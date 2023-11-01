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Scraping Proxy

Engelleme olmaksızın ölçeklenebilir web kazıma için özel olarak tasarlanmış statik veri merkezi proxy'leri.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Web veri kazıma proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Kazıyıcılar için 1,000 veri merkezi IP'si satın alın
  • Web veri kazıma proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Crawler proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Çalışma süresi: Bağlantı kesintisi olmadan 3–7 gün boyunca kararlı kalan mükemmel proxy’ler Hız: TikTok, Gmail ve kripto cüzdanlarına giriş yapmak için yeterince hızlı Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 ve hatta UDP Küresel kapsam: ABD, Almanya, Fransa, Japonya ve daha fazlası

esta bazaarSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy günlük işlerimde çığır açtı. Ne zahmet var ne gecikme; ayrıca çalışabileceğim tonla farklı IP var. Daha önce ücretsiz olanları denedim ama ihtiyacım olan tutarlılığı gerçekten bu hizmet sağlıyor. Tamamen memnunum.

hammadFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.

asdjkakarNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’ye geçmek verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Kurulum süreci inanılmaz derecede sorunsuzdu ve proxy’leri mevcut araçlarımla kusursuz biçimde entegre oldu. Onları gerçekten farklı kılan şey sundukları gönül rahatlığı — ihtiyaç duyduğum her an temiz ve sağlam bir IP havuzuna erişebileceğimi bilmek. Sorunsuz proxy hizmetleri arayan herkese şiddetle tavsiye ederim!

PATHANDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Çok uygun fiyatlı Avrupa proxy’leri. Bence özgür ve güvenli internete bağlı kalan tek proxy sağlayıcısı bu. Diğerleri GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip hâlâ sınırsız bant genişliği planları sunuyor.

NemanjaDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
web scraping proxy hizmeti kurulumu için hangi proxy türü en iyi sonucu verir?Genelde veri merkezi

Görevlerin 'i için veri merkezi proxy. Konut proxy'ye kıyasla 5-10 kata kadar daha ucuz, daha hızlı ve agresif anti-bot koruması olmayan sitelerde gayet yeterli. Konut proxy'ye yalnızca sosyal medya, Google veya veri merkezi IP aralıklarını özellikle engelleyen siteler için geçin.

Web scraping için proxy API'sini nasıl bağlarım?Endpoint kullanın

FineProxy size bir endpoint sağlar — http://gate.fineproxy.org:port gibi bir adres. Bu adresi scraper aracınıza yönlendirin, kimlik doğrulamayı ekleyin (IP bağlama veya kullanıcı adı/şifre) ve tüm istekler proxy üzerinden geçer. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — aracınızın ihtiyacına uygun olanı seçin.

Proxy parser aracı özel ayarlar gerektirir mi?Hayır

Hayır. A-Parser, ScrapeOps, özel Python scriptleri — hepsi bir proxy listesi veya gateway uç noktası kabul eder. FineProxy IP'lerinizi yükleyin, araç destekliyorsa rotasyonu etkinleştirin, işinizi çalıştırın. Standart proxy adresi ve portu, ekstra bir şey yok.

Scrapy'de proxy rotasyonunu nasıl yapılandırırım?Middleware kullanın

İstek meta'sında proxy'yi şu şekilde geçirin: meta={'proxy': 'http://ip:port'}. IP rotasyonu gerekiyorsa, her istekten önce listenizdeki bir sonraki proxy'yi seçen basit bir middleware yazın. GitHub'da kullanıma hazır pek çok örnek var — yaklaşık 15 satır kod. FineProxy HTTP, HTTPS ve SOCKS5 destekler.

Büyük bir proje için kaç proxy gerekir?100–1,000+

Normal bir sitede günde 100.000 sayfa: rotasyonla 100-300 IP yeterlidir. Google veya Amazon: 500-1.000+. FineProxy'nin havuzu her ikisini de karşılar — ihtiyacınız kadar IP ekleyin, istediğiniz zaman kapasiteyi artırın.

scraping proxy IP'lerim yasaklanır mı?Er geç

Er ya da geç engellenirsiniz — bu işin doğasında var. Önemli olan rotasyon yapabilecek kadar IP'ye sahip olmak ve yanan adresleri değiştirmektir. FineProxy'den özel proxy'lerde IP'leriniz daha uzun süre dayanır çünkü onları kullanan tek kişi sizsiniz. Bir tanesi işaretlenirse — kontrol panelinden hemen değiştirin.

Hangi protokolü kullanmalıyım?Genellikle HTTP

Çoğu kütüphane için HTTP/HTTPS; aracınız soket düzeyinde proxy bekliyorsa SOCKS5 kullanın. UDP, web scraping için nadiren gereklidir.

Script site haritalarında çalışıyor ancak HTML'de başarısız oluyor. Neden?HTML denetlenir

Site haritaları bot'lara kapılarını açarken HTML yolları sıkı kontrol altındadır. Header'larınızı ve çerezlerinizi tutarlı tutun, sayfanın beklediği kaynakları çekin, formlar ve POST uç noktaları etrafında hızınızı düşürün.

