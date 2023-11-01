配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.
|数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买一个 dedicated 美国 IP 用于 a Reddit OAuth app
- 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
- 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
- 显示今天错误率最高的服务
- 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
运行账户
我用了5+年，这是处理数据抓取/社交网络和其他自动化项目的好代理——IP快速轮换，几乎所有代理都不像其他供应商那样被屏蔽，客户支持也相当不错。
我在这个服务工作了一年多，一切都很正常，没有封禁或争执！操作简单，没有多余的功能，这就是全部所需。我是在洗澡时做的！我发现这个代理没有任何缺陷。
API 和智能代理访问
对于需要代理且不复杂设置的人来说，这是一个非常方便的服务。一切开始得很快，有多个国家可供选择，套餐选择也不错。我用代理做分析和自动化工作，结果非常满意
价格合理，代理也运行良好。API部分也很容易设置。以这个价格来说，很值得推荐！
流量永不限量
很棒的代理服务！他们提供不同类型的代理，包括不限流量的轮换代理。价格实惠，还有地理定位选项。可以用加密货币、PayPal或银行卡轻松付款。
我不会说价格最低，但无限流量和最高速度是不可否认的。客服服务没有让我失望——始终保持联系，始终切中时事，礼貌且无怨无悔。我已经连续第二年用这个套餐，使用30天，地址是欧洲。付款后，一切都立刻完成。我没有尝试混合，这对我来说已经足够了。
我可以不付费购买 API 直接进行抓取吗？可以
可以，但免费 API 层（无 OAuth）每分钟仅允许 10 次请求，按 IP 追踪。使用 OAuth（免费设置）后，每个应用每分钟可达 60 次。2023 年 API 定价调整后，Reddit 保留了免费 OAuth 层，供个人和非商业用途使用，因此个人开发者和小型项目不受影响。每个额外的 OAuth 应用通过各自的代理运行，可再增加每分钟 60 次请求。对于大多数数据采集需求，免费的身份验证 API 加上几个独享代理就足够了——无需为高级访问权限付费。
Reddit 如何检测关联账户？多重信号
主要通过 IP 地址和浏览器指纹进行检测。如果两个账号共享相同的 IP、Cookie、时区或屏幕分辨率——它们就会被关联。行为模式同样重要：相似的发帖时间、相同的子版块、互相给对方内容投票。为每个账号配备单独的代理加上独立的浏览器配置文件，可以打破大部分关联信号。
使用数据中心代理会导致我的账户被封吗？取决于活动
仅用于浏览和阅读——不会。用于频繁发帖和评论——会增加风险。当账号活跃互动时，Reddit 的垃圾邮件过滤器会对数据中心 IP 段给予更多关注。ISP 代理对于任何与账号相关的操作更安全。数据中心代理适用于 API 抓取和简单访问。
如何为 PRAW 设置代理？设置 HTTPS_PROXY
在运行脚本之前设置 HTTPS_PROXY 环境变量： HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW 与 Reddit 之间的通信全部通过 HTTPS 进行，因此只需设置这一个环境变量即可覆盖所有请求。如果您的代理需要身份验证，请在 URL 中包含凭据：http://user:pass@address:port。FineProxy 的 HTTPS 代理为每个 IP 配备独立 SSL 证书，每个连接开箱即用，自动加密。
使用免费网页代理访问安全吗？不建议登录
用于快速、一次性访问——通常没问题。但如果是长期使用或涉及账号登录——请不要这样做。免费代理可能会记录您的流量、注入广告或泄露您的真实 IP。要想稳定访问，一个便宜的独享代理更可靠、更私密。
我可以在 Reddit 移动端应用中使用代理吗？配置操作系统
Reddit 官方应用没有内置的代理设置。要让其流量通过代理，需要在操作系统层面配置代理：在 Android 上，打开 Wi-Fi 网络设置并输入代理地址和端口；在 iOS 上，前往设置 → Wi-Fi → 您的网络 → 配置代理。如需使用 SOCKS5 代理，您需要第三方应用（如 Android 上的 Drony 或 iOS 上的 Shadowrocket）来转发所有设备流量。系统级代理生效后，Reddit 应用以及所有其他应用都会自动使用该代理。如需两个平台的详细设置指南，请查看我们的集成中心。