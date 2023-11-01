FineProxy 是一家依托自有基础设施运营的代理服务器租赁服务商。我们在全球数十个数据中心部署了现代化的 AMD 服务器硬件。网络采用高达 80 Gbps 的大容量上行链路，即使在高负载下也能保持稳定性能。所有代理均来自我们的自有 IP 池（我们是直接供应商），并在整个付费租用期内保持有效。
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FineProxy 常见问题
关于代理服务、下单、控制面板管理、API 访问、使用限制、故障排除和客户支持的实用解答。
常见问题
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关于 FineProxy3 个解答
我们提供套餐式数据中心代理、专属于单一客户的独享代理、静态 ISP 代理以及轮换代理产品。
支持的协议包括 HTTP、HTTPS、SOCKS4 和 SOCKS5。除轮换代理外，任何套餐都可添加 UDP；你可以在下单时添加，也可以之后在有效服务页面添加。后续添加时，费用将按服务剩余天数折算。
大多数情况下 IP 地址不会重叠，因为每个订单都是单独配置的。
不过，对于套餐代理，理论上可能出现少量重叠，因为 IP 可能由有限数量的客户共享。套餐规模越大，重叠概率可能越高，但实际情况中并不常见。
如果你需要确保 IP 唯一，独享代理是合适的选择。
代理类型与地区选择7 个解答
只要订单总计至少包含 100 个 IP 地址，数据中心代理套餐订单即可包含一个或多个国家/地区。独享代理不受此套餐最低数量限制。
国家组合套餐允许你排除不需要的国家/地区，并可在购买前或购买后调整各国家/地区的 IP 地址数量，具体取决于套餐和可用库存。
独享代理是在整个租用期内专门分配给单一客户的 IP 地址。租期内其他客户不会使用这些代理；除非你申请更换或续订，否则它们在整个付费期内保持不变。当你需要严格独占的静态 IP 时，独享代理非常合适。
套餐代理以包含固定数量 IP 地址的组合形式交付。根据套餐不同，其中的单个 IP 可能同时由有限数量的客户使用（通常最多 3–5 位）。这种模式适用于 IP 数量比每个 IP 的独占性更重要的场景。
所有套餐代理仍是运行在我们自有基础设施上的自有 IP 地址。它们不是免费代理，也并非来自抓取的第三方列表，而是仅在我们的代理服务中提供的受控 IP。
关键区别在于独占模式。
使用独享代理时，IP 会分配给单一客户，租用期内不会共享。这些 IP 始终与你的订单绑定。
使用套餐代理时，IP 以组合形式提供，可能由有限数量的客户共享（通常最多 3–5 位）。这让我们能够以更低价格提供更多 IP，但不保证每个 IP 都由你独占。当规模比严格独占 IP 更重要时，这种模式非常适用。
ISP 代理是静态住宅 IP 地址，归属于普通家庭互联网服务提供商，但部署在数据中心的服务器上。
因此它兼具两类代理的优点。来自数据中心的是：高速、固定不变的静态 IP 地址和稳定的在线率。来自住宅代理的是：信任度。网站看到的是普通互联网服务商的 ASN，而不是托管公司的 ASN，所以这类 IP 被标记或封禁的概率要低得多。
套餐和价格请查看ISP 代理页面。
API 积分是用于衡量请求负载的内部计费单位。每个套餐都包含固定数量的积分，每个发出的请求会根据目标网页的复杂程度扣除相应的积分。
仅加载 HTML 或 JSON 的简单请求通常消耗 1 个积分。触发多个并行资源加载的请求——例如脚本、图片、CSS 文件、字体、API 调用和追踪请求——会消耗更多积分。每个资源都算作一个独立的下游请求。
以下数据为近似值，具体因网站而异：
- 1 credit — 简单的 API 式请求，无浏览器，无 JS 渲染
- 2–3 积分 — 无 JS 浏览器请求（基础 DOM，无渲染）
- ≈10 积分 ——完整的无头浏览器 + JS 渲染，典型数据中心代理负载
