Samm 4

Taaskäivitage ja kontrollige seadet

Steam loeb proksiseade sisse käivitumisel, seega jõustub see alles pärast taaskäivitamist. Vajutage nuppu STEAM, avage Power ja valige Restart.

Pärast taaskäivitust avage proksiseaded uuesti ja veenduge, et väärtused on alles. Mõnel kasutajal lülitub seade tagasi olekusse „ilma proksita“. Kui nii juhtub, sisestage andmed uuesti ja taaskäivitage veel kord.

Mängurežiimi proksi hõlmab Steami poodi ja kogukonna lehti, mängude allalaadimisi ning SteamOS-i uuendusi. Mängud ühenduvad endiselt otse ja ka Decky Loaderi pistikprogrammid seda seadet ei arvesta.