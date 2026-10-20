Adım 4

Yeniden başlatın ve ayarı kontrol edin

Steam proxy ayarını açılışta okur, bu yüzden ayar ancak yeniden başlatmadan sonra devreye girer. STEAM düğmesine basın, Güç menüsünü açın ve Yeniden Başlat seçeneğini seçin.

Yeniden başlatmanın ardından proxy ayarlarını tekrar açın ve değerlerin yerinde durduğundan emin olun. Bazı kullanıcılarda ayar kendiliğinden proxy'siz duruma dönüyor; böyle olursa değerleri yeniden girin ve cihazı bir kez daha yeniden başlatın.

Oyun Modu proxy'si Steam mağazasını ve topluluk sayfalarını, oyun indirmelerini ve SteamOS güncellemelerini kapsar. Oyunlar yine doğrudan bağlanır, Decky Loader eklentileri de bu ayarı dikkate almaz.