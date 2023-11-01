Proxy sağlayıcıları havuz boyutlarıyla övünmeyi sever — 20 milyon, 70 milyon, 100 milyon IP. Kulağa etkileyici geliyor. Ancak iyi yönetilen birkaç yüz kaliteli IP'den oluşan bir havuz, her seferinde bir milyon yanmış adresi yener. Önemli olan sayı değil. Önemli olan bu IP'lerin temiz, hızlı ve hedef sitelerinizde zaten kara listeye alınmamış olmasıdır.

Veri merkezi proxy'ye karşı konut proxy — gerçekten ne zaman daha fazla ödemek gerekir

Çoğu scraping işi için veri merkezi proxy'leri doğru tercihdir. Bu proxy'ler hızlıdır, ucuzdur ve yüzlerce iş parçacığını kolaylıkla yönetir. E-ticaret sitelerinden aldığınız ürün listeleri, arama sonuçları, dizinlerdeki herkese açık veriler — veri merkezi IP'leri bu işi rahatlıkla halleder. Hedef site aktif olarak scraper'lara karşı mücadele ediyorsa konut proxy'lerine ihtiyacınız vardır. Sosyal medya, Google, yoğun korumalı pazaryerleri — bunlar IP'nizin bir veri merkezine mi yoksa gerçek bir eve mi ait olduğunu kontrol eder. Eğer öyleyse doğrulamayı artırırlar — daha fazla CAPTCHA, daha katı hız limitleri ve bazen doğrudan tamamen engelleme. Ancak bu, scraping görevlerinin azınlığını oluşturur. Çoğu web sitesi agresif anti-bot sistemleri kullanmaz. İstekler arasına düzgün molalar verilerek döndürülen veri merkezi IP'leri, karşılaşabileceğiniz senaryoların 'ini kolaylıkla halleder.

gerçekte kaç IP'ye ihtiyacınız var?

Web scraping yaptığınız sayfa sayısını alın, bunları ne kadar hızlı almanız gerektiğine bölün ve sitenin toleransını hesaba katın. Bir haber sitesi tek bir IP'den saatte 300'den fazla isteğe izin verebilir. Bir e-ticaret sitesi — 100-200. Sosyal medya — 30-60 kadar düşük olabilir. Orta düzey bir sitede günde 10.000 sayfa için rotasyonlu 10-50 IP yeterlidir. Milyonlarca değil. FineProxy'nin 100.000 veri merkezi proxy'si, en yoğun scraping proxy sunucu kurulumları için bile fazlasıyla yeterlidir.

scraping framework'leriyle çalışmak

Çoğu araç proxy'leri doğrudan destekler. Scrapy'de proxy'yi istek meta'sı üzerinden gönderebilirsiniz: meta={'proxy': 'http://ip:port'}. Daha büyük projelerde bir Scrapy proxy rotasyon havuzu, yani her giden istek öncesinde listenizdeki farklı bir IP'yi devreye sokan bir middleware kurmanız gerekir. FineProxy; Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright ve HTTP ya da SOCKS5 kabul eden tüm araçlarla çalışır.SEO scraping için popüler bir araç olan A-Parser, IP bağlama ile toplu proxy içe aktarmayı destekler. Listenizi yükleyin, FineProxy'nin kontrol panelinde gerçek IP'nize bağlayın ve A-Parser'ın bunlar arasında rotasyon yapmasını sağlayın.

hangi rotasyon yaklaşımı daha iyi çalışır?

Her istekte IP değiştirmek daha güvenlidir — hiçbir tekil IP üzerinde şüpheli aktivite birikmez. Ancak her yeni IP yeni bir bağlantı demek olduğundan daha yavaştır.IP'yi zamanlayıcıyla döndürmek (her 50-100 istekte bir) veya yalnızca engellendiğinizde değiştirmek hem daha hızlıdır hem de daha az adres tüketir. Bu yöntemle başlayın. Her istekte IP değiştirmeye yalnızca çok sık engel yiyorsanız geçin.binlerce sayfa üzerinde çalışan spider proxy ve crawler proxy kurulumları için istek başına rotasyon genellikle hız dezavantajına değer.

İyi bir scraping proxy'sini ne belirler?