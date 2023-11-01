FineProxy 出售的每个代理均为 IPv4 —— 超过 100,000 个 IP 地址均为自有，不通过经纪商租赁，也不通过分销商共享。当您从 FineProxy 购买 IPv4 代理服务器访问权限时，您将获得一个独享 IPv4 地址，支持 SOCKS5 和 HTTP/HTTPS 协议、无限流量，且无按 GB 计费。以上是简短版本。接下来我们要详细聊聊为什么要选 IPv4，以及为什么 IP 地址的来源与协议本身同样重要。
IPv4 与 IPv6——兼容性差距
IPv6 代理确实存在，而且很便宜。IPv6 地址空间几乎是无限的，因此供应商可以以极低的价格出售数百万个 IPv6 地址。问题在于：大多数目标网站并不完全支持 IPv6。截至 2026 年，全球排名前 1,000 的网站中，只有约 40% 能正常处理 IPv6 流量。
支付处理商、社交媒体平台、广告网络、电商网站——绝大多数仍然基于 IPv4 运行反机器人检测、地理定位和会话管理。
如果您的目标不支持 IPv6，连接要么静默失败，要么通过您的 ISP 回退到 IPv4（暴露您的真实 IP），要么直接被拦截。不存在优雅降级——要么成功，要么失败。对于数据抓取、多账号管理、广告验证以及任何涉及反机器人检测的场景，IPv4 是唯一可靠的选择。
便宜的 IPv4 不等于劣质的 IPv4
IPv4 地址资源稀缺——全球总共约 43 亿个，可用地址池早已耗尽。稀缺性推高了价格。有些服务商从退役网络批量收购地址，有些则从大型持有者那里转租。所有权链条影响着质量：一个 IP 经手的次数越多，就越可能携带历史记录——黑名单、垃圾邮件数据库、信誉标记。
FineProxy 直接拥有其 IPv4 地址池，不通过经纪商，不进行转租。当某个地址出现信誉下降的迹象时，会被立即轮换替换。来自直营供应商的低价 IPv4 数据中心代理，实际使用成本远低于那些表面价格更低、但已被半个互联网标记的地址。
每个 IPv4 地址均支持 SOCKS5
FineProxy 的每个代理都同时支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5，无需额外付费。IPv4 SOCKS5 代理访问对于网页浏览之外的任务至关重要——游戏、自定义协议、UDP 流量，或原生不支持 HTTP 的工具。SOCKS5 工作在比 HTTP 代理更底层的级别，转发任何类型的流量而不对其进行解析。在 FineProxy 的基础设施上——AMD EPYC 服务器搭配 80 Gbps 通道——协议选择不会影响速度，因此 HTTP 和 SOCKS5 提供相同的带宽和延迟。