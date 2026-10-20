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Steam Deck proxy ayarları
Proxy'yi Oyun Modu'nda, Masaüstü Modu'nda veya tüm trafik için kurun.
Steam Deck'te proxy nasıl kurulur
Steam Deck'in iki modu var ve her biri proxy'yi farklı şekilde ele alıyor. İhtiyacınıza uyan bölümü seçin:
- Steam mağazası, indirmeler ve güncellemeler: Oyun Modu'nun HTTP proxy'si, 1–4. adımlar.
- Masaüstü Modu'nda internette gezinme: Firefox veya KDE sistem proxy'si, 5–6. adımlar.
- Çevrimiçi oyunlar dahil tüm trafik: SOCKS5 kullanan bir Decky eklentisi, 7–11. adımlar. Oyunlar çoğunlukla UDP kullanır ve HTTP proxy UDP trafiğini taşıyamaz; bu yüzden oyunlar için yalnızca bu yöntem işe yarar.
Hangi yöntemi seçerseniz seçin, önce hangi portu kullanacağınızı kontrol edin. Aşağıdaki adımlar, Ekim 2026 itibarıyla kararlı sürüm olan SteamOS 3.8'e göre hazırlandı.
Hangi FineProxy portunu kullanmalısınız
Proxy IP adresiniz, kullanıcı adınız ve şifreniz FineProxy panelinde aktif hizmetinizin içinde yer alır. Port, protokole ve proxy'nin sizi nasıl doğruladığına bağlıdır:
- Kullanıcı adı ve şifreyle HTTP: port 8080.
- IP izin listesiyle HTTP: port 8085.
- Kullanıcı adı ve şifreyle SOCKS5: port 1080.
- IP izin listesiyle SOCKS5: port 1085.
Ne Oyun Modu proxy'sinde ne de KDE'de kullanıcı adı ve şifre alanı bulunur. Bu yüzden ikisinde de 8085 portunu kullanın ve genel IP adresinizi izin listesine ekleyin. Bu adres bağlı olduğunuz ağa aittir; Deck'i başka bir yere götürdüğünüzde değişir ve izin listesini her seferinde güncellemeniz gerekir. Decky eklentisi ise kullanıcı adı ve şifre kabul eder, yani orada 1080 portu her ağdan çalışır.
Steam Abone Sözleşmesi, ikamet ettiğiniz yeri gizlemek için IP proxy kullanılmasını yasaklar. Bu, başka bir bölgeye yönelik içeriğe erişmek için de, başka bir ülkenin fiyatlarıyla satın almak için de geçerlidir ve Valve bunu yapan hesapları kapatabilir. Mağaza ülkeniz IP adresinize göre değil, ödeme yönteminize göre belirlenir; dolayısıyla proxy fiyatları zaten değiştirmez. Proxy'yi sunuculara daha iyi bir rota, halka açık Wi-Fi ağlarında gizlilik veya proxy gerektiren ağlar için kullanın.
Oyun Modu: Steam'in yerleşik HTTP proxy'si
IP adresinizi izin listesine ekleyin
Steam Deck'i, onu kullanacağınız ağa bağlayın.
Aynı ağa bağlı herhangi bir cihazda FineProxy panelini açın, aktif hizmetinize gidin ve mevcut IP adresini izin listesine ekleyin. Aynı modemin arkasındaki tüm cihazlar bu adresi paylaşır, bu yüzden telefon veya dizüstü bilgisayar da Deck kadar iş görür.
Proxy ayarlarını açın
STEAM düğmesine basın ve Ayarlar → İnternet bölümünü açın.
Sayfanın en altına kaydırın, Gelişmiş ayarlar bölümünü açın ve HTTP proxy seçeneğini seçin.
Proxy bilgilerini girin
Proxy'yi manuel moda alın; adres olarak FineProxy IP adresini, port olarak 8085 girin.
Yerel adreslerde proxy kullanmama seçeneği varsa açık bırakın; böylece Deck ev ağınızdaki cihazları görmeye devam eder. Ardından ayarları kaydedin.
Yeniden başlatın ve ayarı kontrol edin
Steam proxy ayarını açılışta okur, bu yüzden ayar ancak yeniden başlatmadan sonra devreye girer. STEAM düğmesine basın, Güç menüsünü açın ve Yeniden Başlat seçeneğini seçin.
Yeniden başlatmanın ardından proxy ayarlarını tekrar açın ve değerlerin yerinde durduğundan emin olun. Bazı kullanıcılarda ayar kendiliğinden proxy'siz duruma dönüyor; böyle olursa değerleri yeniden girin ve cihazı bir kez daha yeniden başlatın.
Oyun Modu proxy'si Steam mağazasını ve topluluk sayfalarını, oyun indirmelerini ve SteamOS güncellemelerini kapsar. Oyunlar yine doğrudan bağlanır, Decky Loader eklentileri de bu ayarı dikkate almaz.
