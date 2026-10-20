連携ガイド
Steam Deckのプロキシ設定
ゲームモード、デスクトップモード、またはすべての通信にプロキシを設定できます。
Steam Deckでプロキシを設定する方法
Steam Deckには2つのモードがあり、プロキシの扱い方はモードごとに異なります。目的に合ったパートを選んでください。
- Steamストア、ダウンロード、アップデート： ゲームモードのHTTPプロキシ、ステップ1–4。
- デスクトップモードでのブラウジング： FirefoxまたはKDEのシステムプロキシ、ステップ5–6。
- オンラインゲームを含むすべての通信： SOCKS5を使うDeckyプラグイン、ステップ7–11。ゲームの多くはUDPを使いますが、HTTPプロキシはUDPを転送できないため、ゲームに使えるのはこの方法だけです。
どの方法を選ぶ場合も、まず使用するポートを確認してください。以下の手順は、2026年10月時点の安定版であるSteamOS 3.8に合わせています。
FineProxyのどのポートを使うか
プロキシのIPアドレス、ログイン、パスワードは、FineProxyダッシュボードの有効なサービスで確認できます。ポートは、プロトコルと、プロキシがユーザーを確認する方式によって異なります。
- ログインとパスワードによるHTTP： ポート8080。
- IP許可リストによるHTTP： ポート8085。
- ログインとパスワードによるSOCKS5： ポート1080。
- IP許可リストによるSOCKS5： ポート1085。
ゲームモードのプロキシにもKDEにもログインとパスワードの入力欄がないため、どちらもポート8085を使い、グローバルIPアドレスを許可リストに追加してください。このアドレスは接続中のネットワークに紐づいているので、Deckを別の場所に持ち出すと変わり、そのたびに許可リストを更新する必要があります。一方、Deckyプラグインはログインとパスワードに対応しているため、ポート1080をどのネットワークからでも使えます。
Steam利用規約では、別の地域向けのコンテンツを利用したり、他国の価格で購入したりする目的で、IPプロキシを使って居住地を偽ることを禁止しており、Valveはそうしたアカウントを閉鎖する場合があります。ストアの国はIPアドレスではなく支払い方法で決まるため、プロキシを使っても価格はそもそも変わりません。プロキシは、サーバーへの経路を改善したいとき、公共Wi-Fiでプライバシーを守りたいとき、プロキシが必須のネットワークを使うときに利用してください。
ゲームモード：Steam内蔵のHTTPプロキシ
IPアドレスを許可リストに追加する
Steam Deckを、実際に使うネットワークに接続します。
同じネットワークに接続した任意のデバイスでFineProxyダッシュボードを開き、有効なサービスに移動して、現在のIPアドレスを許可リストに追加します。同じルーターにつながっているデバイスはすべて同じアドレスを共有するため、Deckの代わりにスマートフォンやノートPCを使っても問題ありません。
プロキシ設定を開く
STEAMボタンを押して、設定 → インターネットを開きます。
ページの一番下までスクロールし、詳細設定を開いてHTTPプロキシオプションを選択します。
プロキシを入力する
プロキシを手動モードに切り替え、アドレスにFineProxyのIPアドレス、ポートに8085を入力します。
ローカルアドレスにはプロキシを使わないオプションがある場合は、オンのままにしておきます。こうしておけば、Deckから自宅ネットワーク内のデバイスが引き続き見えます。最後に設定を保存してください。
再起動して設定を確認する
Steamは起動時にプロキシ設定を読み込むため、設定は再起動後に反映されます。STEAMボタンを押し、電源を開いて再起動を選択します。
再起動したら、もう一度プロキシ設定を開いて値が残っているか確認します。設定が「プロキシなし」に戻ってしまうという報告もあるので、その場合はもう一度入力して再起動してください。
ゲームモードのプロキシが適用されるのは、Steamストアとコミュニティのページ、ゲームのダウンロード、SteamOSのアップデートです。ゲームは引き続き直接接続し、Decky Loaderのプラグインもこの設定を無視します。
デスクトップモード：ブラウザとKDEのシステムプロキシ