Ofis whitelist'i sürekli bozuluyor ancak evde sorun yok. Neyi kontrol etmeliyim?Çıkış IP kontrolü

Ofisler genellikle CGNAT arkasında bulunur veya genel çıkış IP'sini döndürür. Gerçek genel IP adresini beyaz listeye ekleyin, yedek bir kaynak (ev/VPN) bulundurun ve varsayılan portlar filtreleniyorsa alternatif portlar kullanın.

Rehber

Web'i taramak için milyonlarca IP'ye ihtiyacınız yok

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Proxy sağlayıcıları havuz boyutlarıyla övünmeyi sever — 20 milyon, 70 milyon, 100 milyon IP. Kulağa etkileyici geliyor. Ancak iyi yönetilen birkaç yüz kaliteli IP'den oluşan bir havuz, her seferinde bir milyon yanmış adresi yener. Önemli olan sayı değil. Önemli olan bu IP'lerin temiz, hızlı ve hedef sitelerinizde zaten kara listeye alınmamış olmasıdır.

Veri merkezi proxy'ye karşı konut proxy — gerçekten ne zaman daha fazla ödemek gerekir

Çoğu scraping işi için veri merkezi proxy'leri doğru tercihdir. Bu proxy'ler hızlıdır, ucuzdur ve yüzlerce iş parçacığını kolaylıkla yönetir. E-ticaret sitelerinden aldığınız ürün listeleri, arama sonuçları, dizinlerdeki herkese açık veriler — veri merkezi IP'leri bu işi rahatlıkla halleder. Hedef site aktif olarak scraper'lara karşı mücadele ediyorsa konut proxy'lerine ihtiyacınız vardır. Sosyal medya, Google, yoğun korumalı pazaryerleri — bunlar IP'nizin bir veri merkezine mi yoksa gerçek bir eve mi ait olduğunu kontrol eder. Eğer öyleyse doğrulamayı artırırlar — daha fazla CAPTCHA, daha katı hız limitleri ve bazen doğrudan tamamen engelleme. Ancak bu, scraping görevlerinin azınlığını oluşturur. Çoğu web sitesi agresif anti-bot sistemleri kullanmaz. İstekler arasına düzgün molalar verilerek döndürülen veri merkezi IP'leri, karşılaşabileceğiniz senaryoların 'ini kolaylıkla halleder.

Web Kazıma

gerçekte kaç IP'ye ihtiyacınız var?

Web scraping yaptığınız sayfa sayısını alın, bunları ne kadar hızlı almanız gerektiğine bölün ve sitenin toleransını hesaba katın. Bir haber sitesi tek bir IP'den saatte 300'den fazla isteğe izin verebilir. Bir e-ticaret sitesi — 100-200. Sosyal medya — 30-60 kadar düşük olabilir. Orta düzey bir sitede günde 10.000 sayfa için rotasyonlu 10-50 IP yeterlidir. Milyonlarca değil. FineProxy'nin 100.000 veri merkezi proxy'si, en yoğun scraping proxy sunucu kurulumları için bile fazlasıyla yeterlidir.

scraping framework'leriyle çalışmak

Çoğu araç proxy'leri doğrudan destekler. Scrapy'de proxy'yi istek meta'sı üzerinden gönderebilirsiniz: meta={'proxy': 'http://ip:port'}. Daha büyük projelerde bir Scrapy proxy rotasyon havuzu, yani her giden istek öncesinde listenizdeki farklı bir IP'yi devreye sokan bir middleware kurmanız gerekir. FineProxy; Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright ve HTTP ya da SOCKS5 kabul eden tüm araçlarla çalışır.SEO scraping için popüler bir araç olan A-Parser, IP bağlama ile toplu proxy içe aktarmayı destekler. Listenizi yükleyin, FineProxy'nin kontrol panelinde gerçek IP'nize bağlayın ve A-Parser'ın bunlar arasında rotasyon yapmasını sağlayın.

hangi rotasyon yaklaşımı daha iyi çalışır?

Her istekte IP değiştirmek daha güvenlidir — hiçbir tekil IP üzerinde şüpheli aktivite birikmez. Ancak her yeni IP yeni bir bağlantı demek olduğundan daha yavaştır.IP'yi zamanlayıcıyla döndürmek (her 50-100 istekte bir) veya yalnızca engellendiğinizde değiştirmek hem daha hızlıdır hem de daha az adres tüketir. Bu yöntemle başlayın. Her istekte IP değiştirmeye yalnızca çok sık engel yiyorsanız geçin.binlerce sayfa üzerinde çalışan spider proxy ve crawler proxy kurulumları için istek başına rotasyon genellikle hız dezavantajına değer.

İyi bir scraping proxy'sini ne belirler?

Proxy'nizin hızlı olması gerekir — binlerce istekte 50 ms ile 200 ms gecikme arasındaki fark saatlere ulaşır. Temiz olması gerekir — spam gönderenler tarafından kötüye kullanılmamış, kara listelerde bulunmayan. Ve ideal olarak yalnızca size özel olmalıdır. Bir IP'yi aynı hedefe istek gönderen 50 farklı scraper ile paylaşmak, herkesin engellenmesinin reçetesidir. FineProxy, 100.000 IP'nin sahibidir — başka bir sağlayıcıdan devralınmamıştır. Hedef sitelerinizde başka hiç kimsenin kullanmadığı özel proxy'lere sahip olursunuz.