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SIPプロキシサーバー

SIPシグナリングとRTP音声トラフィックに完全対応したUDPサポート付きSOCKS5プロキシ — 専用IP、データセンターインフラ、レンタル期間中は静的IPを維持。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

SIPプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • SIPトランク向けにUDP対応の米国専用IPを1件購入
  • API呼び出し用の許可リストに203.0.113.7を追加
  • プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
  • 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

機能しない無料プロキシを試してもうまくいかなかったため、無料トライアルでこのサービスを試してみました。複数のプロキシを提供してもらい、何の問題も起きていません。とてもよく機能するので、おすすめします。

juan – darkelleDieg, 2年以上前英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

以前は別のサービスを利用していました。しかし、同僚の助言のおかげで、このサービスを見つけました。速度と無制限のトラフィックは、ほかのサービスと比べて見事です。6か月使っていますが、今のところ問題は起きていません。カスタマーサポートはいつでも利用できます。操作パネルまで気に入りました。ほかの知人たちにもおすすめします。ありがとう！

Ирина КоваленкоFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

ほかのプロバイダーがGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、この会社はインターネットを自由で安全なものに保つという使命を貫いています。データセンターのプランは安価で、帯域幅も無制限です。

Nemanja DuricSaasHub, 今年英語から翻訳ソース

ロケーションと在庫

FineProxyは、私のビジネス上のニーズに応える信頼できるツールです。プロキシは高速で安定しており、多数のロケーションから利用できます。料金は手頃で、カスタマーサービスチームの対応は迅速、知識も豊富です。必要としている方には強くおすすめします。これを読んで、別のものをもう一つ書いてください。

W3sazzadProxyRate, 2年以上前英語から翻訳ソース

手頃な価格のEUプロキシです。今でも低価格を維持している唯一のプロキシプロバイダーです。このようなサービスをインターネット中で探していましたが、結局、帯域幅無制限のプロキシプロバイダーの中で最安でした。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
HTTPプロキシをVoIP通話に使用できますか？いいえ

いいえ。HTTPプロキシはウェブトラフィック（HTTP/HTTPS）のみを処理します。音声通話は音声伝送にUDPを使用しますが、HTTPプロキシはこのプロトコルに対応していません。一見接続できたように見え、通話が「鳴る」ことすらありますが、音声は出ません。UDPリレー対応のSOCKS5が必要です。

通話で許容されるレイテンシはどの程度ですか？150ms未満

片道150ms以下であれば快適です — 会話が自然に感じられます。150〜300msになると遅延が気になり始めます。300msを超えると、常に相手と話がかぶるようになります。データセンタープロキシは距離に応じて通常5〜30msの追加遅延にとどまるため、快適ゾーン内に十分収まります。

VoIPプロバイダーにプロキシの使用は検出されますか？プロキシIPが見える

プロバイダーにはプロキシのIPのみが表示され、お客様のIPは見えません。プロキシIPがクリーン（不正利用のフラグがない）であれば、プロバイダーは通常の接続として扱います。専用プロキシを利用すれば、他のユーザーとアドレスを共有しないため、他人の悪い評判を引き継ぐリスクがありません。

コールセンターにはプロキシがいくつ必要ですか？トランクごとに1つ

SIPトランクごとに1つ、またはプロバイダーがIP単位の接続数を制限していない場合はエージェントグループごとに1つです。異なるプロバイダーへの10トランクであれば、専用プロキシが10個必要です。1つのトランクを通じて50人のエージェントが通話する場合は、十分な帯域幅を持つプロキシ1つで通常カバーできます。音声トラフィックは軽量で、同時通話1件あたり約80〜100 Kbpsです。

FineProxyはSIP向けのUDPに対応していますか？はい

はい。当社のSOCKS5プロキシはフルUDPリレーに対応しており、SIPシグナリングとRTP音声トラフィックの両方が単一のプロキシ接続を通過します。Zoiper、Asterisk、FreePBXなどの主要なソフトフォンやPBXプラットフォームで動作します。これはVoIPアプリケーションが必要とする機能であり、すべてのプロキシプロバイダーが提供しているわけではありません。

