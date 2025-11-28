Guida all’integrazione
Impostazioni proxy su Linux
Configurate il vostro proxy in modo rapido e semplice.
Come configurare un proxy su Linux
L'aspetto dell'interfaccia utente dipende dalla distribuzione Linux in uso, anche se la maggior parte dei desktop GNOME ha un aspetto molto simile. Qui viene mostrato su Fedora Linux (GNOME/KDE).
Aprite le Impostazioni di rete
Clicca nell'angolo in alto a destra → Clicca sull'icona Impostazioni (Ingranaggio) Andare alla scheda Network → Andare alle impostazioni Proxy
Configurare il proxy di sistema
Attivare l'interruttore Proxy di rete Scegliere la configurazione manuale Inserire il proprio indirizzo IP e la porta
Le impostazioni proxy integrate di GNOME non supportano in modo affidabile l'autenticazione SOCKS5 con nome utente e password. L'approccio più sicuro consiste quindi nell'instradare il traffico attraverso un livello proxy locale. Una soluzione diffusa è redsocks, che può reindirizzare in modo trasparente le connessioni TCP verso un proxy SOCKS5 remoto con autenticazione corretta.
Configurazione avanzata con Redsocks
Se desiderate utilizzare un proxy SOCKS5 con autenticazione tramite nome utente e password, potete configurarlo attraverso Redsocks come proxy a livello di sistema.
Installare Redsocks
Aprite il Terminale (di solito ctrl-alt-t) Inserite: sudo dnf install redsocks (è richiesta la password sudo)
dnf viene utilizzato su Fedora, RHEL e CentOS Stream. Per altre distribuzioni popolari: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Configura proxy
Aprire il file di configurazione di redsocks: sudo nano /etc/redsocks.conf Premi Alt + \ per saltare all'inizio del file, quindi continuare a premere Ctrl + K fino a rimuovere tutto Incollate la configurazione corretta (riportata di seguito) e compilatela con le credenziali del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui Premi Ctrl + X, poi Y, poi Accedi per risparmiare Eseguire nel terminale: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
Configurare nftables
incollate nel terminale: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Incollate la tabella corretta (elencata di seguito) nel terminale: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X e Y per salvare Eseguire nel terminale: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
Configurare DNS over TCP
Aprire il file: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Incollare: [main] dns=none Aprite il file: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Incollare: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Eseguire nel terminale: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Impostazioni proxy su Linux?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Impostazioni proxy su Linux funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Impostazioni proxy su Linux non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.