切り替えるには、STEAMボタンを押し、電源を開いてデスクトップに切り替えを選択します。ここで変更した設定はゲームモードには影響せず、その逆も同様です。
Firefoxを設定する
Steam DeckのFirefoxは独自のプロキシ設定を持っています。設定 → プライバシーとセキュリティを開き、接続設定の項目を見つけてプロキシーを設定をクリックします。152より前のバージョンでは、同じボタンが一般ページの下部にあります。
手動でプロキシーを設定するを選択します。HTTPプロキシの場合は、IPアドレスとポート8080を入力し、このプロキシーを HTTPS でも使用するにチェックを入れます。最初にページを開いたときに、Firefoxがログインとパスワードを求めてきます。
SOCKS5の場合は、HTTPの欄を空のままにし、IPアドレスとポート1085をSOCKS ホストに入力してSOCKS v5を選び、SOCKS v5 を使用するときは DNS もプロキシーを使用するにチェックを入れます。FirefoxはSOCKS5でログイン情報を送信できないため、このポートを使うにはステップ1のIP許可リストが必要です。
KDEのシステムプロキシを設定する
システム設定 → Wi-Fi とインターネット → プロキシを開き、手動で指定したプロキシ設定を使用を選択します。
HTTPとHTTPSの欄にFineProxyのIPアドレスとポート8085を入力するか、すべてのプロトコルにこのプロキシサーバを使用にチェックを入れてから、適用をクリックします。
KDEのアプリや、Chromeのようにシステム設定に従うブラウザは、このプロキシを使います。Steamクライアントは従わないため、Steamにはステップ2–4のゲームモードの設定を使ってください。
ゲームを含むすべての通信：SOCKS5を使うDeckyプラグイン
オンラインゲームの多くはUDPを使いますが、HTTPプロキシではUDPを中継できません。ゲームの通信をプロキシ経由にするには、仮想ネットワークインターフェース（TUN）を作成し、UDPを含むすべての通信をSOCKS5プロキシへ転送するクライアントが必要です。
Steam Deckで最も実用的なのはDecky Clashです。Mihomoコアを動かすDecky Loader用のプラグインで、ゲームモードから操作できます。どちらもサードパーティのオープンソースプロジェクトで、ValveやFineProxyが開発したものではありません。
sudoパスワードを設定する
Deckには初期状態でパスワードが設定されていませんが、インストーラーの実行には必要です。デスクトップモードに切り替えてKonsoleを開き、passwdを実行します。
パスワードを決めて安全な場所に保管してください。デスクトップモードのツールで今後も入力を求められます。
Decky Loaderをインストールする
Konsoleで下のコマンドを実行して公式インストーラーを起動し、バージョンを聞かれたらリリース版を選びます。
完了したら、ゲームモードに戻ります。
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
Decky Clashをインストールする
ゲームモードで…ボタンを押してクイックアクセスメニューを開き、プラグのアイコンがあるDeckyタブに移動して、プラグインストアを開きます。
Decky Clashを探してインストールします。
プロキシの設定ファイルを作成する
デスクトップモードに切り替え、fineproxy.yamlという名前のテキストファイルをホームフォルダ（/home/deck）に作成します。エディタには、たとえばKateを使えます。
下の設定を貼り付け、アドレス、ログイン、パスワードをFineProxyのサービス情報に置き換えます。インデントにはタブではなくスペースを使ってください。
udp: trueの行はゲームの通信をプロキシに通すためのもので、tunブロックは、プロキシに対応したアプリだけでなくシステム全体の通信をプラグインがルーティングするようにします。
mixed-port: 7890
mode: rule
proxies:
- name: fineproxy
type: socks5
server: 203.0.113.10 # your proxy IP
port: 1080
username: your-login
password: your-password
udp: true
proxy-groups:
- name: PROXY
type: select
proxies:
- fineproxy
rules:
- MATCH,PROXY
tun:
enable: true
stack: mixed
