Proxy per Reddit
Proxy IPv4 progettati per Reddit: compatibili con PRAW, supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5 e scalabilità su più app OAuth a 60 req/min ciascuna. Consegna automatica dopo il pagamento, traffico illimitato e accesso API.
Create il vostro piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|Consigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate one dedicated US IP per a Reddit OAuth app
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
- Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
- Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
- Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Gestione degli account
Lo uso da più di 5 anni ed è un ottimo servizio proxy per il data scraping, i social network e qualsiasi altro progetto di automazione: IP a rotazione veloci, quasi tutti i proxy non sono bloccati come accade con altri fornitori e anche l'assistenza clienti è piuttosto valida.
Lavoro con questo servizio da oltre un anno e va sempre tutto bene, senza blocchi o inconvenienti! È facile da usare, privo di funzioni superflue e contiene tutto ciò che serve. Lo apprezzo davvero! Non ho trovato difetti in questi proxy.
Accesso API e agente
Un servizio molto comodo per chi necessita di proxy senza configurazioni complicate. Tutto si avvia rapidamente, sono disponibili diversi Paesi e c'è una discreta scelta di piani. Ho usato i proxy per attività di analisi e automazione e sono rimasto completamente soddisfatto dei risultati.
Il prezzo è equo e i proxy funzionano perfettamente. Anche la parte relativa alle API è facile da configurare. A questo prezzo è facile consigliarli!
Traffico mai misurato
Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.
Non dirò che i prezzi siano i più bassi, ma il traffico illimitato e la velocità massima sono indiscutibili. Personalmente l'assistenza non mi ha deluso: è sempre raggiungibile, pertinente, cortese e senza inutili complicazioni. Uso già da due anni il pacchetto di indirizzi europei per 30 giorni. Dopo il pagamento tutto avviene immediatamente. Non ho provato i pacchetti misti, questo mi basta.
È possibile fare scraping senza pagare per l’accesso API?Sì
Sì, ma il tier gratuito dell'API (senza OAuth) consente solo 10 richieste al minuto, tracciate per IP. Con OAuth (gratuito da configurare), si ottengono 60 richieste al minuto per app. Dopo le modifiche ai prezzi delle API del 2023, Reddit ha mantenuto il tier OAuth gratuito disponibile per uso personale e non commerciale, quindi gli sviluppatori individuali e i piccoli progetti non ne sono stati impattati. Ogni app OAuth aggiuntiva instradata sul proprio proxy aggiunge altre 60 richieste al minuto alla capacità totale. Per la maggior parte delle attività di raccolta dati, l'API autenticata gratuita più qualche proxy dedicato è più che sufficiente — non è necessario pagare per un accesso elevato.
Come fa Reddit a rilevare gli account collegati?Principalmente tramite
Principalmente tramite indirizzo IP e fingerprint del browser. Se due account condividono lo stesso IP, gli stessi cookie, fuso orario o risoluzione dello schermo — vengono collegati. Anche i pattern comportamentali contano: orari di pubblicazione simili, gli stessi subreddit, voti reciproci sui contenuti. Un proxy separato più un profilo browser separato per ogni account neutralizza la maggior parte di questi segnali.
Un proxy datacenter può causare il ban del mio account?Per la navigazione
Per la navigazione e la lettura — no. Per la pubblicazione attiva di post e commenti — il rischio aumenta. I filtri anti-spam di Reddit prestano maggiore attenzione ai range datacenter quando gli account sono attivamente coinvolti. I proxy ISP sono più sicuri per qualsiasi attività legata a un account. I datacenter vanno bene per lo scraping via API e l'accesso semplice.
Come si configura un proxy per PRAW?Impostate la
Impostate la variabile d’ambiente HTTPS_PROXY prima di eseguire il vostro script: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW comunica con Reddit esclusivamente tramite HTTPS, quindi questa singola variabile copre tutte le richieste. Se il vostro proxy richiede autenticazione, includete le credenziali nell'URL: http://user:pass@address:port. I proxy HTTPS di FineProxy includono un certificato SSL dedicato per ogni IP, quindi ogni connessione è correttamente crittografata fin da subito.
È sicuro utilizzare proxy web gratuiti per l’accesso?Per un accesso
Per un accesso rapido e occasionale — generalmente va bene. Per un uso regolare o qualsiasi attività che preveda il login al vostro account — no. I proxy gratuiti possono registrare il vostro traffico, iniettare pubblicità o esporre il vostro IP reale. Per un accesso costante, un proxy dedicato economico è più affidabile e riservato.
Posso utilizzare un proxy con l’app mobile di Reddit?L'app ufficiale di
L'app ufficiale di Reddit non dispone di un'impostazione proxy integrata. Per instradarne il traffico attraverso un proxy, è necessario configurarlo a livello di sistema operativo: su Android, aprite le impostazioni della rete Wi-Fi e inserite indirizzo e porta del proxy; su iOS, andate su Impostazioni → Wi-Fi → la vostra rete → Configura Proxy. Per i proxy SOCKS5 serve un'app di terze parti (come Drony su Android o Shadowrocket su iOS) che incanali tutto il traffico del dispositivo. Una volta attivo il proxy a livello di sistema, l'app di Reddit — insieme a tutte le altre app — lo utilizzerà automaticamente. Per istruzioni dettagliate sulla configurazione su entrambe le piattaforme, consultate il nostro Integration hub.