Masaüstü Modu: tarayıcılar ve KDE sistem proxy'si
Geçiş yapmak için STEAM düğmesine basın, Güç menüsünü açın ve Masaüstüne Geç seçeneğini seçin. Burada yaptığınız ayarlar Oyun Modu'nu etkilemez, tersi de geçerlidir.
Firefox'u ayarlayın
Steam Deck'teki Firefox kendi proxy ayarlarını kullanır. Settings → Privacy & Security bölümünü açın, bağlantı ayarlarını bulun ve Configure proxy düğmesine tıklayın. 152'den önceki sürümlerde aynı düğme General sayfasının en altındadır.
Manual proxy configuration seçeneğini seçin. HTTP proxy için IP adresini ve 8080 portunu girin, ardından Also use this proxy for HTTPS kutusunu işaretleyin. Firefox, açtığınız ilk sayfada kullanıcı adınızı ve şifrenizi soracaktır.
SOCKS5 için HTTP alanlarını boş bırakın, IP adresini ve 1085 portunu SOCKS Host alanına girin, SOCKS v5 seçeneğini seçin ve Proxy DNS when using SOCKS v5 kutusunu işaretleyin. Firefox SOCKS5 üzerinden kullanıcı adı gönderemez, bu nedenle bu port için 1. adımdaki IP izin listesi gerekir.
KDE sistem proxy'sini ayarlayın
System Settings → Wi-Fi & Internet → Proxy bölümünü açın ve Use manually specified proxy configuration seçeneğini seçin.
HTTP ve HTTPS alanlarına FineProxy IP adresini ve 8085 portunu girin ya da Use this proxy server for all protocols kutusunu işaretleyin, ardından Apply düğmesine tıklayın.
KDE uygulamaları ve Chrome gibi sistem ayarlarını izleyen tarayıcılar bu proxy'yi kullanır. Steam istemcisi ise kullanmaz; Steam için 2–4. adımlardaki Oyun Modu ayarından yararlanın.
Oyunlar dahil tüm trafik: SOCKS5 kullanan bir Decky eklentisi
Çevrimiçi oyunlar çoğunlukla UDP kullanır ve HTTP proxy bu trafiği taşıyamaz. Oyunları proxy üzerinden geçirmek için sanal bir ağ arayüzü (TUN) oluşturan ve UDP dahil tüm trafiği bir SOCKS5 proxy'ye ileten bir istemci gerekir.
Steam Deck'te en pratik seçenek Decky Clash'tir. Bu, Decky Loader için yazılmış, Mihomo çekirdeğini çalıştıran ve Oyun Modu'ndan yönetilen bir eklentidir. İkisi de açık kaynaklı üçüncü taraf projelerdir; Valve veya FineProxy tarafından geliştirilmemiştir.
Bir sudo şifresi belirleyin
Deck'te varsayılan olarak şifre yoktur, ancak yükleyici bir şifre ister. Masaüstü Modu'na geçin, Konsole uygulamasını açın ve passwd komutunu çalıştırın.
Bir şifre belirleyin ve güvenli bir yerde saklayın, çünkü Masaüstü Modu araçları bu şifreyi tekrar soracaktır.
Decky Loader'ı yükleyin
Konsole'da aşağıdaki komutla resmi yükleyiciyi çalıştırın ve sorulduğunda kararlı (release) sürümü seçin.
Kurulum bittiğinde Oyun Modu'na geri dönün.
curl -L https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh
Decky Clash'i yükleyin
Oyun Modu'nda Hızlı Erişim menüsünü açmak için … düğmesine basın, fiş simgeli Decky sekmesine gidin ve eklenti mağazasını açın.
Decky Clash eklentisini bulun ve yükleyin.
Proxy yapılandırma dosyasını oluşturun
Masaüstü Modu'na geçin ve ana klasörünüzde (/home/deck) fineproxy.yaml adlı bir metin dosyası oluşturun. Bunun için örneğin Kate düzenleyicisini kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki yapılandırmayı yapıştırın ve adresi, kullanıcı adını ve şifreyi FineProxy hizmetinizdeki bilgilerle değiştirin. Girinti için sekme değil, boşluk kullanın.
udp: true satırı oyun trafiğinin proxy'den geçmesini sağlar. tun bloğu ise eklentinin yalnızca proxy destekleyen uygulamaları değil, tüm sistemi yönlendirmesini sağlar.
mixed-port: 7890
mode: rule
proxies:
- name: fineproxy
type: socks5
server: 203.0.113.10 # your proxy IP
port: 1080
username: your-login
password: your-password
udp: true
proxy-groups:
- name: PROXY
type: select
proxies:
- fineproxy
rules:
- MATCH,PROXY
tun:
enable: true
stack: mixed
auto-route: true
auto-detect-interface: true
Yapılandırmayı içe aktarın ve etkinleştirin
Oyun Modu'na dönün ve Decky Clash'i açın. file:///home/deck/fineproxy.yaml adresiyle yeni bir abonelik ekleyin (eklenti yapılandırma dosyalarını bu adla anıyor), aboneliği seçin ve eklentiyi açın.