auto-route: true
auto-detect-interface: true
設定ファイルを読み込んで有効にする
ゲームモードに戻り、Decky Clashを開きます。アドレスfile:///home/deck/fineproxy.yamlで新しいサブスクリプション（このプラグインでは設定ファイルをこう呼びます）を追加し、それを選択してプラグインをオンにします。
ブラウザでIP確認サイトを開き、FineProxyのアドレスが表示されることを確認します。
容量の大きいゲームのダウンロードでプロキシの通信量を消費したくない場合は、Steamのダウンロードにはプロキシを使わないプラグインのオプションをオンにしてください。
SteamOSのアップデートで、Decky Loaderが削除されることがあります。アップデート後にDeckyタブが消えていたら、ステップ8のインストーラーをもう一度実行してください。プラグインとその設定はホームフォルダに残っているため、Decky Clashを一から設定し直す必要はありません。
うまくいかないとき
- ゲームモードのプロキシを設定したらストアが読み込まれない。 多くの場合、現在のネットワークのIPアドレスが許可リストに入っていないか、ポートが8085になっていません。ゲームモードのプロキシはログイン情報を送れないため、ポート8080と1080はここでは使えません。
- プロキシ設定が「プロキシなし」に戻ってしまう。 もう一度入力してDeckを再起動し、値が残っているか確認してください。
- SOCKS5でFirefoxがパスワードを何度も求める。 FirefoxはSOCKS5のログインに対応していないため、許可リストとポート1085を使うか、ポート8080のHTTPに切り替えてください。
- ゲームで本当のIPアドレスが表示されたままになる。 ゲームモードのプロキシはゲームには適用されません。ゲームには、ステップ7–11のSOCKS5を使うDeckyプラグインを使ってください。
- Decky Clashが接続しない。 ファイルにタブや誤ったインデントがないか確認し、ポートが1080になっているかをチェックしてください。また、FineProxyアカウントのパスワードではなく、プロキシサービスのログインとパスワードを使ってください。
それでも解決しない場合は、このページのチャットからお問い合わせください。接続できるようサポートします。
Steam Deckはプロキシに対応していますか？
はい。ゲームモードには「設定 → インターネット → 詳細設定」にHTTPプロキシが組み込まれており、Steamストア、ダウンロード、SteamOSのアップデートに適用されます。ログインの入力欄がないため、FineProxyのHTTPポート8085のようなIP許可リスト方式のプロキシで使えます。
Steam DeckでSOCKS5プロキシは使えますか？
ゲームモードの内蔵設定はHTTPにしか対応していないため、そこでは使えません。デスクトップモードのFirefoxならログインなしのSOCKS5を使えます。ゲームを含むデバイス全体に適用したい場合は、Decky ClashのようなDeckyプラグインで、ログイン、パスワード、UDPに対応したSOCKS5を使えます。
プロキシでSteamストアの地域や価格は変わりますか？
いいえ。Steamはストアの国をIPアドレスではなく支払い方法で決めており、Steam利用規約ではプロキシで居住地を偽ることを禁止しています。Valveはそうしたアカウントを閉鎖する場合があります。
Steam Deckでプロキシ経由のオンラインゲームはできますか？
ほとんどのゲームはUDPを使うため、UDPに対応したSOCKS5プロキシとTUNクライアントですべての通信を送る場合に限り可能です。経由する地点が増えるほど遅延も大きくなるので、ゲームサーバーに近いプロキシのロケーションを選んでください。
ゲームモードのプロキシでパスワードを求められないのはなぜですか？
Valveの設定にはアドレスとポートしか保存されないため、ログイン情報を送れません。FineProxyのHTTPポート8085を使い、ダッシュボードで現在のネットワークのIPアドレスを許可リストに追加してください。
SteamOSのアップデート後にプロキシを設定し直す必要はありますか？
ゲームモードとFirefoxの設定は、通常アップデート後も残ります。Decky Loaderはアップデート後に消えることがありますが、再インストールすればプラグインと設定が元どおりに戻ります。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。