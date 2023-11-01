在可预见的时间范围内，没有任何迹象表明这会发生。IPv6 的普及已经“迫在眉睫”了十多年，但在头部网站中的采用率仍仅约 40%。对代理用户最重要的基础设施——反机器人系统、支付处理平台、社交媒体后端——都深度构建在 IPv4 之上。在 2026 年及更远的未来，IPv4 代理仍将是商业用途的标准。