb mänguliikluse proksi kaudu ja plokk tun paneb pistikprogrammi suunama kogu süsteemi, mitte ainult proksit toetavaid rakendusi.
mixed-port: 7890
mode: rule
proxies:
- name: fineproxy
type: socks5
server: 203.0.113.10 # your proxy IP
port: 1080
username: your-login
password: your-password
udp: true
proxy-groups:
- name: PROXY
type: select
proxies:
- fineproxy
rules:
- MATCH,PROXY
tun:
enable: true
stack: mixed
auto-route: true
auto-detect-interface: true
Importige konfiguratsioon ja lülitage see sisse
Naaske mängurežiimi ja avage Decky Clash. Lisage uus tellimus (nii nimetab pistikprogramm konfiguratsioonifaile) aadressiga file:///home/deck/fineproxy.yaml, valige see ja lülitage pistikprogramm sisse.
Avage brauseris mõni IP-aadressi kontrollimise sait ja veenduge, et see näitab teie FineProxy aadressi.
Kui te ei soovi, et suured mängude allalaadimised kulutaksid proksiliiklust, lülitage sisse pistikprogrammi valik, mis jätab Steami allalaadimised proksist välja.
SteamOS-i uuendused eemaldavad aeg-ajalt Decky Loaderi. Kui Decky vahekaart pärast uuendust kaob, käivitage uuesti 8. sammu paigaldaja. Teie pistikprogrammid ja nende seaded jäävad kodukausta alles, nii et Decky Clashi ei pea nullist seadistama.
Kui midagi ei tööta
- Pood ei laadi pärast mängurežiimi proksi seadistamist. Tavaliselt puudub lubatud nimekirjast teie praeguse võrgu IP-aadress või pole port 8085. Mängurežiimi proksi ei saa kasutajanime saata, seega pordid 8080 ja 1080 seal ei tööta.
- Proksiseade lähtestub pidevalt olekusse „ilma proksita“. Sisestage see uuesti, taaskäivitage Deck ja kontrollige, kas väärtused jäid alles.
- Firefox küsib SOCKS5 puhul pidevalt parooli. Firefox ei toeta SOCKS5 kaudu sisselogimist, seega kasutage porti 1085 koos lubatud nimekirjaga või minge üle HTTP-le pordil 8080.
- Mängud näitavad endiselt teie päris IP-aadressi. Mängurežiimi proksi mänge ei hõlma. Mängude jaoks kasutage sammude 7–11 SOCKS5-ga Decky pistikprogrammi.
- Decky Clash ei loo ühendust. Kontrollige, kas failis on tabulaatoreid või vale taane, veenduge, et port on 1080, ning kasutage oma proksiteenuse kasutajanime ja parooli, mitte FineProxy konto parooli.
Kui ükski neist ei aita, kirjutage meile selle lehe vestlusaknas ja aitame ühenduse luua.
Kas Steam Deck toetab proksit?
Jah. Mängurežiimis on sisseehitatud HTTP-proksi jaotises Settings → Internet → Advanced settings ning see hõlmab Steami poodi, allalaadimisi ja SteamOS-i uuendusi. Sellel pole sisselogimisvälju, seega töötab see lubatud IP-aadresside nimekirjaga proksidega, näiteks FineProxy HTTP-pordiga 8085.
Kas Steam Deckis saab kasutada SOCKS5-proksit?
Mängurežiimi sisseehitatud seadetes mitte, sest need toetavad ainult HTTP-d. Töölauarežiimis võtab Firefox SOCKS5 vastu ilma kasutajanimeta ning kogu seadme jaoks koos mängudega saab Decky pistikprogramm, näiteks Decky Clash, kasutada SOCKS5-t koos kasutajanime, parooli ja UDP-ga.
Kas proksi muudab mu Steami poe piirkonda või hindu?
Ei. Steam määrab poe riigi makseviisi, mitte IP-aadressi järgi ning Steami abonendileping keelab kasutada proksit oma elukoha varjamiseks. Valve võib sellised kontod sulgeda.
Kas võrgumängud töötavad Steam Deckis proksi kaudu?
Ainult siis, kui kogu liiklus läbib TUN-klienti, mis kasutab UDP-d toetavat SOCKS5-proksit, sest enamik mänge kasutab UDP-d. Iga lisavahelüli suurendab latentsust, seega valige proksi asukoht mänguserverite lähedal.
Miks mängurežiimi proksi parooli ei küsi?
Valve'i seade salvestab ainult aadressi ja pordi, nii et kasutajanime see saata ei saa. Kasutage FineProxy HTTP-porti 8085 ja lisage oma võrgu IP-aadress kliendipaneelil lubatud nimekirja.
Kas pärast SteamOS-i uuendust tuleb proksi uuesti seadistada?
Mängurežiimi ja Firefoxi seaded jäävad uuenduste järel tavaliselt alles. Decky Loader kaob mõnikord pärast uuendust, kuid uuesti paigaldamisel tulevad teie pistikprogrammid koos seadetega tagasi.
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