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IPv4 proxy

100.000'den fazla sahip olduğumuz IPv4 adresi — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sınırsız trafik, API erişimi, otomatik teslimat. Web scraping, reklam doğrulama ve hesap yönetimi için tasarlanmıştır.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Avrupa'da 1.000 IPv4 veri merkezi proxy'si satın alın
  • IPv4 proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • IPv4 proxy listemi ülkeye veya subnet'e göre filtreleyin
  • IPv4 proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • IPv4 proxy planlarımın durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Teknoloji uzmanı olmayan biri için bile Fineproxy’yi kullanmaya başlamak şaşırtıcı derecede kolaydı. Arayüzleri sezgisel ve proxy’leri entegre etmek inanılmaz derecede kolay. Performans kusursuzdu ve çevrim içi işlerimi çok daha sorunsuz hâle getirdi. Kesinlikle harika bir seçim!

PathanFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy kullandığım en iyi proxy hizmeti sağlayıcılarından biri; ucuz ve güvenilir hizmet sunuyor. Küresel kapsam sağlıyor. Şimdiye kadarki en iyi deneyim.

Ahmed ArshadDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

FineProxy proxy hizmetini birkaç aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Yüksek bağlantı hızı, güvenilir veri koruması ve çok çeşitli konumlar, onu internette çalışmak için mükemmel bir araç hâline getiriyor. Tavsiye ederim!

RobertSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.

Charles BrownProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
IPv4 yerine IPv6 proxy kullanmak için herhangi bir neden var mı?IPv6'ya özel hedefler

Yalnızca hedefiniz açıkça IPv6'yı destekliyorsa VE en düşük IP başına maliyetle büyük hacimli kullanıma ihtiyacınız varsa. IPv6'yı kabul eden siteleri (bazı arama motorları, CDN'ler) scraping için kullanmak istiyorsanız, IPv6 daha ucuzdur çünkü adres miktarı çok daha fazladır. Diğer her şey için — sosyal medya, e-ticaret, ödeme sistemleri, reklam platformları — IPv4 güvenilir şekilde çalışan tek seçenektir.

FineProxy'nin kaç IPv4 adresi var?100.000'den fazla

100.000'den fazla IPv4 adresi, birden fazla alt-net ve ASN üzerinde dağıtılmıştır. IP'lerin tamamı doğrudan bize aittir — kiralanmış veya aracı üzerinden temin edilmiş değildir. Bu, IP çeşitliliği açısından büyük önem taşır: hedefiniz bir alt-neti engellerse, farklı bir aralıktaki diğer adresler çalışmaya devam edecektir.

IPv4 proxy'leri kullanımdan kalkacak mı?Hayır

Öngörülebilir bir zaman diliminde buna dair herhangi bir gösterge yoktur. IPv6 benimsenmesi on yılı aşkın süredir «yakın» olarak nitelendirilmekte, ancak önde gelen siteler arasında hâlâ ~ oranında kalmaktadır. Proxy kullanıcıları için en çok önem taşıyan altyapılar — anti-bot sistemleri, ödeme işlemcileri, sosyal medya backend'leri — IPv4 üzerine derinlemesine inşa edilmiştir. IPv4 proxy'leri 2026 ve sonrasında da ticari kullanım için endüstri standardı olmaya devam edecektir.

Rehber

IPv4 proxy'leri: Adres türü neden hâlâ önemini koruyor

2 dk okumaFineProxy ağ ekibi

FineProxy'nin sattığı her proxy IPv4'tür — bir aracıdan kiralanmayan, bir bayi aracılığıyla paylaşılmayan, doğrudan sahip olduğumuz 100.000'den fazla adres. FineProxy'den IPv4 proxy sunucu erişimi satın aldığınızda; SOCKS5 ve HTTP/HTTPS destekli özel bir IPv4 adresi, sınırsız trafik ve GB başına ücret olmadan hizmet alırsınız. Kısa versiyonu budur. Uzun versiyonu ise özellikle neden IPv4 olduğu ve adresin kaynağının neden protokol kadar önemli olduğuyla ilgilidir.

IPv4 vs IPv6 — uyumluluk farkı

IPv6 proxy'leri mevcuttur ve ucuzdur. Adres alanı neredeyse sonsuz olduğundan sağlayıcılar milyonlarca IPv6 adresini çok düşük fiyatlarla satar. Ancak sorun şudur: hedef sitelerin büyük çoğunluğu IPv6'yı tam olarak desteklememektedir. 2026 itibarıyla en popüler 1.000 web sitesinin yalnızca yaklaşık 'ı IPv6 trafiğini düzgün şekilde yönetebilmektedir.

Ödeme işlemcileri, sosyal medya platformları, reklam ağları, e-ticaret siteleri — büyük çoğunluk bot engelleme, coğrafi konum tespiti ve oturum yönetimini hâlâ IPv4 üzerinden yürütmektedir.

Hedef siteniz IPv6 desteklemiyorsa bağlantı ya sessizce başarısız olur, ya ISP'niz üzerinden IPv4'e geri döner (gerçek IP'nizi ifşa eder) ya da doğrudan engellenir. Zarifçe geri dönüş diye bir şey yoktur — ya çalışır ya çalışmaz. Scraping, hesap yönetimi, reklam doğrulama ve bot algılama içeren her tür işlem için IPv4 tek güvenilir seçenektir.

Ucuz IPv4, kötü IPv4 demek değildir

IPv4 adresleri kıttır — toplamda yaklaşık 4,3 milyar adet mevcuttur ve boş havuz yıllar önce tükendi. Bu kıtlık fiyatları yukarı çeker. Bazı sağlayıcılar, kullanımdan kaldırılan ağlardan toplu adres satın alır; diğerleri daha büyük sahiplerden alt kiralama yapar. Sahiplik zinciri kaliteyi doğrudan etkiler: bir IP ne kadar çok el değiştirmişse, geçmişinde kara liste kaydı, spam veritabanı girişi veya itibar bayrakları taşıma olasılığı o kadar artar.

FineProxy, IPv4 havuzuna doğrudan sahiptir. Aracı yok, alt kiralama yok. Bir adres itibar düşüşü belirtisi gösterdiğinde rotasyondan çıkarılır ve yenisiyle değiştirilir. Doğrudan sağlayıcıdan alınan ucuz bir IPv4 veri merkezi proxy'si, pratikte kâğıt üzerinde daha ucuz görünüp internetin yarısında zaten işaretlenmiş bir adresten daha az maliyetlidir.

Her IPv4 adresinde SOCKS5 desteği

FineProxy'deki her proxy, ekstra maliyet olmadan hem HTTP/HTTPS hem de SOCKS5 protokolünü destekler. IPv4 SOCKS5 proxy erişimi, web taramanın ötesindeki görevler için önemlidir — oyunlar, özel protokoller, UDP trafiği veya HTTP'yi doğal olarak konuşmayan araçlar. SOCKS5, HTTP proxy'lerinden daha düşük bir katmanda çalışır ve her tür trafiği yorumlamadan iletir. FineProxy'nin altyapısında — 80 Gbps kanallara sahip AMD EPYC sunucuları — protokol seçimi hızı etkilemez; bu nedenle hem HTTP hem de SOCKS5 aynı bant genişliğini ve gecikmeyi sunar.