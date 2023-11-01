NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

IPv4 代理

100,000+ 自有 IPv4 地址——支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，无限流量，API 访问，自动交付。专为数据抓取、广告验证和多账号管理打造。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买1,000 IPv4 数据中心代理 位于 欧洲
  • 导出我的 IPv4 代理列表 （JSON 格式）
  • 按国家/地区或子网筛选我的 IPv4 代理列表
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 IPv4 代理服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 IPv4 代理套餐
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

即使不是技术专家，入门FineProxy出乎意料地容易。它们的界面直观，代理本身也非常容易整合。性能完美无瑕，让我的在线任务更加顺畅。绝对是个很棒的选择！

PathanFineProxy 内部平台译自英语来源

Fine Proxy是我用过的最好的代理服务提供商之一，它提供便宜且可靠的服务。它提供戈尔巴德的报道。这是我经历过的最棒的体验。

Ahmed ArshadDieg, 去年译自英语来源

流量永不限量

其他供应商按GB甚至按请求收费，这些公司始终忠于使命，提供价格合理的数据中心代理和无限带宽。我在网上找了很久，找到了他们，挺高兴的。

bhwowsersNorton Safe Web, 今年译自英语来源

我们已经使用FineProxy两年了。无限带宽和连接都非常出色且稳定。强烈推荐。

David RhodesTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

位置与库存

我已经使用FineProxy代理服务几个月了，非常满意。高速连接、可靠的数据保护以及广泛的地点，使其成为互联网工作的极佳工具。我推荐！

RobertSaasHub, 去年译自英语来源

Fineproxy.org 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。

Charles BrownProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
有什么理由选择 IPv6 代理而不是 IPv4 吗？仅适用于 IPv6 目标

只有当您的目标明确支持 IPv6，并且您需要以最低的单 IP 成本获取大规模数量时，才值得考虑。对于接受 IPv6 的抓取目标（部分搜索引擎、CDN），IPv6 更便宜，因为地址资源充裕。而对于其他一切场景——社交媒体、电商、支付系统、广告平台——IPv4 是唯一可靠的选择。

FineProxy 拥有多少 IPv4 地址？超过 100,000

超过 100,000 个 IPv4 地址，分布在多个子网和 ASN 上。全部自主持有——非租赁，非中介转售。这对 IP 多样性至关重要：如果目标封锁了一个子网，来自不同地址段的其他 IP 仍然可以正常工作。

IPv4 代理会过时吗？不会

在可预见的时间范围内，没有任何迹象表明这会发生。IPv6 的普及已经“迫在眉睫”了十多年，但在头部网站中的采用率仍仅约 40%。对代理用户最重要的基础设施——反机器人系统、支付处理平台、社交媒体后端——都深度构建在 IPv4 之上。在 2026 年及更远的未来，IPv4 代理仍将是商业用途的标准。

指南

IPv4 代理：为什么地址类型仍然很重要

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

FineProxy 出售的每个代理均为 IPv4 —— 超过 100,000 个 IP 地址均为自有，不通过经纪商租赁，也不通过分销商共享。当您从 FineProxy 购买 IPv4 代理服务器访问权限时，您将获得一个独享 IPv4 地址，支持 SOCKS5 和 HTTP/HTTPS 协议、无限流量，且无按 GB 计费。以上是简短版本。接下来我们要详细聊聊为什么要选 IPv4，以及为什么 IP 地址的来源与协议本身同样重要。

IPv4 与 IPv6——兼容性差距

IPv6 代理确实存在，而且很便宜。IPv6 地址空间几乎是无限的，因此供应商可以以极低的价格出售数百万个 IPv6 地址。问题在于：大多数目标网站并不完全支持 IPv6。截至 2026 年，全球排名前 1,000 的网站中，只有约 40% 能正常处理 IPv6 流量。

支付处理商、社交媒体平台、广告网络、电商网站——绝大多数仍然基于 IPv4 运行反机器人检测、地理定位和会话管理。

如果您的目标不支持 IPv6，连接要么静默失败，要么通过您的 ISP 回退到 IPv4（暴露您的真实 IP），要么直接被拦截。不存在优雅降级——要么成功，要么失败。对于数据抓取、多账号管理、广告验证以及任何涉及反机器人检测的场景，IPv4 是唯一可靠的选择。

便宜的 IPv4 不等于劣质的 IPv4

IPv4 地址资源稀缺——全球总共约 43 亿个，可用地址池早已耗尽。稀缺性推高了价格。有些服务商从退役网络批量收购地址，有些则从大型持有者那里转租。所有权链条影响着质量：一个 IP 经手的次数越多，就越可能携带历史记录——黑名单、垃圾邮件数据库、信誉标记。

FineProxy 直接拥有其 IPv4 地址池，不通过经纪商，不进行转租。当某个地址出现信誉下降的迹象时，会被立即轮换替换。来自直营供应商的低价 IPv4 数据中心代理，实际使用成本远低于那些表面价格更低、但已被半个互联网标记的地址。

每个 IPv4 地址均支持 SOCKS5

FineProxy 的每个代理都同时支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5，无需额外付费。IPv4 SOCKS5 代理访问对于网页浏览之外的任务至关重要——游戏、自定义协议、UDP 流量，或原生不支持 HTTP 的工具。SOCKS5 工作在比 HTTP 代理更底层的级别，转发任何类型的流量而不对其进行解析。在 FineProxy 的基础设施上——AMD EPYC 服务器搭配 80 Gbps 通道——协议选择不会影响速度，因此 HTTP 和 SOCKS5 提供相同的带宽和延迟。