- 10–15+ 积分 — 包含大量脚本、追踪器、广告、分析工具或大型资源包的重型页面
不同网站的 DOM 结构、JS 包和资源加载链各不相同。有些网站可能只加载几个文件，而有些网站每次页面加载可能触发 30 个以上的下游请求。
如何计算您的实际消耗量？
在选择套餐之前，您可以轻松估算积分用量：
- 打开您想要抓取的页面。
- 使用以下工具检查您的并发请求数量： RequestMap
- 加载的资源数量 ≈ 每次页面加载消耗的积分数。
这可以帮助您准确预估工作流将消耗多少 API 积分。任何到达我们基础设施的请求都会消耗积分——包括返回 404、429、503 或超时的响应。尽管目标网站返回了错误，我们仍然处理并路由了该请求。
不可以。地区选择仅支持国家/地区级别，不支持指定某个国家/地区内的城市。IP 地址会从我们基础设施中负载最低的网络自动分配。
订单、钱包与付款6 个解答
你可以使用信用卡、Apple Pay 或加密货币为控制面板余额充值；支持的加密货币包括 BTC、ETH、LTC、USDT TRC20 和 USDT ERC20。信用卡和 Apple Pay 付款由 Paddle 和 Stripe 处理。
所有充值均须通过支付处理商完成；我们不接受直接的加密货币转账。可用选项取决于你所在的地区。
付款成功后，代理会立即自动交付。对于标准套餐，代理访问信息会直接显示在你的个人账户中，无需等待或人工处理。我们不会通过电子邮件发送代理详情。
唯一的例外是通过工单系统提交的定制或非标准订单。在这种情况下，代理交付最长可能需要 24 小时。
标准租用期至少为 30 天。除轮换代理外，所有产品也提供付费 48 小时期限。
选择任意非轮换代理产品，配置国家、IP 数量和附加服务，然后选择 48 小时。目录会在付款前计算并显示所选配置的总价。
如果你对测试结果满意，可以将同一项服务延长至 30 天：登录名、密码和 IP 地址列表均保持不变，无需重新配置。
请注意：48 小时订单不可退款。
你的控制面板中设有一个统一的内部钱包。你可以手动充值或启用自动充值；所有服务和附加项均从该余额支付，无需为每次购买分别给账单充值。
控制面板的所有充值都只能通过支付处理商完成。我们不接受直接的加密货币转账。
预订 3 个月服务可享 10% 折扣，6 个月可享 15% 折扣，12 个月可享 20% 折扣。在结账时选择期限后，折扣会自动应用。
管理有效服务8 个解答
所有代理在整个付费租用期内均保持有效，无需强制更换。只要你持续续订服务，IP 地址就会一直有效。
可以。按计划更换 IP 列表是免费的：你可以每 8 天在控制面板中自行执行一次。
如果你不想等待计划更换，也可以进行计划外的全部或部分更换。该选项为付费服务：每次操作 $10，费用从控制面板余额中扣除。
轮换代理无需更换，其地址会自动变化。
打开有效服务 → 更多操作（右上角）→ 刷新 IP。你可以在此刷新整个列表、仅更换选定地址，或更换特定国家/地区的地址。
在套餐和可用库存允许的情况下，你还可以在刷新时增加或减少某个国家/地区在套餐中的占比。每 8 天一次的计划更换免费；计划外更换费用为 $10。详情请参阅“我可以在租用期结束前更换 IP 地址吗？”。
服务中的所有地址都列在有效服务页面的“IP 地址”下。你可以查看完整列表及每个地址所属的国家/地区，并使用国家/地区筛选器快速选出所需地址。
你可以通过两种方式导出列表：
- 纯文本 TXT 文件 — 选择所需国家/地区，仅下载对应地址，每行一个代理。
- 自定义生成器 — 使用 {ip}、{port}、{login}、{password} 和 {scheme} 变量自定义每行格式，使文件无需手动编辑即可适配你的软件。
有关端口和生成器的详情，请参阅“可以使用哪些端口和代理列表格式？”。
请使用与你的协议和身份验证方式相匹配的端口：
|协议
|凭据认证端口
|IP 允许列表端口
|功能
|SOCKS5
|1080
|1085
|UDP
|HTTP
|8080
|8085
|标准 HTTP 代理
|HTTPS (HTTP/2)
|8443
|8444
|HTTP/2
|SOCKS4
