連携ガイド
Linuxプロキシ設定
プロキシをすばやく簡単にセットアップできます。
Linux でプロキシを設定する方法
ユーザーインターフェースの外観はお使いの Linux ディストリビューションによって異なりますが、ほとんどの GNOME デスクトップは非常によく似ています。ここでは Fedora Linux（GNOME/KDE）での表示を示しています。
ネットワーク設定を開く
右上のコーナーをクリック → 設定アイコン（歯車）をクリック 「ネットワーク」タブに移動 → プロキシ設定に移動
システムプロキシの設定
ネットワークプロキシスイッチを有効にします 手動設定を選択 IPアドレスとポートを入力してください
GNOME の組み込みプロキシ設定は SOCKS5 のユーザー名／パスワード認証を安定してサポートしていないため、ローカルプロキシレイヤーを介してトラフィックをルーティングする方法がより安全です。一般的な解決策は redsocks で、適切な認証を使用してリモート SOCKS5 プロキシへ TCP 接続を透過的にリダイレクトできます。
Redsocks を使った高度なセットアップ
ユーザー名とパスワード認証付きの SOCKS5 プロキシを使用したい場合は、Redsocks を通じてシステム全体のプロキシとして設定できます。
Redsocksのインストール
ターミナルを開きます（通常は ctrl-alt-t） 入力：sudo dnf install redsocks（sudo パスワードが必要です）
dnf Fedora、RHEL、CentOS Stream で使用されます。 その他の主要ディストリビューションの場合： Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
プロキシを設定
redsocks設定ファイルを開きます： sudo nano /etc/redsocks.conf Press Alt + \ ファイルの先頭にジャンプし、続けて以下を押します Ctrl + K すべて削除されるまで 以下に記載されている正しい設定を貼り付け、有効なプロキシサービスの認証情報（アカウントパスワードではありません）を入力してください。サービスの確認は こちら Press Ctrl + X、次に Y、次に 入力 保存する ターミナルで実行: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
nftables の設定
ターミナルに貼り付けます： sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft 適切なテーブル（下記参照）を貼り付けます ターミナルで： sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X、次に Y で保存します ターミナルで実行: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
DNS over TCP の設定
ファイルを開きます：sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf 貼り付けます： [main] dns=none ファイルを開きます：sudo nano /etc/systemd/resolved.conf 貼り付けます： [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes ターミナルで実行: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Linuxプロキシ設定で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
Linuxプロキシ設定のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
Linuxプロキシ設定がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。