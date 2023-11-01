FineProxy'nin sattığı her proxy IPv4'tür — bir aracıdan kiralanmayan, bir bayi aracılığıyla paylaşılmayan, doğrudan sahip olduğumuz 100.000'den fazla adres. FineProxy'den IPv4 proxy sunucu erişimi satın aldığınızda; SOCKS5 ve HTTP/HTTPS destekli özel bir IPv4 adresi, sınırsız trafik ve GB başına ücret olmadan hizmet alırsınız. Kısa versiyonu budur. Uzun versiyonu ise özellikle neden IPv4 olduğu ve adresin kaynağının neden protokol kadar önemli olduğuyla ilgilidir.

IPv4 vs IPv6 — uyumluluk farkı

IPv6 proxy'leri mevcuttur ve ucuzdur. Adres alanı neredeyse sonsuz olduğundan sağlayıcılar milyonlarca IPv6 adresini çok düşük fiyatlarla satar. Ancak sorun şudur: hedef sitelerin büyük çoğunluğu IPv6'yı tam olarak desteklememektedir. 2026 itibarıyla en popüler 1.000 web sitesinin yalnızca yaklaşık 'ı IPv6 trafiğini düzgün şekilde yönetebilmektedir.

Ödeme işlemcileri, sosyal medya platformları, reklam ağları, e-ticaret siteleri — büyük çoğunluk bot engelleme, coğrafi konum tespiti ve oturum yönetimini hâlâ IPv4 üzerinden yürütmektedir.

Hedef siteniz IPv6 desteklemiyorsa bağlantı ya sessizce başarısız olur, ya ISP'niz üzerinden IPv4'e geri döner (gerçek IP'nizi ifşa eder) ya da doğrudan engellenir. Zarifçe geri dönüş diye bir şey yoktur — ya çalışır ya çalışmaz. Scraping, hesap yönetimi, reklam doğrulama ve bot algılama içeren her tür işlem için IPv4 tek güvenilir seçenektir.

Ucuz IPv4, kötü IPv4 demek değildir

IPv4 adresleri kıttır — toplamda yaklaşık 4,3 milyar adet mevcuttur ve boş havuz yıllar önce tükendi. Bu kıtlık fiyatları yukarı çeker. Bazı sağlayıcılar, kullanımdan kaldırılan ağlardan toplu adres satın alır; diğerleri daha büyük sahiplerden alt kiralama yapar. Sahiplik zinciri kaliteyi doğrudan etkiler: bir IP ne kadar çok el değiştirmişse, geçmişinde kara liste kaydı, spam veritabanı girişi veya itibar bayrakları taşıma olasılığı o kadar artar.

FineProxy, IPv4 havuzuna doğrudan sahiptir. Aracı yok, alt kiralama yok. Bir adres itibar düşüşü belirtisi gösterdiğinde rotasyondan çıkarılır ve yenisiyle değiştirilir. Doğrudan sağlayıcıdan alınan ucuz bir IPv4 veri merkezi proxy'si, pratikte kâğıt üzerinde daha ucuz görünüp internetin yarısında zaten işaretlenmiş bir adresten daha az maliyetlidir.

Her IPv4 adresinde SOCKS5 desteği