|—
|1087
|仅限 IP 身份验证
|HTTP/2（端口 993，绕过 DPI）
|—
|993
|HTTP/2
生成器变量：
- {ip} — 代理 IP 地址
- {port} — 连接端口
- {login} — 服务登录名
- {password} — 服务密码
- {scheme} — 代理协议
可以使用任意分隔符或文本排列这些变量，以生成所需的输出格式。
这些是服务凭据，并非控制面板登录凭据。请在“连接”中更改登录名，并在“管理”→“密码”下更改密码。
这在迁移命名方案或更新大量现有配置文件时很有用；切换工作负载前，请先用新值更新这些文件。
前往有效服务 → 管理 → 额外 IP。无需取消服务，即可为一个或多个国家/地区添加 IP 地址。
费用按剩余天数折算。
前往有效服务 → 管理，然后在底部选择“取消此服务”。未使用的金额将退回你的钱包。
如果在 24 小时内取消，你可以通过工单申请按原付款方式退款，但须遵守退款政策。
流量与连接限制10 个解答
我们不会在套餐层面人为限速。实际性能主要取决于外部因素，包括客户端限制、软件配置、网络质量以及目标网站的行为。
在实际环境中，远程服务器上的速度最高可达 700 Mbps。在典型家庭网络环境中，速度通常约为 200–300 Mbps。但我们不保证最低速度，因为不同网络和使用场景下无法保持一致。
我们不使用限速为 10–20 Mbps 的过时代理形式。速度参数按单个 IP 地址计算，而不是整个套餐的平均值。
数据传输量不受限制。对于带宽，我们建议根据套餐规模遵循以下指引：
- 最多 300 个 IP 地址的套餐 — 最高 100 Mbps
- 最多 3,000 个 IP 地址的套餐 — 最高 500 Mbps
- 3,001 至 5,000 个 IP 地址的套餐 — 最高 1 Gbps
- 5,001 至 15,000 个 IP 地址的套餐 — 最高 1.5 Gbps
- 15,001 至 25,000 个 IP 地址的套餐 — 最高 2.5 Gbps
- 25,001 个以上 IP 地址的套餐 — 最高 5 Gbps
这些并非自动实施的限制，技术上不会对你的速度进行节流。我们请你将使用量控制在上述范围内；如果持续超出，支持团队可能会创建工单，要求你降低负载。
同时处于活动状态的代理连接数（技术术语为“并发连接”）上限取决于套餐规模：
- 最多 999 个 IP 地址的套餐 — 1,500 个并发连接
- 1,000 至 4,999 个 IP 地址的套餐 — IP 地址数量的 3 倍
- 5,000 至 14,999 个 IP 地址的套餐 — IP 地址数量的 2 倍
- 15,000 个以上 IP 地址的套餐 — 连接数与 IP 地址数量相同
每项任务完成后请关闭连接，否则连接可能会一直保持活动状态，直至 120 秒超时，从而降低有效请求容量。
如果你的工作负载与统计数据不符，请让软件开发人员核查连接的处理方式。
并发连接是指可同时工作的代理连接数量。
每当浏览器、应用程序或脚本通过代理发送请求时，都会建立一个连接。在处理该请求期间，连接保持活动状态，并计为一个并发连接。请求完成且连接关闭后，便不再计入。
需要了解的是，打开一个网站并不总是只会建立一个连接。
加载页面时，浏览器首先请求主 HTML 文件，之后可能会加载图片、脚本、样式表、字体和 API 请求等许多其他资源。处理过程中，每个请求都可能建立自己的连接。
因此，一次网站访问可能同时产生多个并发连接。实际数量取决于网站结构、加载的资源数量，以及浏览器或应用程序处理这些请求的方式。
服务会自动进入 Slow Mode（一种并发连接限制模式）。该模式启用期间，每个 IP 地址最多允许一个连接。
持续时间取决于 24 小时内的违规次数：
- 最多 2 次违规 — 5 分钟
- 3 至 6 次违规 — 15 分钟
- 7 至 10 次违规 — 30 分钟
- 超过 10 次违规 — 60 分钟
限制期结束后，服务会自动恢复正常运行。
线程是并行执行的软件任务；连接则是这些任务通过代理建立的活动网络会话。一个线程可以使用多个并发连接。
典型示例：
