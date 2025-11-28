Linux でプロキシを設定する方法

ユーザーインターフェースの外観はお使いの Linux ディストリビューションによって異なりますが、ほとんどの GNOME デスクトップは非常によく似ています。ここでは Fedora Linux（GNOME/KDE）での表示を示しています。

Step 1 ネットワーク設定を開く 右上のコーナーをクリック → 設定アイコン（歯車）をクリック 「ネットワーク」タブに移動 → プロキシ設定に移動 Click the image to view it in full size.

Step 2 システムプロキシの設定 ネットワークプロキシスイッチを有効にします 手動設定を選択 IPアドレスとポートを入力してください Click the image to view it in full size.

GNOME の組み込みプロキシ設定は SOCKS5 のユーザー名／パスワード認証を安定してサポートしていないため、ローカルプロキシレイヤーを介してトラフィックをルーティングする方法がより安全です。一般的な解決策は redsocks で、適切な認証を使用してリモート SOCKS5 プロキシへ TCP 接続を透過的にリダイレクトできます。

Redsocks を使った高度なセットアップ

ユーザー名とパスワード認証付きの SOCKS5 プロキシを使用したい場合は、Redsocks を通じてシステム全体のプロキシとして設定できます。

Step 3 Redsocksのインストール ターミナルを開きます（通常は ctrl-alt-t） 入力：sudo dnf install redsocks（sudo パスワードが必要です） Click the image to view it in full size.

dnf Fedora、RHEL、CentOS Stream で使用されます。 その他の主要ディストリビューションの場合： Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks

Step 4 プロキシを設定 redsocks設定ファイルを開きます： sudo nano /etc/redsocks.conf Press Alt + \ ファイルの先頭にジャンプし、続けて以下を押します Ctrl + K すべて削除されるまで 以下に記載されている正しい設定を貼り付け、有効なプロキシサービスの認証情報（アカウントパスワードではありません）を入力してください。サービスの確認は こちら Press Ctrl + X、次に Y、次に 入力 保存する ターミナルで実行: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks Click the image to view it in full size.

shell base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }

Step 5 nftables の設定 ターミナルに貼り付けます： sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft 適切なテーブル（下記参照）を貼り付けます ターミナルで： sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Ctrl X、次に Y で保存します ターミナルで実行: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables Click the image to view it in full size.

shell table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }