API 积分是用于衡量请求负载的内部计费单位。每个套餐都包含固定数量的积分，每个发出的请求会根据目标网页的复杂程度扣除相应的积分。

仅加载 HTML 或 JSON 的简单请求通常消耗 1 个积分。触发多个并行资源加载的请求——例如脚本、图片、CSS 文件、字体、API 调用和追踪请求——会消耗更多积分。每个资源都算作一个独立的下游请求。

以下数据为近似值，具体因网站而异：

1 credit — 简单的 API 式请求，无浏览器，无 JS 渲染

— 简单的 API 式请求，无浏览器，无 JS 渲染 2–3 积分 — 无 JS 浏览器请求（基础 DOM，无渲染）

— 无 JS 浏览器请求（基础 DOM，无渲染） ≈10 积分 ——完整的无头浏览器 + JS 渲染，典型数据中心代理负载

——完整的无头浏览器 + JS 渲染，典型数据中心代理负载 10–15+ 积分 — 包含大量脚本、追踪器、广告、分析工具或大型资源包的重型页面

不同网站的 DOM 结构、JS 包和资源加载链各不相同。有些网站可能只加载几个文件，而有些网站每次页面加载可能触发 30 个以上的下游请求。

如何计算您的实际消耗量？

在选择套餐之前，您可以轻松估算积分用量：

打开您想要抓取的页面。

使用以下工具检查您的并发请求数量： RequestMap

加载的资源数量 ≈ 每次页面加载消耗的积分数。

这可以帮助您准确预估工作流将消耗多少 API 积分。任何到达我们基础设施的请求都会消耗积分——包括返回 404、429、503 或超时的响应。尽管目标网站返回了错误，我们仍然处理并路由了该请求。