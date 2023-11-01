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ドキュメント

お支払い方法と配送

対応する支払い方法、決済処理、FineProxyの注文確定後の流れについて説明します。

最終更新2026年8月17日
対象：FineProxyの全サービス
最終更新日： 2026年8月17日

💳 お支払いオプション#

プロキシを迅速に有効化できるよう、安全で便利な各種お支払い方法をご用意しております：

暗号通貨#

  • USDT (TRC20, ERC20, TON)
  • BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
  • USDC (ERC20, Arbitrum)

クレジットカード & 決済プロバイダー#

  • Stripe（Visa、MasterCard、American Express など）
  • Paddle（Visa、MasterCard、Google Pay、Apple Pay、その他 Paddle 経由で利用可能なオプション）
  • カード直接決済（Visa、MasterCard など）
  • UnionPay

ロシア国内ユーザー向けのローカル決済オプション#

  • ロシア銀行カード & SBP（FreeKassa 経由）
  • Intercards（ロシア銀行カード）
  • SBP
  • WebMoney

その他の方法#

  • PayPal（利用可能な地域のみ）
  • 銀行振込 / 銀行送金

ご注意：ご利用いただけるお支払い方法は国によって異なる場合があり、予告なく変更される場合がございます。最新の情報はチェックアウト画面でご確認いただくか、サポートまでお問い合わせください。連絡先は チケットシステム.

お支払い方法

お支払い方法

🚀 配送 & アクティベーション#

FineProxyは完全デジタル対応のサービスです。プロキシはオンラインで提供され、お支払い確認後に自動でアクティベートされます。

仕組み：#

  1. 当サイトでプロキシパッケージをお選びください。
  2. ご希望のお支払い方法で決済してください。
  3. お支払い確認後、プロキシは自動的にアクティベートされます。
  4. ダッシュボードでIP、ポート、認証情報またはIP認可（IPホワイトリスト）などのプロキシ詳細をご確認いただけます。

📦 含まれる内容#

  • 専用IPまたは共有IPパッケージ（プランにより異なります）
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS5、UDP（特定プランのみ）
  • 帯域幅無制限（別途記載がない限り）
  • IPローテーション、フィルタリング、プロキシモニタリング機能付きクライアントダッシュボード（プランにより利用可能な機能が異なります）
  • チケットシステムによるテクニカルサポート

❓ お困りですか？#

サポートが必要な場合は、チケットシステムからお問い合わせください。
こちらからもお問い合わせいただけます 📩 [email protected]
💬 ライブチャットはウェブサイト上で直接ご利用いただけます。