SIPプロキシサーバー

IP経由の音声通話が最も影響を受けるのはレイテンシです。200msの遅延が発生すると、会話はお互いの発言が重なる不自然なやり取りに変わります。だからこそ、SIPトラフィック用のプロキシ選びは、他のほとんどのユースケースよりも重要なのです。

通常のプロキシでは対応できない理由

SIP通話には2つの独立したストリームが関与します。シグナリング（通話のセットアップ、呼び出し、切断）はポート5060上のTCPまたはUDPで送受信されます。実際の音声 — 聞こえるオーディオ — は、動的に割り当てられたポート上のUDPでRTPパケットとして伝送されます。

HTTPまたはHTTPSプロキシはウェブトラフィックを処理するものです。UDPを理解できず、音声パケットをリレーすることもできません。ZoiperやLinphoneなどのVoIPソフトフォンをHTTPプロキシ経由でルーティングしようとすると、シグナリングは部分的に機能するかもしれませんが、音声は出ません。接続上は通話が成立しているように見えますが、無音のままです。

SIP通話には、UDPリレー対応のSOCKS5をサポートするSIPプロキシサーバーが必要です。このプロトコルはシグナリングと音声ストリームの両方をプロキシ経由でトンネリングし、通話全体を途切れなく維持します。

SOCKS5のUDPリレーが実際に行うこと

お使いのソフトフォンやPBX — Asterisk、FreePBX、またはZoiperなどのデスクトップクライアント — がUDP対応のSOCKS5プロキシを経由してルーティングする場合、プロキシは両方のレイヤーを処理します：

SIPシグナリング：INVITE、ACK、BYE — 通話の確立と切断を行うすべてのメッセージ

RTPメディア：双方向で伝送される実際の音声パケット

プロキシはNATの問題も解決します。SIPは直接的なピアツーピア通信用に設計されており、シグナリングメッセージにプライベートIPアドレスを埋め込みます。NATの背後では、これらのアドレスは外部から到達できません。SIPアウトバウンドプロキシが接続を書き換えることで、双方が正常に音声をやり取りできるようになります。STUNサーバーも複雑なファイアウォールルールも不要です。

これが重要になる場面

国境を越えて運営するコールセンターは最も一般的なケースです。エージェントはある国にいて、電話番号やSIPトランクは別の国にあります。番号の所在地域のプロキシを経由して通話をルーティングすることで、レイテンシを低く抑え、プロバイダーからローカルトラフィックとして認識されます。

VoIPブロックも同様のケースです。一部のネットワークや国では、SIPトラフィックがスロットリングされたり、完全にブロックされたりすることがあります。制限のないロケーションのプロキシを経由してルーティングすれば、これを回避できます。ネットワーク側にはSIPパケットではなく通常の暗号化トラフィックとして認識されます。

通話用プロキシで注目すべきポイント

安定性も同様に重要です。スクレイピング中に0.5秒接続が切れても大した問題ではありません。スクリプトがリトライするだけです。しかし通話中であれば、それは通話切断を意味します。信頼性の高いインフラ上の静的IPがこの問題を防ぎます。