ガイド

VoIP・SIP通話用プロキシ：何が使えて何が使えないのか

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

IP経由の音声通話が最も影響を受けるのはレイテンシです。200msの遅延が発生すると、会話はお互いの発言が重なる不自然なやり取りに変わります。だからこそ、SIPトラフィック用のプロキシ選びは、他のほとんどのユースケースよりも重要なのです。

通常のプロキシでは対応できない理由

SIP通話には2つの独立したストリームが関与します。シグナリング（通話のセットアップ、呼び出し、切断）はポート5060上のTCPまたはUDPで送受信されます。実際の音声 — 聞こえるオーディオ — は、動的に割り当てられたポート上のUDPでRTPパケットとして伝送されます。

HTTPまたはHTTPSプロキシはウェブトラフィックを処理するものです。UDPを理解できず、音声パケットをリレーすることもできません。ZoiperやLinphoneなどのVoIPソフトフォンをHTTPプロキシ経由でルーティングしようとすると、シグナリングは部分的に機能するかもしれませんが、音声は出ません。接続上は通話が成立しているように見えますが、無音のままです。

SIP通話には、UDPリレー対応のSOCKS5をサポートするSIPプロキシサーバーが必要です。このプロトコルはシグナリングと音声ストリームの両方をプロキシ経由でトンネリングし、通話全体を途切れなく維持します。

SOCKS5のUDPリレーが実際に行うこと

お使いのソフトフォンやPBX — Asterisk、FreePBX、またはZoiperなどのデスクトップクライアント — がUDP対応のSOCKS5プロキシを経由してルーティングする場合、プロキシは両方のレイヤーを処理します：

  • SIPシグナリング：INVITE、ACK、BYE — 通話の確立と切断を行うすべてのメッセージ
  • RTPメディア：双方向で伝送される実際の音声パケット

プロキシはNATの問題も解決します。SIPは直接的なピアツーピア通信用に設計されており、シグナリングメッセージにプライベートIPアドレスを埋め込みます。NATの背後では、これらのアドレスは外部から到達できません。SIPアウトバウンドプロキシが接続を書き換えることで、双方が正常に音声をやり取りできるようになります。STUNサーバーも複雑なファイアウォールルールも不要です。

これが重要になる場面

国境を越えて運営するコールセンターは最も一般的なケースです。エージェントはある国にいて、電話番号やSIPトランクは別の国にあります。番号の所在地域のプロキシを経由して通話をルーティングすることで、レイテンシを低く抑え、プロバイダーからローカルトラフィックとして認識されます。

複数のSIPトランクを運用する企業では、トランクごとに個別のIPが必要になることがあります。プロバイダーはシステムに接続するIPを追跡しており、1つのアドレスを多数のトランクで共有すると不正アラートが発生する可能性があります。トランクごとに専用プロキシを割り当てることで、すべてをクリーンに保てます。

VoIPブロックも同様のケースです。一部のネットワークや国では、SIPトラフィックがスロットリングされたり、完全にブロックされたりすることがあります。制限のないロケーションのプロキシを経由してルーティングすれば、これを回避できます。ネットワーク側にはSIPパケットではなく通常の暗号化トラフィックとして認識されます。

通話用プロキシで注目すべきポイント

レイテンシがすべてを左右します。ウェブスクレイピングであればリクエストあたり500msでも問題ありません。しかし電話通話では、片道150msを超えると体感できるレベルになります。データセンタープロキシはこの点で優れています。直接ルートと最小限のホップ数を持つデータセンター内に配置されているためです。住宅用プロキシやモバイルプロキシはリレーポイントが追加されるため、遅延が増加します。

安定性も同様に重要です。スクレイピング中に0.5秒接続が切れても大した問題ではありません。スクリプトがリトライするだけです。しかし通話中であれば、それは通話切断を意味します。信頼性の高いインフラ上の静的IPがこの問題を防ぎます。

FineProxyはUDPリレー対応のフルSOCKS5を提供しています。シグナリングと音声の両方が単一の接続を通過します。データセンターインフラにより低レイテンシを実現し、静的IPはレンタル期間全体を通じて変わりません。シグナリングレイヤーで暗号化が必要な構成には、IP単位の個別SSL証明書付きHTTPSプロキシでも対応可能です。