ドキュメント
お支払い方法と配送
対応する支払い方法、決済処理、FineProxyの注文確定後の流れについて説明します。
最終更新日： 2026年8月17日
💳 お支払いオプション#
プロキシを迅速に有効化できるよう、安全で便利な各種お支払い方法をご用意しております：
暗号通貨#
- USDT (TRC20, ERC20, TON)
- BTC, LTC, ETH, DASH, TRX (TRON), TON
- USDC (ERC20, Arbitrum)
クレジットカード & 決済プロバイダー#
- Stripe（Visa、MasterCard、American Express など）
- Paddle（Visa、MasterCard、Google Pay、Apple Pay、その他 Paddle 経由で利用可能なオプション）
- カード直接決済（Visa、MasterCard など）
- UnionPay
ロシア国内ユーザー向けのローカル決済オプション#
- ロシア銀行カード & SBP（FreeKassa 経由）
- Intercards（ロシア銀行カード）
- SBP
- WebMoney
その他の方法#
- PayPal（利用可能な地域のみ）
- 銀行振込 / 銀行送金
ご注意：ご利用いただけるお支払い方法は国によって異なる場合があり、予告なく変更される場合がございます。最新の情報はチェックアウト画面でご確認いただくか、サポートまでお問い合わせください。連絡先は チケットシステム.
お支払い方法
🚀 配送 & アクティベーション#
FineProxyは完全デジタル対応のサービスです。プロキシはオンラインで提供され、お支払い確認後に自動でアクティベートされます。
仕組み：#
- 当サイトでプロキシパッケージをお選びください。
- ご希望のお支払い方法で決済してください。
- お支払い確認後、プロキシは自動的にアクティベートされます。
- ダッシュボードでIP、ポート、認証情報またはIP認可（IPホワイトリスト）などのプロキシ詳細をご確認いただけます。
📦 含まれる内容#
- 専用IPまたは共有IPパッケージ（プランにより異なります）
- 対応プロトコル：HTTP、HTTPS、SOCKS5、UDP（特定プランのみ）
- 帯域幅無制限（別途記載がない限り）
- IPローテーション、フィルタリング、プロキシモニタリング機能付きクライアントダッシュボード（プランにより利用可能な機能が異なります）
- チケットシステムによるテクニカルサポート
❓ お困りですか？#
サポートが必要な場合は、チケットシステムからお問い合わせください。
こちらからもお問い合わせいただけます 📩 [email protected]
💬 ライブチャットはウェブサイト上で直接ご利用いただけます。