- API 请求 — 通常为 1 个连接
- 简单 HTTP 请求（HTML 或 JSON）— 通常为 1 个连接
- 不含 JavaScript 的浏览器请求 — 2–3 个连接
- 使用 JavaScript 渲染的无头浏览器 — 平均约 10 个连接
- 包含广告、分析、跟踪和大量资源的复杂页面 — 10–15+ 个连接
每个加载的脚本、样式表、图片、字体、API 调用或跟踪器都可能建立一个单独的下游连接。
要了解实际需要多少连接，请在选择套餐前测量负载：
- 在 Chrome 或 Firefox 中打开你计划使用的网站。
- 按 F12（或右键单击 → 检查）打开开发者工具，然后切换到 Network 标签页。该标签页会显示页面加载时发送的每个请求。
- 重新加载页面，查看同时运行的请求数量。并行加载的资源数量（图片、脚本、样式表、字体、API 调用）大致就是每次页面加载所需的连接数。在线工具 Request Map 也能提供直观的可视化概览。
- 将该数量乘以软件中的并行线程或任务数，再额外预留 20–30% 以应对峰值负载。
不同网站的构建方式各不相同：有的网站只加载少量文件，有的网站每次页面加载会发送 30 个或更多请求。因此，应测量实际目标网站，而不是依赖平均值。
打开有效服务页面 → 统计。在图表中切换到“连接”标签页；其中会显示连接上限、当前使用量，以及 Slow Mode 启用时的标记。
可以。如果套餐的连接上限不足，你可以购买额外的并发连接；既可在下单时购买，也可在服务有效期间随时购买。
所有操作都在控制面板的有效服务页面完成：选择所需数量，从余额付款后，上限会自动提高，无需提交支持工单。
价格为每 1,000 个连接、30 天 $30。如果为已在运行的服务添加连接，费用会按剩余天数折算，你只需支付剩余期限的费用。
并发连接上限适用于整项服务，而不是分别适用于每个允许列表中的 IP 地址。如果允许列表中有多个地址，例如办公室、家用电脑和服务器，它们默认共享同一上限。
为避免一个绑定占用其他绑定的连接，你可以在“管理”→“IP 允许列表”下添加或编辑绑定时，指定为每个绑定分配的连接数。例如，总上限为 1,500 时，可为服务器分配 1,000 个、办公室分配 300 个、家用电脑分配 200 个。
所有配额的总和不能超过服务上限。之后可通过编辑绑定来更改配额。
IP 允许列表与访问4 个解答
IP 允许列表用于控制哪些源 IP 地址可以访问你的代理。其他源地址将被拒绝。
新添加的源 IP 地址通常会在约 10 秒后获得访问权限。
可以。请在有效服务页面的“管理”→“IP 允许列表”下进行管理。
最多 5 个绑定免费。每增加一个绑定，每月收费 $1，并从控制面板钱包中扣除。
不可以。不支持在未设置 IP 白名单的情况下使用代理。要访问代理，必须将你的 IP 地址添加到允许列表。
如果 ISP 在同一子网内更改你的 IP 地址，代理仍会继续工作，无需频繁更新允许列表。
在服务设置中添加你当前的 IP 地址，并使用登录名和密码进行身份验证。系统会自动确定允许的子网范围。
使用凭据进行连接时，请使用：
- HTTP — 端口 8080
- SOCKS5 — 端口 1080
例如，对于 85.249.3.145，系统可能允许 85.249.0.0–85.249.7.255 这一范围。如果你的地址在该范围内变化，仍可继续访问。你可以使用任意 CIDR 计算器查看范围，但无需手动输入。
API、MCP 与 Webhook3 个解答
API 允许软件使用 FineProxy 账户支持的功能。MCP 则为兼容的 AI 工具提供使用这些功能的标准方式。
请在“设置”→“API 密钥”中创建密钥。密钥机密只显示一次，请复制并妥善保管。为各项集成分别使用遵循最小权限原则的密钥。
仅授予所需权限：
- customer:read — 读取客户信息。
- customer:write — 更新客户信息。
- wallet:read — 查看钱包数据。
- wallet:deposit — 管理钱包充值。
- services:read — 查看服务。
- services:write — 创建或更改服务。
