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Avustralya Proxy

Güvenilir statik Avustralya IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, ,9 çalışma süresi, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avustralya’da 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Avustralya proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Oyun için harika! Artık coğrafi kısıtlama yok ve hız inanılmaz. 5/5

Gamer_GalFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org, güvenilirliği ve farklı amaçlara yönelik proxy çeşitliliğiyle etkileyici. Ülke yelpazesi geniş, bağlantı kolay ve anonimlik garanti ediliyor. Ticari ve kişisel kullanıma uygun.

HanrikSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

Mükemmel proxy hizmeti! Kurulum hızlı ve kolaydı, hızlar yüksek, bağlantı ise son derece kararlı. Kesintiyle ilgili hiçbir sorun yaşamadım ve kontrol panelinin kullanımı basit.

vipallc2020Norton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Bu sağlayıcıyı test ettim ve düşüncelerim şöyle: Kimlik bilgileri veya IP kimlik doğrulaması sayesinde kullanması ve paylaşması çok kolay, benim kullanımımda hızlı ve kararlı; son olarak, fiyatı da iyi.

Yomi DrogoTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Muhteşem iş Muhteşem iş – Harika proxy’ler Muhteşem iş, ekip! Bu hizmeti daha yeni keşfettim ve gerçekten etkilendim — bu fiyata sunduğunuz değer inanılmaz. Bir de şimdi sınırsız konut erişimi mi var? Bu bambaşka bir seviye. Hepinize büyük saygı duyuyorum. Kesinlikle geri geleceğim!

hamzaerkoDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Çok iyi ürün, beğendim. Her şey iyi çalışıyor: sınırsız trafik, en yüksek hız ve piyasadaki en düşük fiyat. Teknik destek her zaman erişilebilir ve duyarlı. Arkadaşlarıma da önereceğim.

Anna FletcherFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
realestate.com.au scraping'i gerçekten yerel IP'lere ihtiyaç duyuyor mu?Evet

EveT. REA Group trafiği coğrafi olarak filtreler — avustralya dışı IP'lere daha zorlu kasada sorunları ve daha yüksek engelleme oranları ile karşılaşır. sistemleri, TLS el sıkışmalarını inceler ve ArgonautExchange veri katmanında gizli JS doğrulaması çalıştırır. avustralya veri merkezi IP'leri temel istekler için geçiş sağlar, ancak sürekli scraping ISP proxy'leriyle daha iyi çalışır. realestate.com.au'nun robots.txt dosyası otomatik erişimi açıkça yasaklamaktadır.

Avustralya dışından Kayo Sports izleyebilir miyim?Kayo AU kilitli

Kayo, Avustralya IP'leriyle kilitlidir. Algılama sistemleri basit coğrafi sorgulamanın çok ötesine geçer — IP itibarını bilinen VPN ve veri merkezi aralıklarıyla kontrol etmektedir. Telstra veya Optus üzerindeki ISP proxy'leri, veri merkezi proxy'lerinden daha güvenilir şekilde geçer. Standard plan ayda $29,99, Premium plan 4K desteğiyle $45,99'dur. ABC iview (ücretsiz, reklam destekli) daha kolaydır — veri merkezi IP'leri genellikle burada çalışır. Stan ve Binge ikisinin arasında bir yerde konumlanır.

avustralya'nın 2024 gizlilik yasasında scraping için ne değişti?Privacy Amendment Act

2024 yılının Aralık ayında kabul edilen Privacy and Other Legislation Amendment Act, orijinal yasadan bu yana en büyük gizlilik reformudur. Bu yasa, ciddi gizlilik ihlalleri için yasal bir haksız fiil dayanağı ve yeni doxxing suçlarını Criminal Code kapsamında düzenlemiştir. OAIC, screen scraping'in yasaklanmasını öneren bir tartışma belgesi yayımlamıştır. Kişisel olmayan veriler (ürün fiyatları, liste sayıları, mülk meta verileri) için yasal risk daha düşüktür; ancak ad, e-posta veya iletişim bilgilerini toplayan scraping artık çok daha yüksek yaptırımlara tabidir.

Yerel perakendecilerde fiyat takibi için Avustralya IP'lerine ihtiyacım var mı?OzBargain talep yaratır

OzBargain, AU fiyat takibi talebini artırıyor — Price hipster ve PriceTracking gibi araçlar; WoolWorths, coles, Amazon AU, JB Hi-Fi gibi siteleri izliyor. Bu araçların yetkili erişime ihtiyacı vardır, aksi hâlde engellenirler. kendi takip aracınızı geliştiriyorsanız, avustralya perakende siteleri coğrafi fiyatlandırma için ziyaretçi IP'sini kontrol ettiğinden, avustralya dışı bir IP farklı fiyatlar görebilir veya tamamen yönlendirilebilir. FineProxy'nin avustralya IP'lerine sahip özel proxy'leri, izleme işlemlerinde oturumlarınızı tutarlı tutar.

carsales.com.au'da scraping yapmak zor mu?Carsales bot tespiti

Carsales bot tespiti kullanıyor — Bright Data bunun için özel bir scraper satıyor, bu da işin kolay olmadığını gösteriyor. Site, dinamik içeriği JavaScript rendering ile sunuyor. Avustralya IP'leri, yurt dışı IP'lere kıyasla daha az doğrulamaya takılıyor. Binlerce ilan genelinde fiyat trendlerini veya bayi envanterini çekiyorsanız, AU IP'li datacenter proxy'leri işe yarar — headless tarayıcı ekleyin ve oturumları gerçekçi tutun.

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Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
2 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
114.111.151.41:80
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
947 Kbps
70.0%
1 sa önce
3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimSydney
896 Kbps
36.2%
2 sa önce
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