Bir tarayıcıda herhangi bir IP kontrol sitesini açın ve sitenin FineProxy adresinizi gösterdiğini doğrulayın.
Büyük oyun indirmelerinin proxy trafiğinizi tüketmesini istemiyorsanız, eklentinin Steam indirmelerinde proxy kullanmama seçeneğini açın.
SteamOS güncellemeleri zaman zaman Decky Loader'ı kaldırır. Bir güncellemeden sonra Decky sekmesi kaybolursa, 8. adımdaki yükleyiciyi yeniden çalıştırın. Eklentileriniz ve ayarları ana klasörünüzde kalır, bu yüzden Decky Clash'i sıfırdan kurmanız gerekmez.
Bir şey çalışmıyorsa
- Oyun Modu proxy'sini ayarladıktan sonra mağaza yüklenmiyor. Genellikle izin listesinde mevcut ağınızın IP adresi yoktur ya da port 8085 değildir. Oyun Modu proxy'si kullanıcı adı gönderemez, bu yüzden 8080 ve 1080 portları orada çalışmaz.
- Proxy ayarı sürekli proxy'siz duruma dönüyor. Ayarı yeniden girin, Deck'i yeniden başlatın ve değerlerin korunduğunu kontrol edin.
- Firefox SOCKS5'te sürekli şifre soruyor. Firefox SOCKS5 üzerinden kullanıcı adı ve şifreyle girişi desteklemez; bu yüzden izin listesiyle 1085 portunu kullanın ya da 8080 portunda HTTP'ye geçin.
- Oyunlar hâlâ gerçek IP adresinizi gösteriyor. Oyun Modu proxy'si oyunları kapsamaz. Oyunlar için 7–11. adımlardaki SOCKS5 kullanan Decky eklentisini kurun.
- Decky Clash bağlanmıyor. Dosyada sekme karakteri veya hatalı girinti olup olmadığını kontrol edin, portun 1080 olduğundan emin olun ve FineProxy hesap şifrenizi değil, proxy hizmetinizin kullanıcı adını ve şifresini kullanın.
Bunların hiçbiri işe yaramazsa bu sayfadaki sohbetten bize yazın, bağlantıyı kurmanıza yardımcı olalım.
Steam Deck proxy destekliyor mu?
Evet. Oyun Modu'nda Ayarlar → İnternet → Gelişmiş ayarlar altında yerleşik bir HTTP proxy bulunur ve bu ayar Steam mağazasını, indirmeleri ve SteamOS güncellemelerini kapsar. Kullanıcı adı alanı olmadığı için FineProxy'nin 8085 HTTP portu gibi IP izin listesiyle çalışan proxy'lerle kullanılır.
Steam Deck'te SOCKS5 proxy kullanabilir miyim?
Yerleşik Oyun Modu ayarında kullanamazsınız, çünkü bu ayar yalnızca HTTP destekler. Masaüstü Modu'nda Firefox, kullanıcı adı olmadan SOCKS5 kabul eder. Oyunlar dahil tüm cihaz içinse Decky Clash gibi bir Decky eklentisi SOCKS5'i kullanıcı adı, şifre ve UDP ile kullanabilir.
Proxy, Steam mağaza bölgemi veya fiyatları değiştirir mi?
Hayır. Steam mağaza ülkenizi IP adresinize göre değil, ödeme yönteminize göre belirler ve Steam Abone Sözleşmesi, ikamet ettiğiniz yeri gizlemek için proxy kullanılmasını yasaklar. Valve bunu yapan hesapları kapatabilir.
Steam Deck'te çevrimiçi oyunlar proxy üzerinden çalışır mı?
Yalnızca tüm trafik, UDP destekleyen bir SOCKS5 proxy ile çalışan bir TUN istemcisinden geçerse çalışır, çünkü çoğu oyun UDP kullanır. Araya giren her ek düğüm gecikmeyi artırır, bu yüzden oyun sunucularına yakın bir proxy konumu seçin.
Oyun Modu proxy'si neden şifre istemiyor?
Valve'ın bu ayarı yalnızca adres ve port saklar, bu yüzden kullanıcı adı gönderemez. FineProxy'nin 8085 HTTP portunu kullanın ve ağınızın IP adresini paneldeki izin listesine ekleyin.
SteamOS güncellemesinden sonra proxy'yi yeniden kurmam gerekir mi?
Oyun Modu ve Firefox ayarları genellikle güncellemelerden sonra korunur. Decky Loader ise bazen bir güncellemenin ardından kaybolur; yeniden yüklediğinizde eklentileriniz ayarlarıyla birlikte geri gelir.
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