- tickets:read — 查看工单。
- tickets:write — 创建或更新工单。
- catalog:read — 查看产品和选项。
- usage:read — 查看使用情况数据。
- wallet:spend — 允许自动化程序支出钱包资金。
- webhooks — 管理 Webhook。
wallet:spend 是一项财务权限：拥有该权限的自动化程序可以支出钱包资金。
Webhook 是一种自动通知：每当你的账户发生账单事件（例如钱包活动或服务付款发生变化）时，FineProxy 都会向你指定的地址（HTTPS URL）发送通知。你无需登录控制面板或持续轮询 API，系统会主动将事件告知你的服务。
实际用途包括：
- 财务记账 — 在 CRM 或记账系统中自动记录付款和充值。
- 服务监控 — 在服务付款或续订时接收信号，并立即触发你自己的流程，例如更新软件中的代理列表。
- 提醒 — 将通知转发到 Telegram、Slack 或电子邮件，让团队无需打开控制面板即可获知事件。
- 余额管理 — 将钱包事件与你自己的检查流程关联，并及时充值，避免服务中断。
设置方法：设置 → Webhook → 输入你的服务接收请求的 HTTPS 地址。创建 Webhook 时，密钥机密只显示一次，请妥善保存；你的服务会用它来验证通知确实来自 FineProxy，而非第三方。
如果你没有运行自己的服务器，可以通过 Zapier、Make 或 n8n 等无代码工具接收 Webhook。
代理测试与受限资源5 个解答
这是由 IP 白名单造成的。在线检测工具使用的 IP 地址与你个人账户中加入白名单的 IP 地址不同，因此检测工具无法访问代理。我们的代理只能从已加入白名单的 IP 地址使用。
请在计划实际使用的相同环境和软件中测试：
- 在安装了 FoxyProxy 扩展的 Firefox 中配置代理。
- 使用带身份验证的 SOCKS5。
- 测试多个网站。
- 如果仍无法使用，请检查“IP 允许列表”中的源 IP 地址。
请以最低负载进行测试并检查 IP 允许列表，尤其是在源 IP 地址或子网发生变化时。
尝试访问其他网站。如果只有一个网站无法访问，请查看受限网站和服务政策。其中涵盖的资源无法解除限制。
如果该资源不在受限范围内，请向支持团队发送错误代码、日志以及代理设置截图。
所有与技术问题、代理检查和非标准情况有关的请求均仅通过工单系统处理。这样我们可以妥善跟踪每个案例并提供准确答复。平均响应时间最长为 1–2 小时，官方响应 SLA 最长为 24 小时。
我们的代理实施适用于所有用户和所有套餐的基础设施级限制。如果某项资源属于这些限制范围，则无法通过我们的代理访问，也无法解除限制。
- 电子邮件服务和邮件协议（SMTP、IMAP、POP3）均被完全屏蔽，无论用途如何。
- 政府资源（包括所有 .gov 域名）在所有国家/地区和套餐中均被屏蔽。
- Google 搜索结果被屏蔽（其他 Google 服务仍可使用）。
受限网站和服务的完整列表可在此处
如果某项资源列在其中，则无法通过我们的代理使用。
保障与退款3 个解答
在遵守服务条款和限制的前提下，我们保证代理在整个付费期内可用。
我们不保证可以访问每个网站，也不保证与特定服务兼容。结果可能受目标方规则变更、反机器人系统、浏览器配置文件、请求头、无头模式设置及其他软件配置影响。
如果某些地址不适合你，可以进行更换；相关选项请参阅“我可以在租用期结束前更换 IP 地址吗？”。
可以。购买服务后 24 小时内，我们提供便捷退款。退款将按购买时使用的相同付款方式处理。如果使用加密货币付款，你需要提供钱包地址和网络名称。所有退款申请均须仅通过个人账户中的工单系统提交。申请退还账户余额前，你必须先在个人账户中手动取消有效服务。这是遵守流程和监管要求所必需的。
在以下情况下，退款申请可能被拒绝：
- 使用服务时违反了服务规则。
- 付款后已超过 24 小时。
- 服务按 48 小时购买；48 小时订单不可退款。
超过 24 小时后，你仍可取消有效服务。未使用的金额会计入控制面板钱包，供今后购买使用。