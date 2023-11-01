可以，但免费 API 层（无 OAuth）每分钟仅允许 10 次请求，按 IP 追踪。使用 OAuth（免费设置）后，每个应用每分钟可达 60 次。2023 年 API 定价调整后，Reddit 保留了免费 OAuth 层，供个人和非商业用途使用，因此个人开发者和小型项目不受影响。每个额外的 OAuth 应用通过各自的代理运行，可再增加每分钟 60 次请求。对于大多数数据采集需求，免费的身份验证 API 加上几个独享代理就足够了——无需为高级访问权限付费。