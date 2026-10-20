Steam Deckでプロキシを設定する方法

FineProxyのどのポートを使うか

Steam利用規約では、別の地域向けのコンテンツを利用したり、他国の価格で購入したりする目的で、IPプロキシを使って居住地を偽ることを禁止しており、Valveはそうしたアカウントを閉鎖する場合があります。ストアの国はIPアドレスではなく支払い方法で決まるため、プロキシを使っても価格はそもそも変わりません。プロキシは、サーバーへの経路を改善したいとき、公共Wi-Fiでプライバシーを守りたいとき、プロキシが必須のネットワークを使うときに利用してください。

ゲームモード：Steam内蔵のHTTPプロキシ

ステップ1 IPアドレスを許可リストに追加する Steam Deckを、実際に使うネットワークに接続します。 同じネットワークに接続した任意のデバイスでFineProxyダッシュボードを開き、有効なサービスに移動して、現在のIPアドレスを許可リストに追加します。同じルーターにつながっているデバイスはすべて同じアドレスを共有するため、Deckの代わりにスマートフォンやノートPCを使っても問題ありません。

ステップ2 プロキシ設定を開く STEAMボタンを押して、設定 → インターネットを開きます。 ページの一番下までスクロールし、詳細設定を開いてHTTPプロキシオプションを選択します。

ステップ3 プロキシを入力する プロキシを手動モードに切り替え、アドレスにFineProxyのIPアドレス、ポートに8085を入力します。 ローカルアドレスにはプロキシを使わないオプションがある場合は、オンのままにしておきます。こうしておけば、Deckから自宅ネットワーク内のデバイスが引き続き見えます。最後に設定を保存してください。

ステップ4 再起動して設定を確認する Steamは起動時にプロキシ設定を読み込むため、設定は再起動後に反映されます。STEAMボタンを押し、電源を開いて再起動を選択します。 再起動したら、もう一度プロキシ設定を開いて値が残っているか確認します。設定が「プロキシなし」に戻ってしまうという報告もあるので、その場合はもう一度入力して再起動してください。 ゲームモードのプロキシが適用されるのは、Steamストアとコミュニティのページ、ゲームのダウンロード、SteamOSのアップデートです。ゲームは引き続き直接接続し、Decky Loaderのプラグインもこの設定を無視します。

デスクトップモード：ブラウザとKDEのシステムプロキシ

切り替えるには、STEAMボタンを押し、電源を開いてデスクトップに切り替えを選択します。ここで変更した設定はゲームモードには影響せず、その逆も同様です。

ステップ5 Firefoxを設定する Steam DeckのFirefoxは独自のプロキシ設定を持っています。設定 → プライバシーとセキュリティを開き、接続設定の項目を見つけてプロキシーを設定をクリックします。152より前のバージョンでは、同じボタンが一般ページの下部にあります。 手動でプロキシーを設定するを選択します。HTTPプロキシの場合は、IPアドレスとポート8080を入力し、このプロキシーを HTTPS でも使用するにチェックを入れます。最初にページを開いたときに、Firefoxがログインとパスワードを求めてきます。 SOCKS5の場合は、HTTPの欄を空のままにし、IPアドレスとポート1085をSOCKS ホストに入力してSOCKS v5を選び、SOCKS v5 を使用するときは DNS もプロキシーを使用するにチェックを入れます。FirefoxはSOCKS5でログイン情報を送信できないため、このポートを使うにはステップ1のIP許可リストが必要です。

ステップ6 KDEのシステムプロキシを設定する システム設定 → Wi-Fi とインターネット → プロキシを開き、手動で指定したプロキシ設定を使用を選択します。 HTTPとHTTPSの欄にFineProxyのIPアドレスとポート8085を入力するか、すべてのプロトコルにこのプロキシサーバを使用にチェックを入れてから、適用をクリックします。 KDEのアプリや、Chromeのようにシステム設定に従うブラウザは、このプロキシを使います。Steamクライアントは従わないため、Steamにはステップ2–4のゲームモードの設定を使ってください。

ゲームを含むすべての通信：SOCKS5を使うDeckyプラグイン

オンラインゲームの多くはUDPを使いますが、HTTPプロキシではUDPを中継できません。ゲームの通信をプロキシ経由にするには、仮想ネットワークインターフェース（TUN）を作成し、UDPを含むすべての通信をSOCKS5プロキシへ転送するクライアントが必要です。 Steam Deckで最も実用的なのはDecky Clashです。Mihomoコアを動かすDecky Loader用のプラグインで、ゲームモードから操作できます。どちらもサードパーティのオープンソースプロジェクトで、ValveやFineProxyが開発したものではありません。

ステップ7 sudoパスワードを設定する Deckには初期状態でパスワードが設定されていませんが、インストーラーの実行には必要です。デスクトップモードに切り替えてKonsoleを開き、passwdを実行します。 パスワードを決めて安全な場所に保管してください。デスクトップモードのツールで今後も入力を求められます。

ステップ8 Decky Loaderをインストールする Konsoleで下のコマンドを実行して公式インストーラーを起動し、バージョンを聞かれたらリリース版を選びます。 完了したら、ゲームモードに戻ります。

shell curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

ステップ9 Decky Clashをインストールする ゲームモードで…ボタンを押してクイックアクセスメニューを開き、プラグのアイコンがあるDeckyタブに移動して、プラグインストアを開きます。 Decky Clashを探してインストールします。

ステップ10 プロキシの設定ファイルを作成する デスクトップモードに切り替え、fineproxy.yamlという名前のテキストファイルをホームフォルダ（/home/deck）に作成します。エディタには、たとえばKateを使えます。 下の設定を貼り付け、アドレス、ログイン、パスワードをFineProxyのサービス情報に置き換えます。インデントにはタブではなくスペースを使ってください。 udp: trueの行はゲームの通信をプロキシに通すためのもので、tunブロックは、プロキシに対応したアプリだけでなくシステム全体の通信をプラグインがルーティングするようにします。

yaml mixed-port: 7890 mode: rule proxies: - name: fineproxy type: socks5 server: 203.0.113.10 # your proxy IP port: 1080 username: your-login password: your-password udp: true proxy-groups: - name: PROXY type: select proxies: - fineproxy rules: - MATCH,PROXY tun: enable: true stack: mixed auto-route: true auto-detect-interface: true

ステップ11 設定ファイルを読み込んで有効にする ゲームモードに戻り、Decky Clashを開きます。アドレスfile:///home/deck/fineproxy.yamlで新しいサブスクリプション（このプラグインでは設定ファイルをこう呼びます）を追加し、それを選択してプラグインをオンにします。 ブラウザでIP確認サイトを開き、FineProxyのアドレスが表示されることを確認します。 容量の大きいゲームのダウンロードでプロキシの通信量を消費したくない場合は、Steamのダウンロードにはプロキシを使わないプラグインのオプションをオンにしてください。

SteamOSのアップデートで、Decky Loaderが削除されることがあります。アップデート後にDeckyタブが消えていたら、ステップ8のインストーラーをもう一度実行してください。プラグインとその設定はホームフォルダに残っているため、Decky Clashを一から設定し直す必要はありません。

うまくいかないとき